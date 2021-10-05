FM Logistic Ukraine ставит целью удвоить объемы бизнеса за четыре года – генеральный директор FM Logistic Ukraine Себастьян Ларделье

Эксклюзивное интервью с генеральным директором FM Logistic Ukraine Себастьяном Ларделье

Автор – Оксана Гришина

- Открыта восьмая очередь логистического комплекса FM Logistic Ukraine в Дударкове столичной области. Каков в целом объем инвестиций и планы по развитию этой площадки?

- За 25 лет в Украине мы инвестировали $50 млн. В целом построено 60 тыс. кв. м складских помещений, создано около 900 рабочих мест. В создание четвертой фазы комплекса – двух складских секций В7 и В8 плюс офисного здания общей площадью 18 тыс. кв. м – инвестировано $13 млн.

Что касается вакантности, то сдано 54 тыс. кв. м из 60 тыс. кв. м. Еще на 2 тыс. кв. м есть предварительный договор. Таким образом, на сегодня пока свободны 4 тыс. кв. м.

Земельная площадка в Дударкове наша, что позволяет построить еще 32 тыс. кв. м современной логистической недвижимости, из которых 20 тыс. кв. м планируется построить в ближайшие годы. Надеемся, что разрешительные документы на строительство получим достаточно быстро. Строительство этих корпусов плюс их оборудование требует $25-30 млн инвестиций.

- Называете сроки строительства?

- Наша особенность – строим по мере развития компании. Мы сами и строители, сами и логисты. Вопрос о расширении стоит в двух случаях: когда наш нынешний клиент развивает свой бизнес, ему становится тесно, и мы продолжаем строительство под его запросы. Второй вариант – привлечение новых клиентов. Согласно оценкам темпа роста, мы достроим и заполним эту площадку в течение четырех лет.

- Вы планируете делать холодные склады?

- Мы обслуживаем одного из наших украинских клиентов на его же складе: свежие продукты, фрукты-овощи, молочная, мясная и рыбная продукция. Что касается наших собственных складов, то мы стараемся делать их в Украине универсальными, чтобы было легко переоборудовать под запросы клиентов. У нас есть опыт холодных складов в общемировой сети, но в Украине инвестировать в создание специализированных складов мы пока не решились.

- Каковы планы после завершения развития этой площадки?

- Наш акционер рассматривает возможность покупки земли для нового проекта.

- В каких регионах ищете подходящие участки?

- В первую очередь мы видим перспективы развития в столичном регионе. В других крупных регионах изучаем варианты развития через аренду существующих комплексов. Кроме того, мы там развиваем площадки для перевалки грузов. В частности, арендуем небольшой склад в Днепропетровской области, через партнеров присутствуем и в Харькове, Одессе, Львове.

Решение о партнерстве или аренде мы принимаем по мере расширения бизнеса. Если брать город Днепр, то раньше там работали через партнеров, затем дорастили свои транспортные объемы, и назрела потребность взять склад в аренду.

- Рассматриваете там строительство своего комплекса?

- Пока по Днепру планов строительства нет.

- Какие требования к арендуемым комплексам?

- Мы обязуется перед клиентами хранить их товары. Рассматриваем склады класса А, которые соответствуют ряду требований как с точки зрения безопасности, как с точки зрения автоматизации.

- Какие требования к участкам?

- Близость к крупному городу, т.е. к центру потребления. Близость к трассе со значительным грузопотоком, идеально пересечение крупных трасс.

- А площадь участка, которая позволит выполнять поставленные задачи и достаточная для развития?

- Если мы ищем ближе к центру города, то рассматриваем небольшие, в несколько гектаров, межрегиональные от 10 гектаров. В Дударкове текущий объект на 20 гектаров.

- Вы сказали, что ваши основные клиенты находятся в столице. Рассматриваете ли вы уже участок в Киеве, чтобы обеспечить максимальную эффективность последней мили?

- Подобные проекты уже реализуются в Испании, Франции, где роль е-коммерса стремительно повышается, там активно развиваются проекты dark store. В Украине мы пока на этапе изучения рынка.

- В Украине вы готовы присоединяться к проектам dark store?

- Такие переговоры ведутся с нашими клиентами. Но когда они дойдут до реализации, сказать не могу.

- Развитие логистической недвижимости подстегивают изменения потребительского поведения, в частности омниканальность. Насколько в Украине вырос запрос на интернет-торговлю за последние годы?

- С интернет-торговлей связано около 20% поставок в целом по Европе, при этом за прошлый год 60% новых контрактов связаны с е-коммерс. В Украине приблизительно те же цифры.

За последние полтора года мы наблюдаем, что многие клиенты переориентировались, ускорилась реализация омниканальных проектов, то, что планировалось через пять лет, сделали за полгода. Несколько наших клиентов перестроили свою бизнес-модель, мы их в этом поддерживаем. И параллельно было привлечено несколько новых клиентов, представляющих интернет-торговлю.

Сейчас все наши клиенты-ритейлеры в той или иной степени омниканальные, некоторые производители еще нет - это зависит от типа продукции.

Перспективным также является направление урбанлогистики. Это все, связанное с последней милей, адресная доставка к двери конкретного бизнеса, магазина, ресторана, офиса, а также городские склады, dark store и другие форматы, приближенные к конечному потребителю.

В феврале этого года мы выделили направление урбанлогистики. У нас есть несколько клиентов, мы уже осуществляем несколько сотен доставок в неделю.

Этот сектор пока не очень развит в Украине, но он стремительно развивается. В Испании, к примеру, это уже 50% нашего бизнеса.

Все тренды развития логистики отражают изменения мира, психологии потребления. Усиливается урбанизация, при этом население не желает ехать за покупками, тратить на этот процесс свое время, все хотят получать необходимое к двери дома. Это движет бизнес. А дальше начинается соревнование бизнесов: какие типы услуг предлагать, кто сделает это эффективнее, в том числе с точки зрения экологии, и так далее.

FM Logistic ставит задачей удвоить объемы бизнеса за 10 лет в мире - с 1,4 млрд евро в 2020 году до 3 млрд евро в 2030-м. В Украине с задачей удвоить объемы мы справимся быстрее, года за четыре.

Справка

Работающая с 1996 года FM Logistic Ukraine входит в топ-5 крупнейших операторов логистического рынка Украины. Она - часть международной группы компаний FM Logistic.

"FM Logistic Украина" предоставляет услуги логистического оператора, включая складские операции, логистику электронной коммерции, копакинг, таможенное оформление, внутренние и международные перевозки, перевозки по городу, а также управление всей цепочкой поставок.

На сегодня штат "FM Logistic Украина" насчитывает 900 чел. Компания управляет операциями более чем на 60 тыс. кв. м складских площадей класса A.

Центральный офис расположен в с. Дударкив (Бориспольский р-н Киевской обл.).

Семейный бизнес FM Logistic основан в 1967 году во французском регионе Лотарингия. Компании принадлежит 180 складов общей площадью 4 млн кв. м в 14 странах мира.