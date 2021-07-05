Интервью

17:35 05.07.2021

Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

3 мин читать
Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

Блиц-интервью директора директората мобильного и фиксированного широкополосного доступа к сети интернет Министерства цифровой трансформации Юрия Мацыка агентству "Интерфакс-Украина" (подается на языке оригинала)

Текст: Дар Грищенко


- Давайте поговоримо про норми законопроекту №5600, що стосуються ІТ і телеком-індустрії. Мобільні оператори неприємно здивовані пропозицією підняти ренту на радіозв'язок...

- Верховна Рада 1 липня 2021 року в першому читанні підтримала законопроєкт№5600, який має на меті підвищити ефективність використання ресурсів країни. Мета цілком зрозуміла. Той, хто використовує державні ресурси за цінами, встановленими багато років тому, мабуть, може сплачувати більше. І на підтримку цієї ідеї можна знайти достатньо аргументів.

Ми ж коментуємо виключно ті питання, що належать до сфери формування та реалізації державної політики, яка в компетенції Мінцифри. На нашу думку, прийняття законопроєкту №5600 негативно вплине на розвиток мереж доступу до інтернету та на виконання цілей уряду - забезпечити мобільним інтернет-доступом 95% населення країни, міжнародні та національні автодороги, залізничні сполучення.

Коротко нагадаю про історію взаємин між урядом та мобільними операторами. 29 жовтня 2019 року у Маріуполі було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з ним, уряд забезпечує прогнозованість та обмеження податкового регулювання, а мобільні оператори стрімко розвивають мережі мобільного зв’язку 4G. Зокрема, у населених пунктах, де щільність населення невелика, а розміщення базових станцій є збитковим для операторів. 

Кабінет міністрів розпорядженням від 4 грудня 2019 року №1272-р визначив, що на строк 48 місяців необхідно ввести мораторій на індексацію ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду радіозв’язку "стільниковий радіозв’язок".

Мобільні оператори виконали свої підготовчі зобов'язання й 1 липня 2020 року стартував соціальний проєкт щодо покриття країни сучасним мобільним зв'язком.

За минулий рік у 7,4 тис. населених пунктів, де проживає 2 млн громадян, вперше з'явився мобільний інтернет 4G, а у 8,4 тис. населених пунктів для 7,1 млн громадян збільшилася територія покриття мобільним зв'язком або з'явився додатковий оператор.

Як бачите, динаміка є позитивною, оператори виконують свою частину зобов'язань.

І Мінцифра на боці операторів. Ми - за відкритість та дотримання взятих урядом зобов'язань.


- Цей законопроект не проходив публічного обговорення. При цьому комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти його в першому читанні. Чи розглядався цей законопроект в ІТ-комітеті?

- Так. Ми брали в ньому участь і висловлювали на комітеті цифрової трансформації свою позицію: Мінцифри не підтримує підняття рентної плати для мобільних операторів. Відповідні звернення ми також направляли на адресу Мінфіну та комітету ВР з питань фінансів, податків та митної політики.

Більше того, уряд 2 червня 2021 року прийняв рішення, відповідно до якого Мінфін зобов'язаний забезпечити врахування пропозицій Мінцифри під час розгляду законопроєкту комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

Думаю, у нас є можливість ще раз звернути увагу законодавців на рішення уряду та пропозиції Мінцифри. 


- Чи плануєте ви публічно выступати ротии цього законопроекту?

- Ми не приховуємо свою позицію і відкрито про неї говоримо. 


- Наразі вже є кілька версій законопроекту №5600. Чи є хоч одна, що влаштовує вас як профільне міністерство ІТ-та телеком-ринку?

- На сьогодні уже зареєстровано сім альтернативних законопроектів. Ми не можемо давати їм оцінку, оскільки вони зачіпають різні питання - і акцизів, і рентної плати в інших сферах і т.д. Сподіваємося, що наші зауваження буде враховано до другого читання в парламенті.

Теги: #интервью #минцифры #мацик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:37 02.07.2021
Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

01:07 02.07.2021
Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

09:17 01.07.2021
Владимир Зеленский: Я готов встретиться с Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов в украино-российских отношениях

Владимир Зеленский: Я готов встретиться с Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов в украино-российских отношениях

14:10 30.06.2021
Введение МНО и снижение НДС на с/х продукцию до 14% уменьшит оборот теневого зерна, сократит "скрутки" и объемы возмещения НДС - министр агрополитики

Введение МНО и снижение НДС на с/х продукцию до 14% уменьшит оборот теневого зерна, сократит "скрутки" и объемы возмещения НДС - министр агрополитики

13:46 30.06.2021
Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

09:10 30.06.2021
Ситуация с судами по искам ВИЭ-генерации может стать критической для нас и для энергосистемы - глава "ГарПока" Петриковец

Ситуация с судами по искам ВИЭ-генерации может стать критической для нас и для энергосистемы - глава "ГарПока" Петриковец

19:10 25.06.2021
В Украине слишком мало людей занимается экологией и климатом на государственном уровне - Рябчин

В Украине слишком мало людей занимается экологией и климатом на государственном уровне - Рябчин

14:00 25.06.2021
С выпуском еврооблигаций определимся осенью – глава правления "Нафтогаза"

С выпуском еврооблигаций определимся осенью – глава правления "Нафтогаза"

10:50 23.06.2021
Опыт международного мультиоператора недвижимости Nhood может стать полезным в трансформации украинских вокзалов – эксперт

Опыт международного мультиоператора недвижимости Nhood может стать полезным в трансформации украинских вокзалов – эксперт

13:00 18.06.2021
Транша МВФ по программе stand-by больше не будет. Переговоры о новой программе будут, когда "приспичит" – экс-министр финансов Данилюк

Транша МВФ по программе stand-by больше не будет. Переговоры о новой программе будут, когда "приспичит" – экс-министр финансов Данилюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Владимир Зеленский: Я готов встретиться с Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов в украино-российских отношениях

Введение МНО и снижение НДС на с/х продукцию до 14% уменьшит оборот теневого зерна, сократит "скрутки" и объемы возмещения НДС - министр агрополитики

Ситуация с судами по искам ВИЭ-генерации может стать критической для нас и для энергосистемы - глава "ГарПока" Петриковец

В Украине слишком мало людей занимается экологией и климатом на государственном уровне - Рябчин

С выпуском еврооблигаций определимся осенью – глава правления "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Северный поток-2" необходимо остановить, а разговоры о компенсации являются манипуляцией - CEO "Нафтогаза" Витренко

Мы ставим целью открыть Respublika Park перед "черной пятницей" – CEO ТРЦ Юлия Счастливая

Глава ФГИ: Аукцион по продаже ОГХК пройдет 31 августа в прямой трансляции с шагом 50 млн грн

Мы можем быть готовы к закачке водорода в сети после 2025 года - стратегический директор РГК

Главное для рынка ОСАГО - устойчивые компании, считает генеральный директор МТСБУ

Создать отрасль спортивной реабилитации ветеранов - вот моя цель в Верховной Раде - нардеп Вирастюк

Глава Гостуризма Олеськив: Это миф, что путешествовать по Украине дорого

Исполнительный директор Украинского культурного фонда Берковский: Я не вижу кризиса в УКФ

Глава ФГИ: Мы лишили Ostchem возможности шантажа ОПЗ

Мы обсуждаем возможность совместного производства украинских и египетских предприятий и экспорт на африканский рынок - чрезвычайный и полномочный посол Египта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА