13:14 22.04.2026

Парламент синхронізує стратегії розвитку громад із містобудівною документацією для залучення інвесторів – Шуляк

Верховна Рада готує законодавчі зміни для синхронізації стратегій розвитку територіальних громад із містобудівною документацією та системою публічних інвестицій, повідомила голова парламенського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Буквально вчора ми подавали відповідні правки для того, щоб стратегії розвитку громад не були формальним документом, а корелювалися з містобудівною документацією та бюджетним плануванням… Це має стати чітким дороговказом для українського та міжнародного бізнесу", – зазначила вона під час Recovery Construction Forum Ukraine 3.0 у Києві в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Шуляк наголосила, що в Україні вже сформовано єдиний портфель публічних інвестицій на наступні 10 років, який включає проєкти у сферах енергетики, водо- та теплопостачання, а інформація про них доступна через цифрову систему DREAM.

Водночас голова профільного комітету назвала головним бар’єром відбудови низькі темпи розроблення містобудівної документації на місцях. За її словами, парламент відтермінував обов’язковість планів просторового розвитку до 1 січня 2028 року, проте без затверджених документів громади не зможуть реалізовувати інвестиційні проєкти.

Шуляк також наголосила на оновленому наприкінці 2025 року законодавстві про публічно-приватне партнерство (ППП). За її словами, нові норми зняли обмеження щодо переліку галузей для ППП (транспорт, освіта, охорона здоров’я) та суттєво скоротили процедури підготовки тендерів – з 18-25 місяців до значно коротших термінів. Зокрема, для невеликих проєктів вартістю до EUR5,5 млн передбачено спрощені процедури без необхідності розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).

12:20 20.04.2026
Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

14:56 15.04.2026
Реновація застарілого житлового фонду потребує окремого законопроєкту – Шуляк

Реновація застарілого житлового фонду потребує окремого законопроєкту – Шуляк

11:48 26.03.2026
Енергетика, критичні мінерали та інфраструктура найбільше цікавлять американських інвесторів – Соболев

Енергетика, критичні мінерали та інфраструктура найбільше цікавлять американських інвесторів – Соболев

10:44 19.03.2026
Іноземні інвестори зацікавлені у нових девелоперських проєктах торгової нерухомості - UTG

Іноземні інвестори зацікавлені у нових девелоперських проєктах торгової нерухомості - UTG

16:16 23.01.2026
Житлові товариства можуть перезапустити в Україні через окремий закон - Шуляк

Житлові товариства можуть перезапустити в Україні через окремий закон - Шуляк

09:33 22.01.2026
Довгострокова безпека, верховенство права та реформи є основою залучення інвесторів до України – глава BlackRock

Довгострокова безпека, верховенство права та реформи є основою залучення інвесторів до України – глава BlackRock

11:57 05.12.2025
ФГВФО до 8 грудня включно визначить інвестора неплатоспроможного РВС Банку з 3 претендентів

ФГВФО до 8 грудня включно визначить інвестора неплатоспроможного РВС Банку з 3 претендентів

11:15 24.09.2025
Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

16:09 23.09.2025
Оприлюднена концепція Містобудівного кодексу України

Оприлюднена концепція Містобудівного кодексу України

17:11 25.08.2025
Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

Глобальний обсяг держборгу досягне 100% світового ВВП у 2029 році – МВФ

ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework

Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V. став міноритарним акціонером "Української правди"

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

ОСТАННЄ

Україні потрібно залучити до $90 млрд інвестицій у переробку агропродукції для ефективної експансії на ринок Африки – думка

Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

Львівська Viking Development випускає дебютні облігації на 100 млн грн

Глобальний обсяг держборгу досягне 100% світового ВВП у 2029 році – МВФ

"Буковель" впроваджує міжнародні екостандарти та новий стандарт туризму – Захар Палиця про розвиток курорту

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови планує підписати щонайменше три інвестугоди у 2026р.

Philip Morris інвестує $10 млн у розвиток категорії нікотинових паучів в Україні у 2026р

Компанії SCM Ахметова у 2025р збільшили капітальні інвестиції на 57,9% та податкові платежі на 26%

Румунія інвестує EUR200 млн у локалізацію виробництва українських безпілотників у рамках SAFE

Рада Американсько-українського інвестфонду затвердила внесок в українську deftech-стартап Sine Engineering - Свириденко

