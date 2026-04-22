Парламент синхронізує стратегії розвитку громад із містобудівною документацією для залучення інвесторів – Шуляк

Верховна Рада готує законодавчі зміни для синхронізації стратегій розвитку територіальних громад із містобудівною документацією та системою публічних інвестицій, повідомила голова парламенського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Буквально вчора ми подавали відповідні правки для того, щоб стратегії розвитку громад не були формальним документом, а корелювалися з містобудівною документацією та бюджетним плануванням… Це має стати чітким дороговказом для українського та міжнародного бізнесу", – зазначила вона під час Recovery Construction Forum Ukraine 3.0 у Києві в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Шуляк наголосила, що в Україні вже сформовано єдиний портфель публічних інвестицій на наступні 10 років, який включає проєкти у сферах енергетики, водо- та теплопостачання, а інформація про них доступна через цифрову систему DREAM.

Водночас голова профільного комітету назвала головним бар’єром відбудови низькі темпи розроблення містобудівної документації на місцях. За її словами, парламент відтермінував обов’язковість планів просторового розвитку до 1 січня 2028 року, проте без затверджених документів громади не зможуть реалізовувати інвестиційні проєкти.

Шуляк також наголосила на оновленому наприкінці 2025 року законодавстві про публічно-приватне партнерство (ППП). За її словами, нові норми зняли обмеження щодо переліку галузей для ППП (транспорт, освіта, охорона здоров’я) та суттєво скоротили процедури підготовки тендерів – з 18-25 місяців до значно коротших термінів. Зокрема, для невеликих проєктів вартістю до EUR5,5 млн передбачено спрощені процедури без необхідності розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).