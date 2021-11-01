Украинским ОТТ-провайдерам для создания собственного контента нужно начать зарабатывать

Эксклюзивное интервью директора онлайн-кинотеатра SWEET.TV Александра Резунова агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Дар Грищенко



- В октябре Netflix запустил украинскую локализацию своих сервисов. При этом компания пока не планирует открывать офис в нашей стране. Как вы считаете, это может существенно повлиять на украинский рынок ОТТ-платформ, или Netflix просто займет свою нишу?

- Радикальных изменений мы не ожидаем. Локализация контента - правильная реакция на существующие требования рынка и законодательства. Радует, что международные компании видят перспективу в украинском рынке и учитывают потребности местных зрителей.

В первую очередь, украинский рынок получит больше украиноязычного контента. Мы в SWEET.TV уже более года создаем украиноязычный дубляж и озвучку в проекте "Hollywood українською". За год работы украиноязычную аудиодорожку получили 180+ фильмов, мультфильмов и сериалов. Также на украинском зазвучали 850+ трейлеров. К концу 2021 года мы планируем дублировать и озвучить 50+ фильмов и 100+ трейлеров.



- Значительная часть украинцев по-прежнему предпочитает пользоваться пиратским контентом. Как можно изменить данную ситуацию?

- В Украине сейчас около 10 млн домохозяйств, которые смотрят телеканалы и фильмы через бесплатные источники: это Т2 и пиратские сервисы.

В Т2 бесплатно транслируются каналы медиагрупп, которые показывают дорогой голливудский контент. В то же время ОТТ-сервисы должны платить роялти за размещение каждого канала и каждой единицы контента на своих платформах. Такой подход к наполнению Т2 трансляции значительно тормозит развитие рынка платного контента. На месте медиагрупп я бы задумался, стоит ли бесплатно транслировать свой дорогой контент.

Пиратские ресурсы в основном финансируются за счет рекламодателей. Соответственно, если перекрыть этот финансовый поток, нелегальным сервисам будет гораздо сложнее функционировать. Также нужно ввести ответственность со стороны конечного потребителя контента, как это уже работает в большинстве стран Европы и в США.

Кроме того, есть проблема, что украинцы в принципе не понимают, что используют пиратские сервисы и что просмотр рекламы на таких сайтах не приравнивается к легальной покупке контента. Многие даже не думают о том, что просмотр контента на пиратских сайтах - это незаконно. Большая часть украинцев при покупке нового телевизора не получает предложение подписаться на легальный сервис интернет-телевидения. Это происходит потому, что почти половина техники покупается в небольших местных магазинах.

Для того чтобы бороться с пиратством в небольших городах, SWEET.TV построил с нуля собственную оффлайн дистрибуцию. Наша команда занимается обучением продавцов на торговых точках, объясняем, почему легальный сервис лучше пиратского. Наша цель - дать возможность каждому украинцу легко и удобно получить доступ к качественному телевидению и легальному кинозалу.

Чтобы бороться с пиратством, SWEET.TV стал членом антипиратской инициативы "Чистое небо", а также Наблюдательного совета по вопросам медиа и коммуникаций Американской торговой палаты в Украине. В рамках работы комитета мы обмениваемся опытом и нашими практиками борьбы с нелегальными ресурсами, координируем усилия для более эффективной работы.



- На Западе многие крупные ОТТ-платформы, такие как тот же Netflix, генерируют собственный контент (чаще всего сериалы). Смогут ли украинские платформы в будущем использовать эту практику?

- Я думаю, что для этого у украинских платформ должен вырасти средний чек. Тогда они смогут себе позволить создавать оригинальный контент за свои деньги. Стоимость среднего тарифного плана в Украине на сегодняшний день в районе 100 грн. Речь сейчас об ОТТ-сервисе. В него входят телеканалы со своим роялти (они не бесплатные), и фильмы. Все это клиент получает за 3,5 доллара.

Netflix, у которого нет телеканалов, стоит 10 долларов. Высокий чек помог платформе создать много оригинального контента, за который не нужно платить ежемесячные роялти. Плюс Netflix монетизирует свой контент по всему миру, а украинские производители могут рассчитывать только на территорию Украины. К сожалению, на сегодняшний день продать контент за рубеж - большая удача.

