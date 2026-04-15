22:47 15.04.2026

Глобальний обсяг держборгу досягне 100% світового ВВП у 2029 році – МВФ

Глобальний обсяг держборгу може сягнути 100% світового ВВП вже у 2029 році – на рік раніше, ніж очікувалося, йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду (МВФ) Fiscal Monitor.

У минулому цей рівень досягався лише в роки після Другої світової війни.

У 2025 році глобальний держборг становив 93,9% ВВП.

"Основна частина накопичення боргу припадає на частку найбільших за розміром економік. Напруженість у сфері держфінансів зумовлена потребами, що зростають, у фінансуванні витрат на соціальні потреби та оборону, а також збільшенням процентних витрат. Наслідки конфлікту на Близькому Сході чинять додатковий тиск на держбюджети", – йдеться в доповіді.

"Близькосхідний конфлікт може додатково погіршити стан держфінансів через зростання цін на продовольство і паливо, посилення фінансових умов, зниження економічної активності та збільшення оборонних витрат", – зазначає МВФ.

Як очікується, США і Китай зроблять основний внесок у збільшення глобального держборгу в найближчі роки.

МВФ прогнозує зростання держборгу США у 2029 році до 135,5% ВВП проти 123,9% ВВП у 2025 році, Китаю – до 120,3% з 99,2% ВВП.

У розвинених країнах без урахування США показник, як очікується, скоротиться 2029 року до 93,9% з 95,3% ВВП.

Прогноз для єврозони передбачає зростання до 89% з 87,1% ВВП.

МВФ очікує збільшення держборгу в країнах, що розвиваються, без урахування Китаю 2029 року до 60,8% з 57,5% ВВП.

У разі Росії прогнозується підвищення держборгу до цього часу до 25,4% ВВП з торішніх 17,2% ВВП.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 14.04.2026
МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП у 2026р через іранський конфлікт, підготував ризикові сценарії

МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП у 2026р через іранський конфлікт, підготував ризикові сценарії

20:28 13.04.2026
Учасники весняних зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Учасники весняних зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

08:50 08.04.2026
Нафта впала на новині про перемир'я між США та Іраном, Brent впала нижче ніж $95 за барель

Нафта впала на новині про перемир'я між США та Іраном, Brent впала нижче ніж $95 за барель

16:11 07.04.2026
Рада продовжила дію військового збору на три роки після закінчення воєнного стану

Рада продовжила дію військового збору на три роки після закінчення воєнного стану

17:45 31.03.2026
Україна прострочила всі структурні маяки нової програми МВФ, які мала виконати в І кв.-2026

Україна прострочила всі структурні маяки нової програми МВФ, які мала виконати в І кв.-2026

05:39 30.03.2026
Глава МЗС Пакистану назвав "дуже продуктивною" зустріч чотирьох країн регіону щодо війни на Близькому Сході

Глава МЗС Пакистану назвав "дуже продуктивною" зустріч чотирьох країн регіону щодо війни на Близькому Сході

03:44 30.03.2026
Канада, Іспанія і ЄС засудили рішення Нетаньягу заборонити католикам святкувати Вербну неділю

Канада, Іспанія і ЄС засудили рішення Нетаньягу заборонити католикам святкувати Вербну неділю

13:00 23.03.2026
Україна до кінця Ікв.-2026р не виконає 25 вимог програм партнерів на EUR7 млрд – нардеп

Україна до кінця Ікв.-2026р не виконає 25 вимог програм партнерів на EUR7 млрд – нардеп

00:54 22.03.2026
Нетаньягу пообіцяв бити по Ірану "на всіх фронтах" після ракетного удару по Ізраїлю

Нетаньягу пообіцяв бити по Ірану "на всіх фронтах" після ракетного удару по Ізраїлю

06:47 20.03.2026
Шість країн готові долучитися до розблокування Ормузької протоки

Шість країн готові долучитися до розблокування Ормузької протоки

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework

Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V. став міноритарним акціонером "Української правди"

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

ОСТАННЄ

Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

Львівська Viking Development випускає дебютні облігації на 100 млн грн

"Буковель" впроваджує міжнародні екостандарти та новий стандарт туризму – Захар Палиця про розвиток курорту

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови планує підписати щонайменше три інвестугоди у 2026р.

Philip Morris інвестує $10 млн у розвиток категорії нікотинових паучів в Україні у 2026р

Компанії SCM Ахметова у 2025р збільшили капітальні інвестиції на 57,9% та податкові платежі на 26%

Румунія інвестує EUR200 млн у локалізацію виробництва українських безпілотників у рамках SAFE

Рада Американсько-українського інвестфонду затвердила внесок в українську deftech-стартап Sine Engineering - Свириденко

Литва інвестує €15 млн у розвиток центрів реабілітації в трьох регіонах України

Репутація девелопера та якість проєкта є визначальними для інвестицій у житло – думка

