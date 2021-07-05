Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

Блиц-интервью директора директората мобильного и фиксированного широкополосного доступа к сети интернет Министерства цифровой трансформации Юрия Мацыка агентству "Интерфакс-Украина" (подается на языке оригинала)

Текст: Дар Грищенко



- Давайте поговоримо про норми законопроекту №5600, що стосуються ІТ і телеком-індустрії. Мобільні оператори неприємно здивовані пропозицією підняти ренту на радіозв'язок...

- Верховна Рада 1 липня 2021 року в першому читанні підтримала законопроєкт№5600, який має на меті підвищити ефективність використання ресурсів країни. Мета цілком зрозуміла. Той, хто використовує державні ресурси за цінами, встановленими багато років тому, мабуть, може сплачувати більше. І на підтримку цієї ідеї можна знайти достатньо аргументів.

Ми ж коментуємо виключно ті питання, що належать до сфери формування та реалізації державної політики, яка в компетенції Мінцифри. На нашу думку, прийняття законопроєкту №5600 негативно вплине на розвиток мереж доступу до інтернету та на виконання цілей уряду - забезпечити мобільним інтернет-доступом 95% населення країни, міжнародні та національні автодороги, залізничні сполучення.

Коротко нагадаю про історію взаємин між урядом та мобільними операторами. 29 жовтня 2019 року у Маріуполі було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з ним, уряд забезпечує прогнозованість та обмеження податкового регулювання, а мобільні оператори стрімко розвивають мережі мобільного зв’язку 4G. Зокрема, у населених пунктах, де щільність населення невелика, а розміщення базових станцій є збитковим для операторів.

Кабінет міністрів розпорядженням від 4 грудня 2019 року №1272-р визначив, що на строк 48 місяців необхідно ввести мораторій на індексацію ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду радіозв’язку "стільниковий радіозв’язок".

Мобільні оператори виконали свої підготовчі зобов'язання й 1 липня 2020 року стартував соціальний проєкт щодо покриття країни сучасним мобільним зв'язком.

За минулий рік у 7,4 тис. населених пунктів, де проживає 2 млн громадян, вперше з'явився мобільний інтернет 4G, а у 8,4 тис. населених пунктів для 7,1 млн громадян збільшилася територія покриття мобільним зв'язком або з'явився додатковий оператор.

Як бачите, динаміка є позитивною, оператори виконують свою частину зобов'язань.

І Мінцифра на боці операторів. Ми - за відкритість та дотримання взятих урядом зобов'язань.



- Цей законопроект не проходив публічного обговорення. При цьому комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти його в першому читанні. Чи розглядався цей законопроект в ІТ-комітеті?

- Так. Ми брали в ньому участь і висловлювали на комітеті цифрової трансформації свою позицію: Мінцифри не підтримує підняття рентної плати для мобільних операторів. Відповідні звернення ми також направляли на адресу Мінфіну та комітету ВР з питань фінансів, податків та митної політики.

Більше того, уряд 2 червня 2021 року прийняв рішення, відповідно до якого Мінфін зобов'язаний забезпечити врахування пропозицій Мінцифри під час розгляду законопроєкту комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

Думаю, у нас є можливість ще раз звернути увагу законодавців на рішення уряду та пропозиції Мінцифри.



- Чи плануєте ви публічно выступати ротии цього законопроекту?

- Ми не приховуємо свою позицію і відкрито про неї говоримо.



- Наразі вже є кілька версій законопроекту №5600. Чи є хоч одна, що влаштовує вас як профільне міністерство ІТ-та телеком-ринку?

- На сьогодні уже зареєстровано сім альтернативних законопроектів. Ми не можемо давати їм оцінку, оскільки вони зачіпають різні питання - і акцизів, і рентної плати в інших сферах і т.д. Сподіваємося, що наші зауваження буде враховано до другого читання в парламенті.