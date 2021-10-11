Закон об антисемитизме - хороший шаг, который показывает, что Украина серьезно относится к этой проблеме - спецпредставитель Госдепа США по вопросам Холокоста

Интервью специального представителя Государственного департамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Наталия Пушкарук

- Госпожа Джермейн, расскажите, пожалуйста, подробнее о Вашем визите в Украину. Какова цель визита и какие впечатления? В частности, каковы Ваши впечатления от посещения Львова и Умани?

- Я очень рада быть здесь, в Украине. На самом деле это моя первая поездка в качестве специального представителя США по вопросам Холокоста. Моя обязанность - помочь Соединенным Штатам и другим странам должным образом и правильно чтить память Холокоста. Мы занимаемся просвещением о Холокосте, поддерживаем музеи, архивы и, конечно же, поддерживаем жертв, переживших Холокост, чтобы почтить память трагедии и помочь увековечить их истории и их нарративы.

Здесь в Украине я путешествовала по стране последние пять или шесть дней, начиная со Львова, который, конечно, имеет богатую еврейскую историю, и была рада возможности встретиться там с мэром, заместителем мэра, членами еврейской общины, чтобы поговорить о том, как лучше всего сохранить и защитить очень разнообразное и богатое еврейское наследие во Львове. Там есть старое еврейское кладбище. У нас были отличные дискуссии о том, как лучше всего сохранить целостность этих территорий и как увековечить для украинцев и гостей богатую еврейскую историю Украины, которая, конечно же, является частью общей истории Украины.

Затем я вернулась в Киев и поехала в Умань, где мы снова встретились с мэром и активистами еврейской общины, чтобы в целом поговорить о проблемах защиты свободы вероисповедания во всех этих местах, борьбе с антисемитизмом, что является частью увековечивания истории Холокоста, и сохранении богатого еврейского наследия Украины.

Я думаю, что в целом для меня эта поездка демонстрирует приверженность Соединенных Штатов защите религиозных свобод, включая противодействие отрицанию Холокоста, противодействие искажению фактов о Холокосте, борьбу с антисемитизмом, помощь таким странам-партнерам, как Украина, в защите еврейского наследия, сосредоточение внимания на жертвах и на том, что можно сделать, чтобы помочь увековечить их истории.

Я приехала сюда с Полом Пакером, который является председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом. Я думаю, что тот факт, что в Соединенных Штатах есть агентство, которое занимается защитой наследия Соединенных Штатов за рубежом - то есть наследия, с которым американцы связаны в таких странах, как Украина, соседних странах по всей Европе,- показывает, что эта область вызывает у нас большую обеспокоенность. У нас есть не только это агентство, у нас есть специальный посланник по вопросам Холокоста, которым я являюсь, и у нас также есть специальный посланник по борьбе с антисемитизмом в Государственном департаменте. Все это показывает огромную приверженность Соединенных Штатов сосредоточению внимания на этих проблемах и борьбе с антисемитизмом во всех его формах.

Я была здесь на мероприятиях по чествованию массового убийства в Бабьем Яру и присутствовала на этом очень волнующем поминовении в среду. Я думаю, что для меня одной из самых трогательных частей этого было просто стоять у оврага, где произошло массовое убийство, смотреть туда вниз и думать о жертвах и произошедшей трагедии. Это был очень эмоциональный и трогательный момент.

Поминовения были торжественными и свидетельствовали о том, насколько серьезно Украина относится к вопросу о том, чтобы должным образом увековечить память о трагедии в Бабьем Яру. Я была горда представлять Соединенные Штаты на этом мероприятии, и я также была очень горда тем, что у нас была возможность сделать так, чтобы государственный секретарь Блинкен выступил с речью по видео. В своих ярких замечаниях он говорил о личной связи с Бабьим Яром, и я думаю, что это действительно было красноречиво.

- Что Вы думаете о первой части Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, который будет построен в ближайшие годы? Как Вы знаете, это частный проект, и среди его спонсоров есть российские бизнесмены. Разве украинское государство не должно стоять за увековечиванием такой памяти?

- Думаю, для нас главное - это полное и точное увековечение событий Бабьего Яра. Есть много разных вариантов для этого, но главная цель, ключ - это полное и точное увековечение трагедии и памяти жертв. Как это делается - это вопрос, так же как это является вопросом всех мест Холокоста и всех мест подобных трагедий. Это вопрос для обсуждения и дебатов, но результатом должно стать серьезное и уважительное поминовение, которое уважает факты и точно отражает правду о фактах того, что произошло, и передает историю трагедии.

- Все-таки какие угрозы может представлять участие российских денег в этом проекте?

- Думаю, если мемориал точно увековечивает то, что произошло в Бабьем Яру, правдиво и точно рассказывает историю, это действительно самое главное. Он должен чтить память жертв и с уважением относиться к трагедии Бабьего Яра, а также точно и правдиво объяснять факт того, что произошло во время массового убийства в Бабьем Яру.

