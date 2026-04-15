Інтерфакс-Україна
Інвестиції
16:20 15.04.2026

"Буковель" впроваджує міжнародні екостандарти та новий стандарт туризму – Захар Палиця про розвиток курорту

2 хв читати
"Буковель" оприлюднив звіт зі сталого розвитку за 2025 рік, в якому зафіксовані екологічні показники та ініціативи, що впроваджуються на курорті. Про це повідомив акціонер курорту Захар Палиця.

Зокрема, у звіті йдеться, що за рік компанія висадила понад 6 тисяч рослин, провела міжнародну сертифікацію 12 готелів за системою Green Key, запровадила комплексний моніторинг якості води та повітря, а також продовжила розвивати сферу сортування та безпечної утилізації відходів.

"Буковель" формує новий стандарт туризму в Україні — відповідального, сталого та екологічно свідомого. Представлений звіт — це не лише підсумок року, а й дорожня карта майбутнього розвитку курорту. Та приклад для всієї галузі – як найбільший курорт Східної Європи інтегрує сталий розвиток у всі операційні процеси компанії", - зазначив Захар Палиця.

Звіт також охоплює соціальні ініціативи — інклюзивність, ветеранські програми, культурні проєкти, а також міжнародну співпрацю та перше соціологічне дослідження туристичної дестинації за підтримки КНУ ім. Т. Шевченка та Дніпровської політехніки.

"У звіті вперше зібрано екологічні дані в єдиній системі. Курорт аналізує ключові показники: споживання ресурсів, використання води та управління відходами, що дозволило визначити зони впливу та сформувати цілі зі зменшення екологічного навантаження. Окрему увагу приділено моніторингу якості води як одному з пріоритетів для безпечного та комфортного відпочинку гостей", — повідомив керівник Офісу сталого розвитку курорту "Буковель" Богдан Красавцев.

 

Ключові цифри 2025 року:

 • 28 581 т CO₂e — загальний вуглецевий слід,

 • 31 аналіз — моніторинг якості води,

 • 30% — ціль скорочення викидів до 2030 року,

 • 12 готелів — сертифіковано за стандартом Green Key,

 • 6 000+ рослин — висаджено для підтримки екосистем,

 • 16 контейнерів — облаштовано для сортування сміття,

 • 85% представників бізнесу відзначають позитивний вплив курорту на розвиток підприємництва в регіоні,

 • 80% мешканців підтверджують позитивний економічний вплив курорту на громаду,

 • 5 меморандумів підписано в рамках співпраці з державними, громадськими та освітніми інституціями.

 

Як повідомлялося, нещодавно курорт запустив дашборд, де в режимі онлайн відображається інформація про якість повітря, стан води та інші екологічні показники. 

Теги: #палиця_захар #буковель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 31.03.2026
"Буковель" та аквапарк MAVKA увійшли до ТОП-компаній в рейтингу Опендатабот за рівнем прозорості фінансової звітності

13:32 31.03.2026
"Спортивний Давос": в Буковелі пройде найбільший фестиваль Європи Bukovel Elite Sports Trophy

16:34 27.03.2026
САП: повідомлено про підозру експосадовцю столичної митниці за відмивання $2 млн на готелі в Буковелі

15:46 23.03.2026
Bukovel відкрив дані стосовно якості повітря та стану питної води на курорті

16:11 19.03.2026
JYSK відкрив новий магазин у регіоні Буковеля

20:12 09.12.2025
Керівник служби відновлення Івано-Франківщини звільняється через тендер на дорогу до Буковелю

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА