Директор БЭБ Вадим Мельник: с конца февраля-начала марта орган заработает полноценно

Эксклюзивное блиц-интервью главы Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника агентству "Интерфакс-Украина" (подается на украинском языке)

Автор: Анна Родичкина

– За вашими словами, кількість колишніх співробітників Державної фіскальної служби не переважає 20%. Від якої кількості?

– Це 18-19% від 700 співробітників центрального апарату. На моє переконання, відсоток експрацівників ДФС від загального складу центрального апарату БЕБ в 700 осіб не повинен перевищувати 30%. Ми сподіваємося, що в наступних конкурсах більш активну участь будуть приймати як співробітники інших правоохоронних органів та органів державної влади, так і представники приватного сектору.

– А зараз найнято 214 співробітників, тобто приблизно половина з них – співробітники ДФС?

– Можливо. Я бачив критичні зауваження щодо цього, але мені не зрозуміло, чому так. Я закликав більше подаватися, адже закон це не забороняє. Удосконалена методика конкурсних розробляється у взаємодії з академічною спільною та дозволить покращити ефективність кадрових відборів до БЕБ. Вже за підсумками першого етапу відбору конкурна комісія буде одночасно володіти даними щодо спецпідготовки, доброчесності та рівня мотивації кандидата, що надасть змогу відібрати найбільш підготовлених та добропорядних претендентів на роботу в БЕБ. Крім того, є конкурсна комісія, яка приймає рішення щодо результатів конкурсу. Так, я бачу, що деякі особи з ДФС зайшли, я вже бачив їх по списках. Я знаю їх бекграунд. Це порядні фахівці, які вміють працювати. Я поважаю рішення конкурсної комісії.

– Ви анонсували зміну методики конкурсу. Чим це продиктовано? Це не порушуватиме принцип незалежності конкурсів?

– Зараз ми проводили конкурси на базі Національного агентства з питань державної служби. Але паралельно з конкурсами ми розробляли власну методику, залучали для цього кращий міжнародний досвід та вітчизняних науковців провідних університетів. Відтепер наступні конкурси будемо проводити на базі БЕБ, законом це передбачено Ні, принцип незалежності не буде порушений. Я вже раніше жартував, що всі вивчили ці тести в НАДС на зубок. Ми змінюємо тести. Це ускладнення. Крім того, тести будуть регулярно оновлюватись.

– Коли ви наберете певну кількість персоналу, Бюро опиниться перед цілим масивом різних справ. Які пріоритети? Ви зазначили, що один з перших кейсів буде корупція на "Укрзалізниці". Які ще?

– Кейсів буде багато. Я не йду від компаній, а від проблематики. В першу чергу, митниця – як-от сплата податків при імпорті і так далі, акцизна тематика (і це не тільки "столики біля метро з цигарками", хоча це в тому числі). Далі – податки, зокрема, податок на додану вартість. Це не тільки про оптимізацію сплати податків, але й про легалізацію багатьох тіньових схем. Тут ми працюємо разом з податковою.

Податкова може швидко завдяки нашим доказам блокувати податкові накладні ризикових компаній. Це ключовий орган, який визначає збитки по несплаті податків. Саме їх ревізори це встановлюють.

– Але де тут починається ваша робота, а де – все-таки прерогатива податкової?

– Як тільки податкова нам передає інформацію про ризикову компанію, ми одразу приступаємо до дії, відпрацьовуємо на предмет кримінального злочину. Ну напевно, якщо у компанії немає майна, офісу, складів і такого іншого, то це потенційно фіктивна компанія і нею треба займатися одразу. Наприклад, у компанії є операція з придбання цигарок, але немає продажу (нібито товар на складі), ми розуміємо, що ці товари продані вже за готівку. Тоді треба оперативно знайти той склад, щоб компанія не могла підробити документи. Одразу ставимо завдання: відпрацювати такий-то склад. Термін - одна-дві доби.

– Коли почнеться така робота? Коли орган запрацює повноцінно?

– З кінця лютого-початку березня. Тому нам не можна було затягувати запуск. Приблизно з середини грудня ми розпочинаємо конкурси на регіональних керівників, щоб запустити одночасно БЕБ по всій Україні. Паралельно з тим, протягом двох місяців відбуватиметься передача справ нашої підслідності від ДФС, Нацполіції, ДБР. Це все неможливо було розпочати до запуску органу.

– За вашими словами, Бюро розраховує отримати фінансування в державному бюджеті на 2022 рік в розмірі 2,2 млрд грн (якщо парламент погодиться прийняти відповідні депутатські поправки в проекті держбюджету на 2022 рік). Вам цього вистачить?

– Нам передали приміщення. З ДФС нам передають оргтехніку, вона робоча, але частина все-таки застаріла. Якісь бази даних вона не тягне. Це перше. Друге – у нас немає власних серверів. Їх треба закупити. Втім, я думаю, що нам цієї суми має вистачити. Наприклад, автомобілі нам забезпечують (по два на регіон, і дякую за це). Врешті, ми знайдемо спосіб працювати за будь-яких умов.