- Недавно президент Украины подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Что Вы думаете об этом документе?

- Я очень рада, что Украина приняла закон об антисемитизме. Это действительно показывает, что Украина и ее руководство серьезно относятся к этому вопросу и теперь закрепили закон о борьбе с антисемитизмом в своем законодательстве. Так что это хороший и серьезный шаг.

В ходе моих бесед по стране в течение последних нескольких дней я разговаривала с членами еврейской общины, различными правительственными чиновниками и спрашивала о проблеме антисемитизма в Украине. Я услышала, что это не большая проблема для Украины, и это приятно слышать. Это проблема, поскольку это проблема во всем мире, и снова-таки украинский закон об антисемитизме - хороший шаг, и он действительно показывает, что Украина и ее руководство, ее парламент серьезно относятся к этой проблеме.

- Какие проблемы, связанные с антисемитизмом, Вы заметили в Украине?

- Должна сказать, что за время своего визита я не встретила ни одной. Меня тепло приветствовали везде, где я бывала, не только, очевидно, еврейские общины и раввины, с которыми мы встречались, местные чиновники, мэры, некоторые местные жители, с которыми мы говорили во Львове, Умани. Куда бы я ни пошла, меня встречали чудесно, тепло. Люди были дружелюбны и хотели знать, что мы там делаем, зачем приехали. Я получила много одобрения Соединенных Штатов. Это тоже было приятно видеть.

- Обсуждали ли Вы какие-либо проекты по сохранению еврейского наследия в Украине, которые можно реализовать в сотрудничестве с США?

- Мы с моим коллегой Полом Пакером обсуждали возможные варианты сотрудничества. Одна из вещей, которые мы обсуждали в Умани и Львове, а также с представителями правительства Украины, - это способы обозначения или увековечения памятников еврейского наследия. Например, мне сказали, что в Украине известно около 800 синагог. Конечно, не все они до сих пор существуют. Многие из них используются для других целей. А как насчет возможности их каким-либо образом пометить, поставить историческую доску? Мы обсуждали это, потому что это способ напомнить местному населению об их богатой украинской истории. Это также способ создания своеобразной туристической тропы, когда туристы приезжают в Украину. Так много американцев с украинскими корнями возвращаются в Украину, чтобы увидеть города своих предков. Было бы замечательно иметь возможность отметить некоторые из этих областей еврейского наследия: кладбища, синагоги, еврейские школы.

Мы также поговорили о том, как защитить территорию еврейских кладбищ. По поводу некоторых участков, где ведется строительство, ведутся споры.

- Как проходит борьба с антисемитизмом в США и какой совет вы могли бы дать руководству нашего государства?

- К сожалению, антисемитизм по-прежнему является проблемой во всем мире. Как я уже сказала, у Соединенных Штатов есть специальный представитель по антисемитизму, что определяет, насколько серьезно мы относимся к этому вопросу. Каждый год мы также составляем отчет о международной религиозной свободе, в котором, помимо прочего, сообщается об антисемитизме во всех странах мира.

Итак, в Соединенных Штатах у нас есть образовательные программы, чтобы попытаться обучить как наше население, так и наши посольства по всему миру противостоять антисемитизму. У нас есть программы обмена, по которым мы привозим иностранных официальных лиц, ученых, специалистов в Соединенные Штаты, чтобы попытаться обменяться с ними передовым опытом в отношении того, над чем мы работаем, чтобы бороться с антисемитизмом. Но это постоянная проблема, с которой все мы должны постоянно бороться. И гражданское общество играет в этом большую роль, как и СМИ, как и журналисты, потому что одна из больших проблем, с которыми мы все сейчас сталкиваемся, - это дезинформация и вопрос социальных сетей и того, как социальные сети могут усиливать такие отвратительные вещи, как антисемитизм, и очень важно найти стратегии и способы сотрудничать друг с другом для борьбы с ним.

После моего пребывания здесь в Украине я на самом деле собираюсь посетить большую конференцию в Швеции по борьбе с антисемитизмом и памяти Холокоста. И именно эти вопросы будут обсуждаться и на этой конференции.

- Крым и территории на востоке Украины в настоящее время оккупированы Россией. Как Вы думаете, как это влияет на проблему антисемитизма, сохранения памяти о Холокосте на тех территориях?

- За время пребывания здесь я побывала лишь в нескольких уголках Украины. Я думаю, что в целом для Украины вопрос увековечения памяти жертв Холокоста является национальным вопросом и требует комплексного решения на национальном уровне. Например, только что принятый закон об антисемитизме - это один из способов закрепить все принципы того, во что верит Украина в плане противодействия антисемитизму. Это очень позитивный способ показать, что руководство Украины серьезно относится к этому на всей территории Украины.