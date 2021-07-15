Вице-президент Еврокомиссии Шефчович: Украина могла бы быть ключевым поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы

Эксклюзивное интервью вице-президента Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Мароша Шефчовича информационному агентству "Интерфакс-Украина"

Авторы: Наталия Пушкарук, Дмитрий Кошевой

- Во время Вашего визита был подписан Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Украиной по сырью и аккумуляторам. Господин Шефчович, объясните, пожалуйста, как именно благодаря этому документу будет активизировано наше сотрудничество в этой области?

- Очень важно привязать это к контексту, потому что ЕС сейчас действительно номер один, если речь идет об электромобильности. В прошлом году в Европе было самое большое количество проданных электромобилей в мире, несмотря на пандемию COVID. Электромобили составили 10,5% новых автомобилей, проданных в 2020 году. Продажи электромобилей достигли 14% в первом квартале 2021 года. Уверен, что эта тенденция сохранится.

В среду Комиссия примет пакет Fit for 55, включающий 12 законодательных предложений, позволяющих Европе сократить выбросы парниковых газов на -55% уже к 2030 году. Это станет еще одним важным толчком для электромобильности в Европе. Это также выражается в огромных усилиях промышленности на местах в ЕС, где в настоящее время у нас есть около 70 крупных промышленных проектов, разработанных по всех производственно-сбытовых цепочках. 15 из них - это будущие гигафабрики аккумуляторных элементов, и мы ожидаем, что к 2025 году мы будем производить аккумуляторы для 6-8 миллионов автомобилей в год. Для экспертов это означает производственную мощность около 450 гигаватт-часов в год.

Это вызвало огромный интерес со стороны европейских и иностранных инвесторов. Уровень инвестиций в сектор только в 2019 и 2020 годах составил более 120 миллиардов евро, т.е. около в 3 раза больше, чем в Китае.

Так что есть огромная динамика. Мы ваш сосед. Конечно, вы наш ассоциированный партнер, и поэтому я считаю, что Украина должна быть частью этих усилий, частью этого успеха. Именно поэтому мы хотим ускорить сотрудничество в области сырья и аккумуляторов.

Украина - страна с большим потенциалом. У вас есть все минералы. У вас есть 117 из 120 обычно используемых минералов. Из европейского списка 30 важнейших видов сырья у вас есть 21.

Все критические секторы экономики зависят от надежных поставок сырья, включая цифровые технологии, ветряные мельницы, фотоэлектрические батареи, водород, аэрокосмическую промышленность, дроны - для всего необходимо очень конкретное сырье. Поэтому этот Меморандум о взаимопонимании так важен, потому что мы вдвоем можем посмотреть, что было бы лучшим решением для Украины и для ЕС.

Что это будет означать на практике в первую очередь для Украины - получение сырья из почвы. Также было бы чрезвычайно целесообразно извлекать и обрабатывать эти материалы устойчивым и социально ответственным способом, то есть с наименьшим углеродным следом и этическими стандартами. Есть обязательство восстановить природу до начальной стадии перед извлечением.

Кроме того, трудовое законодательство, конечно же, совместимо с тем, как мы обращаемся с рабочими в Европе, и я не сомневаюсь, что так оно и будет. Потому что это очень важно для последующего использования сырья в транспортных средствах. Люди не хотят иметь электромобили, и чтобы при этом кто-то сказал бы: "Хорошо. Теперь вы чисты, но ваша батарея имеет очень высокий углеродный след", или "Сырье было источником того, как вы разрушили природу", или"Был использован детский труд" или что-то в этом роде.

Вот почему мы уделяем так много внимания тому, что на первом этапе мы будем очень тесно сотрудничать с нашими украинскими друзьями по сближению политик и нормативной базы горнодобывающей промышленности, чтобы можно было решить все эти важные экологические и социальные аспекты. Поэтому, как мы и сделали сегодня, мы приглашаем не только представителей украинского правительства (в вашем случае Министерство экологии является первым украинским членом как в European Battery Alliance, так и в European Raw Materials Alliance), но и как можно больше компаний, чтобы было создание сетей, взаимное воздействие на возможные бизнес-интересы, чтобы мы могли видеть конкретные проекты, для которых мы могли бы затем искать бизнес-интересы или финансовую поддержку через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или других инвесторов. В заключение, первое - это сближение политики и законов. Второе - улучшение взаимодействия через оба этих альянса. И в-третьих, важно совместно работать над тем, чтобы украинские компании с европейскими партнерами могли участвовать в торгах на финансирование исследовательских и инновационных проектов в рамках Horizon Europe, крупнейшего исследовательского фонда, поддерживаемого государством, с общим бюджетом почти 100 миллиардов евро на следующие семь лет, из которых 925 миллионов евро только на аккумуляторы. Я бы сказал, что это три ключевых параметра.

