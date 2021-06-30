Ситуация с судами по искам ВИЭ-генерации может стать критической для нас и для энергосистемы - глава "ГарПока" Петриковец

Эксклюзивное интервью директора ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") Константина Петриковца интернет-порталу "Энергореформа" (подается на украинском языке)

Текст: Нина Яворская



- Зараз одне з найактуальніших питань на ринку – це нове ПСО із забезпечення населення електроенергією. Які варіанти розглядаються, який з них підтримує "Гарантований покупець" і чому?

- Я підтримую будь-яке ПСО, яке збалансує систему. Тому що від того, як буде працювати енергогалузь, залежить в подальшому надійне забезпечення е/е. Якщо ми зараз будемо йти до того, щоб платити копійку за спожиту е/е, яка коштує в десятки разів більше, ми дійдемо до ситуації, коли будемо готові платити будь-які гроші, аби отримувати цю е/е.

ПСО для населення ми мали виконувати півтора роки, ми вже виконуємо його майже два. Ми – "Гарантований покупець" – завжди готові підставити своє плече і виконувати ті функції, які будуть на нас покладені. Разом з тим, необхідно насамперед забезпечити беззбитковість ПСО. Непопулярний шлях до цього – це підвищення тарифів для населення. Коли встановили єдиний тариф у 1,68 грн/кВт-г (з 2021 року), у нас був закладений "мінус" до 300 млн грн на місяць зимою, і 100-200 млн грн – у весняні місяці. Планували, що з 1 квітня, а потім з 1 липня, будуть підвищені тарифи, тож за результатами року ми мали "вийти на нуль". Але всі видатки так і залишилися без змін. Плюс зимовий недовідпуск з боку "Енергоатома" спричинив додатковий мінус у 1,6 млрд грн. Все це закладається у послугу, яку оплачує системний оператор "Укренерго".

Щодо підвищення тарифів - це має бути поступово, планомірно, із врахуванням реального стану забезпеченості наших громадян. І, мабуть, праві ті, хто говорить, що треба застосувати диференційований підхід. Тобто, до якогось певного рівня споживання сплачувати доступні тарифи, а далі – вже вищі. Хоча, зазначу, завжди в такій ситуації будуть зловживання. Споживачі можуть показувати 11 місяців до 100 кВт-г, а потім один раз вкажуть 1000 кВт-г. Тому треба знайти кошти і забезпечити всіх споживачів нормальним обліком. Мені, наприклад, дуже подобається досвід Азербайджану. Для оплати за електроенергію, тепло, воду, споживачі купують картку на передоплату і встановлюють її у лічильник. Ця ідея у нас озвучується давно, але всі одразу порушують питання, що неможливо перевести споживачів на подібні лічильники. Чомусь Азербайджан зміг, а ми не можемо. Судячи з усього, для категорії населення з найбільшим споживанням 500 і більше кВт-г тариф буде 3,4 грн/кВт-г. Де буде контроль, там будуть реально сплачувати, але більшість має лічильники, до яких немає доступу. І без належного обліку і контролю не буде очікуваного результату. Так, зменшиться різниця між обсягом зібраних з населення платежів і реальною ціною електроенергії, яка була до цього часу, можливо її зовсім не буде, і не буде навантаження на тариф "Укренерго". Але без 100% оплати ефект буде не повний. Сподіваюся, всі ці моменти будуть враховуватися при розробці нової моделі ПСО.

З іншого ж боку все залежить від ситуації на ринку. Якщо на ринку складеться ситуація, яка дозволить виграти всім його учасникам, тоді й ПСО буде беззбитковим, без тих проблем, які на сьогодні існують.

Тому треба вирішити два питання, які залишилися без відповіді після ухвалення закону про ринок е/е – це перехресне субсидіювання і погашення існуючої заборгованості на ринку та недопущення нової. Це, повторю, два ключових моменти. Всі інші проблеми тоді будуть вирішуватися набагато простіше.



- Як їх вирішити?

- Те, що я називаю "системний підхід" – не новинка. Потрібен аналіз, опрацювання варіантів вирішення, щоб наслідки не мали негативного впливу. Створення дорожньої карти, встановлення термінів, проміжних результатів. Далі – їхні досягнення.

Якщо ми повернемося у другу половину 2019 року, коли відкривали ринок, то всі ми прекрасно бачили, що він нормально стартував. Може, дійсно, ще були на початку проблеми, але вони не носили такого негативного характеру, як це було потім у 2020 році і далі.

