Биометан может появиться в наших сетях уже через два года – РГК

Интервью руководителя проектов бюджетирования в Региональной газовой компании Валерии Романовой порталу Green Deal

Автор: Сергей Шестак

— Операторы ГРС, работающие под брендом РГК в трех областях, получили от Биоэнергетической ассоциации Украины предложения и технические параметры для подключения к газораспределительным сетям четырех биометановых заводов. Как вы к этому пришли?

— Прежде всего, хочу отметить, что Региональная газовая компания (РГК) занимается разработкой и реализацией проектов редизайна. Это оптимизация и модернизация газовых сетей с целью повышения их эффективности. С 2018 года уже реализовано 38 проектов. На сегодняшний день редизайн – инструмент подготовки сетей к дальнейшей работе с синтетическими газами.

За последние десятилетия мощности газораспределительной системы (ГРС) оказались невостребованными в том объеме, в котором они изначально создавались. Объем распределения газа за последние 10 лет упал почти в 4 раза. Если мощность системы рассчитана на 100 млрд куб. м, то нынешнее потребление составляет всего 25-27 млрд куб. м.

ГРС в результате является неэффективной, разветвленной и, к сожалению, содержание таких излишних мощностей нуждается в немалых финансовых ресурсах. Поддержание мощностей в рабочем состоянии ведет к экономически необоснованным эксплуатационным затратам в структуре тарифа, которые ложатся на потребителя.

Помимо экономических факторов, мы прекрасно видим «зеленые» тенденции сегодняшнего дня. Процессы декарбонизации уже стали трендами экономического развития стран Европейского союза. Украина стремится адаптироваться к Европейскому «зеленому» курсу (European Green Deal) и это, в первую очередь, предусматривает использование чистых источников энергии. В данном направлении проекты редизайна являются инструментом подготовки сетей к будущей декарбонизации.

В данном случае мы видим синергию в том, что технически грамотный редизайн ГРС позволит нам получить экономический эффект не только от сокращения излишних мощностей, но и модернизировать сети и оборудование их с целью подготовки мощностей к работе с новыми видами энергии – синтетическими газами: водородом и биометаном.

При этом если масштабное использование водорода в Украине пока достижимо в долгосрочной перспективе, то биометан может появиться в наших сетях уже через два года.

Биометан получают из биогаза. Украина – аграрная страна и располагает хорошим потенциалом для его производства. На сегодняшний день потенциал производства биометана в нашей стране составляет 7,8 млрд. куб. в год, что сравнимо с 25% внутреннего потребления. Сырьем для производства биометана являются отходы и сопутствующая продукция АПК (3,8 млрд куб. м), силос и кукуруза (2,7 млрд куб. м), а также другие отходы животноводства и перерабатывающей промышленности (1,3 млрд куб. м).

Биометан имеет несколько преимуществ перед «зеленым» водородом: он дешевле и по своим характеристикам – практически полный аналог природного газа. Отличие только в происхождении.

Поэтому в отличие от водорода, который более летучий, с технической точки зрения биометан может появиться в наших сетях уже в ближайшей перспективе. С биометаном проще и с той точки зрения, что он присутствует в Кодексе ГРС, а под водород еще предстоит разрабатывать законодательную и нормативно-правовую базу. Это более реальный для нас и потребителей источник энергии. Транспортировка биометана является для нас промежуточным шагом к использованию водорода.

— Какой дальнейший план действий?

— Изначально Биоэнергетическая ассоциация Украины (БАУ) предложила нам провести техническую работу по подключению биометанового производства к ГРС. Сейчас мы прорабатываем технические аспекты и вопрос стандартизации на законодательном уровне. Несмотря на то, что в Кодексе ГРС есть упоминание о биометане, работа с ним в сетях все же не регламентирована.

Мы только начали заниматься биометаном и сможем получить первые практические результаты в течение ближайшего полугодия. Наш приоритет заключается в бесперебойности поставок газа потребителям, поэтому мы должны быть уверены: даже переходя локально на новый газ, мы сможем обеспечить бесперебойное газоснабжение. По оценкам БАУ, биометан может заменить четвертую часть наших потребностей в газе, что, конечно, вселяет оптимизм. При этом мы не собираемся закачивать биометан во всю ГРС: проведем зонирование по месту расположения заводов и будем начинать подключать потребителей в тестовом режиме.

