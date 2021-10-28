Терехов: Харьков - это защита традиций и успех инноваций

Эксклюзивное интервью исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова агентству "Интерфакс-Украина"

Автор: Елена Савченко

Какая сегодня ситуация в Харькове с ковидом? Что город сделал, чтобы встретить эпидемию? Что еще можно и нужно сделать?

Действительно ковид - это серьезный вызов. Полтора года назад, когда он появился, не только Харьков, но и весь мир не был подготовлен к такому испытанию, но уже через год появилось понимание, как с ним бороться и как его побеждать. Понятно, что эта болезнь не уйдет в ближайшие годы и нам придется жить в условиях пандемии и стремится к тому, чтобы люди, как можно меньше заражались этой инфекцией, чтобы система здравоохранения была отлажена как часы.

Сегодня ситуация в Харькове с ковидом тяжелая, но она полностью контролируемая. Мы очень много сделали. Сегодня все больницы, как в городе, так и в области, работающие с ковидными пациентами, оснащены кислородом – оборудованы стационарными установками и кислородными трассами. Мы дополнительно организовали 1540 койкомест. В настоящее время они заполнены на 74%. Несмотря на это, готовимся развернуть дополнительные, что тоже требует времени. Их нельзя создать в один миг по мановению волшебной палочки - и они должны быть не только оснащены кислородом, но и специальными функциональными кроватями с подъемными механизмами.

Мы каждую неделю выделяем деньги на борьбу с ковидом. На прошлой - только на тест-системы и пробирки выделили 20 млн. грн. До этого – профинансировали приобретение кислородных систем и концентраторов, ИВЛ-оборудования, антибиотиков. Выполняем все заявки врачей. Специально для этого есть резервный фонд, чтобы при необходимости без промедлений выделять средства.

Кроме того, будем выплачивать муниципальную, дополнительную надбавку к зарплатам врачей. Очень важно ввести доплаты еще и среднему медперсоналу.

Будем делать все, чтобы удержать ситуацию. Мы не зашли в красную карантинную зону и находимся в оранжевой.

А врачей хватает?

Тяжело, но в целом ситуация сбалансирована. Нельзя сказать, что врачей нам катастрофически не хватает. Я благодарен медикам - они работают на совесть, хотя и сами болеют...

Как обстоят дела с вакцинацией?

Люди, как и везде, абсолютно по-разному относятся к вакцинации. Молодежь в основном вакцинируется, люди старшего поколения этого делать не хотят, несмотря на то, что находятся в зоне риска. Да и люди среднего возраста неохотно воспринимают идею вакцинации.

А вакцина в городе есть. Мы сейчас разворачиваем дополнительные пункты вакцинации на всех рынках, в аптеках. Так что любой, кто хочет вакцинироваться – пожалуйста!

Однако людям нужно еще объяснять пользу вакцинации, убеждать их, но решения они должны принимать сами. Я против принуждения к вакцинированию и не буду заставлять это делать.

Единственное исключение - учителя и воспитатели детских садов. Я обратился к ним с просьбой вакцинироваться. И сегодня у нас - самый высокий процент вакцинирования среди учителей и воспитателей детских садов по стране - порядка 98 %-99%. И как результат - ни один детский садик, ни одна школа не закрыты.

Я ведь категорический противник дистанционного обучения в школах. Кого мы хотим обмануть? При дистанционном обучении дети не получают необходимых знаний и учителя этих знаний им дать не могут. И доказательство этому - результаты экзаменов. Сегодня уровень знаний у наших детей упал и поэтому я четко сказал: "Мы или учимся, или не учимся".

Вот сейчас школьники ушли на каникулы, потом дети будут ходить в школу - в масках, с проветриваемыми помещениями (на переменах будут проветривать все классы), но они будут заниматься стационарно. Но в случае необходимости - снова уйдут на каникулы, а учебный процесс перенесем. И тогда они будут получать знания. В противном случае, это все самообман и профанация.

Известно, сколько людей провакцинировано в Харькове?

У нас порядка 480 тысяч - 500 тысяч человек (население Харькова около полутора миллионов человек – ИФ) уже вакцинированы (кто первой дозой вакцины, кто привит полностью).

Часто доносятся сплетни о том, что Харьков не находится в красной зоне из-за выборов. Это все ерунда. Правда в том, что наш город просто по индикаторам не соответствует красной зоне. Обратите внимание на Полтавскую область, в которой нет выборов — и она тоже в оранжевой зоне. Им, как и Харьковщине, удалось найти действенный медицинский ответ ковиду, взять ситуацию под контроль.