Так, борги почали з’являтися. Ця проблема не була вирішена через дозвіл споживати електроенергію безоплатно за допомогою механізму постачальника останньої надії (ДП "Укрінтеренерго" – ЕР).

Проблема боргів вирішується не лише шляхом їх погашення, а ухваленням рішень, які дозволяють їх більше не створювати.



- Коли можливий повноцінний вихід населення на ринок?

- Ще на початку запуску нового ринку були пропозиції щодо ПСО для населення від міжнародних організацій, зокрема, USAID, яке зазначало, що встановлений для ПСО термін не вирішить проблему. Згідно з їхнім аналізом, проблема надзвичайно серйозна, і приведення тарифів для населення до реального рівня протягом 1,5 року не могло бути вирішено без негативного впливу. Не приводити тарифи для населення до ринкових – це значить збільшувати навантаження на промисловість. А раптове підвищення – це ще більша криза неплатежів. Експерти тоді заявляли, що необхідно до восьми років, щоб мати ринкові ціни для всіх учасників, без наслідків для того ж населення і промисловості (бізнес також повинен мати нормальні тарифи, які дозволять працювати і отримувати прибутки). Якщо ПСО вже діє два роки, плюс розраховують попередньо ще на чотири, то й матимемо приблизно такий термін виходу населення на ринок.



- РНБО буде приймати рішення по ситуації на енергоринку і які?

- Думаю, обов’язково найближчим часом питання будуть винесені на РНБО. Була рада експертів, де я брав участь, і всі ці питання розглядалися – саме ситуація в енергетиці і необхідність наведення порядку на ринку.



- Судячи з усього, "ГарПок" залишається у майбутній моделі ПСО для населення?

- А я маю іншу інформацію, що ми згодом будемо виконувати ПСО тільки в частині "зелених", а по населенню нас залишать на певний період переходу на фінансове ПСО.



- Коли можна цього очікувати? Років за півтора?

- Насамперед, треба щоб усі остаточно зрозуміли, що зараз діє форвардний ринок електричної енергії. А саме, треба, по-перше, сплатити за електроенергію наперед (двосторонні договори, надати фінансову гарантію для участі в балансуючому ринку), а потім з’являється можливість постачати чи споживати електрику. На сьогодні населення сплачує рахунки за спожиту електрику в наступному місяці до 20 числа. Тоді виникає резоне питання: звідки візьмуть гроші постачальники універсальної послуги (ПУП) для повноцінної участі в ринку? Є два варіанти. Перший – це населення перевести на передоплату, що нереально зробити одномоментно з приведенням тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Другий – це фінансове наповнення ПУП грошовими коштами від державних підприємств, учасників ПСО.

Тому термін переходу буде залежати від тих розрахунків, які проведуть. Якщо розрахунки покажуть можливість виходу протягом цих півтора року на цільові тарифи для населення, нормальні ціни та обсяги торгівлі на організованих сегментах ринку і за двосторонніми договорами державними підприємствами-учасниками ПСО, то це може впливати на термін переходу на чисте фінансове ПСО. І термін переходу стає зрозумілим. Мені ця модель видається прогресивнішою – коли "Енергоатом" продає електроенергію на ринку, отримує значні прибутки, бо у нього собівартість нижча удвічі, ніж у теплової генерації, і компенсує ПУП ту різницю, яку вони отримують в процесі продажу е/е населенню за доступними цінами.



- Як все-таки вирішується питання з підписанням актів по виплатам "зеленим" виробникам у цьому році? Жоден з них з початку року не підписаний "Укренерго", і не вдається повністю закрити виплати за "зеленим" тарифом. Ви анонсували позов проти НЕК за це.

- Скажімо так, ми робимо все, аби вирішити це питання. Яким шляхом ми підемо – зараз опрацьовуємо. Але треба було б також вирішити питання з виплатами за "зеленим" тарифом з бюджету, тими 20% від обсягу, які передбачені законодавством. Тоді набагато легше буде розв’язати проблему.

Але ми по закону сформували розмір послуги НЕК і будемо її відстоювати. Дивує позиція НЕК, яка називає однією з причин непідписання актів з її боку нашу стратегію торгівлі. На підставі яких критеріїв НЕК її оцінює і на підставі чого вважає можливим не підписувати акти з цієї причини?

Звісно, для НЕК було краще, коли за другу половину 2019 року ПСО по населенню було беззбитковим. А потім пішли зміни, коли нам переглянули обсяги і ціну купівлі е/е для населення у "Енергоатома", плюс загострилася ситуація на ринку, і різниця по населенню стала від’ємною. І це теж стало додатковим навантаженням на НЕК.



