17:11 23.04.2026

Dragon Capital планує в 2026р. інвестувати понад $3 млн в енергоефективні рішення

Dragon Capital планує 2026 року інвестувати понад $3 млн в розвиток енергоефективних рішень на своїх об’єктах, з акцентом на СЕС, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор з Facility Management Dragon Capital PM Олександр Шморгун.

Він підкреслив, що компанія продовжує збільшувати потужність обладнання з огляду не лише на майбутній опалювальний сезон.

"Газове опалення є у всіх наших торгових центрах, окрім ТЦ Piramida, де опалення забезпечено від електрики. Під час аварійних відключень електроенергії цієї зими, а це було близько 300 годин у січні, температура у Piramida в найбільш морозний день місяця падала до 14 градусів. Ми купили додаткові електрогенератори, потужності яких вистачає на забезпечення всього опалення цього ТЦ", - повідомив він в кулуарах UCSC TALKS в середу у Києві.

За його словами, альтернативне обладнання зараз необхідно й влітку: "Додаткові генератори ми встановили і на інших торгових та офісних об’єктах. Нове обладнання дає можливість забезпечити роботу системи охолодження для комфортного перебування орендарів та відвідувачів".

Серед торгових центрів Dragon Capital вже встановлена дахова СЕС потужністю 1,5 МВт на ТРЦ Victoria Gardens у Львові та готується до монтажу СЕС на 2,5 МВт на ТРЦ Victoria Gardens в Києві (колишній ТРЦ Караван Outlet). Найближчим часом запланована реалізація проекту СЕС для ТЦ Piramida всього на 275 КВт, так як є обмеження по площі даху.

"Ми робимо ставку на генератори, вони мають забезпечувати 100% потреб. Взимку СЕС може генерувати біля 10-15% електроенергії від своєї потужності на потреби ТРЦ, що дає можливість знизити навантаження на генератори. Влітку ці потужності, за розрахунками, будуть покривати значну частину потреб ТРЦ", - повідомив Шморгун.

Аналогічна концепція забезпечення енергосвободи у логістичних комплексах та офісних будівлях. В цілому у 2026 році компанія планує інвестувати у цей напрямок більше $3 млн.

На сьогодні під управлінням Dragon Capital PM знаходиться 25 об’єктів комерційної нерухомості, з них 12 об’єктів офісної нерухомості, 6 об’єктів торгової нерухомості (ТРЦ Victoria Gardens у Львові та Києві, ТЦ Smart Plaza Obolon, ТЦ Piramida та ТЦ Аладін, а також приміщення McDonald`s у Львові) та 7 логістичних комплексів. Весь портфель площею більше 570 тис. кв. м, що робить компанію одним із найбільших гравців ринку нерухомості в Україні.

Теги: #dragon_capital #інвестиції #енергоефективність

