И.о. директора ГБР Алексей Сухачев: президент ни разу мне не звонил

Эксклюзивное интервью и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева информационному агентству "Интерфакс-Украина" (приводится на украинском языке)

ДБР оприлюднило інформацію про ймовірний злочин депутата Лероса в зв'язку з викладеним в соцмережі відео. Ви дуже швидко відреагували на появу відео в Телеграмі. Як так сталося?

Один з підходів в нашій роботі – це моніторінг ЗМІ, інформації в соцмережах з метою реагування на дії, які можуть бути предметом підслідності ДБР. Тобто, ми реагуємо не тільки на офіційні заяви громадян України, але й намагаємося оперативно аналізувати максимально доступний обсяг інформації, в тому числі з телеграм-каналів та електронних ЗМІ.

Тому, як тільки з'явилося це відео, ми проаналізували його та підготували відповідне повідомлення генеральному прокурору. Остаточне рішення в цьому питанні приймала саме генпрокурор, бо йдеться про можливе кримінальне правопорушення, вчинене народним депутатом України.

У вівторок генеральний прокурор зареєструвала кримінальне провадження і визначила підслідність за ДБР. Тепер наші слідчі зобов’язані належним чином організовувати слідство.

Справа за фактом смерті судді Писанця розслідується по статті про навмисне вбивство. Цей суддя був слідчим суддею по справах Шеремета та Медведчука. Чи встановлені вже обставини, які б свідчили про природній або насильницький характер того, що сталося?

Був дзвінок на 102, в свою чергу поліція відразу проінформувала нашу чергову службу. Подія сталася у суботу ввечері і наші слідчі працювали на місці скоєння ймовірного злочину практично всю ніч. Зареєстроване кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Ми здійснили невідкладні слідчі дії та провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події у той час, коли це сталося.

Проведена також судово-медична експертиза та призначено ще декілька експертиз, за результатами яких вже відпрацюємо слідчі версії.

Також хочу зазначити, що всі учасники події знаходяться в комунікації зі слідчими, тобто, в дуже короткий термін ми поставимо крапку в цьому провадженні.

Тобто, перевіряються всі обставини, щоб виключити навмисне вбивство?

Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я би наразі не поспішав стверджувати.

Якщо будуть здобуті вагомі докази на підтвердження тієї чи іншої версії і виникне така юридична потреба – будемо обговорювати зміну кваліфікації.

В ДБР передана справа за фактом ДТП за участю депутата Трухіна. Чи знайшлися вже свідки, що вони повідомили?

ДБР розслідує це провадження. Повірте, я щодня спілкуюся зі слідчими.

Ми вивчили матеріали, які передала Національна поліція, наразі призначені декілька важливих експертиз. Цих результатів ми дуже очікуємо, а після цього будемо приймати рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі. Вже встановлені всі учасники тієї події.

І встановлено, хто був за кермом?

Ні, ми не встановили, хто був за кермом, тому що не отримали матеріалів з камер відеоспостереження.

Тобто, проведено аналіз всіх записів відеокамер, які встановлені по дорозі від Полтави до Києва, однак на ділянці автомагістралі "Бориспіль-Київ" через ремонт, який відбувався на той момент, відеокамери були ще демонтовані.

Але є інформація, що існує таке відео, і ми через наявні канали комунікації закликали всіх громадян України, надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки ще нічого не отримали.

Але запевняю вас, що ДБР вживає всіх заходів для об'єктивного і повного розслідування.

Справи, в яких фігурує Порошенко. Скільки їх наразі в провадженні ДБР, чи є вони перспективними та в активній фазі? Зокрема, цікавить розслідування так званої "справа моряків". Які слідчі дій по ній проводяться?

Вважаю, що не зовсім доречно називати Петра Порошенко фігурантом цих справ. Хоча дійсно, він є свідком в близько десяти кримінальних провадженнях, які зараз розслідуються ДБР.