- Раніше ви подавали в суд на НЕК за борги? Який стан справ зараз? Скільки у вас було позовів проти НЕК, на яку суму і які рішення по них прийняті?

- З приводу стягнення заборгованості з оплати розміру вартості послуги пред’явлено один позов, предметом якого є заборгованість 2020 року. Справа про стягнення заборгованості на 25,7 млрд грн (за період з січня 2020 року по липень 2020 року), що знаходиться в провадженні господарського суду Києва. Наразі у зв’язку з частковою оплатою НЕК "Укренерго" вказаної заборгованості за рахунок виділених кредитних коштів розмір позовних вимог у справі складає 15,3 млрд грн. Справа знаходиться на стадії підготовчого провадження, наступне засідання призначено на 15 липня.



- Що стосується позовів виробників за "зеленим" тарифом до "Гарантованого покупця" про несплату коштів. Як будуть сплачуватися кошти тим, хто виграє суди?

- Тут варто розуміти, що кошти, виграні в суді конкретними позивачами, пропорційно недоотримає кожен з інших виробників. Сплата одним зменшить оплату всім іншим. От, наприклад, треба було сплатити 1 млрд, а 10 млн хтось забрав. Значить 1% недоотримають всі інші. І активізація цього процесу призведе до негативних наслідків для всіх. У нас немає спеціальних статей доходів на розрахунки за рішеннями судів. Наші доходи – це кошти від продажу електроенергії та кошти за послугу. Інших джерел немає.



- Була інформація, що 26 позивачів відмовилися від своїх позовів? Ви знайшли для них якісь переконливі аргументи?

- З усіма контрагентами, які з нами судяться, ми намагаємося домовитися. Це великий переговорний процес, який триває. Пояснюємо, які наслідки будуть у разі виконання рішень судів.

Є такі компанії, що розуміють, кажуть, ми йшли у суд для того, щоб узаконити та зафіксувати свою суму боргу, а деякі вимагають грошей, і край.

До речі, ми також просимо, щоб компанії відзивали штрафні санкції, адже для їх сплати не передбачені джерела. В частині основної суми боргів все зрозуміло, а зі штрафами не погоджуємося і оскаржуємо.

Взагалі ця ситуація з судами може стати критичною для нас і для енергосистеми. Я дуже вдячний великим виробникам "зеленої" електроенергії, які розуміють всі наслідки цих судових рішень і не подавали позовів. Хоч якимось чином можна тримати цю ситуацію під контролем і не допустити стрімкого колапсу, який одразу паралізує всю систему.

Ми сподіваємося розраховуватися до кінця року, і маємо надію, що будуть випущені раніше анонсовані міністром енергетики "зелені" бонди.



- Ви як держпідприємство у будь-якому випадку йдете в апеляцію?

- У будь-якому випадку, і насамперед, щоб відбити штрафні санкції. Власне, як державне підприємство ми маємо пройти всі інстанції і захистити свої інтереси.



- Попри те, що хтось відмовляється від позовів, НКРЕКП часто переглядає статтю вашого кошторису на забезпечення ведення у судів у бік збільшення.

- З цими витратами цікаво вийшло. У нас позовів від понад 100 компаній на 1,5 млрд грн. Звісно, ми маємо їх супроводжувати, а це також значні суми. Ми передбачали таку ситуацію перед складанням кошторису і планували включити відповідну суму у видатки на рік. Зараз Регулятор розглядає це питання щомісячно, виходячи з фактичного стану справ. Ми плануємо на місяць вперед, які суди у нас будуть, розраховуємо суму витрат, а Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), включає ці витрати до кошторису, зокрема і за рахунок зменшення інших його витрат, на наступний місяць коригує, бо точно спланувати хід судових процесів практично неможливо.



- А як багато компаній сплатили "ГарПоку" кошти у фонд ведення арбітражу? НКРЕКП уже щонайменше двічі приймала рішення про таке зобов’язання "зелених" виробників. У них вони викликали обурення, але хтось та сплатив і скільки?

- Загалом, компаніями, що обрали процедуру арбітражу внески сплачуються в повному обсязі, хоча є й компанії, які зазначені внески сплачують невчасно, є компанія, яка має заборгованість. Слід зазначити, що обрання такої процедури є виключно волевиявленням вказаних компаній. Наразі (станом на 31 травня 2021 року) розмір сплачених арбітражних внесків за І-ІІІ квартал 2020 року становить 885 383,45 грн.



