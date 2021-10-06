Глава Гостаможни: Пока мы не применяли полиграфы, но думаю, вскоре применим

Интервью председателя Государственной таможенной службы Украины Павла Рябикина агентству "Интерфакс-Украина"

Авторы: Дмитрий Кошевой, Анна Родичкина



– До сих пор только одна компания имеет статус авторизованного экономического оператора (АЭО) из-за достаточно высоких требований. Есть ли политическая воля упрощать доступ к такому инструменту?

– Статус АЭО - это своего рода "знак таможенного качества" для предприятия. Оно признается надежным и достойным доверия субъектом ВЭД и партнером Гостаможслужбы и получает значительные преимущества и упрощения. В частности, выполнение таможенных формальностей в первоочередном порядке (например, внеочередное оформление таможенных деклараций), проведение процедуры упрощенного декларирования таможенным органом, использование специально определенной полосы движения в пункте пропуска и др.

Пока авторизация АЭО предоставлена одному предприятию ("JTI Украина" – ИФ). Всего было подано пять заявлений, два заявления находятся на стадии предварительного рассмотрения, двум предприятиям отказано в проведении оценки.

Без сомнения, требования к АЭО высоки. Но в целом они такие же, как в Евросоюзе. Сегодня Украина синхронизирует нормативно-правовую базу с ЕС. Это путь к налаживанию эффективных отношений между отечественными и европейскими предприятиями. АЭО – это еще и важное связующее звено украинского и европейского бизнеса.

Когда в 2019 году вводили институт АЭО в Украине, мы пытались адаптировать европейские нормы к украинским реалиям. Законодатель дал Гостаможслужбе три года, чтобы накопить опыт, внести необходимые коррективы.

Сегодня из имеющегося опыта мы видим, что существует необходимость в пересмотре для предприятий-кандидатов коэффициентов по двум позициям - "ликвидность" и "платежеспособность". Такой пересмотр можно провести решением правительства, не трогая законодательство. Поэтому это не вопрос политики и политической воли. Это объективная необходимость, продиктованная нашими финансово-экономическими реалиями.

В Европе после введения института АЭО бизнес также первое время не торопился. Новое всегда пугает, работает инерция мышления. В Украине на это накладывается еще и недоверие бизнеса к таможне. И сегодня первоочередная задача для нас наладить открытые и партнерские отношения с деловыми кругами. Тогда легче будет объяснить предпринимателям и преимущества статуса АЭО.

– Когда может быть снята коллизия относительно таможенного режима переработки и валютного регулирования? Кто ее должен решить и какова в этом роль таможни?

– Сначала о том, что такое "таможенный режим переработки". Это благоприятный для внешних инвесторов режим, который позволяет завезти в страну сырье без уплаты налогов, произвести готовую продукцию и реализовать ее на экспорт.

Таможенный режим переработки способствует привлечению инвестиций, внедрению высоких технологий, производству продукции с высокой добавленной стоимостью, а значит – качественному развитию экономики. Ведь стимулируется модернизация основных фондов, лучшее использование рабочей силы и промышленных ресурсов.

О пользе таможенного режима переработки свидетельствует, в частности, опыт Китая, который очень широко и успешно использовал и использует эту опцию. И сегодня сумел перейти благодаря этому от "юзания" чужих технологий на качественно новый этап – разработку собственных технологий.

Очевидно, под коллизией с валютным регулированием вы имеете в виду то, о чем писали СМИ. Процитирую эксперта Американской торговой палаты: "Применение таможенного режима переработки на основании договоров купли-продажи тормозят несовершенные нормы подзаконных актов Нацбанка, разработанных еще в 90-х годах. Они устарели и не согласуются с Таможенным кодексом".

В Украине в сентябре 2018 были приняты изменения в Таможенный кодекс, которые предусмотрели возможность помещения товаров под таможенный режим переработки вне зависимости от вида договора и форм расчетов. Сегодня 355 предприятий перерабатывают иностранное сырье в этом режиме на таможенной территории Украины.

Напомню: в Украине субъектами валютного надзора являются Национальный банк и налоговая служба. Таможня в этой истории выполняет полутехническую функцию. Мы участвуем в валютном контроле только в части передачи информации из таможенных деклараций Нацбанку в соответствии со специальной инструкцией регулятора.

