Почва для визита Зеленского в США серьезно готовится и со стороны Украины, и со стороны Штатов - глава комитета по внешней политике ВР
Эксклюзивное интервью главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мережко агентству "Интерфакс-Украина" (подается на украинском языке)
Текст: Александр Трохимчук
— Наприкінці липня має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Глава української держави очікує від цього візиту максимальної змістовності, наповненості та результативності. На вашу думку, якими повинні стати результати цих переговорів?
— Важко сказати напевно, бо є певний план проведення цих переговорів і, припускаю, що він тільки формується. Але є й деякі очікування. Насамперед, хотілося би, щоб Сполучені Штати мали достатньо чітку стратегію відносин із Україною і, я би навіть сказав, стратегію захисту України. Не будемо забувати, що США – не тільки наш надійний друг, партнер і союзник, а й держава, яка, згідно з Будапештським меморандумом, є гарантом нашої безпеки, територіальної цілісності і нашого суверенітету. Тобто хотілося б побачити більш чітку стратегію таких відносин між Сполученими Штатами і Україною.
А найбільш нагальним питанням, яке зараз знаходиться на порядку денному, є звичайно, питання «Північного потоку – 2». Це питання важливе, адже безпосередньо стосується нашої безпеки. Це не просто економічне питання, а власне, безпекове, політичне. І тому хотілося би побачити з боку США певну теж стратегію, пов’язану з тим, що робити в цій ситуації…
— До теми «Північного потоку – 2» ми ще повернемо під час бесіди. А зараз я хотів би уточнити, що саме ви маєте на увазі під «стратегією захисну України» з боку США? Бо в одному з недавніх інтерв’ю президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі з президентом США Джо Байденом обговорити укладення між Україною та США контракту або меморандуму у сфері оборони. Чи відомо вам, що саме передбачатиме цей документ?
— Я не бачив проекту цього документу, і важко сказати, який саме зміст він матиме. Але хотілося б, щоби там були зафіксовані конкретні кроки.
Не забуваймо, що в Україні планується проведення саміту «Кримська платформа» – це теж важливий захід, і сподіваюсь, США матиме на ньому потужне і репрезентативне представництво. У серпні цього року ми також відзначаємо 30-річчя нашої незалежності – це епохальна дата для нас. І хотілося б бачити якісь засади, пов’язані з відносинами між Україною та Сполученими Штатами, – сподіваюсь, що це знайде своє втілення в цьому документі.
— Чи варто очікувати на візит Джо Байдена в рамках заходів, приурочених до 30-річння Незалежності України?
— Я в цьому не впевнений, але думаю, якщо сам президент не прибуде, то Україну відвідає така політична фігура зі Штатів, яка є досить репрезентативною. Тобто певен, що хтось із дуже поважних керівників США приїде на ці урочистості.
— І повернімось таки до теми «Північного потоку-2». Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю виданню «Шпігель» заявив, що Вашингтон обговорює з Німеччиною заходи, за допомогою яких можливо запобігти використанню газопроводу з метою примусу або шантажу, а також сторони розглядають дії щодо забезпечення «економічного та стратегічного захисту таких країн, як Україна». На вашу думку, яких домовленостей стосовно цього питання встигнуть досягнути Байден і Меркель перед початком візиту Зеленського до Штатів?
— Я сповідаюсь, що такі домовленості будуть досягнуті. Наразі важко передбачити деталі цих домовленостей, але я впевнений, що США, як ніхто інший, розуміють, із ким вони мають справу, я маю на увазі Росію, тобто на що вона здатна. Якщо реалізація цього проекту й відбудеться, а «Північний потік – 2» почне функціонувати, то тут є маса ризиків, які треба враховувати. Росія буде намагатися використовувати цей газопровід як зброю і, відповідно намагатиметься дискредитувати транзит через територію України. І це можливо. Я впевнений, що Сполучені Штати будуть враховувати всі ці ризики. І тут треба виходити з найгіршого сценарію, який може бути. Тому треба, щоб і США, і Німеччина були готові та мали вже якісь відповіді й на можливі провокації.
— Економічний блок переговорів Зеленського і Байдена може стосуватися питання американських інвестицій в Україну та розвитку торгівлі. Як прогнозуєте, з якими результатами в цій сфері може повернутися українська делегація?
— Важливими, безперечно, є й питання економічного порядку. Ми чекаємо від наших американських друзів відповідних інвестицій в нашу економіку.
Думаю, що під час саміту між американським президентом і президентом України будуть порушуватися питання боротьби з корупцією, судової реформи. І тут ми також розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів.
— На вашу думку, як надалі розвиватимуться відносини між Верховною Радою та Конгресом США?
— Я нещодавно був у відрядженні в США, і мені пощастило поспілкуватися з американськими конгресменами, особливо з тими, які входять до кокусу, тобто до групи підтримки України. І я вкотре пересвідчився в тому, що це дійсно наші справжні друзі, вони вболіваюсь за Україну, і вони не байдужі до того, що відбувається в Україні, вони всіляко підтримують нас і готові нарощувати цю підтримку. Разом з тим питання, яке іноді можна почути від наших американських друзів, полягає в тому, що ми маємо чітко сформулювати, що саме ми хочемо від них, яку конкретно підтримку отримати.