- Коли приймуть рішення про продаж "зеленої" е/е на біржі не лише на місяць, а й на інші періоди?

- Це ініційоване нами питання розглядалося нещодавно на нараді у міністерстві. Думаю, його таки приймуть (на момент публікації інтерв’ю уряд ухвалив рішення, яким дозволив "ГарПоку" обирати різні періоди постачання, але не більше року – ЕР). І ми матимемо можливість при продажу визначити період з огляду на ситуацію на ринку, тобто що краще: на місяць, квартал, півроку, рік. Довгострокові договори вирівняють конкурентоздатність "Гарантованого покупця" з іншими видами генерації і покращать економічні показники.



- Яку частку "зеленої" електроенергії ви продаєте за двосторонніми договорами (ДД), а яку на РДН? Чи не плануєте збільшити частку продажу за ДД?

- Тут дуже цікава ситуація щодо торгівлі за двосторонніми договорами. Існує думка, що ми маємо продавати на цьому сегменті 70-80%. Однак це дуже ризиковано. Ми проаналізували ситуацію і дійшли висновку, що оптимальний показник для продажу за ДД – до 50%. Наразі наші показники приблизно такі. Чому так? Дуже багато зараз диспетчерських обмежень "зелених" виробників. Це може вплинути на виконання ними договорів з продажу. Ми уклали договір на певний обсяг, виробників обмежили, вони нам не продали. Отже, ми маємо купувати недостатній обсяг як небаланси за найдорожчою ціною на ринку, щоб виконати договір з нашим покупцем. І все те, що ми виграємо від торгівлі в інші періоди, знівелюється купівлею небалансів. Який тоді сенс? Продати гарантовану величину, яка точно буде відпущена, – це хеджування наших ризиків.



- Новий інструмент – договори з динамічними обсягами – ви запровадили теж через обмеження? І що це дає вам і покупцям?

- Це теж наша відповідь на диспетчерські обмеження виробництва "зеленої" електроенергії, а НЕК обмежує часом і на 50%, і на 70%. Ми хочемо мати можливість за домовленістю із покупцем відкоригувати обсяги відпуску ресурсу: в окремі години, на окремі відсотки. Ми таким чином відходимо від того, що не зможемо виконати цей контракт, якщо не з нашої вини не отримаємо від виробника необхідний обсяг електроенергії, і нам не доведеться докуповувати її на інших сегментах. На недовідпуск також впливає те, що генерація з відновлювальних джерел є найменш прогнозованою серед інших.

Перший аукціон на липень показав, що це прийнятно для покупців. Ми реалізували весь обсяг за гарною ціною, констатуємо конкуренцію на торгах, тож будемо практикувати таке й надалі. З огляду на те, що ми продавали електроенергію липня, у серпні зможемо підбити підсумки коригувань – скільки реально відпустили електроенергії з їх урахуванням.



- Ви прогнозували такі обмеження?

- Прогнозували і готувалися. Ми їх зараз дуже відчуваємо. Це наслідок стрімкого росту "зеленої" генерації і неготовності системи до нього. Якби все було проаналізовано і промодельовано, цього б не було.

Також, згідно з діючим законодавством, у разі обмеження "зеленої" генерації їй сплачується компенсація за недовідпуск, яка порівняна з "зеленим" тарифом. Така компенсація через тариф НЕК "Укренерго" знову ж таки лягає на споживачів.



- "ГарПок" готовий відпустити "зелених" виробників самостійно продавати е/е?

- Так, але з 1 січня 2030 року. А якщо серйозно, то я не втомлююся повторювати, що будь-які пропозиції треба спершу проаналізувати, промоделювати, і лише тоді приймати остаточне рішення. Чим небезпечне рішення про вихід виробників на ринок? Всі одразу схочуть піти продавати, і я не впевнений, що це буде дуже добре. Може суттєво впасти ціна електроенергії. Виробники "зеленої" е/е все одно будуть отримувати доплату до рівня "зеленого" тарифу, і треба думати, як зацікавити їх продавати свою електроенергію якомога дорожче. Якщо до "зеленого" тарифу доплатять, то що завадить заявитися по 1 коп/кВт-г? І тоді ціна на ринку буде не 1,4 грн/кВт-г, а 10 копійок. Вони продалися, різницю їм компенсували, а хто програв? Ті ж учасники ринку. Тут ще треба дуже ретельно обдумувати і аналізувати вплив: якщо усі підуть, якщо піде лише частина - наприклад, відпустити великих. Можливо, потрібні якісь обмеження чи поетапний перехід. Треба також зазначити, що вихід виробників з потужністю їхнього обладнання до 1000 кВт потребує компенсації небалансів з тарифу "Укренерго". А практика свідчить, що саме ці виробники найгірше прогнозують свій виробіток.



- Саме на адресу "ГарПока" доводилося чути такі зауваження, мовляв, ви ж не відповідаєте за ціну, все одно "Укренерго" покриває різницю.

Дивно таке чути. Всі свої розрахунки ми зводимо до того, щоб отримати максимальний дохід за день, місяць, квартал. Отримуючи максимальний дохід, ми зменшуємо розмір послуги "Укренерго", тож меншим стає навантаження на тариф і кінцевих споживачів.

Ми виважено обираємо стратегію торгівельної поведінки. Щодня аналізуємо стан ринку, очікувану ситуацію на наступний день, всі розрахунки за обсягами та цінами. Так формується наша торгівельна позиція та ціна заявки на продаж електроенергії. Ми завжди зацікавлені продати за вигідною ціною, отримавши максимум доходу.

Крім того, регулятор слідкує за ринковою поведінкою нашого підприємства і вже проводив перевірки з цього приводу. Жодна з них не підтвердила неринковість нашої стратегії.



- Ви підтримуєте пропозицію генерації, озвучену також міністром енергетики, заборонити трейдерам брати участь у ринку на добу наперед, принаймні тимчасово?

- Не все так однозначно. Має бути заборона того, що не передбачено законодавством. Повна заборона призведе до створення на РДН ринку генерації. Можливо, часткове або тимчасове обмеження участі постачальників та трейдерів дозволить зменшити їхній влив на ціноутворення та знизити волатильність цін.



- Який ефект для ринку і для "ГарПока" як його учасника дало рішення НКРЕКП від 2 червня щодо заборони здійснення операцій на ринку з від’ємним сальдо обсягів е/е?

- "ГарПок" бачить вирішення проблеми в іншому підході, зокрема у ціноутворенні на внутрішньодобовому ринку: мінімальна ціна на ньому має бути не меншою за ціну РДН, а становити ціну РДН, збільшену на 10% чи 5% (НКРЕКП на момент публікації встановила до 1 жовтня граничну мінімальну ціну ВДР на рівні 100,5% РДН – ЕР). Тоді не буде економічних стимулів у схемах перепродажу електроенергії між сегментами. Згідно із законом, ціна на РДН є індикативною для всього ринку, а на неї впливає багато факторів. Як приклад, на нашому дуже профіцитному РДН попит може переходити на ВДР, таким чином впливаючи на зниження ціни на РДН і, як наслідок, на зниження ціни на ВДР. До того ж постачальники та трейдери, користуючись механізмами перепродажу електричної енергії за двосторонніми договорами, можуть продавати на РДН електричну енергію, а потім купувати її на ВДР дешевше. Думаю, згодом наша пропозиція знайде реалізацію, принаймні міністерство цей підхід підтримує.

Ось зараз начебто є зобов’язання вказувати джерела походження електроенергії, але у той же час на офіційному сайті "Оператора ринку" розміщена інформація, що продається багато непідтвердженої електроенергії.



- Довгоочікуваний РЕМІТ може покращити ситуацію в цьому напрямку?

- Для введення РЕМІТ, як на мене, ринок треба теж підготувати. Вводити його у неврегульовану ситуацію буде дещо неправильно. Йдеться про створення більш чітких правил на ринку, які б не допускали маніпулювань. Наприклад, перепродаж електричної енергії трейдерами та постачальниками між організованими сегментами ринку і, як наслідок, викривлення індикативних цін на РДН.



- Регулятор підвищив максимальний прайс-кеп на РДН. Як ви оцінюєте це рішення?

- Виключно позитивно. Я б так оцінив, навіть якби їх взагалі скасували. За кордоном діє максимальне обмеження в $3 тис., щоб не допускати взагалі космічних цін, а не регулювати щоденну роботу ринку. І після того, як цієї зими в США ціни злетіли до небес, споживачі, мабуть, погодяться: краще платити за е/е не 1,68 грн/кВт-г, а вдвічі більше зараз, аніж мати таку ситуацію, як у США.



- Кажуть, НКРЕКП розробила законопроект, за яким складову тарифу на передачу по компенсації "зеленого" тарифу хочуть передати для збору "ГарПоком". Ця складова у тарифі складає 2/3.

