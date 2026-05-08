15:48 08.05.2026

ДТЕК зосереджується на партнерстві для залучення інвестицій в Україну

ДТЕК, найбільший приватний енергохолдинг в Україні, сповільнює темпи розвитку на міжнародному ринку, щоб зосередитися на українському ринку та розвиватися на ньому за рахунок залучення інвесторів та партнерів, заявив генеральний директор енергохолдингу Максим Тімченко.

"Ми хочемо зосередитися на Україні. І зосередитися на партнерстві. Це дуже важливе ключове повідомлення – інвестиції та партнерство", – сказав він журналістам на брифінгу.

"Ми не хочемо бути єдиними інвесторами. Ми навіть воліємо бути міноритарними інвесторами", – зазначив Тімченко щодо окремих проєктів ДТЕК.

За його словами, такі партнерства можуть бути своєрідної стратегія виходу для інвесторів.

Глава ДТЕК також повідомив, що холдинг реалізує два проєкти у сфері акумуляторних систем у Польщі, зараз вони знаходяться на стадії розробки.

"Але ми все більше зосереджуємося на Україні", – ще раз наголосив він.

Як повідомлялося, у 2024 році ДТЕК розпочав реалізовувати перші проєкти у сфері енергетики за межами України. Два проєкти в Румунії – вітрова ("Руджиноаса") та сонячна ("Глодень") електростанції стали першими в європейському портфелі компанії. Було заявлено, що цей портфель у майбутньому планується розширити як в Румунії, так і далі на Польщу, Італію та Хорватію. В тому ж році холдинг долучився до спільного з Польщею проекту зі систем зберігання енергії.

У 2025 році ДТЕК з британською Octopus Energy запустив програму підвищення енергетичної стійкості українського бізнесу обсягом EUR100 млн, яка передбачає встановлення дахових сонячних електростанцій (СЕС) та систем накопичення енергії (СНЕ), а разом із американською Fluence побудував найбільший комплекс CHE в Україні на 200 МВт.

