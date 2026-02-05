Nestlé в Україні планує 2026р. збільшити інвестиції у нову фабрику на Волині до EUR70 млн

Компанія Nestlé у 2025 році у повному обсязі виконала план інвестицій в Україну в розмірі 9,5 млрд грн і має намір до кінця 2027 року збільшити капіталовкладення у свій новий виробничий майданчик у Смолигові (Волинська обл.) до EUR70 млн, повідомив генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі у колонці для видання NV.

"На початку року я анонсував, що ми плануємо інвестувати близько 9,5 млрд грн в Україну, і ми виконали цей прогноз. У 2025 році ми отримали приблизно подвійне зростання", — написав він.

Дзанелі назвав ключовим індустріальним проєктом попередніх років запуск у квітні 2025 року нової фабрики у Смолигові. Початкові інвестиції в об'єкт склали EUR43 млн, проте компанія планує розширювати потужності. Очікується, що до кінця 2027 року загальний обсяг інвестицій у цей майданчик сягне EUR70 млн. Проєктна потужність фабрики дозволить виробляти 40 тис. тонн вермішелі на рік, яку експортуватимуть до Європи, США та Мексики.

Дзанеллі уточнив, що виробництво у Смолигові є високоавтоматизованим, що дозволяє залучати вдвічі менше персоналу, але потребує вищої кваліфікації працівників. Для цього компанія відкрила власну виробничу академію.

Окрім індустріальних та комерційних інвестицій, Nestlé спрямувала майже $18 млн у програму Ukraine, WeCare, яка фокусується на безпеці, фізичному та ментальному здоров’ї співробітників (без урахування витрат на облаштування укриттів). Також компанія щорічно інвестує близько EUR10 млн у модернізацію та покращення якості діючих виробництв.

Гендиректор Nestlé в Україні також проінформував, що з 2026 року він переходить на посаду керівника підрозділу компанії у Східній Європі та залишає український офіс.

В Україні Nestlé розпочала діяльність 1994 року з відкриття представництва. У 1998 році придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018-го володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна", а наприкінці того року Nestlé стала власником 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг".

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), який є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé у понад 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.