Одесский аэропорт является успешным примером государственно-частного партнерства – гендиректор

Эксклюзивное интервью генерального директора Международного аэропорта "Одесса" Владимира Семенченко и коммерческого директора предприятия Вячеслава Чеглатонева агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Оксана Гришина



- 16 июля открыта новая взлетно-посадочная полоса. Но посадка на нее осуществляется пока по правилам визуальных полетов. Когда рассчитываете наладить оборудование и запустить инструментальную систему?

- С.: Все оборудование уже закуплено и установлено, сейчас идет процесс тестирования и сертификации. Согласно требованиям, был произведен облет, Украэрорух протестировал. Мы заканчиваем документирование всех процессов, в ближайшее время (на этой неделе) подаем в Госавиаслужбу и надеемся, что к 1 сентябрю начнем работать по первой категории на этой системе. Первая категория, кстати, была и на старом оборудовании. Примерно к 1 октября уже будем работать по третьей категории.



- Третья категория сейчас в Украине есть только у Борисполя?

- С.: Абсолютно правильно. Но третья категория не означает, что мы станем всепогодным аэропортом. Нет аэропортов в мире, которые принимают самолеты в любую погоду. Есть погодные условия, когда аэропорты закрываются. Но третья категория на сегодня самая надежная.



- Какой объем госфинансирования выделен на магистральную рулежную дорожку? Когда она будет сооружена?

- С.: Рулежная дорожка – третья часть реновации аэродромного комплекса. Информация открыта, из госбюджета идет около 900 млн грн, тендеры уже проведены, мы планируем ее закончить в четвертом квартале 2022 года.



- Новый перрон – пример государственно-частного партнерства? Какова доля частного инвестора?

- С.: Да, это пример успешного государственно-частного партнерства. Четыре стоянки были полностью инвестированы за счет частных средств и четыре стоянки входили в проект первого-второго этапа реконструкции.



- Вторая часть реновации включала установку четырех телетрапов. Один из них уже обслуживает пассажиров. Когда будут установлены еще три?

- Ч.: До конца августа будет доставлен второй телетрап и начнется процесс монтажа. Затем третий и четвертый – постепенно, чтобы не прерывать работу аэропорта. В сентябре все они уже будут принимать пассажиров.



- Мастер-план для Одесского аэропорта был разработан Airport Consulting Vienna еще в 2012 году. Какие изменения внесены в него?

- С.: Мастер-план 2012 года – это фундамент, основа развития, но мы его, конечно же, корректируем. Новая полоса, новые перроны – были заложены в план 2012 года. Тогда у Одесского аэропорта были терминал и полоса, построенные 60 лет назад. На основе сотрудничества с Airport Consulting Vienna и испанским государственным проектным институтом INECO был разработаны проекты терминального и аэродромного комплекса. Эти два значительных этапа реализованы – Одесса имеет современную полосу и новый терминал.

Но мастер-план нуждался в корректировке, мы с Вячеславом Ивановичем активно принимали участие в этой работе в 2020-2021 годах. Обновленный мастер-план отвечает новым мировым реалиям, с учетом пандемии, экономическим показателям.



- Какие обновления предусмотрены мастер-планом редакции 2021 года?

- С.: Прежде всего, грузовой терминал. Еще в плане присутствует потенциальное развитие пассажирского терминала, когда мы достигнем пассажиропотока 4,5 млн. Терминал с новыми перронами планируется расширять на юг, вслед за удлинением полосы на 800 метров, до 3,2 км.

Также потенциально, потому что мы еще считаем экономику, в мастер-плане присутствует технический ангар для обслуживания воздушных судов типа Boeing 737 и Airbus A320. Экономика для этих проектов на стадии просчета концепции. Мы активно обсуждаем, но пока не готовы сказать: нам это крайне нужно именно здесь. Я об ангаре для обслуживания воздушных судов.



- На какие из проектов уже выделена земля?

- С.: Мы работаем в рамках существующих границ аэродрома, что и дает нам возможность уверенно планировать развитие. Все озвученные проекты – на этих участках.



- Когда, в идеале, можно получить новую полосу 3,2 км?

- С.: Это зависит от активности аэропорта. Чем больше будет рейсов тяжелых самолетов, а это развитие рынка, тем быстрее мы сможем убедить в целесообразности удлинения полосы.



- Уже озвучено с сентября открытие рейсов WizzAir Abu Dhabi в Одессу как раз на таких бортах. Есть ли еще новые рейсы?

- Ч.: Мы знали, какими будем этим летом – характеристики новой полосы и нового перрона, телетрапы. И постоянно вели переговоры. Реакция авиакомпаний, естественно, привязана к открытию полосы. Помимо Абу Даби, который уже заявлен с сентября, есть согласованность с действующим перевозчиком об использовании более тяжелых бортов. Мы обсуждаем Airbus A321, уточняем ряд технических параметров наземного обслуживания.



- Когда вы говорите о перевозчиках, готовых на рейсы в Одессу ставить более тяжелые борта, речь о Turkish Airlines?

- Ч.: Да, они готовы ставить крупную технику. Более того, с 1 августа число рейсов Turkish Airlines в Стамбул увеличено до трех в день, было 14, становится 21 в неделю. Pegasus открыли новое направление в Анкару буквально накануне старта работы новой полосы. Мы ведем переговоры о более крупных бортах с нашими другими партнерами – инфраструктура позволяет, рынок показывает хорошую динамику, Европа открывается.

