Рекомендую украинцам посетить Эль-Аламейн - министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани

Эксклюзивное интервью министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Оксана Гришина



- В доковидном 2019-м Египет принял более 13 млн международных туристов. На какие показатели посещаемости вы планируете выйти в течение 2021 года?

- Первые два месяца 2021 года дали в среднем 300 тысяч каждый, март-июнь - по чуть более 500 тыс., это примерно вдвое ниже показателей до пандемии. Если мы выйдем из кризиса и продолжим рост, то рассчитываю минимум на 6 млн по итогам года.

Мы очень ответственно отнеслись к восстановлению сферы гостеприимства после COVID-19: повысили стандарты безопасности, открылись прежде всего для внутреннего туриста и лишь затем – постепенно - для международных рынков.

Сейчас проводим активные кампании, в том числе и в Украине по демонстрации более разнообразного отдыха в Египте. Украина всегда была в топе туристов, но с июля прошлого года ваши туристы стали для нас №1.

Очень рассчитываем и на открытие новых рынков. Мы готовы. Количество туристов увеличивается ежемесячно, как и количество рынков. Но в мире не найдется ни одного министра туризма, который возьмет на себя смелость делать прогнозы, ведь неизвестно, будет ли четвертая, пятая волна и т.п.

Я уважаю решения многих стран, которые еще ограничивают передвижение своих граждан по миру в качестве меры предостережения распространения пандемии, но очень благодарен Украине за решение допуска туристов на наш рынок. Около 1,5 млн украинцев посетило нашу страну в прошлом году и получили безопасный отдых, а возвращаясь домой промотировали Египет. Поэтому мы видим рост посещения. Если продолжим ежемесячно принимать более 200 тыс. украинских туристов, если увидим восстановление и открытие новых рынков, то, надеюсь, в этом году Египет примет от 6 до 8 млн туристов.



- Какие исторические города/места Египта, по вашему мнению, наиболее популярны, какие нуждаются в активной промоции?

- Я рекомендую украинцам посетить Эль-Аламейн. Сейчас, по статистике, большинство украинцев предпочитают отдых на Красном море: Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-эль-Алам. Мне бы хотелось видеть больше украинских туристов, открывающих новые направления, на круизах по Нилу из Луксора к Асуану, проводящих время в Каире, посещающих Александрию. В ближайшие годы мы откроем на севере страны новую столицу лета – Нью-Аламейн, с огромным числом современных гостиниц. Для украинцев эта локация особенно привлекательна будет летом, ведь средиземноморское побережье немного менее жаркое, чем побережье Красного моря.

Мы планируем запустить мобильное приложение, которое поможет туристам более эффективно планировать свой отдых. На одной платформе будут скомбинированы и места размещения, и транспортные услуги, и предложения по разнообразнейшему отдыху (музеи, активности и пр.). Приложение отвечает трендам постковидной реальности, когда люди предпочитают отдыхать более уединенно и самостоятельно планировать свое времяпровождение, выбирая и оплачивая услуги с помощью платформы.



- Когда будет запущено это приложение?

- Максимум в течение трех месяцев.



- Расскажите о программе строительства/создания музеев.

- В течение предыдущих трех лет мы открыли более 20 музеев и восстановили свыше 80 археологических памятников по всей стране, включая Каир. В частности, в прошлом году мы открыли музеи в локациях, которые особенно любят украинцы: в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Этой весной открыли Музей египетской цивилизации в Каире. В планах открытие еще многих музеев. И, конечно, мы продолжаем работу над Grand Egyptian Museum, но открытие будет, когда мы увидим стабильный прогресс в борьбе с пандемией в мире.

Мы очень надеемся на прогресс в борьбе с COVID-19 и на возвращение массового туризма, чтобы с экспозициями смогли ознакомиться не только египтяне, но и как можно посетителей со всего мира.



- Украинцы - одни из самых массовых туристов в Египте. Планируются ли украинские аудиогиды?

- Начиная с открытия нового Музея египетских цивилизаций, которое состоялось в апреле, мы проговорили с украинским посольством необходимость создания таких аудиогидов с QR-кодом во всех новых и обновленных музеях. Мы надеемся, что они будут внедрены в самое ближайшее время.

Но полностью заменить на автоматические аудиогиды мы не планируем - у нас более 10 тысяч туристических гидов. Надо учитывать и их интересы, и интересы туристов, ведь экскурсия от "живого" гида более динамична.



- Как формируются концепции музеев? Как/откуда собираются коллекции?

- В наших хранилищах очень много экспонатов, которые способны наполнить еще 50 музеев. Египет – самая богатая страна в мире по наследию. Коллекции новосозданных музеев наполняются экспонатами из хранилищ, из существующих музеев, из новых исследований или вследствие репатриации экспонатов из-за границы. Например, несколько дней назад мы вернули из Франции 145 объектов, в том числе более 50 признанных шедевров, которые будут переданы в разные музеи. У нас нет проблем, как наполнить новые музеи. Более того, мы еще и отправляем выставки за рубеж.



- Какой исторический период в приоритете промоции? Будет ли развиваться тематический туризм, связанный с греческим, римским, османским и др. периодами?

- Мы не концентрируемся исключительно на древнем Египте. Все новые музеи демонстрируют экспонаты всех периодов истории: эра фараонов, греческий, римский, христианский, исламский, иудейский периоды, локальное наследие и др. Мы показываем разнообразие и синергию. Исключение – тематические музеи, фокусирующиеся на отдельных периодах. Музей египетской цивилизации и Грандмузей – о периоде фараонов. Но у нас есть музей исламского искусства, есть коптский музей. В следующем году в Александрии открывается музей, который был закрыт на реконструкцию последние десятилетия, он посвящен греческому и римскому, античному периоду.



- Как вы планируете стимулировать посещаемость новых музеев в местах массового отдыха, в той же Хургаде или Шарм-эль-Шейхе? Может, будете рекомендовать отелям предлагать музеи как "комплимент" для туристов?

- Не вижу смысла во внедрении такой практики. У нас уже все археологические локации и музеи Верхнего Египта в течение лета предлагают 50%-ную скидку для туристов. Но цена за билеты в египетских музеях никогда не была объектом жалоб со стороны туристов, потому что они очень доступные. Вход на пирамиды – $10. Я не считаю такую цену слишком высокой, чтобы посетить единственное сохранившееся чудо света.



- Каков в целом бюджет "музейной" программы? Это исключительно государственная история или привлечение спонсоров и бизнеса?

- Как министр, я работаю c марта 2016 года, и за это время наш бюджет от билетов колебался от около 300 млн до 1.5 млрд египетских фунтов в год. Этот показатель зависел от стоимости билетов и активности туризма. Но этих средств недостаточно для развития, ведь в музеях работает около 35 тысяч сотрудников. Сделано все возможное, но, например, в прошлом году более 80% средств шло из госбюджета напрямую, следуя инструкциям нашего президента Абдель Фаттах аль-Сиси, который передал миллиарды египетских фунтов на эти цели. Это более 25 млрд египетских фунтов в течение последних пяти лет, целевое направление из госбюджета на развитие музеев и сохранение наследия во всех секторах: мусульманские мечети, церкви, синагоги, более современные дворцы. Мы концентрируемся на всем наследии.

Это беспрецедентные для Египта цифры. Только на создание Grand Egyptian Museum направлено $1,2 млрд, и работа идет очень активно, потому что мы чувствуем поддержку и предоставление всех ресурсов, которые необходимы. Тема наследия – тема №1 для президента Египта.