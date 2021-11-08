Ситуация с углем действительно сложная, но управляемая - глава набсовета "Центрэнерго"

Эксклюзивное интервью председателя наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Дениса Кудина интернет-порталу "Энергореформа"

Текст: Нина Яворская



- Главный вопрос сегодня – быть или не быть блэкауту. Что думаете как глава набсовета госкомпании?

- Мы каждый день прикладываем максимум усилий, чтобы блэкаут не случился. Когда мы смотрим, какие отключения в Китае, то перспектива пугающая. Но надо сказать, что в январе-феврале этого года уже были сложности в энергосистеме, и "Центрэнерго" систему спас. Мы перешли на работу с угля, которого не было, на газ и благодаря этому сгененировали достаточно электроэнергии, чтобы в системе поддерживать стабильную мощность в пиковые нагрузки. То же самое при необходимости мы готовы сделать и сейчас. Газа достаточно, и если так случиться, что на коротких промежутках времени нам не хватит угля, то мы на эти промежутки времени перейдем на газ. Соответственно, Украина будет с электроэнергией.



- С кем у "Центрэнерго" контракты на поставки газа?

- Контракт у "Центрэнерго" по газу с НАК "Нафтогаз". Раньше было по-разному, сейчас только НАК. Наша компания должна еще за тот газ, который мы потребили в январе-феврале почти 900 млн грн, и мы планируем этот долг погасить в ноябре за счет предоплаты за реализованную э/э. В таком случае мы будем знать, что готовы к любым форс-мажорам. Рассчитываем, что, если стране потребуется балансировать энергосистему, то также, как это было в прошлый раз, пройдет совещание на уровне СНБО и будет решение переходить на альтернативное топливо. Газ у НАК есть, мы с ними в регулярном контакте. НАК хорошо понимает, что если системе будет надо, то придется поставлять газ для целей энергетики.



- О каких прогнозированных объемах идет речь?

- Пока сложно сказать об объеме, потому что надо будет смотреть, какой будет дефицит. У нас в рамках плана, который подготовлен, дефицит возникнуть не должен. Мы рассчитываем полностью сбалансироваться углем. Но все зависит от погоды: только пойдет резкое похолодание – пойдет резкое увеличение спроса, поэтому, слава Богу, погода нас радует. Ноябрь относительно теплый. Не по ощущениям за окном, а с точки зрения других периодов, и важно, чтобы в ноябре резкого похолодания не было.

Я засыпаю и просыпаюсь с прогнозом погоды. Смотрю все сайты, которые знаю, сравниваю их показатели. Иногда они не совпадают.



- Что делается для пополнения запасов угля?

- Если вы посмотрите на запасы угля на "Центрэнерго" с 1 января этого года, то увидите, что предприятие регулярно заходило в ситуацию, когда угля было в пределах десятидневного запаса. Но это же не значит, что станция останавливались. Это только значит, что мы сжигали тот объем, которым располагали и, например, в июне и в июле максимальное количество электроэнергии на пиках генерировало именно "Центрэнерго". У нас был отличный запас, в июле было 350 тыс. тонн угля. Сейчас существенно меньше, чуть больше 100 тыс. тонн. А, как правило, ближе к концу года, запас должен расти. Угля сегодня и правда немного, мы действительно работаем с колес, и ситуация сложная, но она управляемая.

Мы каждый день работаем над поставками. Примерно половину объема закрывает внутренний рынок, госшахты, другую – импорт. В первую очередь, это Казахстан и Польша. Это то, что мы везем ж/д транспортом. Причем, и цена адекватная, и качество хорошее. Но сейчас Польша сообщила, что госшахтам запретили вывозить уголь на экспорт. Остается только частная добыча. Это ничего страшного. Но это вносит коррективы в нашу работу. Из-за форс-мажора госшахты грузить не будут, то есть мы будем рассчитывать только на отгрузки частных компаний. По Казахстану ситуация ровная, мы работаем напрямую с добывающими компаниями, с владельцами разрезов и с их официальными логистами. Уголь едет. Едет ритмично и хорошо, несмотря на ту торговую и экономическую войну, которая ведет с нами Россия. "Центрэнерго" – единственная энергетическая компания в Украине, которая находится под прямыми санкциями РФ. В адрес наших станций вагоны из России ехать не могут. Мы работаем с логистическими компаниями в Казахстане и Беларуси. Уголь Казахстан отправляет в адрес Беларуси, а потом он заходит к нам. Беларусь стала очень важным логистическим центром.

