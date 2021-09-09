"Эпицентр" откроет во Львове первый торгово-развлекательный центр в сети – замгендиректора компании "Эпицентр К" Гончаров

Эксклюзивное интервью заместителя генерального директора, директора по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимира Гончарова агентству "Интерфакс-Украина"

(приводится на украинском языке)

Текст: Оксана Гришина



- Розкажіть про плани експансії "Епіцентру" в 2021 році та в перспективі найближчих років.

- Цього року ми вже відкрили та провели реновацію в девʼяти ТЦ: двох у Запоріжжі, в Кропивницькому, Хмельницькому, Шепетівці, Миколаєві, Полтаві, Нікополі. Наприкінці серпня запустили повністю відновлений після підпалу торговельний центр в Первомайську. Ми не просто відбудували те, що згоріло – ми створили абсолютно новий торговельний центр, відповідно до наших оновлених планограм та концептів. А площа була збільшена до 6100 кв. м. По суті це наш оптимальний формат, який ми пропонуємо для районних центрів, невеликих міст. Ми вже маємо також досвід роботи в ньому в обласних центрах: на початку літа відкрили ТЦ подібного формату в Миколаєві.

Будуємо новий ТЦ в Ізмаїлі, у вересні планується відкриття реконструйованого та добудованого ТЦ в Дніпрі. Підписали основний договір на розміщення у ТРЦ Blockbuster Mall магазину площею 26,5 тис. кв. м, його буде відкрито восени. Ще у столиці з'явиться ТЦ на Березняках.

У новому форматі запустимо наш "Епіцентр" у Львові, який розташується на ділянці поруч з ТРЦ King Cross. У цьому ТРЦ ми вже орендуємо приміщення під "Епіцентр" площею 12 тис., а поруч побудуємо першу чергу нового ТЦ "Епіцентр" площею 50 тис. кв. м. У подальших планах - розширення проєкту до формату ТРЦ. Наразі немає рішення, чи ми залишимо діючий "Епіцентр" в ТРЦ King Cross, чи повністю сконцентруємося лише на розвитку власної ділянки.

Також ми працюємо над відкриттям п’яти ТЦ оптимального формату на Сході України - у Сіверськодонецьку, Слов’янську, Рубіжному, Бахмуті та Покровську. Таким чином маємо на меті зробити наші товари доступними для мешканців територій, що будуть відновлюватись та розвиватись.

Крім цього, в роботі перебувають ТЦ оптимального формату в Олександрії, Бердичеві, Кривому Розі (другий в цьому місті). Для Бердянська розробляємо більший проєкт - площею близько 20 тис. кв. м.

В роботі є ще чимало ділянок. Наприклад, маємо на меті відкрити третій "Епіцентр" в Дніпрі. Ми придбали для нього ділянку з виходом на набережну, на відстані 2 км від центру міста. Гарна локація, де ми створимо потужний об’єкт.

Деякі з проєктів перебувають на стадії оформлення земельних ділянок.



- Який обсяг інвестицій передбачається для розвитку мережі?

- Наш інвестиційний план передбачає 50 нових ТЦ за 2021-22 роки. Ми розробили його наприкінці 2019 року і тоді планували витратити на ці цілі $706,5 млн. Проте вже можу сказати, що ця сума точно буде більшою. По-перше, за цей час зросла вартість будівельних матеріалів, робіт тощо. По-друге, ми в розробці концепцій теж не стоїмо на місці. Наприклад, кардинально зміняться фасади торгових центрів.



- Де ми побачимо перший з нових фасадів?

- У вересні в ТЦ "Епіцентр" у Полтаві з'явиться інтерактивний, з великими екранами, інноваційний фасад. Загалом підбити підсумки щодо інвестицій можна буде наприкінці року, тоді й побачимо наскільки перевищуємо свій план.



- Ви назвали 6100 кв. м оптимальним форматом. Він найменший? Скільки всього форматів?

- В мережі є й менші, але наразі при будівництві нових ТЦ ми зупинилися на оптимальному форматі 6100 кв. м. Та навіть він постійно вдосконалюється. Обираючи формат, ми враховуємо всі фактори, починаючи з населеного пункту, локації, логістики, населення та розвитку регіону, наявності тих чи інших підприємств. Ці комплексні маркетингові дослідження робить наш відділ розвитку ще перед тим, як придбати або орендувати земельну ділянку.



- Крім розвитку своїх ТЦ та ТРЦ, ви розширюєтеся шляхом розміщення магазинів у складі інших ТРЦ. Які вимоги для цих приміщень? Чи є обмеження з огляду на якість, чи можливий "канібалізм", наприклад?

- Ми розглядаємо всі пропозиції, які до нас надходять. Наприклад, ми в переговорному процесі з ТРЦ Respublika Park, хоч він поруч - за нашим торговим центром на Кільцевій дорозі в Києві, паркан в паркан. Але ми розглядаємо можливість відкрити там наші концепти, які розвиваються за межами "Епіцентру", в тім числі в складі ТРЦ. Це Intersport, E.Pic, ЦЕ ТЕ, MonCheri, Lapki, Галереї Деко, Центр Меблів, Дім Води, Садовий Центр, All4Rest, Sleep-студія, Militari, Студія Інтер'єрів, Студія Світла, Аптека 100+, Food Market.



- Які ще ТРЦ ви може вже назвати як потенційні для ваших магазинів?

