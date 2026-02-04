Український ШІ-стартап Principle залучив $2 млн у pre-seed раунді

Український стартап Principle, що створює платформу стратегічного прогнозування на основі штучного інтелекту (ШІ), залучив $2 млн інвестицій у pre-seed раунді, який очолили SMRK VC та SMOK VC за участі RideHome AI Fund, a16z Scout Fund, Bain Capital Scout Fund та Unpopular Ventures.

Згідно з релізом, платформа компанії підтримує постійні моделі, які оновлюються в міру надходження нової ринкової інформації, зокрема дій конкурентів, змін у регуляторних, цінових змін та M&A-активності.

Крім того, Principle створює цифрових двійників компаній, регуляторів та ринкових сил з подальшим проведенням сотні стратегічних аспектів.

Як зазначається, платформа вже перебуває в пілотному режимі з кількома компаніями зі списку Fortune 500, урядами, лідерами енергетичного ринку та відомими технологічними компаніями.

"У кожної компанії зі списку Fortune 500, з якою ми спілкуємося, спостерігається така сама схема. Вони неправильно інтерпретують ринкові сигнали, занадто повільно реагують на структурні зрушення, і до того часу, як щось очевидне зрештою стає зрозумілим, вже занадто пізно", - пояснив у релізі співзасновник і генеральний директор Principle Артур Кюльян.

У Principle додали, що тренують власну модель на архітектурі AWS Nova з метою підвищення точності прогнозування.

Крім того, у 2025 році було підписано меморандум про взаєморозуміння з Міністерством цифрової трансформації України щодо розвитку національних можливостей у сфері ШІ . Також було реалізовано проєкти на Близькому Сході. Зокрема, працюючи з Dubai Centre for Artificial Intelligence (DCAI) and Dubai Future Foundation, Principle створила моделі для підвищення стійкості системи охорони здоров’я.

Компанію Principle створено у 2024 році Артуром Кюльяном і Юрієм Філіпчуком зі штаб-квартирою у Сан-Франциско. Команда засновників має досвід роботи в Google, CERN та працювала зі стратегічними технологіями для Білого дому.