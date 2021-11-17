В Украине есть несколько компаний, которые могли бы использовать 5G в формате частных сетей, но рынка пока еще нет - директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина"

Эксклюзивное интервью директора по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина" Евгения Булаха агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Дар Грищенко

- Частные (private) беспроводные сети - что это, для чего и насколько популярно в Украине?

- Что такое Private LTE? По сути, это аналог внутренней сети компании, не имеющей связи с внешним миром, только без провода, когда внутри этой сети можно настроить определенную конфигурацию, указать, с какими именно устройствами она работает, каким-то устройствам дать приоритет. Все это создает у партнера, который такую сеть использует, уверенность в том, что у него будет организован максимально бесперебойный производственный процесс.

Радиосеть дает безусловное преимущество и является единственным средством для управления и взаимодействия с движущимися объектами.

Если говорить об Украине, то сейчас бизнес проявляет интерес в удаленном управлении и мониторинге тем оборудованием или техникой, где присутствие человека опасно или попросту невозможно. Среди такого оборудования, в частности, – буровые вышки, как у Ferrexpo на карьере, безусловно, дроны, где кроме радио другого способа связи нет. Также набирает интерес дополненная реальность: это и быстроразворачиваемое видеонаблюдение, оперативное устранение аварий, обучение.

В ряде случаев, в зависимости от задач, которые клиент ставит перед сетью на предприятии, мы как оператор способны решать потребности клиентов и без создания частных сетей.

Возможность работать с частной сетью важна для тех клиентов, у которых на первое место выходит полный контроль над ней: приоритезация трафика разных устройств, контроль над качеством и безопасностью своей сети.

- Насколько я понимаю, в Европе подобные сети достаточно часто используются. Есть ли спрос на подобные решения в нашей стране?

- Да, в Европе есть много удачных примеров использования частных сетей. Например, завод в Аахене, производящий мини-электромобили, оперирует подключенными к такой сети беспилотными погрузчиками. Морские порты также используют эти технологии. На примере группы Vodafone индустрии, где есть большой спрос на private networks, это практически любое производство (от тяжелого машиностроения до продуктов питания), строительство, добыча ископаемых, розница, логистика и транспортные хабы. Например, Vodafone построил для Lufthansa частную сеть в аэропорту Гамбурга, покрыв территорию в размере 8500 кв. м.

В Британии Vodafone развернул частную сеть для автомобильного завода Ford в Эссексе. Сеть используется для подключений сварочных аппаратов при производстве электромобилей. По словам Форда, для аккумуляторов и электродвигателей в электромобиле требуется сделать более 1000 сварных швов. Решение private network позволило оборудованию и вычислительным мощностям координировать свою работу в режиме реального времени, повышая точность, скорость, эффективность и безопасность.

Французские аэропорты Шарль-де-Голль, Орли и Ле-Бурже также пользуются решением private network на базе технологий 4G и 5G.

Что касается нашей страны, спрос на подобные проекты начал появляться лишь несколько лет назад, и к настоящему времени, по сути, промышленным образом реализовался только на проекте Ferrexpo. Да, мы обсуждали и с другими нашими бизнес-партнерами подобные решения. И даже сейчас находимся в стадии проработки с рядом компаний разных конфигураций подобных решений. Думаю, что уже в ближайшее время решение многих производственных задач будет происходить благодаря 4G и в перспективе 5G сетей.

Насколько быстро - во многом зависит именно от готовности клиента сделать этот шаг. Мы же, имея на руках первый успешный кейс, уже можем на практике демонстрировать партнерам преимущества private networks для IoT. А некоторым компаниям, возможно, даже будем готовы предложить фрагмент своей сети в "аренду" в рамках какой-то территории (завода или производства). Конечно, если отраслевое законодательство будет позволять нам это делать.

Мы как компания не рассматриваем Private LTE-сети как отдельный продукт. Наша задача – помочь клиенту решить его производственные задачи. И если мы можем помочь ему быть эффективнее, используя фрагмент нашей сети, которую мы под него частично закроем, это тоже может быть инфраструктурным решением. Такое решение позволит клиенту не тратить капитальные инвестиции на создание собственной частной сети. Однако если требования к проекту может выполнить только частная сеть, в таком случае мы будем помогать партнеру с планированием, строительством, интеграцией и обслуживанием этой сети. Так же, как мы помогли Ferrexpo.