Это то, что касается ж/д транспорта. Но ж/д недостаточно, поэтому мы сейчас контрактуем объемы морским транспортом - из Европы, из Латинской Америки. Также рассматривали уголь из Южно-африканской республики, но пока там контракты не подписаны. Подписан контракт на одну лодку в конце июня на 65 тыс. тонн из Европы, готовится еще один контракт на такой же объем на декабрь. И сейчас дирекция финализирует подписание контракта на поставку еще одной корабельной партии 65 тыс. тонн в ноябре. То есть в ноябре мы ждем 220 тыс. тонн – это госшахты и еще 220-230 тыс. тонн – импорт. Из них 130 тыс. тонн – морским транспортом и 100 тыс. тонн – ж/д транспортом.



- Недавно глава энергокомитета Рады Андрей Герус сообщил, что Россия заблокировала все поставки энергоугля из Казахстана в адрес Украины. Это касается ваших поставок через Беларусь?

- Организация поставок – это ответственность поставщиков. В настоящее время у "Центрэнерго" нет прямых контрактов на поставку угля из России, соответственно, этот вопрос лучше адресовать импортерам напрямую. Сейчас мы действительно испытываем сложность в организации логистики в следствие нескольких факторов, в том числе значительного влияния РФ на соседние страны, а также ограниченности пропускной способности железнодорожных путей по всем направлениям.

Пропускная способность связана с рекордными объемами перевозки урожая зерновых по Украине, транспортировкой железных руд по железной дороге, традиционной высокой нагрузкой на парк вагонов в Украине и в соседних странах в этот период.

- Почему "Центрэнерго" на начало ОЗП осталось без топлива?

- Если отвечать на вопрос, почему "Центрэнерго" в начале ОЗП оказалось без угля, то корень проблемы – это госшахты. По заданию, которое им утвердило Минэнерго на этот год, они должны были добыть 5,4 млн тонн. На конец ноября должно было быть 4,5 млн тонн. Добыли на 1 млн тонн меньше. То есть госшахты не справились с объемами добычи. Причины разные: недофинансирование капитальных инвестиций, проблемы с ритмичностью отгрузок, проблемы субъективного характера – организация работы и людей. Но факт остается фактом: они не добыли 1 млн тонн рядового угля. К нам рядовой уголь едет не со всех шахт, где это требуется, он проходит обогащение и становится угольным концентратом. Так вот, 1 млн тонн недобытого рядового угля - это примерно 700 тыс. тонн угольного концентрата, который к нам не доехал. И это ровно тот объем, которого нам не хватало на конец октября, чтобы выполнить нормативный запас, установленный министерством. При этом у "Центрэнерго" долгов перед госшахтами за поставленный уголь нет.

Более того, когда на "Центрэнерго" в конце февраля зашла новая команда, нам понадобилось всего три дня, чтобы отказаться от посредника, который покупал уголь госшахт и вез нам, и перейти полностью на прямые договора. Сегодня на "Центрэнерго" украинский уголь заходит только по прямым договорам от госшахт и от "Укрвугилля", которое обогащает его при недостаточном показателе зольности и везет нам.

Мы верим в то, что у нас есть потенциал наращивания внутренней добычи. А для этого необходимо финансировать лавы. Уголь – это такая продукция, которую без подготовки вынуть на поверхность нельзя. Срок подготовки – 1,5 года. Если профинансировать сейчас, то через 1,5 года можно добывать принципиально другой объем. Пока мы можем рассчитывать на запасы, которые подготовлены на данный момент, и то, что вот-вот будет введено в эксплуатацию. По нашим данным, есть 4 лавы, которые можно смонтировать в ноябре, декабре и январе. На эти лавы требуется 450 млн грн. Как правило, эти деньги идут из собственных средств шахт. Но у них дефицит оборотных средств. Потому что им не хватает, их деятельность убыточная. Потому что когда-то давно, лет пять-семь-десять назад, не финансировали, как полагается, эти работы, и, соответственно, не хватает эффекта масштаба. Чтобы быть в рынке, шахты должны добывать много. Если они добывают мало, то они убыточны. Сегодня найти эти 450 млн внутри шахт невозможно. Это может быть либо как предоплата от "Центрэнерго", либо правительство может выделить средства из каких-то источников. За правительство говорить не буду, скажу как глава набсовета "Центрэнерго". Мы готовы подставить плечо госшахтам и финансировать их наперед. По сути, мы готовы сделать большую предоплату за уголь будущих периодов, чтобы госшахты смогли смонтировать свои лавы. Об этом говорили в кабинете министра энергетики. Думаю, что в ближайшие одну-две недели мы уже увидим решение. Уголь нам нужен, и мы верим, что украинские шахтеры этот уголь смогут добыть.