Также отмечу, что недавно мы подписали аналогичное соглашение с Канадой.

- Не могли бы Вы, пожалуйста, привести нам примеры этого сырья?

- Я думаю, что если говорить о критически важном сырье, которое мы обсуждаем чаще всего, это литий. Согласно нашему прогнозному исследованию, европейской аккумуляторной промышленности потребуется в 18 раз больше лития уже к 2030 году и в 60 раз больше к 2050 году. Такой огромный спрос открывает перед Украиной огромные возможности не только для извлечения лития, но и для его переработки, особенно из-за нехватки перерабатывающих мощностей в Европе.

Также будет расти спрос на кобальт. В настоящее время Европа импортирует около 70% кобальта из Конго и других отдаленных мест. И снова-таки в Украине есть месторождения кобальта.

Затем редкоземельные элементы. Европа импортирует 98% -99% редкоземельных элементов из Китая, в то время как часть ее спроса может быть покрыта за счет поставок из Украины. Нам нужны редкоземельные элементы для батарей, магнитов, используемых в ветряных турбинах и т. д.

- Для Украины это большая мечта стать новым Китаем для Европы. Действительно ли у нас есть на это шанс?

- Думаю, у вас может получится лучше, чем у Китая.

Я понимаю президента, премьер-министра и ваших руководителей бизнеса, которые хотят обеспечить, чтобы Украина выстраивала всю вертикально интегрированную производственно-сбытовую цепочку вокруг важнейшего сырья и чтобы в Украине оставалось как можно больше добавленной стоимости... Украина явно могла бы быть ключевым поставщиком сырья и компонентов для этих технологий будущего для Европы.

- Вчера мы посетили Иршанский горно-обогатительный комбинат. Есть ли у европейской компании интерес участвовать в приватизации этой компании 31 августа?

- Это еще предстоит увидеть. В более общем плане, я думаю, было бы хорошо, если бы ваши министерства и промышленные деятели стали членами европейских промышленных альянсов, чтобы обеспечить сетевое взаимодействие и налаживание контактов между вашими промышленными проектами и европейскими компаниями и инвесторами через платформы для бизнес-инвестиций. Все крупнейшие компании Европы являются членами этих альянсов. Информация об интересных проектах и аукционах в Украине может распространяться через альянсы. Я надеюсь, что это будет практическим следствием того, что Украина будет в обоих альянсах .

- Как вы оцениваете усилия Украины в "зеленом транзите"? Какие перспективы открывает сотрудничество в области изменения климата, защиты окружающей среды и декарбонизации систем энергетики и мобильности для нашей страны и для отношений между ЕС и Украиной?

- Я могу полностью солидаризоваться с Украиной, потому что я ваш сосед, я из Словакии. Итак, я знаю, что промышленная трансформация и "зеленая" и цифровая трансформация сложны. Более того, у вас огромная напряженность на восточной границе. Поэтому я ценю ваши усилия в этой области.

На конференции по изменению климата в Глазго (COP 26) будет весь мир, каждая страна. Мы считаем необходимым пересмотреть климатические цели в сторону увеличения. Итак, я понимаю, что Украина также рассматривает возможность увеличения своей цели с минус 40% до более амбициозной цели. Я понимаю, что также есть четкие намерения сократить объем энергии, вырабатываемой из угля, и увеличить до 20% энергию, производимую из возобновляемых источников энергии. Все это очень важные цели.

Я подчеркивал, что считаю, что Украина имеет огромный транспортный потенциал, потому что существуют технологии. Конечно, вам нужны зарядные станции, которые мы называем на нашем "брюссельском английском" альтернативной топливной инфраструктурой для зарядки электромобилей или в будущем водородные заправочные станции - возможно, для грузовиков. В Германии и некоторых других странах уже используют водородные локомотивы для поездов, и все больше и больше водород рассматривается в качестве топлива для морских или судовых перевозок. Это одна из областей, в которой, я думаю, Украина может сделать даже больше, потому что вы большая страна и у вас очень важный транспортный центр.