- Есть мнение, что крупные компании очень трепетно относятся к своей внутренней информации и не хотят ею "делиться" с мобильными операторами. Насколько обоснованы такие опасения?

- У "Vodafone Украина" абсолютно защищенный периметр сети. Обработка, хранение, доступ к информации происходит в строгом соответствии с международными стандартами группы Vodafone Global. Потому что самое ценное и самое дорогое, что у нас есть, – это данные наших клиентов, и мы их очень тщательно оберегаем. У нас настроены различного рода уровни защиты: и от внешнего, и от внутреннего вмешательства, от вирусов и т.д.

Мы одна из немногих компаний, кто не пострадал от вируса Petya, именно благодаря защищенному периметру сети, системе автоматического оповещения и блокирования угроз и оперативным действиям нашего IT-подразделения.

Поэтому в части вопроса какой-либо утечки данных я не вижу никаких рисков при использовании сети Vodafone. И с этой точки зрения нет разницы, будет клиент использовать Private LTE-сеть или фрагмент нашей сети. Это точно не будет ключевым фактором при выборе решения.

- Сколько времени занимают работы по развертыванию частной сети? Стоимость такого проекта?

- Многое зависит от компаний-клиентов и их готовности инвестировать деньги в частные сети - в лицензии, оборудование, обучение персонала.

Например, при реализации проекта с Ferrexpo, в котором мы выступали интегратором, с нашей стороны задержек не было в принципе. Мы максимально оперативно оказали поддержку партнеру на всех этапах внедрения проекта в той части, которая зависела от нас. В том числе помогали вести переговоры с вендором, которые, в частности, больше предусматривали обсуждение технических деталей и кастомизацию решений.

Создание Private LTE для Ferrexpo мы начали обсуждать в 2018 году. Приблизительно в середине 2019-го приступили к реализации самого проекта, в середине 2020-го запустили пилот, а в начале этого года он уже был в промышленной эксплуатации. Стоит отметить, что это действительно первая такая история в Украине - и для предприятия, и для нас, и даже для вендора. Поэтому этот проект нельзя назвать показательным по срокам. Чем больше будет таких проектов в будущем, тем лучше будет отработана схема и возможности их реализации.

- Вы, конечно, уже сказали, что не рассматриваете Private LTE как отдельный продукт. Но все же, предполагаете ли в дальнейшем реализовывать подобные проекты "под ключ"?

- По сути, мы уже готовы реализовывать такие проекты "под ключ". Но большой бизнес не живет "коробочными" решениями. Любой его запрос предполагает некую степень кастомизации. Мы будем помогать клиентам с реализацией подобных амбиций. Сегодня у нас "на полке" есть "коробочка", которую мы можем наполнять, дорабатывать и помогать клиенту кастомизировать под себя.

- Какие направления индустрии наиболее заинтересованы в частных сетях?

- Безусловно, те, на которых может или должен быть достигнут высокий уровень автоматизации, и в первую очередь там, где условия труда неблагоприятны для людей.

В частности, с одним из наших партнеров мы прорабатывали проект Private Network в шахте с горизонтальной выработкой с высоким уровнем загазованности и взрывоопасности, где используются угольные комбайны.

Помимо горнодобывающей, это также энергетическая отрасль и логистика. Именно в этих отраслях есть компании, которые уже сегодня ведут с нами диалог на тему повышения своей эффективности за счет использования Private LTE, а также других решений Vodafone Украина.

− В чем интерес для мобильного оператора в построении подобных кейсов?

