Мы ожидаем 1,2-1,5 млн туристов до конца 2021 года - и.о. начальника управления туризма департамента развития Львовского горсовета Галина Грынык

Интервью с и.о. начальника управления туризма департамента развития Львовского горсосвета Галиной Грынык

(приводится на украинском языке)

- Як ви оцінюєте ситуацію з відновленням туристичного потоку до Львова?

- Порівняно з минулим роком ситуація краща, адже в 2020-му в нас були місяці дуже жорстких карантинних обмежень. Ми ще не відчули цілковитого відновлення туристичних потоків з-за кордону, адже всі бажаючі ще не можуть вільно подорожувати, однак кількість вакцинованих, яка зростає в усьому світі, додає позитивної динаміки.

Наразі приїздять здебільшого індивідуальні туристи, які звикли до комфорту в туристичних містах Європи та світу. Вони знають, що необхідну інформацію можна отримати в туристичних інформаційних центрах (ТІЦ). У нас їх три – в аеропорту, на вокзалі, в центрі. За січень-серпень цього року ми обслужили в ТІЦ близько 18 тис. туристів.

Якщо взяти до уваги тенденцію високого завантаження готелів, росту кількості авіаперевезень, то очікуємо на 1,2-1,5 млн туристів до кінця цього року. Але карантинні обмеження, якщо вони будуть, можуть внести корективи в ці цифри.

В топ-5 іноземних країн, з яких до нас прибували туристи, цьогоріч увійшли гості з Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії – приблизно порівну, трохи менше з Німеччини та Білорусі. Щодо міст України, то лідерами традиційно залишаються Київ, Одеса, Харків та Дніпро.

На жаль, поменшало дитячих туристичних груп. Хотілося б, аби існувала державна програма підтримки таких подорожей. Ми розуміємо, що, можливо, це прямі втрати на короткому етапі, однак те, що діти більше побачать свою країну, зрозуміють, що ми є дуже різними, але однаково любимо Україну, є найкращою інвестицією в майбутнє.

- Щодо пільг на логістику, знижок на залізничні/автобусні квитки для шкільних тургруп, то це проблема загальнодержавне. А чи є у Львові готелі/хостели, орієнтовані саме на дитячі групи по 20-30-40 осіб?

- В нас є багато готелів та хостелів. Але у зв’язку з пандемією чимало хостелів призупинили роботу, хоч загалом у нас не було періодів, коли робота індустрії гостинності повністю припинялася. В нас були розроблені протоколи, які ґрунтувалися на міжнародному досвіді, ми разом з асоціаціями, з місцевим бізнесом опрацювали та прийняли на нашій комісії з безпеки і надзвичайних ситуацій. Виконання цих протоколів безпеки жорстко контролюють моніторингові групи.

А щодо формату роботи - кожен із закладів дивиться з точки зору комерційної вигоди. Хостелам було найважче забезпечити виконання всього комплексу умов, тому частина з них призупинила роботу. Тобто заклади, орієнтовані на великі групи шкільного туризму, є, сподіваюсь, як тільки відновляться туристичні потоки, вони запрацюють знову на повну потужність. Добра новина – нові готельні простори почати з’являтися не лише в центрі міста, але й в інших районах Львова, зокрема в новобудовах. Групам зручно добратися туди автобусом, та й ціни там нижчі. І можна буде селити більші групи, в тім числі шкільні.

- А взагалі є дані, наскільки збільшився за рік номерний фонд?

- На жаль, ніхто не звітується, ми отримуємо інформацію методом опитування. Станом на 2019 рік у Львові було 144 готелі з фондом 4800 номерів, у 2020-му відкрито чотири готелі на 156 номерів. Дуже активно переобладнують нерухомість під готелі цьогоріч, але узагальнюючі цифри ми побачимо лише за підсумками року.

- Як змінилася порівняно з минулим та 2019-м роками структура відвідувачів, час перебування? Скільки в середньому витрачають на день внутрішні/міжнародні туристи?

- Згідно з попереднім опитуванням ми бачимо зміну часу перебування в бік збільшення - 2019 року середній строк становив 3,8 днів, зараз 4-4,5 дні. Є й туристи, які приїжджають на більшу кількість днів. Наприклад, Flynas повідомляють, що їх туристи перебувають у Львові сім днів і більше.