— По результатам ваших исследований мы знаем, что для прокачки смесей с приличным объемом водорода ГРС нужны и полиэтиленовые трубы, и специальные регуляторы для шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП), и, в конце концов, редизайн, предполагающий, в частности, сокращение количества лишних ШГРП… Какие могут возникнуть сложности в процессе эксплуатации сетей с биометаном внутри?

В соответствии с предварительными результатами наших испытаний мы пришли к выводу: пока допустимая концентрация водорода в сетях составляет 20% в смеси с природным газом. Для возможности наращивания объема водорода, действительно, необходимо проводить редизайн сетей. Иного пути нет!

Чем меньше стыков и современнее оборудование, тем больший процент водорода допустим. Причем, как и в случае с биометаном, появление любого синтетического газа в наших сетях предусматривает необходимость его оптимизации и модернизации. Таким образом, без редизайна невозможно эффективно использовать ГРС.

Результатом редизайна будет: оптимизированный диаметр и протяженность газопроводов, оптимизированное количество оборудования на них, установка нового, более высокотехнологичного оборудования. Редизайн предполагает, в первую очередь, избавление от парка аварийного оборудования. Из-за недостаточного финансирования капитальных инвестиций в тарифе на распределение у нас постепенно накапливается парк аварийного оборудования, что препятствует работе с новыми газами.

— Что значит аварийное?

— Имеется в виду не поврежденное оборудование, а то, у которого закончился срок полезной службы. Кроме того, есть внешние факторы, которые еще больше сокращают срок жизни оборудования.

— Если, к примеру, это металлическая труба, то она может поржаветь…

— Та самая коррозия, конечно. Если труба лежит рядом с водоемом, то она может прийти в негодность раньше паспортного срока.

Но мы при этом не можем говорить о том, что редизайн – это замена один на один. Например, возьмем да положим вместо металлической трубы полиэтиленовую. Нет, это неправильно, потому что основная проблема состоит в излишнем оборудовании. Людям может вообще на каком-то участке труба не нужна или нужна труба меньшего диаметра. Или вместо пяти ШГРП поселок может обойтись двумя. А ведь это все эксплуатационные расходы.

Тем не менее мы надеемся, что в 2023 году в наших сетях появится биометан уже в рабочем режиме. Как и водород, он будет распределяться на закрытых участках до тех пор, пока парк оборудования не будет приведен в надлежащее техническое состояние.

— Даже так? Но ведь биометан по характеристикам очень похож на обычный газ…

— Мы сейчас говорим о теоретической схожести газов, не зная, как он себя поведет на практике, как будет влиять на системы учета, горелки, котлы и т.д. Потому сейчас нельзя сказать, что в 2023 году мы сможем закачивать биометан во все сети. Время и тесты покажут.

— По вашей информации, в 2015 году в Украине насчитывалось 1602 км аварийных газопроводов, а в 2020-м – уже почти 15 тыс. км. Как так получилось?

— А все просто на самом деле… Газораспределительные сети активно строились в середине 1970-х гг. Именно тогда стремительно развивалось газоснабжение. И вот, как видите, с учетом, что по паспорту газопроводы могут эксплуатироваться 40 лет, к концу 2020-х у многих закончился срок полезной службы.

— По вашим словам, получается, что редизайн ГРС необходим в любом случае: как для обеспечения работы с водородом и биометаном, так и для сокращения технологических затрат… Насколько серьезно этот вопрос обсуждается в чиновничьих кабинетах и обсуждается ли вообще?

— Думаю, степень серьезности выражается в объеме капитальных инвестиций. Инвестпрограмма газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, в 2020 году составила 350 млн грн. Мы оцениваем потребность системы в 3,8 млрд грн ежегодно, для того чтобы решить самые «горящие» вопросы по техническому состоянию сетей. Чтобы заниматься вопросами редизайна с целью подготовки сетей к работе с новыми видами энергии, нам ежегодно необходимы еще большие ресурсы.

Надеюсь, что государство это все понимает, но для нас понимание государства – объем капитальных инвестиций в тарифе. Мы даже готовы говорить о том, что пусть источником инвестиций будет не тариф, а заемные средства. А в тарифе будет только компенсация за пользование привлеченными средствами. Мы готовы обсуждать разные варианты, в том числе кредитование под гарантии государства.