− Любой мобильный оператор ведет свою деятельность для того, чтобы зарабатывать деньги. Но мне очень нравятся подобные проекты, потому что они помогают зарабатывать деньги прежде всего клиентам. Мы не пытаемся продать кому-то что-нибудь ненужное, а помогаем клиентам сделать их бизнес безопаснее, надежнее и конкурентнее, повысить производительность. Помогаем обезопасить людей от вредной или опасной работы. Позволяем оптимизировать и автоматизировать производственные процессы, добиться большей точности и более высокой скорости выполнения задач. Мы позволяем клиенту уменьшить влияние человеческого фактора.

Для нас же возможность выступить интегратором частных LTE-сетей является точкой роста. Мы понимаем, что количество абонентов-людей в Украине в ближайшем будущем не увеличится значительно. И в данной ситуации любые решения, интересные для клиента, позволяют находить новые точки роста для бизнеса.

- И все-таки, где ваша точка роста оператора в этом проекте? За лицензию собственник бизнеса платит государству, деньги за оборудование получает вендор… Что получаете вы?

- Во-первых, мы можем брать на себя роль системного интегратора в проекте. Помимо этого, можем осуществлять планирование, строительство, поддержку и обслуживание частных сетей по договоренности с партнером. Плюс сможем сдавать в аренду наши собственные частоты (когда будут приняты соответствующие нормативные акты). Ведь не каждый заказчик сможет купить лицензию на частоты и оборудование для собственной сети. Не все компании могут позволить себе иметь собственных радиопланеров и прочий высококвалифицированный узкоспециализированный персонал для обслуживания частной сети., а мы очень хорошо умеем делать это.

Не будем также забывать, что, как правило, в случае создания Private LTE речь идет о клиентах, которые потребляют и без того большое количество классических телеком-услуг, в том числе продукты на базе мобильной и фиксированной связи. Таким образом, предоставляя клиенту комплексный спектр телеком-услуг, мы в наибольшей степени реализовываем свои возможности как оператор.

- Есть ли что-то, что мешает или может помешать развитию подобных проектов в Украине?

- Сейчас реализацию подобных проектов в Украине задерживает, в первую очередь, отсутствие законодательной базы. Так что помочь тут может вступление в силу долгожданного закона об электронных коммуникациях (в части технейтральности) и принятие соответствующих подзаконных актов, которые будут регламентировать, в том числе, совместное использование частот.

− В процессе демонстрации работы Private LTE-сети на объектах Ferrexpo мы с коллегами услышали интересную позицию компании относительно ее готовности тестировать 5G-продукты. Как много бизнесов с такой позицией в принципе в Украине? Или это уникальный случай?

− Здесь стоит разделить ответ на несколько частей. Лично наша задача как оператора – разобраться, какая технология способна помочь клиенту решить его задачи оптимальным способом. 5G как новая технология, конечно же, вызывает повышенное внимание и даже ажиотаж. Много об этом было сказано на государственном уровне. Некоторые крупные частные корпорации подхватывают этот тренд и тоже хотят быть причастными к новой технологической истории. Но когда мы начинаем прорабатывать детали с заказчиком, узнавать больше об их производственных процессах, то часто понимаем, что ему с запасом хватит решений на базе 4G.

В Украине есть несколько компаний, которые, возможно, использовали бы 5G, но рынка - сформированной потребности и готовности компаний к переходу в 5G - пока еще нет.

5G будет хорошо работать там, где уже сегодня есть высокий уровень автоматизации и роботизации, но человек все еще вручную вынужден контролировать какие-то процессы с целью избежать задержек в передаче информации. Это технология для беспилотных автомобилей, для работы высокоточных станков, для новейших отраслей медицины (удаленная хирургия и т.п.) - для такого рода сложных задач действительно нужны скорости 5G. Но для этого должна быть в наличии и соответствующая производственная инфраструктура. Должен быть высокий уровень автоматизации и роботизации на местах, и тогда человеческий контроль над всеми этими процессами можно будет заменить на 5G-решение. Будем откровенны, Украине еще нужно достаточно много инвестировать просто в автоматизацию производства, чтобы потом на уже на автоматизированные процессы накладывать 5G-решения, чтобы улучшить их.

Vodafone реализовала много кейсов частных 5G-сетей по всему миру. Когда в Украине появится реальная потребность в таких решениях, мы будем готовы их реализовать и здесь.