Середні витрати туриста на день становили 94 євро у 2019 році. Через карантинні обмеження ми призупинили опитування туристів у 2020 році. Зараз бачимо, що іноземний турист тратить в середньому 294 євро за час перебування у Львові. Середні витрати за день зможемо озвучити лише в січні, коли отримаємо максимально повні дані від усіх структур, а це зокрема Центри туристичної інформації, Державна прикордонна служба, Державна фіскальна служба, мобільні оператори та ін.

- Як адаптувалася галузь до туристів з арабських країн? Які послуги найпопулярніші серед них?

- Ми не просто адаптувалися, ми дуже активно готувалися. Ми вдячні ДАРТ, VisitUkraine, авіаперевізнику, Міністерству закордонних справ, які допомогли з лібералізацією візового режиму, пропагандою нашого напрямку. З 3 липня відкрилися прямі рейси до Ер-Ріяду, з 7 липня - рейси до Джидди та Аль Касиму, загалом вісім рейсів на тиждень. Перший рейс був настільки активно викуплений туристами, що ми не могли провести навіть промотур. Ми прийняли великий промотур другим рейсом на початку липня – туроператорів та представників перевізника, які побували в Одесі, Львові та Києві. У Львові ми їм готували індивідуальні програми – показували пам’ятки, знайомили з готелями та нашими туроператорами. Це допомогло їм вибудовувати власні програми, які враховували потреби клієнтів.

Що ми бачимо: це сімейний туризм. Туристи з Саудівської Аравії приїжджають великими сім’ями: з малими дітьми, з батьками, з родиною. Ми ще до карантину працювали, щоб зібрати пакетні пропозиції для всієї сім’ї, тож тепер бачимо результат. Це дещо інша культура, і львівський бізнес був не зовсім готовий до зміни вподобань гостей. Але завдяки ДАРТ ми сприяли розповсюдженню інформації, відбулися тренінги, було скориговане меню. До речі, були задіяні їх оператори та ресторатори, які сказали, що не обов’язково все меню робити валяльним: головне, аби гості відчували себе тут комфортно й мали час на адаптацію. Написи арабською мовою є вже в багатьох містах, існують сертифіковані заклади харчування. Центр туристичної інформації переклав на арабську чимало буклетів на різні уподобання.

Їх дуже приваблюють наші зелені зони, парки. Вони їдуть до Львова і подорожують далі в гори. Вони дуже доброзичливі туристи, активно користуються електронними засобами спілкування. Ми їх бачили на традиційних базарах, де вони купували черешню, вишню, абрикоси та спокійно спілкувалися з продавцями. Були застереження, мовляв, у них інша релігія, але туристи з арабських країн щиро цікавляться історією споруд, музеями. Вони планують поїздки на Різдво, багато запитів на ці дати, хочуть подивитись на нашу зиму і традиції. Вони привозять своїм рідним емоційні подарунки, що, сподіваємось, заохочуватиме їх родичів та знайомих. І коли ми проводимо опитування та цікавимося, звідки дізналися, то дуже багато саме рекомендованих туристів.

- Яку частку відвідувачів генерує подієвий туризм?

- Не можу сказати, адже будь-який відвідувач, який до нас приїздить – на медичний туризм, спортивні змагання, професійну конференцію, – отримує інформацію про всі події та послуги в місті. Постійно оновлюємо календар подій, є людина, яка постійно моніторить всі події й вносить зміни до онлайн-календаря. Ми дуже активно його пропагуємо: коли їздили на туристичні виставки, то друкували й роздавали. Дуже раді що цьогоріч чимало запланованого відбулося офлайн. Сподіваємось, що й надалі для цього будуть можливості. Бачимо, що люди дуже скучили за спілкуванням. У нас є маленькі події, які відбуваються в музеях чи кафе, є масштабні. Вважаю, що в кожного туриста має бути вся інформація, а він вже вибере, що саме хоче побачити, до якої події приєднатися. Організатори змушені будуть адаптуватися до ситуації.

- Чи є програма вакцинації персоналу сфери гостинності?

- Міське управління туризму постійно заохочувало та проводило інформаційну кампанію щодо проведення вакцинації серед працівників сфери гостинності, неодноразово організовували колективну вакцинацію для екскурсоводів і працівників закладів розміщення, турфірм. Дуже тішить, що сфера гостинності розуміє пріоритетність безпеки туристів та персоналу: в нас керівники закладів розміщення самі активно агітують за свідому вакцинацію.