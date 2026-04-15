Львівська Viking Development випускає дебютні облігації на 100 млн грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск іменних корпоративних облігацій (серії "А") ТОВ "Вікінг Парк" (Львів) на 100 млн грн.

Згідно з проспектом емісії, опублікованим компанією в системі розкриття інформації НКЦПФР, розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції триватиме з 16 по 30 квітня 2026 року.

Номінальна вартість облігацій – 1 тис. грн, загальна – 100 млн грн.

Організатором розміщення виступає ТОВ "Універ Капітал".

За даними на сайті компанії, ТОВ "Вікінг Парк" веде девелоперську діяльність під брендом Viking Development. У його портфелі – понад 30 тис. кв. м збудованого житла у Львові. Серед проєктів: ЖК Viking Park, Viking Hills, Viking Gardens та Helga. Згідно з інформацією на порталі нерухомості "ЛУН" з 2019 року забудовник ввів в експлуатацію 13 будинків у складі двох комплексів, ще дев'ять будинків у трьох ЖК перебувають на стадії будівництва.

Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ "Вікінг Парк" зазначено ТОВ "Теплоком" (88%) і АО "ЗНВКІФ "Міра-Капітал" (12%). Кінцевим бенефіціаром є Ернест Іщук.

За підсумками 2025 року компанія збільшила чистий прибуток на 4,4% – до 4,8 млн грн, тоді як чистий дохід зменшився на 18,4% – до 168,7 млн грн. Активи виросли майже удвічі – до 1,8 млрд грн.

