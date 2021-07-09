Почва для визита Зеленского в США серьезно готовится и со стороны Украины, и со стороны Штатов - глава комитета по внешней политике ВР

Эксклюзивное интервью главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мережко агентству "Интерфакс-Украина" (подается на украинском языке)

Текст: Александр Трохимчук

— Наприкінці липня має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Глава української держави очікує від цього візиту максимальної змістовності , наповненості та результативності. На вашу думку, якими повинні стати результати цих переговорів?

— Важко сказати напевно, бо є певний план проведення цих переговорів і, припускаю, що він тільки формується. Але є й деякі очікування. Насамперед, хотілося би, щоб Сполучені Штати мали достатньо чітку стратегію відносин із Україною і, я би навіть сказав, стратегію захисту України. Не будемо забувати, що США – не тільки наш надійний друг, партнер і союзник, а й держава, яка, згідно з Будапештським меморандумом, є гарантом нашої безпеки, територіальної цілісності і нашого суверенітету. Тобто хотілося б побачити більш чітку стратегію таких відносин між Сполученими Штатами і Україною.

А найбільш нагальним питанням, яке зараз знаходиться на порядку денному, є звичайно, питання «Північного потоку – 2». Це питання важливе, адже безпосередньо стосується нашої безпеки. Це не просто економічне питання, а власне, безпекове, політичне. І тому хотілося би побачити з боку США певну теж стратегію, пов’язану з тим, що робити в цій ситуації…

— До теми «Північного потоку – 2» ми ще повернемо під час бесіди. А зараз я хотів би уточнити, що саме ви маєте на увазі під «стратегією захисну України» з боку США? Бо в одному з недавніх інтерв’ю президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі з президентом США Джо Байденом обговорити укладення між Україною та США контракту або меморандуму у сфері оборони . Чи відомо вам, що саме передбачатиме цей документ?

— Я не бачив проекту цього документу, і важко сказати, який саме зміст він матиме. Але хотілося б, щоби там були зафіксовані конкретні кроки.

Не забуваймо, що в Україні планується проведення саміту «Кримська платформа» – це теж важливий захід, і сподіваюсь, США матиме на ньому потужне і репрезентативне представництво. У серпні цього року ми також відзначаємо 30-річчя нашої незалежності – це епохальна дата для нас. І хотілося б бачити якісь засади, пов’язані з відносинами між Україною та Сполученими Штатами, – сподіваюсь, що це знайде своє втілення в цьому документі.

— Чи варто очікувати на візит Джо Байдена в рамках заходів, приурочених до 30-річння Незалежності України?

— Я в цьому не впевнений, але думаю, якщо сам президент не прибуде, то Україну відвідає така політична фігура зі Штатів, яка є досить репрезентативною. Тобто певен, що хтось із дуже поважних керівників США приїде на ці урочистості.

— І повернімось таки до теми «Північного потоку-2». Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю виданню «Шпігель» заявив , що Вашингтон обговорює з Німеччиною заходи, за допомогою яких можливо запобігти використанню газопроводу з метою примусу або шантажу, а також сторони розглядають дії щодо забезпечення «економічного та стратегічного захисту таких країн, як Україна». На вашу думку, яких домовленостей стосовно цього питання встигнуть досягнути Байден і Меркель перед початком візиту Зеленського до Штатів?

— Я сповідаюсь, що такі домовленості будуть досягнуті. Наразі важко передбачити деталі цих домовленостей, але я впевнений, що США, як ніхто інший, розуміють, із ким вони мають справу, я маю на увазі Росію, тобто на що вона здатна. Якщо реалізація цього проекту й відбудеться, а «Північний потік – 2» почне функціонувати, то тут є маса ризиків, які треба враховувати. Росія буде намагатися використовувати цей газопровід як зброю і, відповідно намагатиметься дискредитувати транзит через територію України. І це можливо. Я впевнений, що Сполучені Штати будуть враховувати всі ці ризики. І тут треба виходити з найгіршого сценарію, який може бути. Тому треба, щоб і США, і Німеччина були готові та мали вже якісь відповіді й на можливі провокації.

— Економічний блок переговорів Зеленського і Байдена може стосуватися питання американських інвестицій в Україну та розвитку торгівлі . Як прогнозуєте, з якими результатами в цій сфері може повернутися українська делегація?

— Важливими, безперечно, є й питання економічного порядку. Ми чекаємо від наших американських друзів відповідних інвестицій в нашу економіку.

Думаю, що під час саміту між американським президентом і президентом України будуть порушуватися питання боротьби з корупцією, судової реформи. І тут ми також розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів.

— На вашу думку, як надалі розвиватимуться відносини між Верховною Радою та Конгресом США?

— Я нещодавно був у відрядженні в США, і мені пощастило поспілкуватися з американськими конгресменами, особливо з тими, які входять до кокусу, тобто до групи підтримки України. І я вкотре пересвідчився в тому, що це дійсно наші справжні друзі, вони вболіваюсь за Україну, і вони не байдужі до того, що відбувається в Україні, вони всіляко підтримують нас і готові нарощувати цю підтримку. Разом з тим питання, яке іноді можна почути від наших американських друзів, полягає в тому, що ми маємо чітко сформулювати, що саме ми хочемо від них, яку конкретно підтримку отримати.

