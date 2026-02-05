Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:34 05.02.2026

Nestlé в Україні планує 2026р. збільшити інвестиції у нову фабрику на Волині до EUR70 млн

2 хв читати
Nestlé в Україні планує 2026р. збільшити інвестиції у нову фабрику на Волині до EUR70 млн

Компанія Nestlé у 2025 році у повному обсязі виконала план інвестицій в Україну в розмірі 9,5 млрд грн і має намір до кінця 2027 року збільшити капіталовкладення у свій новий виробничий майданчик у Смолигові (Волинська обл.) до EUR70 млн, повідомив генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі у колонці для видання NV.

"На початку року я анонсував, що ми плануємо інвестувати близько 9,5 млрд грн в Україну, і ми виконали цей прогноз. У 2025 році ми отримали приблизно подвійне зростання", — написав він.

Дзанелі назвав ключовим індустріальним проєктом попередніх років запуск у квітні 2025 року нової фабрики у Смолигові. Початкові інвестиції в об'єкт склали EUR43 млн, проте компанія планує розширювати потужності. Очікується, що до кінця 2027 року загальний обсяг інвестицій у цей майданчик сягне EUR70 млн. Проєктна потужність фабрики дозволить виробляти 40 тис. тонн вермішелі на рік, яку експортуватимуть до Європи, США та Мексики.

Дзанеллі уточнив, що виробництво у Смолигові є високоавтоматизованим, що дозволяє залучати вдвічі менше персоналу, але потребує вищої кваліфікації працівників. Для цього компанія відкрила власну виробничу академію.

Окрім індустріальних та комерційних інвестицій, Nestlé спрямувала майже $18 млн у програму Ukraine, WeCare, яка фокусується на безпеці, фізичному та ментальному здоров’ї співробітників (без урахування витрат на облаштування укриттів). Також компанія щорічно інвестує близько EUR10 млн у модернізацію та покращення якості діючих виробництв.

Гендиректор Nestlé в Україні також проінформував, що з 2026 року він переходить на посаду керівника підрозділу компанії у Східній Європі та залишає український офіс.

В Україні Nestlé розпочала діяльність 1994 року з відкриття представництва. У 1998 році придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018-го володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна", а наприкінці того року Nestlé стала власником 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг".

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), який є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé у понад 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.

 

Теги: #nestlé #волинська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:34 07.01.2026
САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

15:29 07.07.2025
Nestlé розпочала виробництво вермішелі на новій фабриці в Україні вартістю CHF40 млн

Nestlé розпочала виробництво вермішелі на новій фабриці в Україні вартістю CHF40 млн

18:21 23.04.2025
Україна вивільнила спектр 700 МГц для 4G/5G в прикордонній зоні Львівської та Волинської областей

Україна вивільнила спектр 700 МГц для 4G/5G в прикордонній зоні Львівської та Волинської областей

09:41 19.02.2025
Nestlé в Україні у 2024 р. інвестувала у три свої фабрики понад 900 млн грн і наростила на 76% експорт

Nestlé в Україні у 2024 р. інвестувала у три свої фабрики понад 900 млн грн і наростила на 76% експорт

03:54 06.02.2025
Nestlé в Україні у 2025р. інвестує 9,5 млрд грн у просування своїх товарів і модернізацію своїх заводів

Nestlé в Україні у 2025р. інвестує 9,5 млрд грн у просування своїх товарів і модернізацію своїх заводів

14:22 06.12.2024
Львівську фабрику Nestlé відвідали представники аграрного комітету ВР

Львівську фабрику Nestlé відвідали представники аграрного комітету ВР

02:39 25.11.2024
У Ковелі стався конфлікт зі стріляниною за участю поліцейських

У Ковелі стався конфлікт зі стріляниною за участю поліцейських

09:11 17.11.2024
На Волині та Вінниччині є влучання по енергетиці - ОВА

На Волині та Вінниччині є влучання по енергетиці - ОВА

15:09 30.07.2024
Зеленський відвідав підприємство легкої промисловості на Волині

Зеленський відвідав підприємство легкої промисловості на Волині

12:11 13.02.2024
На Волині зупинили незаконне виробництво тютюну: вилучено 33 тонни готової продукції

На Волині зупинили незаконне виробництво тютюну: вилучено 33 тонни готової продукції

ВАЖЛИВЕ

Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V. став міноритарним акціонером "Української правди"

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

ОСТАННЄ

Український ШІ-стартап Principle залучив $2 млн у pre-seed раунді

Американсько-Український інвестфонд відбудови опрацює 22 проєкти з 59 поданих

EFI Group готує запуск корпоративного інвестфонду для вкладень у промислові проєкти

Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V. став міноритарним акціонером "Української правди"

ЄБРР інвестує $20 млн у заснований українцями сервіс онлайн-вивчення мов Preply

Horizon Capital підтримає проєкт ВЕС 124 МВт Notus Energy в рамках нового фонду для України "HCCF"

Американсько-Український інвестфонд відбудови готує перші рішення щодо інвестицій у найближчі місяці – DFC

Dragon Capital вже зібрав у Rebuild Ukraine Fund $102,5 млн за цілі $250 млн та розпочинає його інвестдіяльність

Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА