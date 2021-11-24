Рассматриваем возможность введения спецобязательств для авиакомпаний с целью стимулировать внутренний рынок – министр инфраструктуры

Эксклюзивное интервью министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова агентству "Интерфакс-Украина" (часть вторая)

Авторы: Дар Грищенко, Дмитрий Кошевой

- Концессии автодорог – на каком этапе сейчас эти планы? Увидим ли мы в 2022 году первые конкурсы?

– Сейчас мы работаем в двух направлениях по привлечению частного капитала в дорожное строительство. Первое – это классическая концессия, как мы привыкли видеть в странах ЕС, то есть инвестор строит за свои деньги и потом возвращает инвестиции за счет снятия платы за проезд по такой дороге. Сейчас одна из крупных дорожных компаний Украины вышла с частной инициативой на разработку технико-экономического обоснования строительства дороги по маршруту Краковец – Львов – Броды – Ривно. ТЕО должно ответить на вопрос о целесообразности запуска платного маршрута, будет ли здесь 100% частный капитал, или же государство будет присутствовать в каком-то формате.

Второе направление – это проекты государственно-частного партнерства, которые мы реализуем в партнерстве с IFC и EBRD. В прошлом году "Укравтодор" презентовал шесть пилотных проектов, до конца этого года мы планируем подписать договор между Министерством инфраструктуры Украины, "Укравтодором", EBRD и IFC, который предполагает внедрение проекта в два этапа. Первый этап, который должен быть запущен в 2022 году, включает пилот на маршруте Ягодин-Ковель-Луцк и маршрут Харьков-Днепр-Запорожье. В этих проектах плата за проезд не предполагается, так как партнер будет возвращать вложенные инвестиции через механизм "платы за доступность". Предложенная модель строится на долгосрочных контрактах по содержанию дорог – OPRC, то есть инвестор обязуется выполнять все требования по качеству, безопасности и комфорту дороги.

- Сейчас набирает обороты польско-белорусский конфликт. Как это в принципе может отразиться на транспортной отрасли, в том числе Украины?

- Я не думаю, что, если говорить конкретно про транспорт, это сейчас может как-то сказаться. Глобально, если конфликт перейдет в горячую фазу или еще что-то случится – да, это может сказаться и все товарные потоки, которые идут через Беларусь, могут пострадать.

В целом, с Беларусью у нас похожая ситуация, как и с Польшей по количеству разрешений: в этом году начались определенные ограничения на перевозки. В этом году они давали разрешения только для транспорта, который, по сути, обслуживает их экспорт. Но здесь мы проблему решаем другим способом.

Почему нам важен транзит через Республику Беларусь? Потому что, наши перевозчики достаточно сильны на рынке балтийских и скандинавских стран. Но здесь у нас есть межправительственное соглашение и отдельный протокол, который был подписан еще в прошлом году между украинским и белорусским правительством. Рада ратифицировала его полностью, если я не ошибаюсь, две недели назад. Так что, как только он будет подписан, хотя бы эту часть блокады мы снимем.

- Как вы оцениваете изменения на рынке после договора об Открытом небе с ЕС?

- Договор об Открытом небе подписан, сейчас начинается его имплементация, но у нас уже есть много хороших новостей. На этот и следующий сезон анонсированы новые маршруты от европейских авиаперевозчиков, я вижу в них десятки новых направлений, которых раньше никогда не было из Украины. Новые маршруты не только из столицы, но и из регионов это – круто. Я считаю, что здесь мы увидим настоящий прорыв. Спасибо всем составам правительств, которые принимали в этом участие на протяжение многих лет сколько лет (смеется). Случилось – и хорошо. Наконец-то. Можно всех поздравить.

- А есть ли у Вас понимание, как быстро будет сделана вся необходимая работа, чтобы украинские компании тоже получили полную свободу полетов?

- Мы как раз общались с нашими европейскими коллегами по этому вопросу. Договорились сделать пока небольшой координационный штаб с двух сторон, где есть и наши представители, и их представители. И если наши авиакомпании будут сталкиваться с какими-то проблемами на рынках ЕС, мы обязательно будем реагировать. Но, в целом, мы понимаем, что возможности наших авиакомпаний и западных на сегодняшний день сильно отличаются. Но посмотрим, к чему это в итоге приведет.

- Вопрос о выделении средств на создание национального авиаперевозчика. Насколько эта идея уже подготовлена, готовы ли вы ее отстаивать, насколько эффективно будут использованы эти деньги?

