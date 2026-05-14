Система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний ШІ, перший його функціонал буде представлено влітку, повідомив керівник проєктного офісу DREAM Віктор Нестуля в ході форуму I_CAN "Якісна стратегія – ефективні інвестиції у відбудову та розвиток громади".

"На першому етапі у ШІ буде "освітня" функція", ми запроваджуємо асистента, який допомагатиме чітко роз’яснити громаді, що таке напрям інвестування, як сформувати свій середньостроковий план, як пріоритезувати інвестиції, як розділяти публічні інвестиції та капітальні видатки. Тобто це буде у форматі чат-асистенту, якого ми кастомізуємо виключно на українських проєктах і методології", – прокоментував Нестуля в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на даному етапі поки недостатньо якісних проєктів, тому команда не лише відбирає релевантні серед вже поданих в DREAM, а й генерує додаткові навчальні проєкти.

"Але у перспективі цей інструмент буде розвиватися до асистента підготовки техніко-економічного обґрунтування та проведення експертної оцінки. Він допомагатиме в аналізі, верифікації даних, надаватиме рекомендації громаді, як можна зробити ТЕО більш якісним", – повідомив Нестуля.

Перший функціонал ШІ планується вже у липні цього року, щоб допомоги громадам на якісно іншому рівні зайти у наступний цикл планування інвестицій (2028-34 рр).

"DREAM допомагає побудувати громадам чітку логічну зв’язку: дані, стратегія, середньостроковий план, проєкти і вплив від реалізації цих проєктів. Якісно сформований портфель проєктів підвищує ймовірність залучення інвестицій як від українського державного бюджету, так і міжнародних партнерів", – наголосив він.

DREAM – державна екосистема управління публічними інвестиціями та відновленням України, яка функціонує як "єдине вікно" для збору, тестування, моніторингу та контролю проєктів відбудови на всіх рівнях. Реалізується як експериментальний проєкт відповідно до постанови КМУ від 15.11.2022 No 1286 "Про реалізацію експериментального проекту із створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури".

Національний проєкт I_CAN (Interinstitutional Capacity Nurturing – Міжінституційний розвиток потенціалу) впроваджує ГО "Інститут Київська школа економіки" у співпраці з Кабінетом міністрів України за підтримки Світового банку через багатодонорський Цільовий фонд із підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Навчальна програма I_CAN офіційно узгоджена з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України та пройшла апробацію. У лютому 2026 року I_CAN провів пілотні сесії в регіонах, які охопили майже 1 тис спеціалистів та масштабує навчання для громад і обласних адміністрацій по всій країні.