Інтерфакс-Україна
Інвестиції
14:46 13.05.2026

S1 REIT відкрив продаж інвестиційних сертифікатів REIT-фонду S1 Plaza Позняки

1 хв читати

Інвестиційна компанія S1 REIT, яка управляє фондами нерухомості за моделлю REIT, розпочала продаж сертифікатів REIT-фонду комерційної нерухомості S1 Plaza Позняки, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з пресрелізом, розмір первинної інвестиції становить 1 тис. грн з можливістю збільшення частки на суму від 100 грн. Запланована дохідність становить 10,4% річних у валюті.

Як повідомлялось, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала проспект емісії та випуск інвестиційних сертифікатів ЗНПІФ "С1 Плаза Позняки" загальною номінальною вартістю 600 млн грн, з номінальною вартістю 100 грн, у кількості 6 млн штук.

Торговий центр "S1 Plaza Позняки" загальною площею 5 тис. кв. м є частиною масштабного житлового проєкту від девелопера Standard One. Об’єкт будується у Дарницькому районі Києва, поблизу станції метро "Позняки" та озера Срібний Кіл. Комплекс розрахований на понад 750 апартаментів.

S1 REIT – перший в Україні оператор колективних інвестицій у дохідну нерухомість. Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

Доступними до інвестування є три фонди – "S1 ВДНГ", S1 Obolon та "S1 Plaza Позняки". Активами цих фондів є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.

 

12:10 20.04.2026
11:15 09.04.2026
14:46 08.04.2026
10:19 30.03.2026
12:37 16.12.2025
12:05 15.12.2025