- То есть у компании деньги есть?

- Уже есть. Летом не было. Летом у нас денег хватало на зарплату и на проплату угля, который мы сжигали на тот момент. Предоплатой брать боялись, потому что видели, что цена идет вверх. В лето заходили с РСВ 1,3 грн/кВт-ч, сегодня подбирается к трем и выше. Конкретно октябрь был 2,7 грн/кВт-ч. Хорошо, что мы тогда не привлекали деньги под более низкие цены. В начале октября мы продали объем первого квартала 2022 года "Нафтогазу" по предоплате. Соответственно, у нас был 1 млрд грн на счетах, и мы активно начали закупать импортный уголь. Предоплатами наших клиентов мы финансируем свои закупки. Тем более те, что идут морским транспортом. Сейчас Китай собирает 100% объема, соответственно, нужна стопроцентная предоплата. То есть ты сегодня отправляешь деньги за целый корабль, который приходит только через месяц. Конечно, у "Центрэнерго" тоже дефицит оборотных средств. Нам для полноценной работы не хватает 1,5 млрд грн оборотки. Куда она делась? Она была вымыта из компании в предыдущие периоды. Это разного рода долги, в том числе и долги нового энергорынка. 1,8 млрд грн по состоянию на октябрь была должна НЭК "Укрэнерго". Это колоссальные деньги. Это больше, чем весь наш дефицит оборотки. Потому что "Укрэнерго" не собирает нужную сумму со своих должников, соответственно, не может рассчитываться с "Центрэнерго". Выход из этой ситуации только один – ЦЭ должно сбалансироваться по денежному потоку. Либо акционеры должны дать деньги, но 78% принадлежит государству, и практики такой нет, либо должны дать банки. Они вроде бы и готовы, но говорят, покажите прибыль за 2021 год, тогда в январе 2022 года мы о чем-то поговорим. Так что пока пытаемся балансировать исключительно за счет продажи электроэнергии.



- Недавно из "Центрэнерго" ушел его глава Юрий Власенко, назначенный в конце февраля. Что стало причиной этого и как, по-вашему, работает нынешняя команда предприятия?

- Считаю, что команда, которая работает на "Центрэнерго" с конца февраля 2021 года, справляется хорошо. Команда заходила на предприятие в боевых условиях, тогда мы в один день полностью сменили состав менеджмента. Не только руководителя, но и всех членов дирекции, потому что мы не были полностью удовлетворены результатами их работы. Более того, в СМИ все время были сообщения о подконтрольности предыдущего менеджмента известным украинским бизнесменам.

Сегодня я точно могу сказать: мы навели порядок по трем направлениям. Первое – у "Центрэнерго" лучшие продажи э/э на рынке. Любой эксперт подтвердит – компания продает маленькими объемами на разные интервалы времени, только на бирже и по самым лучшим ценам в день торгов. Второе – мы полностью навели порядок с поставками угля с точки зрения того, что сегодня нет посредников между государством и государством. Третье – мы очень четко понимаем сегодня расходы внутри компании, сделали ряд сокращений по персоналу. У "Центрэнерго" были самые высокие расходы на труд среди других компаний тепловой генерации. Мы отказались от ремонтов, которые были вне ремонтной программы. Мы четко понимаем, куда и в каком объеме тратятся деньги. Каждый платеж оцениваем так: нельзя ли сейчас этого не делать, можно ли перенести на потом? Дирекция вся работает. Так сложилось, что Юрия Петровича (Власенко - ЭФ), который в общем-то собрал эту команду, заметили иностранцы с ближнего зарубежья, из СНГ, и предложили работу за рубежом. Это было его решение уйти из компании, и он ушел. Он пока не объявлял куда, и я не буду. Но это связано именно с тепловой генерацией, не с углем. Вся команда осталась работать. Более того, мы одного из членов дирекции, Виталия Довгаля, назначили и.о. руководителя. Поэтому по большому счету о смене менеджмента мы не говорим. Полная преемственность.



- Уже долгое время был обещан конкурс на главу "Центрэнерго". Когда он все-таки возможен?

- К настоящему времени мы разработали положение и на ближайшем набсовете утвердим условия конкурса. Думаю, к концу года "Центрэнерго" получит директора без приставки "и.о."



- Что с приватизацией? На какие сроки, цену, покупателей ориентируется ФГИ?

- Поскольку это большая приватизация, то цену будет устанавливать советник. По нашим прогнозам, если продавать вместе с шахтами, а такое решение принято, то компания будет стоить миллиарды гривень. А сколько это будет – один, два или три миллиарда, - ответит рынок.

