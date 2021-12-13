Запуск "Большой термомодернизации" говорит о начале системного подхода государства к вопросу энергоэффективности – Сергей Лищина

Эксклюзивное интервью с Сергеем Лищиной, совладельцем торговой марки Izovat, одним из крупнейших производителей термоизоляции в Украине

- На днях вы написали в Facebook, что строите в Житомире новый завод по производству стекловаты IzovatGlass. У вас уже есть в Житомире завод по производству базальтовой ваты Izovat. В чем отличие производства и сколько суммарно планируете выпускать?

- Вата из стекловолокна будет дешевле за счет более низкой себестоимости выпуска. Поэтому для большего числа людей термоизоляция станет доступной. Производственные мощности рассчитаны на 18 тыс. тонн стекловаты в год. Объем инвестиций – порядка 30 млн евро. Запуститься планируем в 2023 году.

Завод по производству базальтовой ваты Izovat, который также находится в Житомире, выпускает 85 тыс. тонн продукции в год. Планируем увеличивать мощности и строить третью линию на 90 тыс. тонн. В данный момент выбираем площадку под строительство, а производственная линия проектируется в Словении.

- Сколько будет вложено в новую производственную линию?

- Инвестиции многомиллионные, потому как строим «с нуля». Параллельно вместе с консультантом от правительства, нашей «инвест-няней», готовим к подаче документы для получения государственных льгот. По объему инвестиций и созданию рабочих мест мы подпадаем под Закон о поддержке инвест-проектов с большими инвестициями. Возможно, станем первыми в стране.

У нас конструктивные отношения как с областной, так и с городской властью, и мы ощущаем поддержку от мэра и губернатора. На производственных мощностях Izovat в Житомире работает 425 человек, и только за 11 месяцев этого года мы заплатили 193,7 млн гривен налогов (из них 3,7 млн – местных налогов). На новом заводе будет работать не менее 150 человек. Мы крупный работодатель и плательщик налогов и планируем расти дальше.

- Расти за счет увеличения внутреннего спроса? В своем недавнем выступлении в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил о старте "Большой термомодернизации" с заявленной целью добиться энергетической независимости за счет модернизации жилья, садиков, больниц… Что вы, как владелец предприятий, выпускающих термоизоляционные материалы, думаете об этом?

- На мой взгляд, это очень хорошая инициатива. Хорошая и своевременная. В то время, как страны Европейского союза уже прошли этот путь и повышают стандарты энергоэффективности зданий, мы только начинаем этот процесс. Поэтому я расцениваю слова президента как позитивный сигнал о том, что государство начинает системно подходить к данной проблеме.

- В чем конкретно она заключается?

- Она комплексная, и основана на ряде важных факторов. Первый - жилой фонд. Даже в развитых странах на здания и сооружения приходится до 40% общего потребления энергии, выбросов парниковых газов и образования твердых отходов. А у нас эти цифры намного выше. Наши старые дома чрезвычайно энергозатратны. Под энергозатратами мы, в том числе, должны понимать потребления газа и угля, которые используются для генерации электроэнергии. Цены на энергоносители выросли – растут и платежки.

Второе – мы подходим к пониманию рационального потребления, потому как собственных энергетических ресурсов Украины не хватает для покрытия затрат частного сектора и промышленности. Простыми словами: импортируя тот же газ, как это делают большинство стран развитой Европы, мы можем оставаться при этом успешными и эффективными. Посмотрите на Германию – это государство с высокой экономической эффективностью, экономика которой базируется не только на сфере услуг, но и на промышленности, одной из самых развитых в мире. При этом Германия – крупнейший импортер энергоресурсов в Европе.

- Это к вопросу о геополитических рисках и вызовах.

- Они есть, и они никуда не денутся. И это еще один аргумент в пользу работы над собственной энергоэффективностью, поиска решений для модернизации промышленности, жилого фонда в сторону уменьшения расходов и увеличения КПД.

Как бизнесмен, я привык оценивать риски, анализировать, делать выбор. В ситуации с Украиной выбор простой: у нас нет другого варианта, кроме как повышать свою энергоэффективность. Иначе мы станем объектом геополитических раскладов и не сможем быть конкурентными ни на европейском рынке, ни на мировом.

У нас есть огромный, до сих пор не задействованный системно, потенциал снижения потребления всех абсолютно энергоресурсов внутри страны. Частный бизнес уже начал делать это. К примеру, заводы и логистические центры, которые сейчас создаются в Украине, сразу закладывают в проект нормы энергоэффективности. Инвесторы учитывают стоимость не только запуска, но и содержания своих предприятий. Поэтому строят по новым технологиям, и они закупают нашу продукцию.

- А в сфере жилищного строительства?

- Тут тоже есть подвижки. Согласно новым нормам ДБН, жилые дома должны быть утеплены – и ответственные строительные компании их выполняют, что гарантирует снижение потребления всех видов энергии в новом жилищном фонде.

Также нашу продукцию активно закупают собственники частных домохозяйств и ОСББ. Когда люди начинают считать, сколько они платят за отопление, неизбежно приходят к выводу, что утеплиться дешевле, чем конкурировать с повышением цен на энергоресурсы.

- У вас есть конкретные цифры, расчеты?

- Конечно. Мы провели анализ, и цифры показали, что термоизоляция стен и крыши приносит сокращение энергопотребления до 50%, в зависимости от объекта. Например, если взять стандартную «хрущовку», то без утепления жильцы (или через субсидии государство) потратят порядка 943,4 тыс. грн в год на электроэнергию, обогрев и кондиционирование. В утепленном доме эта сумма сокращается до 490,5 тыс. грн. Таким образом, только за год и только на одном доме мы получим экономию в более чем 452 тыс. грн. А теперь умножьте эту цифру на весь старый жилой фонд.

Тут как с «Большой стройкой»: начали делать дороги десятками километров, а не кусочками – виден эффект, можно ехать. Кстати, на объектах социальной инфраструктуры по этой программе, таких как садики, школы и больницы, также используют теплоизоляцию и другие технологии, повышающие энергоэффективность.

- Ваше предприятие участвует в программе?

- Да. Только за этот год термоизоляцией Izovat утеплили порядка 400 тыс. квадратных метров стен таких объектов.

Поэтому, возвращаясь к инициативе президента Владимира Зеленского начать программу «Большой термомодернизации», я считаю ее очень своевременной.

И давайте не забывать, что кроме экономической и геополитической составляющих, каждая из которых влияет на безопасность нашего государства, есть еще одна – экологическая.

У нас этому вопросу пока уделяют мало внимания, но развитые государства учитывают его в своих долгосрочных стратегиях. Например, страны Евросоюза стремятся достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. А это значит – минимизация вредных выбросов, повторное использование материалов, культура рационального потребления ресурсов. Все, что отвечает целям устойчивого развития. Мы тоже должны к этому стремиться.

- Как конкретно ваша компания адаптируется к такой политике?

- Целым рядом способов. Кроме того, что мы производим продукцию, позволяющую существенно снижать уровень энергопотребления в домах и на предприятиях, мы с самого начала ставили перед собой цель создать производство замкнутого цикла.

Мы уже используем отходы своего производства на линиях по изготовлению минеральной базальтовой ваты. В планах – модернизировать одну из линий, чтобы она могла работать, в том числе, и на утилизацию остатков производства а, в перспективе – перерабатывать такие остатки других производителей. Затраты энергоресурсов на расплав базальта, из которого мы делаем минеральную вату, намного выше, чем для повторного использования уже готовой ваты.

Также мы планируем на новом заводе по производству стекловаты использовать до 80% стеклобоя в качестве сырья. Это и дешевле, и экологичней – можем делать ту же качественную продукцию, но с меньшим расходом энергии и рециркуляцией отходов. К тому же, при производстве стекловаты будет использоваться электропечь, а это значит практически нулевые выбросы при производстве и контролируемый углеродный след от поставщика к потребителю. Для нас это важно.

- Что происходит сейчас на рынке минеральной термоизоляции в Украине? Насколько он велик?

- Рынок перспективный и растет. Достаточно сказать, что если раньше порядка 30% всей продукции Izovat мы продавали в Скандинавских странах – Норвегии, Швеции, Финляндии, то сейчас на весь экспорт оставляем всего 20%. Остальную продукцию продаем в Украине. Мы сохраняем присутствие в Скандинавии, Польше, Румынии и других странах, но сейчас нам интересней реализовывать свою термоизоляцию здесь.

По нашим прогнозам, в этом году потребление минеральной ваты в Украине будет порядка 205 тыс. тонн. И есть потенциал для роста до 300 тыс. тонн в случае, если Украина будет внедрять европейские нормативы.

- О чем идет речь?

- В Европе пришли к использованию термоизоляции примерно 30 лет назад. И начинали с нормы в 10 см ваты. Постепенно эта норма росла – 15 см, 20, 25, 30… Меняются требования к энергоэффективности. В Украине сейчас действует норма 15 см термоизоляции.

При этом в той же Польше потребление каменной ваты составляет 450 тыс. тонн на 38 млн жителей. Нам еще очень далеко до таких показателей.

- Но термомодернизация требует средств. По словам Владимира Зеленского, на утепление всех многоэтажек в стране нужно 300 млрд грн, а бюджет реализации программы – 100 млрд грн в первые три года. Это много.

- Согласен, но давайте посчитаем, сколько мы тратим на обогрев с осени по весну и кондиционеры летом. Подчеркну, что термоизоляция – не просто обогрев, а сохранение энергии: тепла зимой и прохлады летом. В странах с умеренным климатом, как наша, это актуально круглый год.

Для потребителя термоизоляция стоит денег. Но за счет экономии энергии инвестиции окупятся максимум за 4 года. А учитывая, что наша минеральная вата имеет, по сути, неограниченный срок полезной службы и за 30 лет эксплуатации дает порядка 700% ROI (Return on investment, рентабельность инвестиции — ИФ), то за весь срок службы здания мы получаем космические цифры рентабельности. Я думаю, вы со мной согласитесь, что даже для человека, далекого от бизнеса, такие цифры - весьма убедительный аргумент.