Що стосується "справи моряків", то вона на стадії досудового розслідування. Зараз ми уважно слідкуємо за процесом у Міжнародному трибуналі ООН з морського права проти Росії. Він вивчає важливі аспекти, пов'язані з порушеннями Росією міжнародного законодавства в Керченській протоці та Азовському морі.

Зараз кожне слово, яке навіть дотично стосується порушень Росією міжнародного законодавства у Керченській протоці чи Азовському морі, має надзвичайно велику вагу, бо зміст його може бути перекручений і вже в якості аргументів ці тези можуть бути використані у цій великій справі проти України.

Тому все, що можу сказати зараз – це те, що розслідування триває. І саме інтереси України і українського флоту є пріоритетом у цій справі.

Головне питання – політичне забарвлення цієї справи…

Не треба політизувати цю справу. Тому і очікуємо на рішення Міжнародного трибуналу ООН.

Навіщо було продовження строків розслідування в так званій "справі про Томос"?

Таке провадження було зареєстровано за колективним зверненням громадян України.

До речі, в рамках цього кримінального провадження не оскаржувалося та не досліджувалося питання отримання Україною Томосу про автокефалію, а слідчі дії не надали жодного доказу, який би підтверджував факти розпалювання міжрелігійної ворожнечі в Україні. Тому наприкінці 2020 року справу було закрито.

Але в березні 2021 року Шевченківський районний суд Києва прийняв рішення про скасування постанови слідчого і зобов’язав ДБР додатково вивчити факти протистоянь між вірянами Української Православної Церкви Київського Патріархату та Православної Церкви України з приводу користування церковними будівлями та майном в деяких областях України. З урахуванням цього рішення суду був розроблений додатковий план слідчих заходів, який наразі і виконується.

А інші справи?

Справа, яка особисто мене турбує – це справа про розкрадання коштів під час будівництва броньованих десантних катерів проекту "Кентавр".

Була гарна ідея створити ефективне судно, яке менш затратне і більш ефективне для ВМС України. Водночас ставлення окремих чиновників Міністерства оборони призвело до того, що збитки, які ми отримали за наслідками проведених експертиз, складають 444 млн грн. Це, фактично, 80% вартості усіх 3-х замовлених катерів, але, як виявилося, вони не придатні до використання ВМС, оскільки побудовані з грубими порушеннями технічних умов. До того ж на сьогоднішній день не проведені державні випробування, які б дозволили їх використання Військово-морськими силами України.

По справі затримано 4 осіб: колишній заступник міністра оборони, директор "Кузні на Рибальському", двоє колишніх директорів департаментів Міністерства оборони. Слідство збирає докази, йде робота щодо механізмів відшкодування збитків.

А як щодо політичної складової в цій справі?

Політичної складової немає. Ми не займаємося прізвищами – ми займаємося розслідуванням злочинів. Як незалежний правоохоронний орган ми розслідуємо кримінальне провадження, щоб встановити істину і притягнути винних до відповідальності.

Чи передано з НАБУ до ДБР за підслідністю провадження щодо можливого перевищення службових повноважень співробітниками СБУ при затриманні екс-судді Чауса в Україні?

Ми розслідуємо всі кримінальні правопорушення, які були скоєні суб'єктами нашої підслідності. На відео в онлайн-режимі відслідковували те, що відбувалося під час переслідування НАБУ працівників СБУ.

Так, НАБУ зареєструвало кримінальне провадження, про яке ви кажете, Офіс генпрокурора визначив орган досудового розслідування – Головне слідче управління ДБР.

Наразі виконується план слідчих дій, і поки що про результати слідства я не можу детально коментувати. Скажу лише, що зараз допитуються працівники СБУ та НАБУ, вивчаються матеріали, на підставі яких було здійснено затримання та утримання громадянина Чауса у службових будівлях СБУ.

Тобто, поки що немає фактів, які б свідчили про перевищення повноважень з боку представників правоохоронних органів?

