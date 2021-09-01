Узбекистан и Украина активно развивают торговлю и экономические проекты – посол

Эксклюзивное интервью посла Узбекистана в Украине Алишера Курманова агентству "Интерфакс-Украина"

- По прогнозам МВФ, ВВП Узбекистана в 2021 году вновь вырастет не менее чем на 5%. За счет чего?

- Говоря о сегодняшних успехах Узбекистана, а они не только в экономической плоскости, хотел бы увязать феномен "Нового Узбекистана" с приходом к власти Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиеева, и последовавшей за этим событием, чередой широкомасштабных реформ, и экономической модернизацией.

Основной фокус программы реформирования Узбекистана направлен на либерализацию всех сфер общественной жизни, с особым уклоном на демократизацию общества и развитие рыночной экономики. В этих целях была принята Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах: совершенствование системы государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона, экономическая либерализация, развитие социальной сферы, обеспечение безопасности и проведение взвешенной и конструктивной внешней политики.

Я думаю, всем очевидно одна простая истина - без обеспечения полного и эффективного функционирования всех ветвей власти, успех в экономической сфере невозможен.

Что касается экономики, то первые шаги по либерализации были направлены на активизации новых точек экономического роста – улучшение инвестиционного климата, расширение экспортного потенциала, активизацию внешней торговли, укрепление макроэкономической стабильности, укрепление доверия международных финансовых организаций к проводимой Президентом страны экономической и финансовой политике.

Важным фактором стимулирования экономической активности стала новая региональная политика Ташкента, согласно которой основным приоритетом был обозначен регион Центральной Азии.

Благодаря открытой и прагматичной политике Узбекистана в отношении стран Центральной Азии, были возобновлены региональные связи и открыты границы. Восстановление логистических связей и открытие пунктов пограничного переходов способствовало развитию региональных экономических и торговых отношений.

В результате уровень двустороннего и многостороннего сотрудничества в регионе заметно повысился. Например, в течение 2017-2019 г.г. общий объем торговли Узбекистана со странами ЦА ежегодно рос и достиг 5,2 миллиарда долларов. Согласно статистике, в 2020 году, несмотря на глобальную пандемию, эта сумма составила 5 миллиардов долларов, в то время как доля стран ЦА в общем товарообороте Узбекистана выросла с 12,4 % (2019 год) до 13,6% в 2020 году.

Общее улучшение экономического климата незамедлительно сказалось на резком росте инвестиционной активности. За прошедшие 4 года из всех источников освоено инвестиций на 83 миллиарда долларов, это почти в 2 раза больше, чем за предыдущие 26 лет.

Как видите, обновленная модель экономического развития Узбекистана дает свои результаты.

- Узбекистан с населением почти в 35 млн человек остается одной из крупнейших стран, не входящих в ВТО. Когда правительство прогнозирует вступление страны в эту организацию и чем вызван столь долгий процесс вхождения?

- Вступление Узбекистан во Всемирную торговую организацию (ВТО) является одной из актуальных задач, стоящих перед внешнеэкономическим блоком Узбекистан.

Длительный процесс вступления, думаю объяснятся эволюцией Узбекистана в целом, переосмысления политики протекционизма и осознания необходимости интегрирования в глобальную экономическую систему.

В общем плане рабочая переговорная группа по вступлению Узбекистана в ВТО была создана в 1998 году, однако процесс не отличался особым динамизмом. Только лишь с приходом к власти Президента Узбекистан Ш. М. Мирзиёева мы кардинально пересмотрели наши подходы во внешнеэкономической сфере.

В июле 2019 года Узбекистан передал в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

Уже 7 июля 2020 года возобновили свою деятельность заседания совместной рабочей группы по вступлению страны в эту организацию.

В текущем году ожидается проведение очередного, 5-го заседания Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

Убежден, что процесс интеграции страны к данной организации не займет много времени.

- Узбекистан в конце 2020 года получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом совете, некоторые аналитики предрекают скорое вступление Вашей страны в эту организацию. Как Вы оцениваете шансы на это и не усложнит ли это украино-узбекские торговые отношения?

- Как и любое суверенное государство, в вопросе международной интеграции мы полагается исключительно на национальные интересы. По нашим оценкам, статус наблюдателя в данной организации, подчеркиваю – наблюдателя, предоставит следующие преимущества для Узбекистана:

– возможность для изучения работы организации изнутри, при этом без каких-либо обязательств и рисков для своей экономики;

– возможность более тщательно изучать возможности для расширения поставок отечественной продукции на рынки стран ЕАЭС и вырабатывать соответствующие рекомендации для своих экспортеров;

– статус страны-наблюдателя при ЕАЭС выводит на качественно новый уровень диалог и практическое взаимодействие со странами этого объединения, являющегося основным торговым партнером Узбекистана;

– Россия, Казахстан и Кыргызстан, входящие в число главных торгово-экономических партнеров Узбекистана, как члены ЕАЭС проводят единую таможенно-тарифную политику и гармонизируют свои технические стандарты, в рамках работы ЕЭК. Поэтому, статус наблюдателя от Узбекистана сможет предоставлять отечественным экспортерам и импортерам полезную информацию о принимаемых на уровне ЕЭК решений, регулирующих правила экспортно-импортных операций, в том числе на рынках указанных стран;

– учитывая перспективы развития в Узбекистане отраслей экономики, выпускающих готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе электротехнической, автомобильной, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической и других, рынки стран ЕАЭС являются основными потребителями экспортируемой готовой продукции;

– представитель Узбекистана при ЕЭК будет оказывать содействие соответствующим министерствам и ведомствам страны в поддержании регулярных контактов со структурами ЕЭК по вопросам развития торгово-экономического взаимодействия, технического, таможенного, санитарного и фитосанитарного регулирования, другим вопросам, отнесенным к сфере ведения Комиссии, а также диалогу и сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес для Узбекистана и стран ЕАЭС.

– вовлеченность Узбекистана в качестве наблюдателя интеграционного объединения предоставит возможность своевременно адаптировать национальное законодательство к требованиям и правилам как ЕАЭС, так и ВТО. Это обуславливается с тем, что принципы деятельности ЕАЭС основываются на базовых принципах ВТО, членом которой также является как сам ЕАЭС, так и значительное большинство его стран-участниц. К настоящему времени ЕАЭС полностью привела свои технические регламенты в соответствие с нормами и стандартами ВТО;

Кроме того, следует отметить, что 80% внешнеторговых грузов Узбекистана перевозятся через страны-члены ЕАЭС, что приводит к увеличению доли транспортных расходов в стоимости экспортных товаров и актуализирует развитие транспортно-коммуникационных связей в рамках ЕАЭС.

Узбекистан готов к сотрудничеству со всеми экономическими объединениями, которые отвечает его национальным интересам, и ЕАЭС в данном случае не исключение.

В то же время статус наблюдателя не ограничивает нас во взаимодействии с другими странами включая Украину, поэтому эти процессы следуют рассматривать в комплексе гармоничной интеграции Узбекистана в глобальные и региональные торгово-экономические тренды.

- Между нашими странами вот уже почти 5 лет отсутствует прямое регулярное авиасообщение. В чем суть этой проблемы, какие перспективы ее решения и какие сейчас авиакомпании как чартеры летают между Украиной и Узбекистаном?

- В настоящее время авиационные власти двух стран проводят переговоры и хотелось бы надеяться, что в текущем году стороны все-таки достигнут консенсуса. Хотя сам факт того, что с июня прошлого года украинские авиаперевозчики начали программу чартерных рейсов, и на сегодняшний день две украинские авиакомпании МАУ и Sky Up осуществляют регулярные чартерные рейсы в Узбекистан, говорит о рентабельности данного направления.

Обнадеживающе прозвучали намерения авиакомпании Sky Up и Bees Airline осуществлять рейсы по маршруту Киев — Самарканд. Значит бизнес голосу "ЗА", а это уже половина успеха.

Хочу подчеркнуть, что вопрос лежит в исключительно коммерческой плоскости. В частности, 19 апреля с.г. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по трансформации компаний Uzbekistan Airways. Согласно представленной презентации, в условиях глобальной пандемии авиакомпания объявила о закрытии 12 авиарейсов и проанонсировала решение ввести новый рейс в Киев. Как видите, полёты в Киев обозначены как перспективные, несмотря на все проблемы, с которой сталкивается сегодня гражданская авиация.

Исходя из изложенного, хотел бы пожелать нашим авиационным властям ускорить переговорный процесс, так как регулярное авиасообщение значительно усилит экономическую и культурно-гуманитарную составляющую наших отношений.

- Какие объемы товарооборота в 2020 и показатели 2021? Какие тенденции в торговле?

- Мы наблюдаем поэтапный рост показателей товарооборота между нашими странами. Несмотря на вызовы пандемии в прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 16% по данным узбекской стороны и на 30% по данным украинских статистических органов. В цифровом выражении эта сумма составляет $439,4 млн в 2020 году и $230,9 млн. по итогам первых 5 месяцев 2021 года.

