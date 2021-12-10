За 2021 год мы возобновили 5 тыс. км дорог – замглавы "Укравтодора"

Эксклюзивное интервью с заместителем главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андреем Ивко

Текст: Алина Коломиец

(приводится на украинском языке)



- 2021 рік добігає кінця. Чи все із запланованого вдається завершити? Чи можете назвати у відсотках?

- Наведу в цифрах. 2020 року ми відновили понад 4 тис. км доріг і 158 штучних споруд. Поточного року планували відновити 4,5 тис. км доріг і 160 штучних споруд. Наразі будівельний сезон уже завершується і ми відновили за різними напрямками 5 тис. км доріг. Тобто план перевиконали. Щодо штучних споруд, то цього року планували зробити 160, а виконали 300.

Щодо відсотків. Загалом в Україні (враховуючи тимчасово окуповані території) 46,6 тис. км доріг державного значення - це міжнародні дороги, національні, територіальні й регіональні. Торік виконали роботи на 9% шляхів, цього року - на 11%. Загалом за два роки відновлено 20% доріг. На підконтрольній території - майже 43 тис. км доріг державного значення. Це що стосується абсолютних цифр та відсотків.



- Чи можете більш детально розповісти про найголовніші об’єкти? Найбільший з них - дорога М-30 Стрий-Ізварине. Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував завершення її будівництва до кінця цього року. Чи дотримаєтеся запланованих термінів?

- Так, це наразі найдовша в Україні дорога міжнародного значення. Її протяжність – 1,4 тис. км. Сьогодні тут ще триває облаштування узбіч і благоустрій, на деяких ділянках ведуться асфальтні роботи. Загалом роботи на трасі М-30 зараз ведуться у восьми областях, і під кінець року незавершеними залишиться приблизно 10-15 км. Так сталося через те, що десь ми зіштовхнулися з магістральними газопроводами, десь затрималися із виконанням робіт, але на початку наступного року все закінчимо. На сьогодні ж дорога готова більш ніж на 95-97%. Особисто я вже проїхався нею і можу сказати, що пересуватися трасою М-30 комфортно. Тому на початку наступного року, як тільки погодні умови дозволять виконувати роботи, вони досить швидко будуть завершені.



- На якій стадії інші топ-траси, які будувалися цьогоріч?

- На трасі Н-31 Дніпро-Решетилівка велися будівельні роботи і вони продовжаться наступного року. Це нове будівництво, цього року воно досить просунулося, але завершимо роботи на всіх ділянках уже в наступному році – як у Дніпропетровській, так і в Полтавській областях.

Щодо інших об’єктів, то зараз тривають роботи від траси М-28 до порту в Одесі. Крім того, продовжуються роботи на трасі Н-08, Н-03, також плануємо цього року оголосити конкурсний відбір на визначення виконавця робіт на будівництво першої ділянки обхідної дороги від М-07 Київ-Ковель-Ягодин до М-06 Київ-Чоп. У 2022 році розпочнемо будівництво.



- А мости?

- Торік відкрили рух балковим мостом у м. Запоріжжя, цього року відкриємо рух вантовим мостом, який з’єднує лівий і правий береги ріки Дніпро через о. Хортиця. Зараз там тривають роботи, уже змонтовані всі 48 вантів. Далі планується опускання цієї конструкції, потім ізоляційні роботи та укладання асфальтобетону. Сьогодні на мосту вже встановлюються перильні огородження й освітлення. Рух вантовим мостом плануємо відкрити у 20-30 числах грудня.

Також хочу сказати про Кременчуцький міст, роботу над яким ми розпочали цього року. Проєктна документація вже готова, є експертний висновок. Дотримуємося принципу design-and-build, тобто "проєктуй, потім будуй". Згідно з кошторисною документацією, це будівництво обійдеться у 12 млрд грн. Будівельні роботи вже розпочалися: 20 паль для пілону готові. Турецька компанія завезла обладнання, облаштувала будівельний майданчик. Створені умови для праці, проживання й харчування людей. Також компанія спорудила бетонний завод. Зараз завершують монтувати пристань. Є обладнання, деякі матеріали, люди працюють. З наступного року розгорнеться масштабне будівництво.

Крім того, цього року ми підписали контракт на будівництво Ямпільського мосту. Наразі ведуться проєктні роботи, коли вони завершаться, розпочнеться будівництво.

Це наймасштабніші проєкти, які зараз реалізуються в Україні.



- Щодо планів на наступний рік. Назвіть ТОП-5 об'єктів мостового і дорожнього будівництва 2022.

- Цьогорічні мостові ТОП-об’єкти маємо намір продовжувати наступного року. 2022-го плануємо завершити будівництво автотранспортної магістралі в Запоріжжі. Кременчуцький міст плануємо звести за три роки. Щодо Ямпільского мосту незабаром маємо укласти угоду з урядом Республіки Молдова, ратифікувати її та розпочати виконувати роботи. Реалізація угоди дасть змогу поліпшити автодорожнє сполучення та торгово-економічні відносини на кордоні України з Молдовою, забезпечити вагому підтримку транспортним проєктам малого масштабу з безпосереднім значним позитивним впливом на місцевому рівні, який відчують громадяни. Це що стосується штучних споруд.

Щодо доріг. Маємо наміри далі рухатися М-14: в Донецькій області завершуємо роботи, в Запорізькій продовжуємо, у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях розпочнемо.

Наступного року також плануємо Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Від Дніпра до Маріуполя ця дорога вже збудована, відновлена, тому особливо зосередимося на Київській та Полтавській областях. У Київській - це перша категорія, реконструкція. Наступного року розпочнемо роботи саме на цій дорозі.

Також у планах на 2022 завершити роботи на під'їзді до порту в Одесі.



- Ви вже торкалися питання про обхідні дороги. Розкажіть детальніше…

- Згадувалася Київська обхідна дорога. Цього року проведемо конкурс стосовно першої ділянки. Наразі деякі ділянки цієї обхідної уже запроєктовані, деякі на стадії проєктування.

Також є й інші обхідні. Деякі побудували, деякі відновлюємо, деякі плануємо відновлювати, деякі проєктуємо. У Львові, зокрема, плануємо відновлювати обхідну за підтримки МФО, а саме кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР в рамках їх нового спільного з Україною проєкту "Розвиток транс‘європейської транспортної мережі». Плануємо реалізувати до третього кварталу 2026 року, наразі проводимо оцінку цього компоненту проекту спільно із залученими консультантами ЄБРР.

На завершальній стадії обхідна Дніпра. Південний обхід м.Дніпро ми відвідали разом із міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Наразі вже готові 7,1 км дороги (і верхні шари, і бар'єрне огородження). Є питання щодо однієї ділянки протяжністю 1 км. За кілька тижнів ця ділянка буде завершена, а до кінця року повністю завершимо південний обхід м.Дніпро.

У Тернополі вже є обхідна дорога, вона зараз в комунальній власності. Під час поїздки ми оглянули її, оцінили. Все працює. Це досить сучасний обхід міста, що суміщається з трасою М-30. Вона відповідає нашій концепції. Також в рамках спільного з ЄІБ проекту "Транспортний зв‘язок в Україні - Фаза І" оголошено процедуру закупівлі на виконання робіт з будівництва північно-східної ділянки обходу м. Тернопіль.

Крім того, вже на фінальному етапі обхід м. Тальне. 15 грудня відкриємо там рух. Роботи вже завершуються.

- Хочу запитати щодо концесії. "Автомагістраль-Південь" анонсували завершення техніко-економічного обґрунтування дороги Краковець-Львів-Броди-Рівне до кінця року. Коли можливий запуск конкурсу?

- Наразі "Автомагістраль-Південь" разом з іноземними партнерами працює над техніко-економічним обґрунтуванням дороги Краковець-Львів-Броди-Рівне. За планом це буде дорога першої категорії, яка пролягатиме паралельно до нашої дороги. Після того, як отримаємо ТЕО щодо цієї траси, матимемо три місяці аби ухвалити рішення. На мою думку, там досить серйозний трафік. Гадаю, що техніко-економічне обґрунтування це підтвердить, тому концесійна дорога, напевно, там має бути. Та поки забігаємо наперед, але все ж опиратимемось на ті дані й експертні висновки, які в нас будуть.



- Вона може бути платною?

- Так. Думаю, що це можливо. Вона буде першою платною дорогою в Україні.



- Є проект дороги Стрий-Мукачеве, за розробку ТЕО якої взявся "Онур". На якому етапі він зараз?

- З компанією "Онур"підписали меморандум. Для дороги Стрий-Мукачеве дещо пізніше також буде розроблятися техніко-економічне обґрунтування. Однак пропозиція є, і ми розглядаємо цей напрямок.



- Коли може розпочатися конкурс щодо цих двох доріг?

- Щодо дороги Краковець-Львів-Броди-Рівне конкурс,можливо, відбудеться 2022 року, а щодо Стрий-Мукачеве може відбутися 2023-го.



- Чи є ще якісь приватні ініціативи, крім цих двох?

- Поки що немає, але це наші пілотні проєкти. Будемо аналізувати, як вони рухатимуться, як запрацюють… Тоді плануватимемо далі та очікуватимемо пропозицій від ринку.



- Поговорімо про цементно-бетонні дороги. Скільки зараз їх будується в Україні? Які плани щодо них?

- Цементно-бетонні дороги плануємо будувати до портів, тобто там, де високий трафік великовагового транспорту. Їх потрібно будувати на півдні України, оскільки в спекотну погоду вони краще витримують перенавантаження і високі температури.

Наразі з цементобетону будуються дорога Н-31Решетилівка-Дніпро (буде готова наступного року), дорога регіонального значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг (у поточному році розпочали роботу і продовжать наступного), під'їзд до Миколаєва (М-14, розпочали цього року та плануємо завершити наступного) і ділянка Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв на межі Кіровоградської області (роботи завершені).



- Скільки взагалі кілометрів цементно-бетонних доріг плануєте побудувати?

- Плануємо побудувати орієнтовно 200км, зокрема під’їзд до Одеського порту, Н-14 та Н-31 (завершимо 2022року), Р-55 у Миколаївській області, М-14 в Одеській та Миколаївській областях.



- Тепер про фінанси. Скільки цього року "Укравтодор" витратив на дорожнє будівництво і чи залишилося щось із грошей, які були заплановані?

- Про цифри можу вам відповісти за 2020 рік. Ми будували і за рахунок державного бюджету, і за рахунок залученого фінансування. 82 млрд грн використали на ремонти, реконструкції і нове будівництво, ще 9,1 млрд грн - на експлуатаційне утримання.

За цей рік відповідь зможу дати на початку 2022-го. Бюджет живий, кошти залучаємо - маємо різні напрямки для цього. Тому всі цифри вже побачите наступного року, вони будуть прозоро показані.



- Чи плануєте наступного року випустити євробонди?

- Цього року вперше за історію незалежної України "Укравтодор" випустив євробонди. Ми бачимо, що відсоток невеликий, і це гарний фінансовий інструмент для того, щоб ми відновлювали та будували дороги. Він досить корисний для нас.

Питання випуску євробондів розглянемо на початку наступного року, враховуючи закон про Державний бюджет України на 2022 рік.



- Як ви оцінюєте вплив WIMів на загальний стан доріг?

- WIMів (Weigh-in-Motion, зважування в русі) суттєво вплинули на ситуацію з тим, як перевізники стали завантажувати свій транспорт. 1 жовтня набрав чинності відповідний закон, WIM запрацював на законних підставах, і ми побачили, що перевантажених фур поменшало у 30 разів.

Цього року буде завершено майже 100 WIMів, і наступного плануємо встановити ще приблизно 50. Цього буде достатньо, щоб контролювати перевантаження на дорогах. Звичайно, маємо не тільки будувати та відновлювати дороги, а й зберігати їх. А ці системи - гарний запобіжний інструмент.



- Що ще робить "Укравтодор", аби підвищити безпеку дорожнього руху і, власне, доріг?

- Працюємо над освітленням населених пунктів, на небезпечних ділянках і у місцях з великою кількістю ДТП встановлюємо бар'єрне огородження. До того ж ми вже перейшли на пластикову розмітку. На відміну від фарби, вона зберігає свої властивості три роки.

Впроваджуємо нашу програму, дотримуємося її пунктів: будуємо розв'язки, зменшуємо або взагалі прибираємо ліві повороти на швидкісних трасах. Також проводитимемо аудит безпеки дорожнього руху.



- На завершення: готові до зими?

- Звісно готові. На сьогодні заготовили понад 90% річної потреби протиожеледних матеріалів. Це більше, ніж у попередні роки як у відсотковому, так і в кількісному значенні. Підготовили всю техніку. І в областях немає ефекту "несподіваної зими". Якщо змінюються погодні умови,це фіксується онлайн, і тоді оперативно, а зазвичай ми діємо на упередження, на дороги виходить спеціалізована техніка. Тож усі готові.