Слідчий ще не надав кінцеву оцінку здобутих матеріалів.

Окрім того, захист Чауса скаржився на бездіяльність ДБР в інформуванні по справам, які стосуються екс-судді…

Стосовно Чауса на моє ім'я неодноразово надходили звернення від адвокатів та його дружини. Слідчі розглядали їх у визначені законом терміни та надавали запитувачам відповіді. Процесуальні рішення щодо реєстрації кримінальних проваджень за цими зверненнями не приймалися.

Справи щодо екс-голови КС Тупицького. Чи допитувався він по новому епізоду про втручання в автоматизовану систему "клієнт-казначейство"?

Так, розслідуємо це провадження, Тупицький неодноразово допитувався по цій справі.

Ми здобули беззаперечні докази того, що він, вже не будучи головою Конституційного суду, використовував свій електронний ключ та приймав організаційно-розпорядчі рішення.

Проведені всі необхідні експертизи, найближчим часом будемо закінчувати розслідування даного провадження та відкривати матеріали для ознайомлення стороні захисту.

В продовження теми КС. ДБР відкрило справу щодо можливого зловживання владою суддями КАС Верховного суду при винесенні рішення на користь Тупицького. Які слідчі дії проводяться по справи, чи були допитані судді?

Це кримінальне провадження знаходиться на розслідування в центральному апараті ДБР і зареєстровано було за зверненням Всеукраїнської громадської організації "Журналісти проти корупції".

Допиту судді завжди передує низка процесуальних дій. Ми йдемо цим шляхом, але безпосередньо судді у цій справі ще не допитувалися. Це – питання часу.

Взагалі наскільки юридично коректним виглядає притягнення судді до відповідальності за прийняття рішень, чи не є це втручанням у роботу судової гілки влади?

Я поважаю думку кожного громадянина України, в тому числі представників судової гілки влади, але ми прийняли рішення про відкриття справи на підставі звернення, що містило відомості про можливий злочин і, згідно із вимогами законодавства, зобов’язані були розпочати розслідування.

Вже пройшло більше року з моменту історії з "вагнерівцями". Чи продовжує ДБР розслідувати цю справу, експертизи вже завершені? Чи буде враховувати слідство висновки ТСК, матеріали сюжету CNN?

Це кримінальне провадження надмірно політизоване. Ми провели допити високопосадовців, правоохоронців, представників розвідувальних органів України. Також запросили матеріали у правоохоронних та розвідувальних органів, які б підтвердили або спростовували проведення такої операції.

Наразі жодної інформації про проведення такої операції на території України ми не отримали. За результатами допитів посадовців такої інформації також не отримано.

Що стосується репортажу CNN – аналізували його зі слідчими двічі і не виявили будь-яких фактичних даних, які б це ЗМІ могло надати слідству, як версію або напрям для дослідження.

А робота ТСК вам заважає чи допомагає?

На жаль, нас не запрошують на засідання ТСК, хоча ми займаємося цією справою. Інформацію нам також не направляють.

В той же час ми маємо робочу комунікацію з комітетами Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та з питань оборони та національної безпеки. Якщо вони нададуть слідству інформацію – ми обов’язково її вивчимо та використаємо в ході розслідування.

Чи готово ДБР долучити до справи матеріали звіту ТСК, коли вже буде прийняте остаточне рішення?

Якщо ТСК направить на нашу адресу відповідний звіт, зрозуміло, що будемо його вивчати в рамках розслідування вказаного кримінального провадження.

Що наразі відбувається з кримінальним провадженням про махінації з квартирами для Нацгвардії, в якому фігурує заступник голови Офісу президента Татаров? За рішенням суду ця справа мала бути передана для розслідування в ДБР.

З цим питанням необхідно звернутися до пана Ситника, тому що даним провадженням займалося НАБУ. В ДБР цієї справи не має.

