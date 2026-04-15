"Буковель" оприлюднив звіт зі сталого розвитку за 2025 рік, в якому зафіксовані екологічні показники та ініціативи, що впроваджуються на курорті. Про це повідомив акціонер курорту Захар Палиця.

Зокрема, у звіті йдеться, що за рік компанія висадила понад 6 тисяч рослин, провела міжнародну сертифікацію 12 готелів за системою Green Key, запровадила комплексний моніторинг якості води та повітря, а також продовжила розвивати сферу сортування та безпечної утилізації відходів.

"Буковель" формує новий стандарт туризму в Україні — відповідального, сталого та екологічно свідомого. Представлений звіт — це не лише підсумок року, а й дорожня карта майбутнього розвитку курорту. Та приклад для всієї галузі – як найбільший курорт Східної Європи інтегрує сталий розвиток у всі операційні процеси компанії", - зазначив Захар Палиця.

Звіт також охоплює соціальні ініціативи — інклюзивність, ветеранські програми, культурні проєкти, а також міжнародну співпрацю та перше соціологічне дослідження туристичної дестинації за підтримки КНУ ім. Т. Шевченка та Дніпровської політехніки.

"У звіті вперше зібрано екологічні дані в єдиній системі. Курорт аналізує ключові показники: споживання ресурсів, використання води та управління відходами, що дозволило визначити зони впливу та сформувати цілі зі зменшення екологічного навантаження. Окрему увагу приділено моніторингу якості води як одному з пріоритетів для безпечного та комфортного відпочинку гостей", — повідомив керівник Офісу сталого розвитку курорту "Буковель" Богдан Красавцев.

Ключові цифри 2025 року:

• 28 581 т CO₂e — загальний вуглецевий слід,

• 31 аналіз — моніторинг якості води,

• 30% — ціль скорочення викидів до 2030 року,

• 12 готелів — сертифіковано за стандартом Green Key,

• 6 000+ рослин — висаджено для підтримки екосистем,

• 16 контейнерів — облаштовано для сортування сміття,

• 85% представників бізнесу відзначають позитивний вплив курорту на розвиток підприємництва в регіоні,

• 80% мешканців підтверджують позитивний економічний вплив курорту на громаду,

• 5 меморандумів підписано в рамках співпраці з державними, громадськими та освітніми інституціями.

Як повідомлялося, нещодавно курорт запустив дашборд, де в режимі онлайн відображається інформація про якість повітря, стан води та інші екологічні показники.