Для того чтобы средний чек в Украине вырос, должно вырасти общее благосостояние людей. Ценовой спрос - он не предельно эластичный. Кроме того, люди должны привыкнуть, что за хороший контент нужно платить. К сожалению, в Украине это пока не все понимают.

Подводя итог: рынок должен созреть и сформироваться. Соответственно, если рынок платного телевидения, платных сервисов, сформируется, больше людей начнут платить, будет меньше пиратства, будет расти средний чек. Тогда платформы смогут позволить себе покупать и производить собственный контент.



- Кто является более существенным конкурентом для украинских ОТТ-сервисов - западные платформы или российские?

- Главным конкурентом ОТТ-платформ сейчас выступают пиратские сервисы. Если говорить о конкуренции с западными или российскими платформами, мне кажется, это не они есть конкурентами украинских сервисов, а YouTube. Именно там много русского контента с любыми актерами и на любые темы. Это альтернатива легальным сервисам. Но я сомневаюсь, что кому-то под силу решить эту проблему.

Что касается работы ОТТ-сервисов из России (More.tv, IVI, OKKO, Start і др), они буквально нарушают законодательство Украины по части санкций: транслируют запрещенный контент. Это все из-за отсутствия реакции со стороны органов власти Украины.



- Планируете ли вы выходить на внешние рынки? Если да, то какие страны рассматриваете в первую очередь?

- Пока мы активно развивали рынок в Украине, в соседних странах происходило то же самое. Если быть честным, нас там никто не ждет. Сейчас мы изучаем стоимость прав на других территориях и конъюнктуру рынков. Конечно, выйти за пределы Украины - это отличная цель, но процесс очень непростой.



- Какие проекты сейчас у вас в приоритете?

- Мы продолжаем дублировать фильмы на украинский язык. Также работаем над запуском обновленного интерфейса приложения и реализацией нового функционала.



- Как пандемия COVID-19 повлияла на прибыль компании? В лучшую или в худшую сторону?

- Я бы сказал, что пандемия не отразилась на прибыли. После начала карантина мы не заметили большого изменения в количестве абонентов или притоке. Увеличилось время телесмотрения у существующих абонентов, но роста динамики подключений не наблюдалось. В локдаун люди не очень хотят тратить деньги на предметы не первой необходимости.



- В начале октября вы обнародовали результаты исследования, согласно которым 63% опрошенных отдают предпочтение украиноязычному контенту. Какова доля украиноязычного контента на вашей платформе сейчас? И каким, по-вашему, должно быть распределение между украино- и русскоязычным контентом в будущем?

- Сейчас на SWEET.TV более 90% контента имеет украиноязычную дорожку. Мы заметили интересный факт: если украиноязычная дорожка стоит по умолчанию, более 80% зрителей не будут ее менять. 12% пользователей поменяют на русскоязычную. Остальные меняют фильм на другой. Думаю, что в этом случае цифры говорят сами за себя.



- Каким вы видите будущее ОТТ-платформ, какие технологии будут внедряться в ближайшие годы?

- Драйвером развития ОТТ-платформы может стать эксклюзивный контент, если он массовый и популярный. Если контент не массовый, то драйвером будет то, как мы его донесем зрителю. Например, у нас подписаны прямые контракты с голливудскими киностудиями, и мы наполнили премьерами наш кинозал. Но ведь вкусы у людей разные: кому-то нужны комедии, кому-то триллеры, а кто-то любит боевики. И вот мы приходим к тому, что для человека важно не количество контента, а то, что предлагают именно ему. Это большое преимущество нашего сервиса: сложный алгоритм, который предполагает множество нюансов. В идеале абонент должен заходить на сервис и сразу видеть сериал, который ему будет интересно посмотреть. Мы работаем над созданием именно такого алгоритма. Это наше главное преимущество.

Иметь все фильмы в эксклюзиве нереально. Только на собственном контенте далеко не уедешь. Все украинские сервисы имеют более-менее одинаковое наполнение. Я думаю, что победит тот, кто лучше чувствует своего пользователя и сможет предлагать ему тот контент, который ему понравится.



- А какое у ОТТ-платформ технологическое настоящее? Чем они отличаются от того, что предлагают интернет-провайдеры или кабельные операторы?