А справа про втручання генпрокурора в хід розслідування цієї справи? Хто був допитаний, що встановлено слідством?

Кримінальне провадження було зареєстроване за заявою народного депутата України Олексія Гончаренка. В ході всебічного та повного досудового розслідування досліджені усі обставини, викладені у заяві, допитані прокурори САП та безпосередньо генеральний прокурор України. Слідство ще триває і після встановлення усіх обставин буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Але хочу зазначити, що не варто політизувати дану справу та шукати "чорну кішку в темній кімнаті". Є певні робочі моменти, у тому числі в роботі Офісу генерального прокурора, які по-різному трактуються різними політичними силами в своїх інтересах.

Повернемося до теми розкрадання в ЗСУ. Яким чином можна забезпечити контроль використання коштів, які виділяються на цільові програми в армії?

Безперечно, Збройні сили України потребують оновлення озброєння, парку технічних засобів. Уряд виділяє на це досить великі кошти, і при належному їх використанні це допоможе українській армії стати більш сучасною та підготовленою.

Вважаю, що відповідальними за контроль використання бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, виконання держзамовлень є перші особи Міністерства оборони та Збройних сил.

Якщо посадові особи Міноборони та ЗСУ будуть відповідальніше ставитися до виконання свої функціональних обов'язків, напевне, у ДБР буде менше кримінальних проваджень про розкрадання.

Сьогодні за фактами нецільового використання бюджетних коштів у Міністерстві оборони та ЗСУ, фактично, по зловживаннях та розкраданню майна, в провадженні ДБР перебуває близько 330 кримінальних проваджень.

ДБР отримало дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно Януковича щодо розстрілів на Майдані. Які перспективи розслідування з урахуванням того, що пройшло досить багато часу? Загалом, якщо говорити про "справи Майдану", наскільки ефективна робота слідчих в цьому напрямку?

У ДБР існує самостійний підрозділ, який здійснює розслідування "справ Майдану". Кожні три місяці цей підрозділ звітує перед суспільством щодо результатів своєї роботи.

Дійсно, суд надав дозвіл на спецрозслідування стосовно Януковича. Ще раніше ДБР вже отримало ухвали суду на спецрозслідування щодо ще десяти колишніх високопосадовців. Це дає нам можливість вже найближчим часом завершити слідство по вказаних кримінальних провадженнях та направити справи до суду.

Слідчі по "справах Майдану" роблять все, щоб завершити довготривалі кримінальні провадження. Ми знаходимося у повній комунікації з Офісом генерального прокурора, відчуваємо їхню підтримку в розслідуванні таких чутливих для суспільства справах.

Якщо говорити про результативність цієї роботи, то за 20 місяців існування цього підрозділу вже повідомлено про підозру 79 особам, до суду скеровано 42 обвинувальних акти стосовно 56 осіб.

Лише цього року отримано 31 дозвіл слідчого судді на здійснення заочного досудового розслідування. Накладено арешти на майно вартістю понад 1,4 млрд. грн. Майно вже передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Справа про контрабандні схеми на Київській митниці. За неофіційною інформацією, до цих схем можуть бути причетні нещодавно зняті з посад високопосадовці СБУ. Чи зібрані вже докази для висунення підозр?

Припинення та запобігання корупції на митниці – один з важливих напрямків діяльності ДБР. Що стосується безпосередньо цього кримінального провадження, то слідство по ньому ще триває. Контрабандна схема існувала протягом 2020-2021 років: під виглядом простих почтових перевезень, нібито, для фізичних осіб, передавалися високоліквідні товари – мобільні телефони, планшети, брендовий одяг. При цьому взагалі не сплачувалися митні збори та інші платежі.

Під час проведення багатоетапної операції, яка тривала 5 діб, ДБР вилучило 50 тон високоліквідних товарів орієнтовною вартістю 20 млн грн.

