Carlsberg Ukraine інвестувала понад EUR12 млн у нову лінію на "Львівській пивоварні"

Компанія Carlsberg Ukraine запустила нову баночну лінію на філії "Львівська пивоварня", інвестувавши у проєкт понад EUR12 млн, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

"Це понад 12 мільйонів євро інвестицій у виробництво, енергоефективність, безпеку та екологічність. Завдяки новій лінії виробнича потужність Львівської пивоварні зросте на 38%. Це означає більше можливостей для підприємства, більше робочих місць і більше сплачених податків", – зазначив очільник області.

За словами Козицького, такі інвестиції міжнародних компаній під час війни є сигналом про довіру до України. У відкритті лінії взяли участь CEO Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен та Надзвичайний і Повноважний Посол Данії в Україні Томас Лунд-Соренсен.

Виробництво компанії повністю базується на використанні українського ячменю, який закуповують у фермерів із 13 областей України.

"Це понад 3 000 додаткових робочих місць у сільських громадах", – підкреслив голова ОВА.

ПрАТ "Карлсберг Україна" є частиною Carlsberg Group і володіє трьома пивоварнями в Запоріжжі, Києві та Львові. До портфеля брендів входять "Львівське", Carlsberg, Kronenbourg 1664, "Квас Тарас", Somersby та Battery. Новим власником у квітні 2026 року 100% акцій компанії стала шведська Carlsberg Sverige AB.