Данная активизация объясняется совокупностью факторов, формированию которых способствовали экономическая либерализация, проводимая в Узбекистане, ускоренное развитие промышленного и аграрного секторов, активизация предпринимательства. С другой стороны, украинские предприниматели и потребители стали все больше и больше приобретать продукцию узбекского производства. В частности, большим спросом в Вашей стране пользуется продукция сельского хозяйства, текстильные изделия, электроника, автомашины, продукты нефте- и агрохимии и т.д.

- Предприятия из каких секторов экономики уже поставляют свою продукцию в Вашу страну?

- Рост товарооборота не в последнюю очередь обеспечивается за счет украинской продукции. Порядка 50% процентов экспорта Украины в Узбекистан составляет фармацевтика, машины и оборудование. Среди традиционных лидеров украинского экспорта также – металлургия, КРС и мясо, сахар и кондитерские изделия, бумага и картон, масло и т.д.

Комплементарность структур наших экономик позволяет решать насущные вопросы экономического развития. В частности, в ходе визита делегации Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи в Киев 16-18 ноября прошлого года мы провели серию встреч с целью привлечения украинских производителей сахара, подсолнечного масла, пшеницы и муки к биржевым торгам на УзРТСБ. Мы с большим удовлетворением наблюдаем процесс расширения товарной номенклатуры взаимного торгового-оборота.

- Как продвигается проект компании "Фармак" по локализации своего производства в Узбекистане?

- Фармацевтическое направление считается одним из перспективных отраслей экономики Узбекистана. Сегодня, объем фармацевтического рынка Узбекистана оценивается в более чем 1 миллиарда долларов, однако доля местных производителей на нем невелика. Очевидно, что столь высокотехнологичную отрасль необходимо развивать с международными партнерами включая таких лидеров фармпромышленности Украины как "Фармак" и "Лекхим".

В рамках реализации программы импортозамещения и наращивания экспортного потенциала в апреле 2020 года был дан старт строительству Инновационного научно-производственного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Данное учреждение является единственным в регионе современным фармацевтическим кластером, где планируется создать свыше 1700 новых рабочих мест за счет реализации 14 инвестиционных проектов, среди которых также значится и украинский фармацевтический гигант "Фармак". В ближайшее время, ожидается подписание соответствующего инвестиционного соглашения.

В свою очередь, компания "Лекхим" уже приступила к строительству своих производственных площадей в Ташкентской области.

- Какая номенклатура узбекского производства недооценена в Украине и к каким возможностям по выстраиванию бизнеса с Узбекистаном Вы рекомендовали бы присмотреться бизнесменам из Украины?

- По моему мнению, есть очень много "точек роста", которые могут значительно активизировать наши двусторонние экономические отношения. Это сельское хозяйство, животноводство, образование, IT, промышленная кооперация, создание специализированных украинских кластеров в Узбекистане и наоборот. Список можно долго продолжать, но есть ряд ключевых факторов, которые гарантируют "обреченность на успех" любых двусторонних инициатив.

Во-первых, наши экономики отличаются взаимодополняющим, а не конкурирующим характером.

Во-вторых, нам необходимо рассматривать друг друга в качестве "ворот в Европу и Азию" соответственно. Обе страны предоставляют выход на емкие рынки европейских и азиатских стран.

В-третьих, нам нечего делить, у нас есть общее позитивное прошлое, и самое главное, обоюдное желание сотрудничать.

Как видите, половина успеха уже гарантирована. В краткосрочной перспективе на межправительственном уровне необходимо активизировать усилия по институализации наших отношений. Обеспечить возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, регулярного авиасообщения, работать над устранением технических барьеров, активизировать межрегиональный диалог. Параллельно с указанным, опираясь на инструменты ТПП двух стран, стимулировать диалог на уровне частного бизнеса.

- В конце прошлого года украинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua запустился в Узбекистане, есть ли ещё какие-либо успешные примеры выхода на узбекский рынок украинских компаний сектора услуги?

- Выход Zakaz.ua на рынок страны действительно можно рассматривать в качестве "первой ласточки". Тренд обнадеживающий и убежден, что число украинских сервисных компаний будет расти.

Мы с интересом проследили новости о том, что крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka рассматривает возможность выхода на рынок Узбекистана. Не менее важным считаю тот факт, что ведущее маркетинговое агентство страны Fedoriv Agency так же работает с клиентами из Узбекистана.

- Узбекистан, Афганистан и Пакистан приняли "дорожную карту" по проекту ж/д ветки к пакистанским портам, могут ли украинские компании рассматриваться в качестве партнеров и поставщиков в реализации этого проекта?

- Безусловно, украинские компании могут найти «точки соприкосновения» со своими узбекскими партнерами по вопросу этого чрезвычайно перспективного проекта.