Причем передаем в ограниченном объеме, по 4-м графам из 54-ти, имеющихся в документе. Сейчас в определенных кругах обсуждают возможность передачи Гостаможне функции валютного контроля таможенного режима переработки. Но мне эта идея кажется нереалистичной, поскольку это не входит в функционал таможни. К тому же нет у нас ни соответствующих специалистов, ни технических возможностей.

А вот для улучшения взаимодействия с Нацбанком и помощи регулятору в валютном контроле, на мой взгляд, возможно бы было рассмотреть вопрос о расширении объема информации, которая передается от нас в Нацбанк.

– Бизнес время от времени заявляет о задержках грузов под предлогом завышения таможенной стоимости. Вы отслеживаете возможные злоупотребления?

- Действительно, жалобы, связанные с таможенной стоимостью, регулярно поступают в Гостаможслужбу. И есть случаи, когда, к сожалению, приходится констатировать недостаточную компетентность сотрудников таможенных органов.

Но чаще имеем не всегда качественную работу таможенных брокеров, которые отвечают за правильное заполнение таможенной декларации и представление всех необходимых документов.

Однако давайте глубже разберемся, насколько оправданы такие претензии к таможне. Для начала – что такое "таможенная стоимость"? Это база налогообложения, то есть та величина, с которой в процентах начисляются таможенные платежи. Соответственно, самый простой и доступный способ минимизировать налоги – это уменьшить налогооблагаемую базу. В нашем случае – таможенную стоимость. Со всеми последствиями для госбюджета.

Нормы международных конвенций, а также национальное законодательство определяют, что основной метод определения таможенной стоимости - по цене контракта в отношении импортируемых товаров. То есть, это стоимость товаров, указанная во внешнеэкономическом контракте. И здесь речь не идет ни о завышении, ни о занижении таможенной стоимости.

В 2021 году 91% товаров, импортируемых в Украину, оформлялись по основному методу, по цене контракта. Повторюсь, без завышенной или заниженной. Лишь 9% импорта оформлено по второстепенным методам определения таможенной стоимости. Таким образом, по сравнению с 2020 годом количество корректировок заявленных декларантами таможенной стоимости, а это было 12%, уменьшилась на 3%. И эта динамика свидетельствует: таможня идет навстречу импортерам и все меньше корректирует таможенную стоимость.

Кстати, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий недавно подчеркнул: за шесть лет существования Совета бизнес-омбудсмена получено почти 9 тыс. жалоб бизнеса, и из них таможенные вопросы не превышают 4%.

Цифры показывают: следует говорить не столько о необоснованных задержках (таможенного оформления - ИФ), сколько о работе должностных лиц таможен в направлении обеспечения полноты налогообложения. Это функция и обязанность таможенных органов. Также это составляющая наполнения государственного бюджета и защиты национальных товаропроизводителей от непрозрачной конкуренции.

Еще одна очень действенная форма контроля за достоверностью заявленной таможенной стоимости – это обмен информацией с таможенными и другими уполномоченными органами иностранных государств. Мы посылаем запросы по проверке подлинности документов, которые предоставлялись к таможенному оформлению.

По результатам обработки ответов, поступивших на запросы Гостаможслужбы за период с января по август-2021: 40,7% из них содержат данные о неподтверждении заявленных декларантами сведений. Из 120 таких ответов в 53,4% случаев – это однозначное установление несовпадений. 46,4% ответов – это различия в условиях поставки (то есть невключение в определенную таможенную стоимость товаров такой составляющей как транспортные расходы) или отсутствие возможности однозначно идентифицировать полученные данные с заявленными к таможенному оформлению сведениями. А это свидетельствует о возможности предоставления к таможенному оформлению поддельных документов.

Один из многих конкретных примеров по результатам запроса в адрес продавца (стороны договора): получен ответ о неподтверждении сведений по цене за единицу товара "газ природный". Общая стоимость импортируемых товаров, оформленных только по шести таможенным декларациям, занижена на сумму EUR 1,4 тыс. От таких манипуляций государственный бюджет Украины мог недополучить платежей в сумме 9,581 млн грн.

И это ответ на ваш вопрос, отслеживаем ли мы злоупотребления при определении таможенной стоимости.

– Какое количество сотрудников Гостаможслужбы, не прошедших тестирование, вернулось на свои должности (например, через судебные решения)?

