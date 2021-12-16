Bosphorus Development приступит к строительству своего первого проекта в Киеве в начале 2022 года - глава набсовета компании

Эксклюзивное интервью основателя и главы наблюдательного совета турецкой инвестиционно-девелоперской компании Bosphorus Development Мехмета В. Сачаклиоглу агентству "Интерфакс-Украина"

(приводится на украинском языке)

Текст: Оксана Гришина

- Розкажіть про компанію Bosphorus Development.

- Наша компанія – одна з найбільших інвестиційно-девелоперських компаній в Туреччині. Мій дідусь та бабуся започаткували бізнес у 1930-х роках. Я є представником третього покоління. Сімейний бізнес розпочався з роздрібної торгівлі, згодом компанія почала займатися іншими видами підприємницької діяльності, зокрема були відкриті мережа гастрономів, ресторанів та пекарень, виробництво меблів, текстилю, а також постачання газу й торгівля нафтопродуктами.

Перший девелоперський проєкт наша компанія реалізувала у 1970 році. За 51 рік побудовано більше 5 млн кв. м нерухомості, понад 100 проєктів завершено. Серед знакових для нас проєктів - один із найбільших тематичних акваріумів у світі Istanbul Aquarium загальною площею 23 тис. кв. м та найбільший бізнес-центр Istanbul Tower 205 (220 м заввишки, 246 тис. кв. м). Ми також побудували декілька ТРЦ, готель Crowne Plaza Istanbul та близько 100 житлових проєктів бізнес- та преміум-класу. Сьогодні на стадії проєктування та початкової реалізації знаходяться шість об’єктів у Стамбулі.

У нас є своя архітектурна група, але також ми працюємо з найкращими світовими архітекторами. Зокрема для Istanbul Tower 205 ми розглядали пропозиції багатьох провідних архітекторів світу, але зупинились на проєкті американської компанії Skidmore, Owings & Merrill (Burj Кhalifa в ОАЕ, One World Trade Center в Нью-Йорку, фінансовий центр Tianjin CTF в Китаї).

- Чому саме Україну обрали для розширення девелоперського напрямку?

- Я проживаю в Україні вже 20 років, тут одружився та виховую двох дітей, отримав освіту в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Україна для мене як друга батьківщина. Упродовж цих років розвивав бізнес різних напрямків, але зараз вирішив сконцентруватися саме на девелопменті.

Між Україною й Туреччиною історично склались дуже гарні відносини, турецькі компанії активно залучені до будівництва важливих інфраструктурних об’єктів в Україні, але Bosphorus Development стане першою турецькою девелоперською компанією, що реалізуватиме проєкти таких масштабів в столиці України. В Україні ми вже маємо доволі значний земельний банк. На сьогодні це чотири земельні ділянки, ведемо переговори про придбання ще трьох. До старту будівельних робіт ми не хотіли б називати локації. Можу лише сказати, що всі ділянки розташовані в центральній частині столиці.



- Які характеристики повинна мати земельна ділянка, щоб становити інтерес для вашої компанії?

- Реалізація успішного проєкту залежить від багатьох факторів: локації, інфраструктури, транспортного сполучення, наявності соціальних закладів тощо. Розмір площі земельної ділянки повинен бути не менше 1 га, але якщо локація дуже цікава, то може бути й меншим.

Необхідна умова - земельна ділянка має бути бездоганною з юридичної точки зору. Для встановлення відповідності земельної ділянки нашим стандартам та вимогам ми обов’язково проводимо due diligence, вдаючись до послуг відомих міжнародних компаній, таких як Baker McKenzie, Ernst&Young, DLA Piper.



- На жаль, у столиці не має ділянок абсолютно "білих", без потенційних конфліктів.

- Це непомалу пояснює, чому в Україні так мало міжнародних девелоперів.



- Який сектор в будівництві ви обрали для інвестування? Які проєкти плануєте реалізувати?

- Як я вже зазначав, ми маємо досвід реалізації проєктів будь-якої складності та різних видів: житло, готелі, торгівля, комерційна нерухомість, інфраструктурні об’єкти тощо. В будівництві наших об’єктів ми використовуємо тільки якісні та екологічні матеріали, що пройшли ретельну перевірку, експертизу й сертифікацію. В Туреччині маємо власне виробництво будівельних та оздоблюваних матеріалів. Наприклад, всі елементи та конструкції з дерева на наших проєктах – власні.

В Україні наразі ми вивчаємо виробників та постачальників будматеріалів, аналізуємо, які українські матеріали використовувати, а які імпортувати. Як приклад, якість і характеристики українського оздоблюваного граніту нас повністю влаштовують. Щодо керамограніту – обираємо між турецькими, італійськими та іспанськими виробниками. Вікна та фасади – вивчаємо пропозиції кількох представництв турецьких та німецьких виробників в Україні. Якщо контролюватимемо весь процес виробництва матеріалів і якщо вони повністю відповідатимуть нашим вимогам, то, можливо, зробимо вибір і серед українських виробників.

Першим нашим проєктом в Києві стане багатофункціональний житловий комплекс з торгівельними та соціальними об’єктами. Це буде житло бізнес-класу з цікавими та оригінальними архітектурними рішеннями, з використанням якісних матеріалів, з продуманою та корисною для мешканців інфраструктурою, гармонізоване з навколишнім середовищем. Проєкт вже розроблений нашими архітекторами у співпраці з українськими колегами.

- Коли ви представите проєкти та розпочнете їх будівництво?

- Будівництво нашого першого проєкту стартує в першому кварталі 2022 року, тоді ми й розповімо про нього детальніше, зробимо презентацію. Другий наш проєкт, не менш масштабний – наприкінці 2022 року.



- Скільки у вас персоналу в компанії загалом, скільки буде задіяно в українських проєктах?

- Турецький штат становить понад 1500 співробітників. У Києві ми зараз набираємо команду для першого проєкту, плануємо на початковій стадії близько 100 працівників. За необхідності привеземо висококваліфікованих спеціалістів з Туреччини – менеджмент, інженерів, архітекторів, будівельників та ін. Ми вивчаємо цей момент з точки зору якості робіт та професіоналізму місцевого персоналу. Для реалізації наших початкових проєктів необхідно буде близько 500 співробітників.



- Плануєте сертифікувати ваші проєкти за "зеленими" стандартами?

- Більшість наших проєктів у Стамбулі сертифіковані згідно з стандартами LEED. Наприклад, Istanbul Tower 205 відповідає нормам стандарту якості LEED Platinum. Щодо українських проєктів ми зараз на стадії перемовин та вибору системи сертифікації.



- Скільки буде інвестовано в реалізацію проєктів?

- Після офіційної презентації наших проєктів ми відкриємо продажі, але незалежно від активності покупців на ринку нерухомості та потенційних інвесторів, незалежно від економічної ситуації в Україні в нас достатньо фінансових ресурсів, щоб вчасно та повною мірою завершити їх реалізацію.