Еще одна проблема, волнующая всех, - не простая ситуация на энергорынке. Как Харьков подготовился к отопительному сезону?

Мы очень серьезно подготовились к этому отопительному сезону. Не думаю, что в Украине есть еще город, который бы был настолько готов. За менее чем полгода мы переложили 102 км магистральных трубопроводов. Таких темпов модернизации никогда не было на коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети".

Мы реконструировали абсолютно все котельные - где-то новые котлы поставили, где-то их усовершенствовали, повысив КПД . В результате, они не просто в рабочем состоянии, а в супер абочем! Мы поставили новые дополнительные энергосберегающие насосы производства Siemens - они экономят до 40% электроэнергии. Мы сделали очень много ИТП (индивидуальных тепловых пунктов - ИФ). Такого тоже никогда не было!

Только на переоснащение оборудования потрачено порядка двух миллиардов грн. Это благодаря совместной программе с Всемирным банком, которая будет пролонгирована.

Мы не покупаем вообще ничего на энергорынке. Начали генерацию на Харьковской ТЭЦ-3 и для "Харьковских тепловых сетей" сегодня генерируем свою электроэнергию и ее потребляем.

Знаете, я в разгар прошлого отопительного сезона поменял руководителя "Харьковских тепловых сетей" и нисколько не жалею об этом. Ведь сегодня там уже другой уровень и работы, и зарплат, и другая царит атмосфера… Мы не сидели, сложа ручки. Так тщательно как в этом году, мы никогда не готовились к зиме. В результате, за три дня – такого темпа никогда не было - включили отопление фактически во всем городе ( в первую очередь теплом были обеспечены больницы, детские сады и школы). Сейчас город на 98% с теплом.

А когда тепло дома, меньше риск заболеть. Когда тепло в больнице, быстрее выздоровление. Когда тепло в детском садике и школе - не будут болеть дети. Поэтому мы сегодня к зиме готовы и думаю, что в Харькове зима для людей пройдет даже лучше, чем обычно.

Но людей волнуют и тарифы на ЖКХ…

Что касается тарифов… Они в этом отопительном сезоне ни на копейку не поднимутся. Да, это для нас совсем нелегкая задача. Мы будем дотировать "Харьковские тепловые сети", но сегодня иначе нельзя - жизнь такая, что люди без нашей помощи сами не справятся.

Какие вы видите точки роста города? Как Харьков будет развиваться в ближайшее десятилетие?

На самом деле наш город - уникальный. Он был третьим в СССР по производству общего машиностроения. Очень хочется, чтобы промышленность Харькова развивалась. Я горжусь такими предприятиями, как ФЭД (Государственное предприятие "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" - ИФ), работающем на мировом рынке…

Есть очень много задумок. Моя основная задача сегодня – развитие наших коммунальных предприятий, чтобы людям было интересно и выгодно на них работать. Мы для этого создаем целые программы, начиная от жилищного кредитования и заканчивая новым коммунальным транспортом.

В планах - полностью обновить весь коммунальный транспорт. Мы уже закупили новые автобусы – машины совершенно другого класса, оснащенные экологическими двигателями "Евро-6", низкопольные и удобные. И кроме этого, они - красивые и красного цвета!Чтобы закрыть вопрос с заменой коммунального транспорта в городе надо еще докупить немного троллейбусов, в том числе с автономным ходом.

Кроме того грядет переоборудование полностью трамвайного парка.

Сегодня стоит вопрос о повышении зарплаты водителям, чтобы они не уезжали на заработки в другие места, в том числе и за рубеж.

И что самое важное - мы полностью будем уходить от частных перевозчиков.

И не будет частных маршруток?

Частных не будет, будут только коммунальные перевозки. Я не хочу, чтобы были частные маршрутки. Объясню, почему: мы абсолютно не влияем на их работу. Проводим тендеры, они, вроде, соглашаются с нашими условиями, а потом делают, что хотят…

И сколько времени уйдет, чтобы полностью перейти на коммунальный транспорт?

В течение года. У нас уже 150 автобусов на маршрутах города. Мы переходим на совершенно другой стандарт. Мы сейчас все красные автобусы оснастили GPS-навигаторами. Мы каждую минуту знаем, где находится автобус, и пассажиры за ними "следят" по программам в своих гаджетах. Мы введем электронные табло на остановках транспорта. Нас нельзя будет обмануть, сказав, что поехал по маршруту, а на самом деле "поехал на шабашку". Мы будем четко понимать, где кто находится. Со временем весь городской транспорт будет оснащен GPS. Это важно.