Сегодня консенсус во власти, что "Центрэнерго" надо продать, и продать вместе с шахтами. Более 90% угля госшахт покупает "Центрэнерго". И если его продать, а шахты оставить, то у тех просто пропадет рынок сбыта.

Часто бывают моменты, когда импорт угля будет дешевле, чем покупка на внутреннем рынке. В таких условиях частный собственник будет экономить деньги и будет импортировать. Он не будет импортировать только в одном случае – если у него будут собственные шахты. Конечно, все шахты невозможно присоединить.

У ДТЭК, у которой вертикальная интеграция, включающая и шахты, и генерацию, 12 шахт обслуживают 9 ТЭС. У нас 34 госшахты – на 3 госТЭС. Госшахты – это 100 тыс. тонн угля на шахту в год, а шахты ДТЭК – 1,5 млн тонн, в 15 раз больше. Для того, чтобы полностью обеспечить "Центрэнерго" углем, надо меньше половины тех шахт, которые есть у государства. Запасов хватает, дело в инвестициях и управлении. Все госшахты имеют более 34 млрд грн долгов, это уже исторически так сложилось. Сейчас обсуждается вариант, чтобы при продаже шахт долги на покупателя не переходили. В таком объеме никто долги на себя не возьмет. Поэтому часть шахт пойдет на закрытие, часть – на объединение с "Центрэнерго", за которое отвечает Минэнерго. Мы рассчитываем, что этот процесс закончится до Нового года, и у нас появиться объект приватизации. И тогда ФГИ буквально за полгода сделает все процедуры, связанные с приватизацией. На лето 2022 года мы можем увидеть аукцион. У нас есть 10 предварительно отобранных советников: это и Lazard, и Rothschild, и вся большая четверка, а также несколько украинских компаний. Один из них и станет советником по продаже "Центрэнерго".

Что касается покупателя, то внутри украинского рынка сложно найти игроков, которые бы потянули это объединение. Группу ДТЭК точно рассматривать не нужно. Ей будет сложно получить разрешение АМКУ, кроме того, по закону о деолигархизации самому богатому украинцу будет закрыт доступ к большой приватизации, а это, без сомнения, будет большая приватизация. Думаю, что мы увидим в качестве покупателей пару игроков рынка СНГ тепловой генерации. Например, Казахстан. Беларусь, может быть, также Польша.



- Кстати, министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в конце августа говорил о том, что объединение с шахтами не такой уж и решенный вопрос. Мол, а надо ли? Да и приватизация очень далекая перспектива. У ФГИ разный взгляд с Минэнерго на эти вещи?

- Нет, у нас одинаковый взгляд с министерством. По состоянию на август министр действительно предложил обсудить пути реформирования угольной отрасли и, в частности, государственной электрической тепловой генерации. Но после этого состоялся ряд совещаний, и мы согласовали общее единое видение. В подтверждение этого министр завизировал проект распоряжения правительства о создании единой компании с участием и "Центрэнерго", и госшахт, которые должны быть объединены на базе акционерной компании "ЭКУ" (Энергетическая компания Украины). Соответственно, там 2 проекта, один - о передаче в ЭКУ пакетов акций, подписанный министром лично, сейчас находится на согласовании в других министерствах и ведомствах. Таким образом, после его согласования, Кабмин примет решение, и объединение состоится.

Министерство является лидером этого процесса. Сразу после объединения государственных угольно-добывающих предприятий и государственных корпоративных прав в ПАО "Центрэнерго" Фонд госимущества сможет начать приватизационную процедуру, а именно привлечение советника, выполнение им основных подготовительных процедур, в том числе определение стартовой цены, затем утверждение этой цены и условий продажи, а в конце – приватизационный аукцион.



- Насколько вообще может быть спрос на тепловую генерацию в условиях декарбонизации? Какого эффекта вы ожидаете от приватизации?

- Я бы не списывал ее со счетов. Тепловая генерация, по оценкам "Укрэнерго", нужна будет Украине еще как минимум 20 лет. А выгода от приватизации очевидна. Цена электроэнергии напрямую зависит от себестоимости. Чем выше качество управления, тем ниже себестоимость. Выгода для всех украинцев – это цена электроэнергии. Если бы Украина обеспечивала себя добычей, а это $40-60/тонна, то цена на рынке "на сутки вперед" не поднималась бы выше 2 грн/кВт. Сейчас рост из-за того, что идет импорт угля, а это $150, $170, $200, $240, и даже $250, если идет морским транспортом издалека. Так что ключ – в угле внутренней добычи.