Несмотря на новости, которые идут из Афганистана, очевидно одно –стороны устали от войны и будут стремиться достигнуть консенсуса по мироустройству в этой истерзанной войной стране. Следующий шаг – восстановление экономики, выход на новые рынки, решение логистических вызовов.

15-16 июля в Ташкенте прошла Международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Высокий уровень конференции и тематика повестки дня, наглядно продемонстрировала, что ключевым элементом всей архитектуры взаимосвязанности наших регионов призвана стать железная дорога Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, проект строительства которой уже получил широкую поддержку, в том числе со стороны ведущих международных финансовых институтов.

Реализация проекта позволит полностью реализовать транзитный потенциал двух регионов, а также создаст мощную платформу для достижения инклюзивного экономического развития стран Центральной и Южной Азии.

Кроме того, проект строительства Транс-афганского железнодорожного коридора в перспективе может соединить страны Центрально и Южной Азии с Китаем и другими ведущими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, что входит в концепцию инициативы "Один пояс, один путь".

Посольство Республики Узбекистан в Украине готово оказать содействие украинским компаниям, заинтересованным принять участие в реализации данного проекта.

- Какую оценку дает Узбекистан происходящему в Афганистане?

- Официальная реакция озвучена МИДом. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане, поддерживаем заявления внутриафганских сил о готовности к формированию инклюзивного правительства. Надеемся на достижение всеобъемлющего мира в рамках межафганских переговоров в Дохе. Выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлен мирным путем на основе всеобщего консенсуса с учетом общепринятых норм международного права.

Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны.

В настоящее время дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме. Узбекская сторона поддерживает тесные контакты с представителями Движения "Талибан" по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.

Мы также твердо заявляем, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.

- Узбекистан к 2030 году планирует нарастить добычу газа втрое - до более 150 млрд куб. м в год, это увеличение добычи всё уйдёт на Китай или возможны реализации и других проектов в том числе в сторону Европы?

- На сегодняшний день экономика Узбекистана так бурно развивается, что, по некоторым прогнозам, к 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и расширению его переработки внутри страны, а также увеличению производства продукции с добавленной стоимостью.

В стране идет активное строительство крупных газоперерабатывающих комплексов, которые будут синтезировать авиационное топливо, олефины и другие высокорентабельные продукты из природного газа. Так что, структура экспорта Узбекистана коренным образом меняется. Мы уже не сырьевой экспортер, а страна, которая уверенно идет к "Четвертой промышленной революции".

- По данным украинского Министерства образования, Узбекистан стабильно входил в первую пятерку стран, отправляющих своих граждан на обучение в украинские вузы. А какова сейчас динамика, какие вузы пользуются популярностью?

- Вынужден констатировать, что динамика пошла на спад. Это вызвано рядом факторов: рост числа ВУЗов в Узбекистане, карантинные ограничения, выход узбекских студентов на новые образовательные рынки, а также полный перевод процесса обучения на украинский язык.

В целях выработки новых подходов в данной сфере нами прорабатывается вопрос организации визита украинской делегации во главе с министром образования и науки г-ном С.Шкарлетом. В рамках визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и проведение форума ректоров. Параллельно с указанным мы в достаточно «агрессивной» форме стараемся наладить межвузовское взаимодействие по программам двойных дипломов, совместных научных исследований и публикаций.

Убежден, что в результате предпринимаемых мер мы сумеем качественно изменить сотрудничество в сфере высшего образования в кратчайшие сроки.

Что касается наиболее популярных специальностей то это медицина, юриспруденция и экономика.

- Сколько граждан Украины посетили Узбекистан и сколько граждан Узбекистана посещают Украину? Есть ли у Узбекистана планы по стимулированию большего интереса граждан Украины к посещению Вашей страны?

- Согласно статистическим данным Госкомтуризма РУ, за 6 месяцев 2021 г. нашу страну посетили 2 555 украинских граждан (в 2020г. – 3174 чел.). В свою очередь в 2020 году Украину посетило более 12 тыс. граждан РУ, за 1-е полугодие с.г. – уже более 9.5 тыс.

Безусловно данные показатели не соответствуют имеющимся возможностям Узбекистана и Украины. С учетом изложенного отдельной нашей задачей является дальнейшее углубление сотрудничества в сфере туризма.

Проведенный в марте 2021 круглый стол "Узбекистан-перекресток цивилизаций" продемонстрировал большой интерес специалистов отрасли к формированию интересных туристических продуктов на рынках двух стран. Тенденция обнадеживающая, и, несмотря на карантинные ограничения, ожидаем поэтапного роста туристов из двух стран.