- Для нас это очень важно. С точки зрения готовности к реализации проекта национального перевозчика, мы тоже времени зря не теряли. Провели достаточно активную работу с консалтинговыми компаниями, прежде всего, с французской компанией Aerogestion. И сейчас активно работаем над финмоделью и бизнес-планом.

Я думаю, что мы, буквально, через пару недель (а может и раньше) сможем презентовать уже достаточно конкретные вещи.

- А появившаяся ранее Air Ocean Airlines как-то связана с этой идеей? Или это просто попытка воспользоваться тем, что государство промотирует идею национального авиаперевозчика, и "на чужом горбу" въехать на рынок?

- Мы приветствуем любую конкуренцию на рынке. Ну, появились ребята, кто-то осуществляет внутренние авиарейсы – отлично. Но это не мы.

- Вы уже видите какие-то подводные камни, которые могут касаться украинских авиакомпаний с работой на этом рынке? Каких-то транзитных вещей?

- В любом случае это соглашение приведет к усилению конкуренции. Так что всем авиакомпаниям придется расти как в части сервиса, так и в части ценовых предложений для потребителей. За время пандемии наши перевозчики тоже научились конкурировать, перестроились, повысили свою операционную эффективность. Мое мнение – они готовы к этой конкуренции.

По спецпреференциям для национального перевозчика, которых опасается рынок – все авиакомпании будут работать в живом рынке, так что здесь о каких-то таких вещах говорить нельзя.

- А конфликт с МАУ Вы урегулировали?

- Там идет много судебных процессов, все наши предприятия судятся, отстаивают и взимают эти средства. То есть, это просто суды первой инстанции, второй … Мы регулярно там все сверяем, смотрим, что там происходит. Сейчас этот вопрос скорее в руках судебной власти и исполнительной службы.

- Иностранные авиакомпании неоднократно жаловались на то, что в Украине очень дорогое топливо. Рассматривали ли Вы этот вопрос?

- Рассматриваем. Это один из стимулов, чтобы иностранные компании заходили и обслуживались в Украине, организовывали базы в наших аэропортах.

Сейчас, наверное, в первую очередь, мы рассматриваем отмену НДС для внутренних перевозок.

- Вопрос компенсации авиакомпаниям за ковидные рейсы?

- Мы уже внесли этот документ в Кабмин и на следующей неделе рассчитываем на то, что он будет принят. Там 104 млн грн – все суммы, которые должно государство с прошлого года. И сейчас, если я не ошибаюсь, нам удалось наконец снять все вопросы, которые были у Министерства финансов. И я надеюсь, что в ближайшее время мы проголосуем, и в течение нескольких недель все это будет выплачено. Для меня это принципиально важно.

– Что по грузовым перевозкам?

- По грузовым перевозкам…мы сейчас стараемся разделить грузы и максимально обезопасить государственную инфраструктуру от лишнего износа за счет нецелевого использования. Запускаем автоматический весогабаритный контроль на дорогах, переводим большие грузы с автотранспорта на ж/д и "реку".

По пассажирским перевозкам тоже идет работа. В частности, по авиаперевозкам мы рассматриваем режим возложения спецобязательств как один из вариантов стимулировать рынок внутренних авиаперевозок особенно для определенных категорий населения.

- Мы почти не затронули море. Что вы ожидаете по работе портов в следующем году?

- На следующий год для нас в приоритете: концессионные и арендные конкурсы и продолжение приватизации по практически всем государственным стивидорам, которые остались у нас. Стратегия следующая, мы оставляем одного государственного стивидора, это – "МТП Южный". Все остальные сейчас уже готовятся к концессионным конкурсам и другим формам ГЧП, вплоть до приватизации. Мы будем использовать все виды ГЧП, главное сокращать участие государства в хозяйственной деятельности.

- Что сейчас происходит в Керченском проливе? Что будет с портами, которые остались, по сути, за переправой?

- По нашим портам в Азовском море: в фокусе остается Мариуполь и Бердянск, мы их развиваем параллельно ожидая прихода эффективных частных операторов. Там есть частные инициативы по концессии и аренде.

На сегодняшний день каких-то новых ограничений, помимо самого фактически уже достроенного моста – нет. И с судами, которые перевозят гражданские грузы, насколько я знаю, новых проблем нет.

- А может ли вслед за национальной авиакомпанией быть основано национальное пароходство?

- Пока говорить об этом рано. Для начала государство должно создать условия для развития судоходства под украинским флагом для предприятий всех форм собственности. Мы однозначно хотим повысить привлекательность украинского флага. И законопроекты, которые для этого нужны, или уже подготовлены, или готовятся сейчас в полную силу.

Кроме того, сейчас мы создаем условия для развития водного транспорта, появляется спрос на суда, и нам важно дать толчок и для развития украинской промышленности. Поэтому мы работаем вместе с Министерством экономики над стратегией судостроения, которая включает правовые и финансовые механизмы.

- Сейчас во всем мире наблюдается рекордный рост фрахтовых ставок. И украинские порты проигрывают, потому что не находятся на ключевых маршрутах. Есть ли у вас возможности на это отреагировать? На ситуацию в мире, которую мало кто прогнозировал…

- В ситуации, когда стоимость доставки контейнера морем выросла до сегодняшнего уровня, говорить о "завышенности" портовых сборов несерьезно. Да, у нас есть определенный дисбаланс между нашими портами по части портовых сборов, и с этой точки зрения их необходимо пересматривать и как-то выравнивать, ведь во всем должна быть какая-то логика.

Да, есть проблема в том, что Украина сильно пострадала из-за войны. И мы потеряли значительную часть транзита. Сейчас все порты, которые работают в Украине, в основном работают или на экспорт продукции, которая производится или выращивается в Украине, или с импортом. Нельзя сказать, через нас идет какой-то существенный транзит в Европу или еще куда-то. Да, в целом транзит есть, и мы за него боремся. Но это нишевые вещи там, где бизнесу просто некуда деваться, и совсем экономически невыгодно везти как-то по-другому.

- Вы упомянули большие планы по концессиям. При этом, концессионеры текущих двух портов очень недовольны тем, что затягиваются сроки их передачи…

- По "Ольвии" вопросов никаких нет. Планово, в начале декабря подписываем акт передачи. По Херсонскому порту был последний вопрос по разрешению на использование недр. В итоге было принято соответствующее решение Кабмина в интересах концессионера. Да, внутри проекта кто-то из акционеров выходит, кто-то заходит, но со стороны государства ключевые вещи не меняются.

- Ну, и, пожалуй, последний вопрос. Вы уже полгода на должности, что за это время знакового Вы смогли сделать?

- Как минимум, мы стабилизировали финансовое положение всех наших ключевых активов. За полгода мы вышли на прибыль в "Укрзализнице", порту "Южном", "Украэрорухе", международном аеропорту "Борисполь". Это при том, что в первом квартале 2021 года на некоторых предприятиях были задержки зарплат.

Первое, что мы сделали – это назначили новых менеджером на ключевые предприятия. На примере "Борисполя" мы видим позитивный финансовый результат не только за счет улучшения конъюнктуры на рынке, но и за счет операционной эффективности и качественного менеджмента. Так, например, мы стали обслуживать парковки самостоятельно, без каких-то частных фиктивных парковочных операторов. Увеличили доход от рекламы на 60%, а также сэкономили EUR600 тыс. за счет реструктуризации долгов.

Во-вторых, мы начали процесс выравнивания тарифной политики в разных сферах к реальным рыночным условиям. В этом году нам, впервые за три года, удалось повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. Это решение принесет "Укрзализнице" дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12,3 млрд грн в следующем.

Аналогичное повышение тарифов произошло и в портовой сфере, где мы подняли ставку перевалки на 40%. На примере государственного стивидора "Южный" видно результат – это 2,5 млн грн чистой прибыли за январь-май против 163,3 млн грн за июнь-октябрь этого. То есть 98% чистой прибыли 2021 года ГП "МТП "Южный" заработал за последние пять месяцев.

Для меня важнее всего финансовая стабильность в каждой отрасли. Это главный инструмент для масштабирования президентской программы "Большое строительство". Сейчас мы делаем все для того, чтобы предприятиям наконец-то окрылись возможности для реализации инфраструктурных программ, привлечения международных инвестиций.

- А что из топовых для себя проектов планируете в следующем году?

- В начале ноября мы презентовали нашу программу по железной дороге до 2024 года на форуме "Нова залізниця: Велике будівництво", на этой неделе презентуем планы по авиасообщению и туризму, в начале декабря – детально расскажем о планах по дорожному строительству.

Первая часть интервью