Ведем переговоры и с новыми перевозчиками, но анонсируем новые рейсы после того как загружается в продажу, это общая практика аэропортов.

Следующий этап развития – это базирование воздушных судов в Одесском аэропорту, что тоже даст импульс развития.



- Чувствуете ли влияние на активность переговоров открытого неба?

- Ч.: По открытому небу было только сообщение, что Евросоюз одобрил вступление Украины. Подписание, пока это неофициальная дата, в октябре. Там есть два этапа. С октября наши авиакомпании получат неограниченный доступ на европейский рынок, а европейские к нашему. Параллельно будет происходить процедура ратификации этого соглашения, все участники должны одобрить вступление Украины.

Но на настроение пассажиров и авиакомпаний в нынешней ситуации больше влияет снятие карантинных ограничений – открытие доступа в Германию, Нидерланды. Все очень ждут Италию. С ростом процента вакцинации, по мере открытия границ для Украины даже без влияния открытого неба мы надеемся на активизацию пассажиропотока.



- Маркером активности авиапотока является Ryanair.

- Ч.: Ryanair восстановил практически полностью доковидные направления, за исключением одного направления, Италия. Мы даже в постковид немного расширили сетку из Одессы, открыли этим летом Барселону и Корфу.



- Кто летает в Барселону? В основном моряки?

- Ч.: Да, плюс те, кто имеют рабочую визу, рейсы два раза в неделю загружается в обе стороны очень хорошо. Очень хорошо грузится Польша, Берлин. Большая часть рейсов Ryanair даже превышают наши ожидания. У нас намечены также новые направления в Северную Европу.



- Какова сейчас активность бизнес-авиации в Одесском регионе? Какие услуги готовы предоставлять частной авиации? Вы озвучивали как ближайшую перспективу новый VIP-терминал.

- С.: VIP-терминал – это будет часть нового терминала, дополнительный сервис для пассажиров, которые хотят получить чуть больше услуг – отдельный зал прохода, отдельные стойки регистрации, таможня и пр. Как таковая стройка VIP-терминал как части нового терминала уже завершена, осталось дооборудовать. Необходимую сумму сложно назвать до финала проекта, но это частные инвестиции, там нет ни копейки налогоплательщиков.

Ч.: Бизнес-перелеты более безопасны с точки зрения социальной дистанции, и, конечно же, более высоко маржинальны. Во всем мире рост этого сегмента в 2020-2021 году превысил 200%. В Одессе этот сегмент имеет исторически стабильный спрос, но долю занимает предельно малую, от 1 до 3% общего количества рейсов. Данный сегмент характеризуется сезонностью, количество рейсов возрастает летом или под события: футбольный матч, открытие фестиваля и т.п. Инфраструктурно у нас созданы все условия, и существующий VIP-терминал, есть отдельный перрон, который в основном эксплуатируется под стоянку чартерных судов.



- Каковы перспективы грузового терминала? Есть ли у вас уже предварительные договоренности с крупными логистическими компаниями?

- С.: У нас есть договоренности на уровне letter of understanding, который позволяет обсуждать, не закрепляет никаких прав и обязательств, но подтверждает заинтересованность, с крупнейшим грузовым европейским оператором. Мы сейчас находимся практически в ежедневном диалоге по техническим вопросам, формируется терминал, его объем и структура. Он однозначно заработает в 2022 году. Я этого очень хочу.



- Но проект пока на уровне "участок земли и желание"?

- С.: Земля и намерение – это 95% успеха. Это тоже будут частные инвестиции, но их объем зависит именно от арендаторов и их требований. Там однозначно будет зона охлаждения, зона опасных грузов, от их объема рассчитывается необходимое оборудование.



- Каково соотношение неавиационных/авиационных услуг в Международном аэропорту "Одесса"?

- Ч.: Доля неавиационных услуг растет. Мы завершили формирование сети общественного питания внутри аэропорта: три заведения в зале вылета международных рейсов, одно – в зоне внутренних. Открыли в феврале 2021 года магазин duty-free от DUFRY, оператора №1 в тревел-ритейле. Реализовали концепцию паркинга – у нас есть и со стороны перрона, и со стороны города есть все необходимые сервисы.

С.: Наша неавиационная часть в общем бюджете - около 30%. Это хорошая доля, но чем больше доля неавиационки, тем легче говорить о дальнейшем развитии, о том, что аэропорт может стать центром притяжения не только пассажиров, но и в целом общественным многофункциональным центром. Концепция аэропорт-сити это и предполагает гостиницу, развлечения, рестораны, концерты.



- Относительно прописанных мастер-планом-2021 дальних проектов – гостиницы, индустриального парка и пр. Есть ли договоренности с городской и областной администрациями о выделении/резервировании земельных участков?

- Ч.: Мастер-план предполагает создание кластера вокруг аэропорта. Эти проекты – часть проекта аэропорт-сити, но развитием этих сегментов будут заниматься другие структуры. Продолжается работа по выделению участков земли под эти проекты облсоветом.



- В связи с амбициями стать южным авиахабом, какие планы по организации общественного транспорта, соединяющего аэропорт с Одессой и курортными поселками, а может даже другими областями и Молдовой? Какой дополнительный сервис для пассажиров уже создан?

- С.: Мастер-план предусматривает наличие стоянки. И соединение электроавтобусами аэропорта и Одессы. Это улучшит наше сообщение с городом. Насколько мне известно, городом такое оборудование уже закуплено.