На жаль, через пандемію коронавірусу у нас не було можливості безпосереднього живого спілкування, але зараз вона з’являється, і тому я впевнений, що ми будемо розвивати наші відносини, причому не тільки дружні, а й такі, я би сказав, довірливі відносини між депутатами Верховної Ради і американським конгресменами та сенаторами. Ми хочемо налагодити такі стосунки, щоб можна було в будь-який час звернутися до американських колег і обговорити певні нагальні питання, які виникають.

— Яку роль можуть зіграти парламенти обох держав у вирішенні згаданих нами питань?

— Американські конгресмени та сенатори, вони, дуже активні та мають значний вплив і на виконавчу владу, на президента. Це те, що американці називають power of purse, тобто «влада гаманця»: вони впливають на формування бюджету, і це є дуже важливим важелем впливу в їхніх руках. Впевнений, що цей вплив буде на користь України.

— Чи збережеться двопартійна підтримка України з боку США?

— Впевнений, що безумовно так, збережеться, тому що нам вдалося, незважаючи на дуже складний процес виборів у Сполучених Штатах, отримати гарантію такої підтримки і з боку республіканської, і з боку демократичної партії. Цінним є те, що існує дуже твердий, справжній консенсус щодо України між обома партіями. Тобто тут немає жодних сумнівів і жодних протиріч між ними щодо необхідності підтримувати Україну. Ми це зберегли, і я абсолютно впевнений у тому, що так буде й надалі.

— Верховна Рада перенесла на осінь розгляд проекту постанови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№ 5380). Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснював, що дипломати радять ухвалювати цей документ після візиту президента України до США. Чи буде цей проект постанови все ж винесений у зал засідань Ради цієї осені?

— Як я й казав, треба напрацювати спільну стратегію відносин між Сполученими Штатами та Україною, виходячи з якої й обміркувати питання, який статус є найбільш доцільним для України. Це дуже важливо. Ми звертаємося до наших союзників із тим, щоб вони надали нам ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО – ІФ), і ми намагаємося стати повноправним членом НАТО, що закріплено й у нашій Конституції. А якщо йдеться про статус поза НАТО, то тут треба дуже ретельно і серйозно проаналізувати це питання. Наскільки я знаю, то маючи такий статус, країни й залишаються поза НАТО.

Я не назву це ризиком, але варто проаналізувати: якщо ми намагатимемося отримати такий статус, то чи не вплине це на нашу головну мету – вступ до НАТО. Тобто чи немає тут певного протиріччя, так? Бо іноді це може дезорієнтувати наших американських друзів, коли ми одночасно звертаємося з проханням допомогти якнайшвидше вступити до НАТО й отримати ПДЧ, а з іншого боку – починаємо просити про надання статусу союзника поза НАТО. Тому треба обговорити це питання на рівні президентів, по-перше, а також – на рівні фахівців із питань безпеки, міжнародного права, зовнішньої політики, бо це надзвичайно серйозне питання. І лише після цього можна буде повертатися до розгляду постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу США.

— Тобто не виключено, що восени цей проект постанови можуть і не розгуляти в Раді, правильно я розумію?

— Я не виключаю такої можливості, тому що це залежить від того, яку стратегію буде обрано: чи продовжувати наш стратегічний курс щодо вступу до НАТО й отримання ПДЧ, чи, може, поєднати це з отриманням статусу поза НАТО. Але це вимагає дуже ретельного підходу з боку фахівців, тобто треба продумати, який шлях ми обираємо, яку стратегію, щоб не виникало суперечностей.

— Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, розповідаючи про візит президента Зеленського до США, зазначав, що до Штатів вирушить велика українська делегація . Хто саме ввійде до цієї «великої делегації»? Чи будете серед делегатів ви, як голова одного з профільних парламентських комітетів?

— Ще невідома точна дата цього офіційного візиту, і невідомо, яким буде склад цієї делегації. Тому мені здається, що трошки зарано про це говорити. Крім того, в дипломатичному протоколі та в політиці є засади дзеркальності та паритету, тобто якщо делегація зустрічається, наприклад, з представниками місцевого парламенту тієї країни, до якої заплановано візит, то тоді до делегації включаються зазвичай представники свого національного парламенту. Якщо ж таких зустрічей не передбачено, то треба витримати паритет із точки зору законодавчої та виконавчої влади. Це питання і політичне, і протокольне теж, в якомусь сенсі. Наразі до мене не зверталися з такою пропозицією. Але в нас є окремий трек – міжпарламентський. Я впевнений, що незабаром відбудеться візит і голови Верховної Ради до Сполучених Штатів, до якого я, як голова профільного комітету, буду задіяний.

— А є вже орієнтовні дати візиту голови Верховної Ради до США?

— Це буде дуже важливий візит, який треба відповідним чином підготувати. Оскільки Сполучені Штати є нашим головним стратегічним партнером, треба встановлювати прямі контакти на рівні керівництва наших парламентів. Поки що невідомо, коли саме, але я впевнений, що цей візит відбудеться. Наразі це тільки питання часу.

— Але чи може такий візит відбутися до кінця 2021 року?

— Хотілося б, щоб він відбувся цього року. А як буде в реальності, важко сказати. Знову ж, до таких візитів треба дуже ретельно готуватися та наповнювати їх змістом. Тобто, щоб це був не просто візит заради візиту.