И еще один момент - мы полностью уходим от наличных денег: только безналичный расчет или e-ticket, или "Карточка харьковчанина". Харьков сохраняет льготы абсолютно всем – и детям войны, и пенсионерам, и участникам войны, и ветеранам. Сейчас льготники ездят в общественном транспорте по своим удостоверениям, а вскоре смогут просто валидовать в транспорте "Карточку харьковчанина".

А "Карточка харьковчанина" когда появится?

Мы начали уже ее выдавать. Это уникальный проект. "Карточка харьковчанина" позволит каждому жителю города сэкономить до тысячи гривен в месяц. Мы сделали так, что "карточка" затрагивает жизнь человека на всех ее этапах, начиная от рождения.

Она предусматривает еще какие-то льготы, кроме бесплатного проезда в транспорте?

Там скидки – на памперсы, пеленки, одежду, даже на корм для собак. Скидки в аптечных сетях, в супермаркетах на продукты питания, на покупку нового жилья у застройщиков, у интернет-провайдеров, у службы такси, в косметических салонах, парикмахерских. Даже на самокате можно будет прокатиться с дисконтом.

По Карточке жители города могут бесплатно пройти в наш Зоопарк — это беспрецедентно для Украины, больше нигде бесплатных зоопарков нет, да еще и такого уровня.

Предусмотрены скидки на коммунальные услуги. Именная карта у школьников действует и как пропуск в школу. А сейчас идут переговоры с ВУЗами — чтобы сделать именной студенческий билет по такому же принципу.

Вы со всеми торговыми и не только сетями договорились?

Да. В этой программе участвуют 150 различных сетей и каждый соблюдает предусмотренные договоренности. Это еще одно подтверждение полной открытости нашего города.

У нас открыто все – тендерные процедуры, отсутствие каких либо препонов при получении земельных участков, каких-то разрешительных документов… И как следствие - доступность бизнеса к городским ресурсам. Если сегодня не будет открытых условий, то никакой инвестор не придет и наступит стагнация. А моя основная задача, чтобы город динамично развивался и темпы его развития увеличивались. Ведь Харьков - это защита традиций и успех инноваций.

В Харьков должен заходить серьезный бизнес. Я очень хочу и работаю над тем созданием у нас индустриального парка. К нам заходит инвестор и мы будем строить ангар для технического обслуживания аэробусов, а это тысяча рабочих мест и средняя заработная плата - около 30 тысяч грн. Для Харькова это - нормальные деньги! Этот проект будет иметь и мультипликативный эффект – экипажи прилетающих самолетов будут размещаться в гостиницах - и так далее… Это всего лишь одна программа из многих.

А возьмите IT- кластер. Он колоссальный! Уже сегодня айтишники из всех городов Украины приезжают в Харьков, потому что мы создаем им условия комфорта. Жизнь в Харькове намного дешевле, чем в Киеве, начиная от цен на аренду офисных помещений или покупку недвижимости, я не говорю уже о ценах на продукты питания, а по комфортности Харьков лучше столицы Украины. Он очень удобный для жизни - здесь все есть - и не такой разбросанный, как Киев, что тоже немаловажно.

Вы не первый раз участвуете в избирательной кампании. На этот раз вы баллотируетесь на должность мэра Харькова (выборы состоятся 31 октября). Чем, на ваш взгляд, эта кампания отличается от предыдущих?

Я совсем не ожидал, что кампания будет настолько грязная, хотя отчасти это понимал и меня об этом предупреждали. Но чтобы все было настолько низко, когда переходят какие-то чисто человеческие принципы, мораль…

Могу сказать одно: эти грязные атаки сделают меня сильнее. А люди, которые за ними стоят, просто сорвали свои маски перед харьковчанами — теперь всему городу ясно, кто есть кто.

Но избирательная кампания закончится. Готовы ли вы сотрудничать с соперниками по выборам или есть такие, которым вы и руки не подадите?

Вы знаете, сейчас все-таки еще существует эмоциональный фон и тяжело об этом говорить, да и не хочется. Поживем – увидим! Мне нужно будет в любом случае выстраивать взаимоотношения со всеми политическими силами и их представителями. Это же не мое личное дело. Статус и должность обязывают! Поэтому где-то, конечно, нужно будет наступить на какие-то эмоции и ради города выстраивать взаимоотношения со всеми. Никто же никуда не исчезнет, все останутся, они же харьковчане.