- В чем риск для Украины от Механизма регулирования углеродной границы (CBAM)?

- Коллегия комиссаров примет предложения по 12 законам, образующим так называемый пакет "Fit to 55", включая CBAM. CBAM, наш климатический инструмент, будет применяться к секторам с высоким уровнем выбросов и риском утечки углерода, таким как железо, сталь, удобрения, цемент и электричество. Идея заключается в том, чтобы мотивировать наших торговых партнеров эффективно бороться с выбросами парниковых газов, гарантируя, что углерод имеет свою цену.

Устанавливая цену на углерод, мы стимулируем промышленность искать новые чистые и менее энергоемкие технологии и, следовательно, бороться с изменением климата и сохранять нашу окружающую среду и биоразнообразие. Мы призываем Украину развивать свою схему выбросов и будем готовы поделиться своим опытом и ноу-хау, полученными в рамках нашей Системы торговли выбросами (ETS).

- В Украине налог на выбросы углерода всего 30 центов за тонну. Правительство Украины предложило 1 евро за 1 тонну. На Ваш взгляд, этого достаточно?

- В ЕС мы используем рыночный механизм, при котором цена регулируется спросом и предложением. Текущая цена составляет 55 евро за тонну CO2.

Высокая цена углерода побуждает нашу промышленность использовать чистые технологии, внедрять меры по повышению энергоэффективности и так далее. Мы признаем и ценим, что отправная точка для Украины отличается от отправной точки для стран-членов ЕС. Никто не ожидает, что Украина выйдет сейчас на этот уровень цен. Однако Украине следует подумать о принятии дорожной карты, которая будет направлять ее усилия по созданию эффективной системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод.

- Каковы ожидания ЕС в контексте реформ в Украине, в частности судебной реформы, борьбы с коррупцией? Насколько дальнейшая помощь ЕС, европейская перспектива Украины зависит от прогресса нашей страны в этих сферах?

- Достижения Украины за последние три десятилетия были очень впечатляющими, особенно из-за очень сложной геополитической среды, в которой вы живете. У вас было много проблем, у вас было вторжение, аннексия вашей территории. Как вы знаете, ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере 16 миллиардов евро - я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия.

Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации. Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах. Так что это не что-то конкретное для Украины, это действительно важная задача, потому что речь идет о деятельности государства, об общих ценностях, об атмосфере в обществе. Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии.

Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 миллионов евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш.

- Каковы Ваши ожидания, когда граница ЕС снова будет открыта для украинцев? И каковы перспективы взаимного признания сертификатов вакцинации ЕС и Украиной?

- Должен сказать, что вчера мы с премьер-министром Денисом Шмыгалом много времени провели вместе, "играя" с нашими смартфонами, и меня очень впечатлило то, что у него в смартфоне: сертификат COVID, который точно такой же, как у меня. Более того, у него есть свидетельство о рождении, водительские права, вид на жительство и все документы, которые мы сейчас рекомендуем нашим государствам-членам сделать такими же, чтобы положить их в так называемый электронный кошелек для документов. Я сам это видел. Я не технический специалист, но думаю, что он выглядит точно так же, как и в моем телефоне.

Кроме того, я знаю, что если говорить о случаях инфицирования, ваши цифры выглядят многообещающими. Так что я считаю, что положительное решение - это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна. Но все указывает на положительное решение относительно открытия границ для Украины и признания ваших сертификатов COVID.

- А что касается вакцины. Какие вакцины из признанных в Украине будут признаны ЕС?

- Европейское медицинское агентство сертифицировало Pfizer, Moderna и европейскую Astra Zeneca. Мы так и не получили полную документацию на Sputnik, так что она не завершена, и другие производители не спрашивали. Наверное, это одна из тех вещей, которые еще предстоит обсудить экспертам.

Но, как я уже сказал, это выглядит весьма позитивно. Так что давайте держать кулаки, чтобы ситуация не ухудшилась в Украине или в моей стране, у ваших соседей в Европе, и что мы, надеюсь, сможем начать путешествовать более нормально, как в прошлом.