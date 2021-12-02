Введение европейской системы нормирования и техрегламента на порядок повысит качество и возможности экспорта металлопродукции - исполнительный директор УЦСС

Интервью исполнительного директора ассоциации "Украинский центр стального строительства" (УЦСС) Вячеслава Колесника агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Оксана Гришина



- Как повлияли на рынок металлоконструкций колебания цен на энергоносители?

- Сейчас стадия нисходящего тренда цен на металл. Цены падали в 2018-2019 гг., в конце 2019-го начался рост, с середины 2021-го вернулся нисходящий тренд. Рост цен на энергоносители как раз приостановил тренд снижения - с октября цены замерли. Мы надеемся, что тренд роста цен на энергоносители не будет продолжительным, к концу зимы ситуация стабилизируется и продолжится нисходящий тренд цен на металл.



- Что это даст рынку металлоконструкций?

- Колебания цен на металл не происходят в отдельно взятой стране, поэтому не очень сильно влияют на экспорт. А вот на локальном рынке изменения существенны с точки зрения конкурентоспособности металлоконструкций по сравнению с другими конструкционными материалами.



- Каковы объемы производства и структура потребления металлоконструкций в 2021 году?

- Первое полугодие 2021 года было хорошее: производство металлоконструкций составило около 76 тыс. тонн. Третий квартал был несколько хуже по динамике: как раз в этот момент началось падение цены, многие считали, что покупать металл на нисходящем тренде не всегда оправданно. В четвертом квартале ситуация стабилизировалась. Мы все еще рассчитываем, что получим в 2021 году результаты несколько лучше прошлогодних - плюс 4-5%.

Однако есть и некоторые проблемы. Например, существенные объемы металла идут на дорожное строительство, в частности на дорожное ограждение. В октябре-ноябре там практически приостановлены платежи. Если не возобновятся платежи производителям дорожного ограждения, то этот сегмент просядет на 25-30% в годовом исчислении.

В целом строительная отрасль – это примерно 2/3 объема потребления металла в стране. Есть арматура, строительные металлоконструкции (около 150 тыс. тонн), ограждающие конструкции (более 300 тыс. тонн только с полимерным покрытием). Кроме строительства, основные отрасли потребления – машиностроение и энергетика.



- Как меняется структура рынка?

- Благодаря программе "Большое строительство" растет потребление в инфраструктурных проектах. И, надеюсь, увеличится еще больше с расширением программы реконструкции и строительства мостовых переходов, электрификации железных дорог, начала системного применения шумовых барьеров в дорожном строительстве. Именно металл способен быстро и эффективно решить насущные вопросы ветхой инфраструктуры. Остро стоит проблема обновления мостов: примерно из 17 тыс. автодорожных 80% имеют физический или функциональный износ.

Стабильно растёт рынок ограждающих конструкций с полимерным антикоррозионным покрытием (металлочерепица, профнастил, сендвич-панели). Это большой рынок - порядка 330-350 тыс. тонн в год. В связи ожидающимся в конце года решением Минэкономики по антидемпинговому расследованию в отношении импорта металла с антикоррозионным покрытием из КНР, а также новым Техническим регламентом в строительстве рассчитываем на увеличение потребления металла с покрытием именно отечественного производства.



- А растет ли потребление бизнесом решений из металлоконструкций?

- Конечно. Лучшим примером является строительство "Эпицентров". Техническая команда "Эпицентра" - это пример эффективной организации процесса строительства. Они умеют использовать плюсы металлоконструкций, умеют организовать процесс строительства таким образом, что за три месяца получают готовый объект. При этом они постоянно анализируют, сравнивают стоимость различных конструктивных решений и продолжают строить из металла.

"Укрпошта" подписала ряд контрактов на строительство распределительных центров, сейчас проходит выбор технических решений. И, конечно, среди них рассматривается металл. По нашим оценкам, в полном объеме этот масштабный проект может использовать более 10 тыс. тонн металлоконструкций.



- Какие крупные проекты реализуются сейчас?

- Крупные проекты - драйверы развития рынка стальных конструкций: Запорожский мост (около 32 тыс. тонн металлоконструкций), Ямпольский (8-9 тыс. тонн), Полтавский ГОК, строительство "Эпицентров", ЛЭП "Западноукраинская-Богородчаны", экологические проекты меткомбинатов. Отдельно стоит сказать о строительстве комплекса зданий университета "Политехника" и жилого дома со стальным каркасом в Мариуполе. Среди будущих крупных проектов стоит отметить ряд мостов - Кременчугский, Патона. В реализации проекта столичной Окружной дороги, уверен, тоже будет серьезно использоваться металл.

Металлурги также продолжают реализацию крупных проектов. Например, ММК им. Ильича начал подготовку к строительству цеха холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона, инвестиции могут превысить $1 млрд, для строительства необходимо 24-25 тыс. тонн конструкций. На сооружение фабрики окомкования ArcelorMittal – 17-20 тыс. тонн.



- В чем преимущества металла?

- Прежде всего - это функциональность: из металла можно сделать все, что нужно заказчику точно в соответствии с его требованиями. Металл – это и достаточно конкурентный материал с точки зрения стоимости при правильной организации работ за счет эффективного проектирования, высокой скорости строительства, снижения стоимости фундаментов и вспомогательных конструкций, более низкой стоимостью логистики и строительной техники, я не говорю уже об остаточной стоимости конструкций.

Высокая скорость строительства зданий со стальными каркасами достигается за счет параллельного ведения процессов проектирования, изготовления и монтажа, сокращения нулевого цикла, всесезонного монтажа конструкций высокой степени заводской готовности. Применение металла позволяет осуществить практически любое архитектурное решение без серьезных ограничений, в том числе и в сложных условиях строительства: на плохих грунтах, при реконструкциях и в сжатых условиях стройплощадки. А еще это экологический материал - 98% металла может быть использовано повторно или переработано, углеродный след металла существенно ниже, чем у бетона.

Можно еще долго говорить о преимуществах, но стоит также помнить, что металл требует серьезной подготовки, качественной организации проектирования, производства работ и правильного финансирования. Если нет правильной организации и стабильного финансирования, преимущества металла существенно нивелируются.



- Насколько существенна проблема фальсификата и недостаточного качества продукта на рынке?

- Очень высок процент фальсификата (товара, не соответствующего требованиям стандарта) в сегменте материалов с полимерным покрытием. Преимущественно это металл китайского происхождения – за три квартала 2021 года его доля составила около 60%. Сейчас завершается антидемпинговое расследование в отношении импорта рулонного металла с антикоррозионным полимерным покрытием из КНР. Есть все основания для того, чтобы ввести пошлину, поскольку практически весь металл из КНР импортируется с нарушениями показателей всех трех ключевых параметров: толщина металла, грамматура цинкового слоя, толщина и качество полимерного покрытия.

По оцинкованному рулону уже работает антидемпинговые законодательство, есть пошлина, поэтому нет смысла вести сюда фальсификат.



- Как продвигается гармонизация украинского законодательства с европейским в вопросах стройматериалов?

- В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС мы должны были принять новый Технический регламент в строительстве, аналогичный европейскому 305-му, его приняли в виде закона "О предоставлении строительной продукции на ринке". Теперь необходимо еще принять более 30 подзаконных актов, это огромный объем работы. Она сейчас активно проводится.

Второй аспект - это стандартизация. Большинство подрегламентных стандартов ЕС уже гармонизировано. Гармонизацией стандартов занимается бизнес, профильные ассоциации, в частности УЦСС. Например, гармонизированных стандартов на строительную продукцию и процессы в отрасли металлоконструкций - 129, из них 61 является подрегламентным. Все они гармонизованы. Часть из них переведено ранее, часть переводится сейчас на украинский язык, прежде всего благодаря программе стандартизации Минрегиона. Есть ещё национальная стандартизация, там надо обновлять часть стандартов в связи с изменениями в государственных строительных нормах - мы этим тоже занимаемся.



- Успеете до 2023 года, когда вступает в силу 305 регламент, завершить?

- Да, успеем, мы давно этим занимаемся.



- Новые правила смогут повысить качество? Вот пример: киевская станция метро "Левобережная", обновленная к Евровидению, демонстрирует проржавевшие за несколько лет металлические элементы. Ржавые конструкции на проекте, который осуществлен за деньги бюджета и должен был стать имиджевым…

- А у нас не работает система отбора продукции по качественным показателям, даже госзакупки производятся без учета требований стандартов. Отсутствует требование обязательно указывать стандарты в тендерной документации.



- Даже для проектов, которые осуществляются за деньги бюджета?

- Конечно. А вы думаете, куда эти 60% из китайского фальсификата идут?

У нас нет системы контроля качества по всей цепочке: от производителя до поставщика и конечного потребителя. Конечно, система технической оценки стоит денег, 0,4-1% от выручки производителя, плюс определенный уровень подготовки персонала, которого на сегодня нет. И, безусловно, переход на европейскую систему оценки требует усилий. Многие будут сопротивляться, но других нет вариантов.



- Когда в тендерной документации будет требование обязательного соответствия стандартам?

- Со вступлением в силу технического регламента №305 данное требование станет автоматическим. Но чтобы эта система заработала 1 января 2023 года, мы должны 2022-й использовать на отладку процессов.



- 305-й технический регламент означает автоматически промышленный безвиз?

- Регламент – это условие для промышленного безвиза. Фактически промышленный безвиз - это взаимное признание систем оценки соответствия. Если говорить о строительных материалах, то есть некоторые рынки, которые продвинулись ближе: "Электрокабель", "Укрцемент", отрасль стальных конструкций также в значительной степени готова. У нас есть заводы, которые уже активно экспортируют. Но реально промышленный безвиз – это несколько более отдаленное будущее, чем нам бы хотелось.

В то же время принятие нового технического регламента поставит перед европейскими производителями новые условия: чтобы поставлять на украинский рынок свою продукцию, они должны будут здесь декларировать, проходить все процедуры оценки соответствия. Сейчас они этого не делают.



- Но ведь наши тоже не проходят процедуру подтверждения соответствия своего материала?

- Абсолютно правильно, большинство этого не делает. Но будут. Процедура декларирования и подтверждения соответствия требованиям регламентных технических спецификаций – обязательное условие поставки продукции на рынок. И это поднимет качество. А для европейцев введение таких правил будет еще одной причиной, почему с нами надо начать ускорить процесс принятия соглашения о промышленном безвизе.

Если говорить об экспорте, ведение европейской системы нормирования и технического регламента на порядок повышает наши возможности.

Как и в Европе, мы вводим в проектирование классы точности исполнения, их раньше не было. Рассчитываем, что это приведет к серьезному повышению качества продукции. В Польше из 1 млн 400 тыс. тонн конструкции экспортируется около миллиона. Чем мы хуже?



- Вполне вероятно, что так называемый промышленной безвиз будет запущен параллельно с введением углеродного налога в Европе. Готовы ли наши производители к такому вызову?

- Наши производители металла постоянно занимаются экологическими проектами - у нас тоже развивается электрометаллургия. Конечно, тяжело выдерживать гонку, если в ЕС металлургов серьезно поддерживает государство, а у нас приходится все делать за свои (средства – ИФ). Если говорить о металлоконструкциях, надеюсь, у нас все же будут гораздо шире возможности для экспорта.

- Вы проводите студенческий конкурс Steel Freedom уже восьмой раз. Расскажите о результатах этого года.

- В этом году у нас много рекордов: приняли участие 135 команд, которые подготовили 84 проекта, из них 74 работы вышли в полуфинал. К конкурсу присоединились 55 кураторов-преподавателей, которые помогали командам, консультировали их по проектам. В конкурсе приняли участие студенты 14 профильных вузов, с каждым подписан меморандум, благодаря чему студенты могут защищать свои проекты в качестве курсовой работы или даже использовать для дипломного проекта.

Если говорить об учебном процессе, мы очень серьезно готовим материалы к конкурсу: ищем интересные задания, готовим информацию по нормированию соответствующих типов зданий, делаем презентации, как решается та или иная задача. Привлекаем партнеров, которые показывают, как правильно применять свои материалы. Записываем специальные видео-лекции с примерами, как в Украине или других странах реализовывались подобные задачи. Такая база помогает студентам делать интересные проекты.

Мы не можем изменить уровень образования, но можем дать реальный практический опыт. Предлагаем реальные площадки от топовых девелоперов, актуальное задание на проектирование, правильно сформулированное ТЗ. В отличие от вузовского подхода, студенты работают в командах - согласно условиям участия требуется совместная работа архитектора и конструктора, что очень пригодится для работы во "взрослых" проектах.

Еще один важный момент – полноценная защита проекта как перед заказчиками, так и перед жюри. За ограниченное время тебе надо "продать" свою идею за 10 минут. Это огромный опыт. Как показали результаты предыдущих студенческих конкурсов, участников "разбирают" прямо на финале. Наши финалисты работают и прекрасно себя показывают в ведущих архитектурных компаниях.

- Есть ли уже случаи реализации проектов-победителей?

- Сейчас строится жилой дом в Мариуполе из металлоконструкций, насколько мне известно, уже на уровне четвертого этажа. Этот дом был у нас на конкурсе. Победители представили концептуальное решение, которое потом пошло на обычное проектирование.

Еще один проект – Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Мариуполе, сейчас на этапе проектирования.

Победители работают со взрослыми проектировщиками как часть команды, таким образом участвуют в реализации своих проектов. Так было и по жилому дому, и по ЦПАУ.

Среди заданий прошлого года был также стадион в Мариуполе, там были очень интересные архитектурные решения среди победителей. Заказчикам выступала администрация Мариуполя, в обсуждении участвовали представители клуба "Шахтер". Идеи студентов получили высокую оценку. Если дойдет дело до реализации, то, возможно, какие-то студенческие предложения тоже будут учтены.



- У Steel Freedom успешный опыт работы пока только с Мариуполем как с городом или другие города тоже выходили на вас?

- Секрет успешного сотрудничества с Мариуполем – заинтересованность местных властей. Мы выходили на Ассоциацию городов Украины и предлагали им, чтобы другие города стали участниками конкурса, как и Мариуполь. Общались напрямую с Киевом. Но пока заинтересованности нет. Должна быть политическая воля, органы местной власти должны быть заинтересованы в подобного рода работе и действительно болеть за развитие своего региона. Пока наша задача - убедить их в том, что им это тоже интересно как заказчику.

Вот, к примеру, жилой проект, который сейчас строится. Одна из причин, почему жилье редко строят в металле, - нет потребности строить быстро. Жилые проекты реализуются за средства инвесторов, которые собираются постепенно, поэтому строят с такой скоростью, с которой собирают деньги. В Мариуполе другая ситуация: проект реализуют за муниципальные, бюджетные деньги и при частичном софинансировании "Метинвеста". И город получит готовый дом значительно быстрее – при условии стабильного финансирования.



- Расскажите о конкурсных заданиях Steel Freedom 2021 и победителях.

- В этом году заданиями были офисный центр для KAN и UDP в UNIT.City и культурный центр в проекте Новый Подол Riverside Perfect Group.

В проекте культурного центра интересная площадка со сложными условиями и большим количеством ограничений возле воды и транспортной развязки, но с большой свободой творчества. Офисный центр проектируется как часть комплекса Unit.City, поэтому там значительно более жесткие ограничения в ТЗ от заказчика. В этом как раз и плюс конкурса – два различных формата заданий, больше свободы по культурному центру, студенты могли предлагать даже функции, и жесткие рамки для офисного.

Было представлено 44 проектов по офисному и 30 по культурному центру. 27 ноября состоялся финал конкурса, где были выбраны и награждены лучшие проекты по мнению авторитетного жюри, известных архитекторов и проектировщиков в Украине. 1-е место в категории культурный центр получил проект C-423 Елены Мелешко из Киевского национального университета строительства и архитектуры. А победителями в категории бизнес-центр стал проект B-117 Дмитрия Боровика, Ростислава Племянника, Елизаветы Валявской, Алексея Простака из того же университета.

- Будут ли реализованы проекты победителей?

- Это решать заказчику. Но зачем выставлять такие жесткие требования, если не намерен как минимум оценить результаты работы конкурсантов?



- Одним из призов для команды-победителя в прошлом году была поездка на "Экспо-2020", в этом году такое тоже было. Но павильон на "Экспо-2020" критиковали еще на стадии проектирования. Почему бы его проектирование для этой выставки не взять в качестве задачи конкурса?

- Если государство выступит таким заказчиком, мы с удовольствием возьмем проект украинского павильона для "Экспо" как задачу нашего конкурса.

Мы заинтересованы в том, чтобы Украину представляли действительно знаковые проекты. Но надо понимать, что студенческий конкурс – это время на подготовку, фиксированное время проведения, а также определенная работа со стороны заказчика - прежде всего ответы на "понятийные" вопросы от участников. В чем мы уверены, так это в том, что работы участников Steel Freedom точно будут интересными, оригинальными и из них можно будет выбрать интересные идеи для реализации. И если проект должен быть реализован в 2024 году, то он должен участвовать в конкурсе уже в 2022 году.

Также интересно было бы привлечение студентов к разработке типовых проектов социальной инфраструктуры – они всегда нужны. Поэтому мы надеемся, что заказчиком конкурса в будущем выступит Минрегион. На студенческом конкурсе можно получить 30-40 интересных проектных решений для таких массовых проектов, как спорткомплекс, школа или садик. А далее можно идти по пути Мариуполя, который отобрал три проекта из студенческих работ, вынес их на общественные слушания и реализовывал уже проект, который выбрали жители. Подобное можно проводить в любом муниципалитете или ОТГ.

Во всем в мире государство – заказчик №1. В Украине пока до этого далеко, но мы общими усилиями должны идти к тому, чтобы работать с государственными заказами стало престижно, выгодно и интересно.