Зараз ми разом з прокуратурою міста Києва вирішуємо питання щодо передачі всіх цих товарів в АРМА з метою їх реалізації і скеровування коштів до державного бюджету.

Я вважаю що головне завдання виконане – ця масштабна схема контрабанди ліквідована.

Значна частина телефонів, в тому числі айфонів, поступає в Україну по "сірій схемі". І мова йде не тільки про Київську митницю…

ДБР протидіє зловживанням на кордоні не лише у Києві та області, але на митницях в інших регіонах. Практично щодня відбуваються слідчі дії на Одещині, Львівщині чи Волині. Просто провадження по Київський митниці набуло найбільшого резонансу.

Доказів причетності працівників СБУ до цієї схеми не зібрано?

Ми вивчаємо причетність працівників правоохоронних органів і будемо надавати оцінку діям кожного, хто приймав участь в оформленні чи "допомагав" іншим чином. Тобто, будемо визначатися з процесуальним статусом усіх, хто причетний до цієї схеми.

Як розслідується справа щодо Медведчука про держзраду та зазіхання на привласнення національних ресурсів, чи зібрані вже докази і які в неї судові перспективи? Чи є в провадженні ДБР інші епізоди, в яких фігурує прізвище Медведчука, зокрема по заявам депутатів?

ДБР розслідує кілька кримінальних проваджень, щодо можливих неправомірних дій окремих народних депутатів України, в том числі і Віктора Медведчука.

В одному із кримінальних проваджень у травні 2021 року даній особі вже повідомлено про підозру у державній зраді та розграбуванні національних цінностей на окупованій території України.

На даний час досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено, триває ознайомлення сторони захисту із матеріалами провадження.

Що стосується інших кримінальних проваджень – розслідування ще триває.

Викриття зловживань з боку керівництва АРМА та відсторонення фігурантів від посад має певні наслідки для роботи всього Агентства. Чи достатньо зібраної доказової бази, як швидко справа буде передана до суду?

ДБР розслідувало кримінальне провадження стосовно діяльності керівників Агентства з розшуку майна та активів. Ми затримали та оголосили підозру 6-ти особам, їм вже обрано запобіжний захід.

Наразі Офіс генпрокурора визначив, що подальше розслідування буде проводити НАБУ. Минулого тижня передали їм всі матеріали. Завершувати слідство вже будуть детективи Національного антикорупційного бюро.

Чи надходили до ДБР звернення від НАЗК за результатами перевірок е-декларацій високопосадовців?

У нас хороша і активна взаємодія і з НАБУ, і з НАЗК. Ми постійно обмінюємося взаємно цікавою інформацією.

Цього року від НАЗК ми отримали 4 інформації щодо порушень в деклараціях високопосадовців. Наразі ми вивчаємо ці дані і будемо приймати відповідні правові рішення.

ДБР в свою чергу також інформує НАЗК та НАБУ, якщо виявляє інформацію стосовно конкретних суб'єктів, які порушують антикорупційне законодавство.

Нещодавно ДБР закликало українців повідомляти про необґрунтовані активи посадовців, допомагаючи таким чином ДБР в перевірці активів. Вже поступають повідомлення від небайдужих громадян?

Це ще один напрямок роботи, який ДБР втілює в життя разом з Офісом генпрокурора.

Ми вже отримали 23 повідомлення 18 з яких – анонімні, а 5 – мають заявників. Щоправда, вони не стосуються топ-чиновників. Знаєте, це як добувати вугілля в шахті – оперативним працівникам треба провести величезний комплекс заходів, аби докопатися до істини і отримати вагомі результати.

Скоро майже два роки, як ДБР працює без повноцінного керівника. Наскільки це критично як для самого Бюро, так і для країни?

ДБР живе і працює, не зважаючи на те, є повноцінний керівник чи ні. Однозначно, керівник повинен бути, але це не залежить від мене особисто.

Яка зараз ситуація безпосередньо з призначенням конкурсу на голову ДБР?

