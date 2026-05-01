Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім переконаний, що Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) матиме найбільшу зацікавленість інвесторів після війни серед усіх об’єктів в області.

"Ми не дали розкрасти все підприємство, навіть дві карні справи пройшли. Раніше, коли Дерипаска (російський олігарх Олег Дерипаска – ІФ-У) будував свій ланцюг, Миколаївський глиноземний був проміжним етапом, між виробництвом та кінцевим споживачем. Сировинна історія не дуже вигідна для України. Серед планів було будівництво заводу на базі Запорізького алюмінієвого комбінату. І йому (Дерипасці – ІФ-У) навіть його продали, але потім не погодили ціну на електрику, і проєкт зупинився", – розповів Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому очільник обладміністрації зазначив, що для МГЗ були вже потенційні інвестори, які вивчали африканський ринок сировини, але наразі без відкриття морського шляху цю логістику запустити неможливо. "Далі є два шляхи. Перший – це постачати вироблене на МГЗ, переорієнтувавшись з російського ринку на європейський чи американський, другий – побудувати свій алюмінієвий завод", – сказав він.

"Зараз органом управління є фонд Держмайна, і з інвесторами розмовляють вони. Інвестори приїжджають і дивляться на МГЗ, але при цьому ми розуміємо чітко, що це не реалізується, поки йде війна. Миколаївський глиноземний, я думаю, буде одним з перших об’єктів, до якого буде зацікавленість по закінченню війни", – додав Кім.

Він зазначив, що бачить МГЗ як частину майбутнього кластеру реіндустріалізації області. "Я впевнений, що це треба робити тут, на короткому плечі, для того, щоб забезпечити конкурентність. Крім цього, алюмінієвий завод – це мінімум 1 ГВт електрики, який десь треба взяти. А в нас можливість будівництва четвертого блоку атомної станції якраз на один гігават. Тобто все складається для того, що це можна зробити у нашому регіоні, але треба, щоб закінчилася війна", – сказав Кім.