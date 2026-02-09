monobank у тестовому режимі запустив інвестування доларів та євро через "Банку"

Віртуальний monobank у тестовому режимі запустив функцію інвестування коштів у доларах США та євро через сервіс "Банка", повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у телеграм.

Згідно з повідомленням, за умови внесення від $1100 або еквівалента в євро користувачі можуть увімкнути інвестування з орієнтовною дохідністю 3,7% річних у доларах та 2,8% річних у євро.

Як зазначив Гороховський, для забезпечення роботи функції банк купуватиме на свій баланс валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). При цьому вивести кошти можна будь-коли, а фактичний дохід залежатиме від часу їх перебування в інвестуванні.

Крім того, повідомляється, що після досягнення 5 тис. увімкнених інвестувань наступних охочих планують ставити в чергу через обмежену наявність валютних ОВДП для задоволення попиту. Для доступу до функції необхідно оновити застосунок.

Як зазначається на сайті фінустанови, клієнти загалом придбали ОВДП на 20,8 млрд грн, при цьому 120 тис. клієнтів інвестували в ці папери. Дохід, отриманий ними за останній рік, становив 659 млн грн.

Віртуальний monobank, створений ТОВ "Фінтех Бенд" на базі Універсал Банку, наразі посідає другу позицію на ринку за кількістю карток. За даними Нацбанку, станом на 1 грудня 2025 року Універсал Банк загалом випустив 27,79 млн карток, з яких активними (щонайменше одна операція за місяць) були 9,93 млн.