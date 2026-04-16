Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив про підписання угоди про партнерство з Україною, в рамках якого його країна проінвестує EUR482 млн в оборонно-промисловий комплекс.

"Ми підписали щойно угоду про партнерство, і це буде сприятливо для України, для нідерландців, і для Європи. Ми інвестуємо EUR482 млн в оборону. Українських проєкт виробництва дронів зможе запрацювати дуже швидко. Україні це необхідно для протистояння російській агресії, – сказав Єттен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер.

Він заявив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримку України. Він також повідомив про спільний з Україною розвиток оборонної промисловості.

Голова нідерландського уряду також заявив про передачу Україні корабля, що зараз перебуває у гавані міста Фліссінґен, яке він та Зеленський пізніше відвідають разом.

"Цей корабель, який ми побачимо, стане частиною українського флоту. Так ми допомагаємо не тільки Україні, а й всьому європейському континенту" – сказав Єттен.