- Самое важное отличие - мультиплатформенность. Интернет-провайдеры и классические кабельные операторы привязывают пользователя к своей сети. Он буквально может смотреть телеканалы, только находясь у себя дома на тех устройствах, которые подключены к сети провайдера.

ОТТ-технологии позволяют убрать такие ограничения. Сервис работает везде, где есть интернет. Например, SWEET.TV - мультиплатформенное решение, приложения доступны на телевизорах, ноутбуках, планшетах, смартфонах, Smart-приставках и Xbox. Вам не обязательно находиться в каком-то определенном месте для просмотра фильмов и телеканалов.

Кроме того, ОТТ технологии открывают доступ к большему количеству телеканалов в более высоком качестве. На нашей платформе более 260 телеканалов, а качество изображения очень высокое: есть HD и 4K. Также можно управлять прямым эфиром ТВ: ставить на паузу, перематывать и смотреть запись передач за последние семь дней.

Кроме телеканалов, абонентам доступна библиотека фильмов, в которой нет рекламы: больше 10 тыс. фильмов, сериалов и мультфильмов для детей любого возраста и всей семьи.



- Вы часто говорите о технологичности вашего онлайн-кинотеатра. В чем она заключается?

- Сначала мы обкатали сервис по всей Украине, и нашли много "подводных камней". Самый распространенный - качество интернета. Оно неоднородно и зависит от региона. Поэтому мы стали использовать технологию адаптивного битрейта: если скорость интернета падает, трансляция не прерывается, а меняет качество изображения. Благодаря этому сервис работает везде, где есть интернет.

Важным направлением развития сервиса стал интерфейс. У разработчиков была четкая цель: дизайн должен быть простым, понятным и технологичным. Сейчас интерфейс приложений SWEET.TV - один из самых дружелюбных и интуитивно понятных на украинском рынке.

Сервис постоянно на связи с абонентами - IT-команда использует А/Б тестирование, которое сравнивает поведение пользователей до обновлений и после. На основе полученных данных внедряются новые технологии.

SWEET.TV - онлайн-кинотеатр для всей семьи, а значит, должен быть комфортным и безопасным для всех. Поэтому в приложении для Smart TV есть функция упрощенного просмотра телевидения. С ее помощью при включении телевизора автоматически запускается последний телеканал, который смотрел абонент. А для безопасности детей предусмотрена функция родительского контроля, которая позволяет устанавливать пароли на выбранный пользователем контент, сохраняется история просмотров, а в кинозале нет рекламы.



- Расскажите подробнее о том, какие технологии планируете запустить в ближайшее время?

- Мы планируем запустить beta-тестирование нового приложения для смартфона, в котором будет много новых "фишек": персонализация контента, собственная рекомендательная система, в рамках одной подписки будет несколько профилей, что позволит сделать персональный контент для каждого члена семьи. Также в приложении будет обновлен дизайн: он станет удобнее и современнее.



- Могут ли ОТТ-платформы стимулировать качественное развитие отечественного кинематографа?

- Сейчас мы изучаем потенциал разных фильмов, предложения от режиссеров, продюсеров, чтобы произвести контент, который будет экономически эффективным. Мы очень взвешенно принимаем решения по всей нашей деятельности. Не делаем необдуманных шагов.

Интеллектуальная собственность - не только базовое условие для создания культурного фонда украинской нации. Это залог экономического успеха страны и наполнения бюджета. "Творческая экономика" составляет 3,4% мирового ВВП. Это эквивалентно 1,6 трлн долларов.

Киноиндустрия может оказать большое содействие развитию экономики Украины. Но только при условии, если будет усовершенствовано законодательство борьбы с пиратством и получения роялти. Пиратские ресурсы - огромная проблема для украинского кинематографа. Они значительно замедляют развитие. К тому же владельцы этих сайтов не платят налоги и средства за показ контента.

Если бы украинские режиссеры, продюсеры и производители получали все роялти за показ своего контента, они бы увеличивали качество своего продукта. Сейчас эти фильмы имеют потенциал, который может усилить престиж Украины на международной арене и привлечь в экономику страны дополнительные инвестиции. В мире уже есть страны, где кинобизнес выступает полноценным источником наполнения бюджета.