Сегодняшний Харьковский горсовет эффективен?

Полностью рабочий горсовет. Если мы выносим в сессионный зал решение, то мы его принимаем.

А насколько политика влияет на его работу?

В горсовете, в мэрии не должно быть политики вообще – и такого принципа придерживались в Харькове еще в бытность мэра Геннадия Адольфовича Кернеса (ноябрь 2010 г. – декабрь 2020 г.). Да и в любом городе, не только Харькове, как только начинается политика, заканчивается хозяйственная деятельность и заканчивается муниципалитет.

Надо четко разделять – Верховную Раду с ее политическими раскладами, коалициями – там без них никуда не денешься и муниципалитет – орган местного самоуправления, где не должно быть политики вообще.

Хотя, конечно, мажоритарная избирательная система при выборах в городской совет больше отвечала задачам муниципалитета, но это было раньше, а сейчас избирают представителей партий. Я представляю политическую силу "Блок Кернеса – успешный Харьков", являюсь ее лидером и она выдвинула меня кандидатом в мэры. Мы не участвуем в каких-то политических раскладах и хотим работать на благо города, харьковского региона. Других больше интересов у нас нет и не может быть.

Вы участвовали в конгрессе местных и региональных властей, созданном при главе государства. Как вы оцениваете его работу и что, на ваш взгляд, надо в нем изменить?

На самом деле - это огромный шаг вперед. На заседаниях конгресса присутствуют президент, глава его офиса, кабинет министров фактически в полном составе, все органы местного самоуправления. Такой доступности к представителям власти раньше не было и это очень важно.

Еще один плюс - ты можешь выступить, открыто высказать свое мнение и тебя услышат. И ты в свою очередь слышишь информацию из первых уст. Мне по душе такое общение. А пожелание одно, чтобы работа в рамках конгресса продолжалась, чтобы он оставался постоянно действующим и о нем не забыли через полгода.

И было бы хорошо, чтобы заседания конгресса не проводились только в Киеве, а по очереди – в разных городах, от самых больших до самых маленьких. Это было бы импульсом их развития. Представьте – конгресс региональных властей пройдет в Ужгороде или Харькове. Это серьезно! Каждый город будет к нему готовиться, сможет показать все лучшее, что у него есть и этот опыт будет полезен другим. Таким образом сложится и объективный рейтинг городов, а не субъективный, когда кого-то выбирают непонятно как.

На таком конгрессе можно презентовать свои успешные проекты. Вы знаете, Харьков - единственный город в Украине, в котором на 95 % построен мусороперерабатывающий комплекс. Мы сегодня на мусоре начинаем зарабатывать деньги. Я очень тщательно выбирал для комплекса технологию, по которой он должен работать: много ездил в командировки, смотрел, сравнивал, анализировал. Важно было принять правильное решение, поскольку от технологии зависит, насколько будет успешным и рентабельным проект. И в надо было ко всему прочему исходить из морфологии мусора, который существует именно в Харькове.

В результате мы сегодня полностью рекультивировали полигон старой свалки, на которую невозможно было зайти – сейчас мы высаживаем там деревья и кустарники.

На этом месте будут кроме зимних лыжных трасс, будут одна всесезонная лыжная трасса и велотрасса для экстремалов. Такого нет нигде.

Мало того, сегодня там пробурено 35 скважин. Мы добываем полигонный газ - 24 скважины уже работают. Мы сейчас здесь же перерабатываем этот газ в электроэнергию, которую бросаем в сеть - 15 млн. киловатт в год. Эта электроэнергия идет на собственные нужды. По подсчетам в час мы зарабатываем 250 евро.

Кроме этого заканчиваем строить сортировочную станцию. Без нее в Харькове никак – ведь город сегодня производит 320 тысяч тонн мусора в год и его нужно как-то разделить: картон, бумага, пластик, металл, дерево… Ну и постепенно людей стали приучать к сортировке мусора, в школах начали культивировать его раздельный сбор. И это все принесет прибыль.

Мы также построили станции для переработки вредных отходов и биоотходов. Этим раньше никто не занимался. Конечно, только один город, без кредитов Всемирного банка никогда бы такое не сделал. И такой кредит – это огромное доверие к нам. Так что нам есть, что презентовать и показать другим . Наверняка, и у коллег есть интересный опыт, который стоит перенять.