– В восприятии общества и некоторых СМИ существует определенный радикальный миф: не прошел таможенник тестирование – и его сразу выгнали. Но трудовое законодательство защищает права госслужащих и диктует другой алгоритм действий.

Тестирование – это наш эксперимент по кадровой перезагрузке таможни, и он рассчитан на год. С 20 апреля по 29 мая мы провели первую волну тестирования, которая охватила 94% работников Государственной таможенной службы. В новую структуру, единое юрлицо, были переведены все работники, даже те, кто показал низкие результаты на тестировании. Но некоторые с понижением в должности, а те, кто имел проблемы с добропорядочностью, переводились на должности, не связанные с таможенным контролем и коррупционными рисками.

Работники переведены на контрактную форму работы с испытательным сроком 6 месяцев.

С 15 по 27 сентября проведена вторая волна тестирования - повторного для тех, кто не сдал первое. А вот уже по его итогам руководство Гостаможслужбы получит право (не обязанность!) уволить работника. Так же как и тех, кто сдал тесты, но не прошел полугодовой испытательный срок.

Случаев судебного обжалования результатов тестирования на данный момент не было. Есть первый случай расторжения контракта - из-за проблем работника с добропорядочностью. И в дальнейшем будем избавляться от тех, кто уличен в коррупционных действиях.

Пока мы не применяли полиграфы, но уже есть два аппарата и оператора (спасибо посольству США и нашим партнерам НАБУ). И, думаю, скоро применим.



- Какова ситуация с наработкой новой ИТ-системы таможни? Как она будет выглядеть - это новые модули, интегрированные в "Инспектор-2006", ил полностью новая система?

– Разработка новой ИТ-системы таможни была задумана как революция. Но в сложных, многофакторных и уже действующих системах революции вряд ли возможны. Речь скорее идет о поэтапной трансформации.

К тому же нужно думать и о том, что будет "после революции". В частности, если поставить суперсовременное, "модное" программное обеспечение, необходимо представлять себе, сколько будет стоить его обслуживание. И где взять эти большие средства.

ИТ-команда революционеров задала себе сжатые сроки и поставила перед собой амбициозные задачи разработки полностью новой системы. В итоге сроков выполнения они не выдержали, неоднократно их переносили. Сегодня работают уже в другом ведомстве, а в Гостаможслужбе заканчивается аудит того, что было сделано, который даст нам полное представление о состоянии дел.

Для меня лично это направление – приоритетное. Именно здесь – ключ к минимизации человеческого фактора на таможнях, снижению уровня коррупции.

Все, и руководство таможни, и правительство, и международные партнеры прекрасно понимают, что ИТ-направление реформирования является одним из ключевых. Автоматизация и цифровизация является инструментом введения новых таможенных упрощений, экономии сил и времени как таможенников, так и клиентов.

Поэтому работа над трансформацией ИТ-системы таможни продолжается. И вопрос не стоит так, что нужно одномоментно "снести" старую систему и поставить новую. При трансформации будет и использование действующей системы, и разработка и внедрение новых процессов. Но при этом терять времени не будем. Мы не можем себе этого позволить.

Новая система не исключает полностью старую. И неуместно говорить о том, какая система в которую будет интегрирована, старая в новую - или наоборот. На переходный период разработки и внедрения новой IT-системы айтишники в своей работе будут использовать данные и из старой, и из новой систем.

– Как вы прокомментируете информацию, что вся таможенная система Украины полностью контролируется одним человеком – Александром Ивашковичем, начальником управления ИТ, который блокирует интеграцию с новой системой?

– Александр Ивашкович является главным разработчиком действующей ИТ-системы и имеет наиболее полный объем информации о ней. Тем не менее, это конспирологический миф, который появился в процессе противостояния и словесных баталий двух ИТ-команд таможни.

На самом деле система – это и программный код, и база данных, и сети, без которых работники не будут иметь доступ ни к чему. И ответственны за них разные люди. А программный продукт и на местах, и в центральном аппарате. Поэтому полный доступ ко всем составляющим системы не может иметь один человек.

Даже теоретически невозможно представить себе ситуацию, когда “все кнопки в одних руках”. А на практике никакой блокировки системы нет. Например, без доступа к данным мы бы просто не имели на сайте бизнес-аналитики. А она есть. Еще один пример: на сайте data.gov.ua изложены обезличенные данные таможенных деклараций и этим сервисом можно свободно пользоваться.