На жаль, через пандемію коронавірусу у нас не було можливості безпосереднього живого спілкування, але зараз вона з’являється, і тому я впевнений, що ми будемо розвивати наші відносини, причому не тільки дружні, а й такі, я би сказав, довірливі відносини між депутатами Верховної Ради і американським конгресменами та сенаторами. Ми хочемо налагодити такі стосунки, щоб можна було в будь-який час звернутися до американських колег і обговорити певні нагальні питання, які виникають.
— Яку роль можуть зіграти парламенти обох держав у вирішенні згаданих нами питань?
— Американські конгресмени та сенатори, вони, дуже активні та мають значний вплив і на виконавчу владу, на президента. Це те, що американці називають power of purse, тобто «влада гаманця»: вони впливають на формування бюджету, і це є дуже важливим важелем впливу в їхніх руках. Впевнений, що цей вплив буде на користь України.
— Чи збережеться двопартійна підтримка України з боку США?
— Впевнений, що безумовно так, збережеться, тому що нам вдалося, незважаючи на дуже складний процес виборів у Сполучених Штатах, отримати гарантію такої підтримки і з боку республіканської, і з боку демократичної партії. Цінним є те, що існує дуже твердий, справжній консенсус щодо України між обома партіями. Тобто тут немає жодних сумнівів і жодних протиріч між ними щодо необхідності підтримувати Україну. Ми це зберегли, і я абсолютно впевнений у тому, що так буде й надалі.
— Верховна Рада перенесла на осінь розгляд проекту постанови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№ 5380). Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснював, що дипломати радять ухвалювати цей документ після візиту президента України до США. Чи буде цей проект постанови все ж винесений у зал засідань Ради цієї осені?
— Як я й казав, треба напрацювати спільну стратегію відносин між Сполученими Штатами та Україною, виходячи з якої й обміркувати питання, який статус є найбільш доцільним для України. Це дуже важливо. Ми звертаємося до наших союзників із тим, щоб вони надали нам ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО – ІФ), і ми намагаємося стати повноправним членом НАТО, що закріплено й у нашій Конституції. А якщо йдеться про статус поза НАТО, то тут треба дуже ретельно і серйозно проаналізувати це питання. Наскільки я знаю, то маючи такий статус, країни й залишаються поза НАТО.
Я не назву це ризиком, але варто проаналізувати: якщо ми намагатимемося отримати такий статус, то чи не вплине це на нашу головну мету – вступ до НАТО. Тобто чи немає тут певного протиріччя, так? Бо іноді це може дезорієнтувати наших американських друзів, коли ми одночасно звертаємося з проханням допомогти якнайшвидше вступити до НАТО й отримати ПДЧ, а з іншого боку – починаємо просити про надання статусу союзника поза НАТО. Тому треба обговорити це питання на рівні президентів, по-перше, а також – на рівні фахівців із питань безпеки, міжнародного права, зовнішньої політики, бо це надзвичайно серйозне питання. І лише після цього можна буде повертатися до розгляду постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу США.
— Тобто не виключено, що восени цей проект постанови можуть і не розгуляти в Раді, правильно я розумію?
— Я не виключаю такої можливості, тому що це залежить від того, яку стратегію буде обрано: чи продовжувати наш стратегічний курс щодо вступу до НАТО й отримання ПДЧ, чи, може, поєднати це з отриманням статусу поза НАТО. Але це вимагає дуже ретельного підходу з боку фахівців, тобто треба продумати, який шлях ми обираємо, яку стратегію, щоб не виникало суперечностей.
— Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, розповідаючи про візит президента Зеленського до США, зазначав, що до Штатів вирушить велика українська делегація. Хто саме ввійде до цієї «великої делегації»? Чи будете серед делегатів ви, як голова одного з профільних парламентських комітетів?
— Ще невідома точна дата цього офіційного візиту, і невідомо, яким буде склад цієї делегації. Тому мені здається, що трошки зарано про це говорити. Крім того, в дипломатичному протоколі та в політиці є засади дзеркальності та паритету, тобто якщо делегація зустрічається, наприклад, з представниками місцевого парламенту тієї країни, до якої заплановано візит, то тоді до делегації включаються зазвичай представники свого національного парламенту. Якщо ж таких зустрічей не передбачено, то треба витримати паритет із точки зору законодавчої та виконавчої влади. Це питання і політичне, і протокольне теж, в якомусь сенсі. Наразі до мене не зверталися з такою пропозицією. Але в нас є окремий трек – міжпарламентський. Я впевнений, що незабаром відбудеться візит і голови Верховної Ради до Сполучених Штатів, до якого я, як голова профільного комітету, буду задіяний.
— А є вже орієнтовні дати візиту голови Верховної Ради до США?
— Це буде дуже важливий візит, який треба відповідним чином підготувати. Оскільки Сполучені Штати є нашим головним стратегічним партнером, треба встановлювати прямі контакти на рівні керівництва наших парламентів. Поки що невідомо, коли саме, але я впевнений, що цей візит відбудеться. Наразі це тільки питання часу.
— Але чи може такий візит відбутися до кінця 2021 року?
— Хотілося б, щоб він відбувся цього року. А як буде в реальності, важко сказати. Знову ж, до таких візитів треба дуже ретельно готуватися та наповнювати їх змістом. Тобто, щоб це був не просто візит заради візиту.