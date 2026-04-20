Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

150 найбільших приватних компаній і банків України за період з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 рок по лютий 2026 року здійснили капітальні інвестиції (CAPEX) в об’єкти та активи на території України на загальну суму 454,7 млрд грн, йдеться у матеріалі NV у понеділок за результатами запитів до компаній.

Згідно з ним, найбільших обсяг інвестицій – 101,7 млрд грн або 22,4% від загальної суми – забезпечив найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК.

Слідом йде найбільший український оператор зв’язку "Київстар" – 47,96 млрд грн, а разом трійка найбільших операторів вклала майже п’яту частину від всіх інвестицій опитаних компаній: "Vodafone Україна" – 25,4 млрд грн, DVL (Lifecell, "Датагруп-Воля") – 16 млрд грн.

Видання NV розділило приватні компанії по галузям. У гірничо-металургійному комплексі лідерами є "Метінвест" – 37,8 млрд грн (дані по грудень-2025), "ArcelorMittal Кривий Ріг" – 17,7 млрд грн та "Інтерпайп" – 6,7 млрд грн.

В агросекторі найбільші інвестиції за час війни здійснили МХП – 30,2 млрд грн, "Кернел" та інші бізнеси Андрія Веревського – 15,7 млрд грн, "Астарта" – 10,9 млрд грн.

У рітейлі у лідерах Fozzy Group – 15 млрд грн, "Аврора" – 7,1 млрд грн, EVA та Varus – 4,8 млрд грн.

У FMCG, згідно із опитуванням, про найбільші CAPEX за час війни відзвітували "Carlsberg Україна" – 3,5 млрд грн, Nestle – 2,9 млрд грн та "Філіп Морріс Україна" – 1,8 млрд грн.

В об’єднаній галузевій групі "Виробництво, логістика, паливо та енергетика" серед лідерів також OKKO Group – 22,9 млрд грн, "Нова пошта" – 18,6 млрд грн, BGV Group – 8,4 млрд грн.

У фінансовій сфері, за даними видання NV, найбільші капінвестиції з лютого 2022 року здійснили Dragon Capital – 8 млрд грн, Райффайзен Банк – 5,9 млрд грн, Укрсиббанк – 4,7 млрд грн та ПУМБ – 1,9 млрд грн.

Нарешті, у фармацевтиці та медицині найбільшими інвесторами за цей час є "Фармак" – 3,8 млрд грн, "Дарниця" – 2,9 млрд грн, "Юрія-Фарм" – 2,8млрд грн та "Добробут" – 1,3 млрд грн.

Видання NV уточнило, що просило не включати у показник інвестицій поточні операційні витрати (OPEX), такі як фонд заробітної плати, поточні ремонти чи виплати мобілізованим співробітникам. Деякі представники компаній надавали цифри в іноземній валюті – у такому разі сума була перерахована за офіційним курсом станом на 1 березня 2026-го ($1=43,2 грн, EUR1=51,02 грн).

Зазначається також, що жоден із представників IT-галузі дані про інвестиції не надав.

Компанія SCM Ріната Ахметова у зв’язку із виходом рейтингу зазначила у пресрелізі, що сукупні інвестиції її компаній всього з початку повномасштабного вторгнення склали понад 150,5 млрд грн або $4 млрд, що складає третину від всіх інвестицій 150 компаній. Окрім вже перелічених ДТЕК, "Метінвест" та ПУМБ в рейтинг увійшли також "Укртелеком" – 1,6 млрд грн та "Лемтранс" – 1,1 млрд грн.