- Когда можно ожидать выход на международное применение NCTS? Что для этого нужно?

– Внедрение системы NCTS - очень важное направление таможенной реформы. Она позволяет странам-участницам Конвенции о процедуре общего транзита обмениваться таможенными данными в режиме реального времени и контролировать товары на каждом этапе перевозки. Это сэкономит много сил и времени как субъектам ВЭД, так и работникам таможни, улучшит борьбу с мошенничеством с сопроводительными документами.

При этом перемещение товаров в режиме совместного транзита предусматривает обязательное гарантирование. Финансовые гарантии могут выдаваться компаниями, которые получили статус финансового гаранта. Чтобы подать транзитную декларацию NCTS, предприятию необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли".

NCTS используется в Украине пока в национальном масштабе. В конце второго квартала 2022 ожидается присоединение Украины к Конвенции о процедуре общего транзита. Это откроет возможность международного применения NCTS. Уже в третьем квартале следующего года украинские предприятия смогут осуществлять транзит с 35 странами по принципу "одно транспортное средство - одна транзитная декларация - одна финансовая гарантия".

Предприятия, которые сейчас используют NCTS и подали 50 и более деклараций, могут уже сейчас подавать в Гостаможслужбу документы на получение упрощений, которые будут действовать и при международном применении системы NCTS.



- Как вы прокомментируете тезис одного из парламентариев и некоторых экспертов, что перевыполнение на несколько процентов плана денежных поступлений таможенной службой не коррелирует с объемами импорта потребительских товаров и общего импорта и что это свидетельство того, что контрабанда таки есть?

– Статистические показатели противоречат этому тезису. Индикативный показатель за январь-август 2021 составляет 271 млрд грн. Фактически перечислено в бюджет 291 млрд грн, индикатив выполнен на 107%, перевыполнение –19 млрд грн.

По сравнению с январем-августом-2020 поступления увеличились на 36% или на 76 млрд грн.

Между тем темпы роста импорта по весу (в тоннах) составили 10%, а по стоимости (в долларах) – 31% (с $30,4 млн до $39,8 млн). И с этими показателями вполне коррелируют темпы роста таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в долларах США – на 30% (с $8,134 млрд до $10,543 млрд).

Подчеркну: выросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей: и ввозной и вывозной пошлины, и акциза, и НДС, и других платежей. И, как показывают цифры, перевыполнение индикативных показателей (кстати, нам их ежемесячно повышали на несколько миллиардов) на 7% стало результатом не роста количества импорта, а качества работы таможни и таможенников.

Речь идет не столько о росте объемов импорта товаров, сколько, в первую очередь, о комплексе организационных мероприятий. Это обеспечение кадрового отбора и переход на контрактную форму работы, начало функционирования Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, повышение качества выполнения таможенных формальностей и осуществления таможенного оформления, а также имплементация национального законодательства к нормам Таможенного кодекса ЕС и международных таможенных конвенций. И конечно, противодействие таможенным правонарушениям и борьба с контрабандой.

Поэтому эти упреки в "недоперевыполнении" плана таможенных платежей в бюджет не являются корректными и носят скорее политический характер.

– За счет каких категорий товаров было обеспечено увеличение таможенных платежей?

- Основными бюджетоформирующими товарами в январе - августе 2021 были: нефтепродукты - 53 млрд грн ; легковые автомобили - 34 млрд грн, газы нефтяные - 15 млрд, уголь каменный - 7 млрд грн, телефонные аппараты - 4,2 млрд грн, инсектициды, фунгициды, гербициды - 4 млрд грн, удобрения минеральные – 3,7 млрд грн.

А в число товаров, за счет которых произошло увеличение таможенных платежей, вошли: легковые автомобили - 34 млрд грн – рост на 11 млрд грн или на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нефтепродукты - 53 млрд грн, что на 11 млрд грн или на 27% больше, газы нефтяные - 15 млрд грн, что на 6 млрд грн или на 61% больше, кокс нефтяной - 2 млрд грн, что на 1 млрд грн или на 15,5% больше, тракторы - 3 млрд, что на 1 млрд или на 63% больше показателя за прошлый год.



- А по каким позициям имело место уменьшение платежей?

- Уменьшение поступлений таможенных платежей произошло за счет снижения объемов импорта при ввозе таких видов товаров: электроэнергия - 416 млн грн (это на 319 млн грн или на 43% меньше чем за аналогичный период прошлого года), части для оборудования - 367 млн грн (на 159 млн грн. или на 30% меньше), полотна ворсовые - 99 млн грн (на 148 млн грн или на 60% меньше), томаты - 415 млн грн (сокращение на 134 млн грн или на 25%), кукуруза - 356 млн грн (на 111 млн грн или на 24%).

Что негативно влияет на состояние поступлений таможенных платежей? Среди таких я бы выделил следующие. Во-первых, несоответствие фактического обменного курса "прогнозному": результат - недопоступление 14,8 млрд грн. Законом Украины "О Государственном бюджете на 2021" заложен летний средний курс доллара США на уровне 29,1 грн/$. Фактически средний курс доллара США составил 27,57 грн/$.

Во-вторых, сыграло свою роль установление дополнительных льгот на товары, необходимые для преодоления COVID-19. Сумма льгот по уплате таможенных платежей составила 1,8 млрд грн.

Третий фактор – выполнение международных обязательств Украины в части очередного снижения ставок ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле, заключенных Украиной со странами ЕС, ЕАСТ, СНГ, Канадой, Македонией, Черногорией, Британией, Грузией, Израилем.

Также оказали влияние ограничительные меры в торговле между Украиной и Российской Федерацией и другие факторы.



- Какие вы видите резервы для дальнейшего увеличения таможенных платежей?

- Для повышения количества платежей необходимы прежде всего качественные изменения в работе таможни. К основным резервам следует отнести, в первую очередь, мероприятия по автоматизации процедур таможенного контроля и таможенного оформления, использование для идентификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, сканеров, "Раписканов", весовых комплексов, современных технических средств таможенного контроля.

Еще один резерв – предоставление Гостаможслужбе статуса правоохранительного органа, права на оперативно-розыскную деятельность и досудебное следствие, а также цифровизация процессов таможенного оформления, разработка современных информационных продуктов и их эффективное применение.

Но качественного улучшения работы таможенников можно достичь только через материальное стимулирование. Поэтому среди главных приоритетов руководства Гостаможслужбы - формирование специального фонда Госбюджета и увеличение на этой основе вознаграждения за труд.



– В связи с этим последний (но не по важности) вопрос: как вы оцениваете проект госбюджета на 2022 в приложении к потребностям таможни?

- Вопрос бюджета для таможни остается острым. Мы разработали план реформирования Гостаможслужбы, рассчитанный на три года и содержащий принципиальные изменения по следующим направлениям: во-первых, кадровая реформа, во-вторых – внедрение новых ИТ-технологий, в-третьих – инфраструктурное обеспечение нового качества деятельности пунктов пропуска, и наконец – изменения законодательства (в частности, криминализация товарной контрабанды, предоставление Гостаможслужбе права на оперативно-розыскную деятельность и предварительное следствие) и внедрение новых, приближенных к европейской практике таможенных упрощений (АЭО, NCTS и др.).

Первые три пункта требуют дополнительного финансирования.

Сегодня мы создали жесточайшую систему контроля за персоналом. Но для баланса необходимо создать систему материального стимулирования и оплаты труда, которая позволила бы заинтересовать квалифицированных и порядочных работников. Честный работник вряд ли согласится на сложную, изнурительную работу за менее чем 11 тыс. грн., которые сегодня получает на руки инспектор.

Поэтому я считаю необходимым повысить зарплату работникам таможни и соответственно увеличить зарплатный фонд не менее чем в два раза.

ИТ и инфраструктура нуждаются в коренной модернизации. Нами разработан план мероприятий по обустройству и приведению приоритетных пунктов пропуска к современным стандартам. Смета выполнения этого плана предусматривает потребность в более чем 3,9 млрд грн., А таможне выделено всего 1 млрд грн.

Мы представили свои расчеты, которые показывают, что за счет реализации плана реформирования Гостаможслужбы во всех его аспектах мы получим за три года при условии сохранения базы товарооборота прирост таможенных платежей в 100 млрд грн.

Поэтому считаю, что проект бюджета-2022 требует увеличения в расходной части для реализации поставленных перед таможенной службой задач.