- Наразі ми вивчаємо такі об'єкти як "МОСТ-сіті" в Дніпрі, Fabrika в Херсоні, ТРК "Сонячна галерея" у Кривому Розі. Ми розглядаємо не тільки нові ТРЦ. Наприклад, ми відкрили "Галереї Деко" в ТЦ "Аркадія" (Київ), який має дещо застарілу концепцію, однак наш магазин демонструє там гарні результати. Ухвалюючи рішення, ми оцінюємо передусім можливості залучення до наших об’єктів нових покупців.

- Як ви розробляєте проєкти торгових центрів?

- Всі проєкти наших ТЦ "Епіцентр" ми розробляємо самі. В компанії існує напрямок, який займається розробкою і повним супроводженням екстер’єрів та інтер’єрів наших об'єктів. Він називається НЕКТАР – це абревіатура, яка розшифровується наступним чином: Напрямок Ексклюзивних Концептів та Розвитку.

В нас немає двох однакових ТЦ, ми постійно щось вдосконалюємо. Завдяки нашим працівникам розвиток йде від покупця, від аналізу його потреб і побажань. Щодо конструктиву - тут існують варіанти. Є металокаркас, який наші будівельники після розробки проєкту замовляють на тому чи іншому заводі. Так само ми співпрацюємо з виробниками залізобетонних конструкцій. Хочу сказати, що можливості виробництва метало- або залізобетонного каркаса, які існують в Україні, не покривають всі наші потреби. Ми працюємо з усіма, хто може виробляти різні типи конструкцій.



- Ви дуже швидко будуєте – за три-чотири місяці.

- В нас рекорд - 74 дні від чистого поля до перерізання стрічки. Йдеться про "Епіцентр" площею 20 тис. кв. м у Кривому Розі.



- Завдяки чому вам вдається так швидко будувати?

- Злагоджена робота всіх підрозділів і, безперечно, енергетичний запал засновників компанії.



- Чи відрізняється асортимент в ТЦ залежно від регіону?

- Асортимент постійно змінюється, адже щоразу з’являються нові пропозиції. Наші керівники напрямків, а їх у нас 16, відвідують всі галузеві виставки, обирають найсучасніший, найяскравішій та найцікавіший товар. Плюс ніхто не скасовував фактор сезонності.

Щодо вітчизняних виробників, безперечно, ми в них зацікавлені. Саме завдяки тісній співпраці з "Епіцентром" нерідко локальні гравці нарощують об’єми та стають загальноукраїнськими. Звісно, з огляду на нашу розгалужену мережу ми зацікавлені в розвитку виробників. Постачальнику також простіше мати великий обсяг поставок, які можна привезти в одну точку - наш логістичний центр у Калинівці, а далі ми вже самі доставимо товар на ТЦ. Але є й маленькі виробники, які можуть забезпечити лише свій регіон. Тому наші директори торгових центрів можуть залучати до 10% місцевих постачальників. Це сприяє розвитку малого та середнього бізнесу на місцях.

Слід також враховувати специфіку будматеріалів, наприклад, газобетону чи цементу. Вартість їх доставки суттєво впливає на кінцеву ціну для споживача, тому доцільно продавати такий товар там, де він виробляється. Відтак у всіх наших ТЦ представлені локальні позиції цих матеріалів від місцевих виробників. Але є також регіональна специфіка. Наприклад, на півдні надають перевагу будівництву з використанням газобетону, а на заході більше довіряють цеглі. Тому асортимент всіх ТЦ відрізняється.



- Стільки товарних позицій представлено зараз в мережі? Яка доля локальних товарних позицій загалом в мережі?

- Наша політика – створювати умови вітчизняним виробникам, які б дозволяли бути якомога ближче до споживачів. Саме тому ми працюємо безпосередньо з виробниками, а не з посередниками. Загальна кількість артикулів у торговельних центрах становить майже 780 000. Ми співпрацюємо майже з 9000 постачальниками і 56% із них - українські, при цьому частка вітчизняних товарних позицій постійно зростає. Доля імпорту, який ми самі ввозимо, становить близько 15% і має тренд до зниження. Все інше – імпорт від наших партнерів.



- Описуючи майбутні відкриття, ви відзначили перший ТРЦ "Епіцентр". Де він з’явиться?

- Будемо говорити про речі, які можемо сьогодні озвучувати. Найближчим часом ми реалізуємо проєкт у Львові, про який я вже згадував. Зараз триває розробка кінцевої планограми, поки некоректно називати його площу та інші подробиці, але цей об’єкт буде надзвичайно потужний. Також тривають активні роботи щодо проєкту третього ТЦ в Дніпрі, в планах є й ТРЦ в Запоріжжі на нещодавно придбаній ділянці.

Звичайно, наша стратегія не оминає й столицю, але конкретної локації зараз не можемо озвучити. Також працюємо над концепціями ТРЦ в Одесі й Харкові. Ба більше, на розробці проєктів інноваційних ТРЦ ми не плануємо зупинятися. У нас дуже амбіційні плани і ми будемо вдосконалювати, збільшувати та розвивати абсолютно всі наші напрямки.



- Чи можете озвучити концепцію майбутніх ТРЦ, особливо її розважальної/соціальної частини?

- Сьогодні ми знаходимося на стадії розробки архітектурно-проєктного рішення. В нашому розумінні це має бути ТРЦ, який не схожий на інші вже наявні в Україні. Звісно, там мають бути бренди, які завоювали найбільшу прихильність українців та популярні у світі. Також маємо залучити бренди, які ще не представлені на нашому ринку. Крім того, ми створимо особливі магніти, які ще ніде не представлені, й зроблять наші проєкти дійсно унікальними. Ми залучаємо архітекторів, які мають досвід створення таких проєктів. І маємо дуже високі вимоги як щодо зовнішнього вигляду майбутніх проєктів, так і щодо їх наповнення.