Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:08 28.07.2025

Польська Unimot інвестує EUR55 млн у створення паливного терміналу в Україні

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Польська Unimot інвестує EUR55 млн у створення паливного терміналу в Україні
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Польська Unimot S.A планує створити паливно-енергетичний комплекс у Мостиськах Львівськой області, орієнтовні інвестиції EUR55-60 млн, повідомив директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні Unimot S.A.  Назарій Волянський

"Ми вже купили землю на заході України, в Мостиськах. Це буде великий проєкт паливно-енергетичного комплексу, паливний термінал – біля 55-60 млн євро", - повідомив він під час круглого столу "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони, бізнес запускають відновлення" в "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Він додав, що компанія вже подала заявку в Міністерство економіки, для визнання значним інвестором і розраховує на отримання певних стимулів від держави.

"Маємо надію, що ми їх отримаємо і розпочнемо цей проєкт. Зараз він перебуває в стадії активної підготовки", - зазначив він.

Волянський уточнив, що зазначена земельна ділянка "з залізницею".

Як повідомлялось, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні EUR76 млн грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею, Скнилів-Мостиська ІІ стане першою повноцінною ділянкою майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою.

Заснована у 2011 р. UNIMOT S.A. є незалежним імпортером рідкого та газоподібного палива, пропонуючи: дизельне паливо, біопаливо, зріджений газ, природний газ, електроенергію, моторні масла та бітум. З 2017 року котирується на основному ринку Варшавської фондової біржі. З 2017р. UNIMOT S.A. будує мережу автозаправних станцій у Польщі, а з 2019 року і в Україні під брендом AVIA на основі договорів мастер-франчайзингу.

Теги: #unimot #польша #паливно_енергетичний_космплекс #інвестиції #львівська_область

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