Конкурс – це повноваження Офісу президента України. На скільки мені відомо, вже створена конкурсна комісія і обрано 6 її членів. Чекаємо подальшого руху у цьому напрямку.

Які у Вас особисто очікування від конкурсу, чи маєте амбіції претендувати на посаду керівника?

Думаю, що кожна людина, яка вкладається в роботу більше ніж на 100%, прагне рухатися вперед. Чекатиму на оголошення конкурсу і тоді прийматиму рішення щодо участі.

Наскільки успішною Ви вважаєте роботу ДБР і, на Вашу думку, чи виправдало Бюро очікування українців на те, що в Україні буде свій "аналог ФБР"?

Вважаю, що Бюро демонструє позитивну динаміку в питаннях захисту інтересів громадян України та держави загалом. Є вагомі здобутки і ми намагаємося щодня вдосконалювати нашу роботу.

Щодо безпосередньо результатів роботи, можу повідомити, що лише цього року ДБР вже повідомило про підозру 2 тис 729 особам, серед яких - 4 посадовця категорії "А", 2 народних депутата, 8 суддів, 18 прокурорів, один працівник ДБР та один працівник НАБУ, 29 працівників СБУ, 404 працівника Нацполіції, 40 податківців, 78 прикордонників, 56 митників.

Тобто, обсяг роботи у ДБР досить великий, результатів багато.

Хочу також акцентувати увагу на роботі з АРМА. В 2021 році ми передали Агентству майна на суму 1 млрд 734 млн грн. Постійно вимагаємо оперативного проведення аукціонів, щоб кошти від реалізації цього майна швидше надходили до Держбюджету.

Щодо аналогії з ФБР та в цілому співпраці з американськими колегами. Ми маємо хороші робочі контакти. Нещодавно ми провели спільну операцію за запобігли вбивству громадянина США на території Америки. Заходи проходили по обидва боки океану.

Яка в цілому співпраця у ДБР з міжнародними партнерами?

У нас хороші робочі контакти із Консультативною місією Європейського Союзу, організацією "Східного партнерства", представництвами Європейських країн та Сполучених Штатів Америки.

На жаль, коронавірус не дозволяє спілкуватися активніше, але онлайн-діалог ведеться постійно.

Загалом – це динамічна взаємодія, результат якої відчувають обидві сторони. Рівень нашого співробітництва із нашими західними партнерами я б оцінив як "стабільно хороший".

З урахуванням соціологічних опитувань, наскільки рівень довіри українців до діяльності ДБР корелюється з результатами роботи структури?

Ми не проводимо відповідних досліджень, але відстежуємо звіти незалежних організацій, які такі соціологічні опитування проводять. В Україні традиційно низький рівень довіри до влади та правоохоронних органів, але ми відзначаємо, що у відповідності до останніх опитувань (зокрема, які проводилися Центром Разумкова), рівень довіри населення до Бюро зростає, а рівень недовіри зменшується. Звісно, що це ще не той показник, на який ми сподіваємося, але позитивна динаміка – це вже половина результату. Працюємо над тим, щоб рівень довіри населення до нас зростав більш активно.

Крім того, ретельно відстежуємо та аналізуємо роботу кожного територіального управління.

Ваше ставлення до законопроекту, який передбачає можливість внесення змін в Конституцію та призначення президентом директорів НАБУ та ДБР?

Питання більше до законодавців. Будуть прийняті зміни до Конституції – будемо їх виконувати, як сумлінні громадяни України.

Ви часто зустрічаєтесь з президентом України?

Останній раз бачив президента досить давно – навесні, ще під час наради щодо масових заходів біля Офісу президента.

Наскільки ДБР самостійне та незалежне? Президент Вам особисто дзвонить?

Ні. В мене вставлений прямий зв'язок, але президент жодного разу ще не дзвонив.

А голова Офісу президента?

У мене немає з ним прямого зв'язку.