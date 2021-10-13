У Кабмина есть очень сильное желание работать над климатической повесткой – делегация ЕС

Блиц-интервью с Клое Аллио, руководителем отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" в представительстве ЕС в Украине, для портала Green Deal

Автор: Сергей Шестак



- На днях представительство Европейского союза посетило Тернополь для открытия "Европейской недели устойчивой энергии", посвященной термомодернизации зданий. Почему ЕС определил энергоэффективность в качестве, как вы говорите, флагманской инициативы для содействия "зеленой" трансформации Украины? Ведь имеется немало других сфер, где выбросы СО2 гораздо более существенны…

- Европа не сможет стать климатически нейтральным континентом к 2050 году без Украины. Мы в одной лодке, на одной планете, поэтому для нас очень важно поддерживать Украину в ее стремлении сокращать выбросы СО2. Мы решили инвестировать более EUR100 млн в Фонд энергоэффективности в Украине, так как мы видим ряд ключевых преимуществ в этом направлении.

Во-первых, это может содействовать усилению энергетической независимости Украины. Сокращение объема потребления газа, прежде всего, в жилом секторе снизит потребность в закупках импортного газа.

Во-вторых, украинские граждане смогут значительно сэкономить на коммунальных платежах и увеличить свои расходы на другие нужды для улучшения качества жизни.

В-третьих, конечно, наша цель также заключается в сокращении выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива в Украине, в том числе в процессе отопления зданий.

Кроме того, если взглянуть на статистику, на жилой сектор приходится 60% энергопотерь при отоплении, что соразмерно финансовым потерям в размере 80 млрд грн в год.



- В каких других сферах вы могли бы предоставлять финансовую поддержку Украине, чтобы страна скорее трансформировалась в процессе декарбонизации?

- Мы поддерживаем Украину во всех аспектах "зеленой" трансформации. ЕС инвестировал уже более EUR300 млн в проекты, направленные на реализацию "зеленого" перехода в таких сферах, как энергоэффективность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, лесоводство, защита окружающей среды и борьба с изменением климата.

Сюда входит также поддержка со стороны ЕС, которая предоставляется через механизмы софинансирования вместе с международными финансовыми организациями. Это позволило инвестировать около EUR700 млн в Украину. Помимо этого, через Европейский фонд устойчивого развития (EFSD) мы подписали гарантийные соглашения с международными финансовыми организациями для снижения рисков инвестирования, согласно которым бюджет ЕС предоставляет гарантии для портфельных инвестиций, в том числе в Украине.

Благодаря нашим проектам мы предоставляем экспертную оценку и техническую помощь для поддержки реформ в Украине и приведения законодательства в соответствие с Соглашением об ассоциации c ЕС. При этом мы, конечно, видим, что украинское правительство разрабатывает концепцию украинского "зеленого" курса на межминистерском уровне, и потому тесно взаимодействуем с вице-премьером Ольгой Стефанишиной и ее командой замминистров в рамках фокусного диалога по Green Deal.



- Успешно ли продвигается диалог с правительством?

- В ходе первой встречи, в мае, мы рассмотрели достаточно широкий круг вопросов: от энергоэффективности, вопросов изменения климата, трансформации угольных регионов, промышленных альянсов, лесного хозяйства до водорода. На второй встрече, в сентябре, мы решили продолжить обсуждение этих вопросов, но и также провести более углубленную дискуссию по некоторым тематическим направлениям. Мы, в частности, обсудили экологические реформы и законодательство, которое необходимо принять в сфере управления отходами, промышленных выбросов, загрязнения воздуха, биоразнообразия, а также в сфере экологического контроля. Что касается экоконтроля, то очень важно, чтобы экологические инспекторы имели доступ к предприятиям и могли проверять, отвечают ли они экологическим стандартам.

На второй встрече мы решили создать платформу для финансирования "зеленого" перехода, где мы сможем обсудить необходимые меры и финансовые вопросы, а также координировать привлечение различных доноров и международных финансовых организаций в процесс финансирования "зеленой" трансформации Украины. Стоит подумать, как наилучшим образом мобилизовать частные инвестиции и госфинансирование вместе с поддержкой доноров.

В целом же наш диалог очень хорошо идет, и мы все больше погружаемся в детали.



- Известно, что вы также обсуждаете вопрос достижения Украиной климатической нейтральности к 2050 году, а это на 10 лет раньше заявленного срока. Об этом, кстати, говорится и в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС… Почему так?

- Мы действительно приветствуем усилия правительства в плане постановки еще более амбициозных целей для достижения климатической нейтральности к 2060 году. 2050 год – цель по декарбонизации, которая определена Европейским союзом в соответствии с задачами Парижского соглашения. Месседж, который мы хотим донести, состоит в том, что, начиная реализацию мер по декарбонизации, иногда можно открыть еще больший потенциал для сокращения выбросов, который, в свою очередь, ускорит процесс достижения целей.



- Какое, на ваш взгляд, главное упущение украинского правительства при рассмотрении климатических проблем?

- У нас выстраивается достаточно откровенный диалог с украинской стороной, и мы видим, что у Кабмина есть очень сильное желание работать над климатической повесткой. Концепция украинского "зеленого" курса, которая разрабатывается на основе Обновленного национально определяемого взноса в Парижское соглашение, сама по себе очень нова, однако мы, со своей стороны, отмечаем большой потенциал для лучшего формирования секторальных целей и более тесного взаимодействия с промышленностью.

Правительство должно разработать планы по достижению поставленных целей. В то же время многие реформы все еще нужно внедрять в различных направлениях "зеленого" перехода, начиная с реформирования экологического законодательства. Как и в случае со многими другими законами, эффективная имплементация имеет ключевое значение.

Однако мы видим реформаторское настроение правительства и предлагаем со своей стороны техническую поддержку, привлекая специалистов из ЕС. Обмен опытом и экспертными знаниями, на мой взгляд, очень важный аспект нашего будущего успеха.



- Однако менее важный, чем финансовый…

- "Зеленый" переход – сложный путь, и мы пытаемся поделиться лучшими европейскими практиками, помогая Украине. Вопрос финансирования этих процессов будет обсуждаться в рамках новой платформы, деятельность которой развернется под эгидой нашего диалога для обеспечения координации стратегических и финансовых вопросов. "Зеленый" переход в Украине не будет финансироваться только лишь за счет госсредств (национальных или международных), он будет происходить также за счет частных инвестиций. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей нужны Украине и станут частью "зеленой" трансформации. "Зеленая" экономика также предлагает украинским компаниям возможности для интеграции в европейские и международные цепочки создания добавленной стоимости, так как спрос на "чистую" продукцию возрастает. Мы видим, что много компаний в Украине готовы идти именно этим путем.