- Ця ідея обговорюється на рівні НКРЕКП за ініціативи "Укренерго". Можна і треба обговорювати будь-які ініціативи, але як можна збирати чужі гроші? Якби це була так звана плата за "зелений" тариф, як, припустимо, у Німеччині, це одне, і ми мали б повне право сказати споживачам про сплату нам цієї складової. Але думаю, перекладання на нас збору складової в тарифі на передачу призведе до того, що ніхто взагалі нічого не платитиме. За передачу заплатять, бо ніхто не хоче мати проблем з постачанням електроенергії, а за компенсацію "зеленим" – ні. І які у нас важелі для того, щоб стягувати з когось якісь гроші? Якщо навіть НЕК не всі платять. Той же постачальник останньої надії, "Вода Донбасу".



- Ви задоволені тим, як проходять ваші аукціони з продажу "зеленої" е/е?

- Ми перші почали продавати електроенергію на підвищення ціни і не прогадали. Як і з тим, що при продажу використали аргумент чистої е/е, попри те що на цей момент немає гарантії походження. Але все одно ми почали говорити про те, що наша е/е чиста, і на аукціонах ми продаємо саме "зелену" електроенергію. Так воно і є - у нас просто немає іншої. Облік у нас відбувається до кВт за обома видами ПСО, чітко рахуємо, скільки купили-продали за одним ПСО, скільки за іншим, навіть небаланси діляться на ті, які виникли за рахунок "зелених", а які за рахунок ПСО для населення. Тому на "зелені" аукціони ми виставляємо саме ті обсяги, які купуємо у "зелених".

Бачимо, що є зацікавлені трейдери і постачальники. Часто ставлять запитання: "А ви підтвердите, що це "зелена" е/е?" Так, підтвердимо. З самого початку продажу "зеленої" електроенергії за двосторонніми договорами ми надаємо охочим довідку, що це дійсно е/е, придбана за "зеленим" тарифом. Звичайно, ті, хто її використовує, не мають таких преференцій, які б мали із сертифікатом походження. Утім, мабуть, це їхній імідж, що вони купують саме "зелену" е/е. Іноді іміджева складова важливіша за гроші.

Зараз ми направили на Кабмін зміни в закон про ринок е/е, щоб бути постачальником "зеленої" енергії із наданням гарантій походження і мати право їх продавати. Логічно було б, якби такий сертифікат видавався в електронному вигляді і його можна було б дробити або продавати частинами, як у випадку із криптовалютою. Через введення СВАМ в Європі наші виробники дуже зацікавляться такими гарантіями. Тож якщо повернутися до вашого питання про частку продажу е/е на різних сегментах, то, знову ж таки, 50% нашого ресурсу на РДД якраз і гарантує, що це буде виключно "зелена" е/е.



- "Зелені" облігації випустять цього року? Як ви ставитеся до цього інструменту? Буде зацікавленість з боку інвесторів?

- Ми дуже розраховуємо на їхній випуск. "Укренерго" матиме певний період часу, щоб стабілізувати, покращити роботу підприємства, налагодити надходження до бюджету і забезпечити в наступних роках безболісне повернення вартості цих бондів. А попит, звісно буде. З тими відсотками, які є у наших цінних паперів, вони завжди розкуповуються. Приклад – звичайні ОВДП. Якщо зараз банкам платять за те, щоб зберігати кошти, то краще бонди купити.



- А чи очікувати "зелених" аукціонів цього року?

- За наявною у нас інформацією, щось буде. Принаймні, пілотний проект на декілька МВт. У нас все готово для їх проведення.



- Складається враження, що зросла кількість перевірок "ГарПока" з боку регулятора. З чим це пов’язано?

- Хто нас тільки не перевіряє! Дуже багато звернень від виробників за "зеленим" тарифом, які прагнуть отримати свої гроші. Вони звертаються до будь-яких органів, які можуть провести перевірку. Ось АМКУ нас перевіряє за сигналом, що ми непропорційно розподіляємо виплати. Хоча розподіл коштів, на нашу думку, взагалі не стосується антимонопольного. І регулятор вже неодноразово підтверджував пропорційність наших виплат. Ми дотримуємося вимог нормативно-правових актів і ліцензійних умов, вживаємо усіх заходів, спрямованих на недопущення будь-яких порушень. Але контролюючі органи іноді не можуть погодитися з тим фактом, що нема порушень, і продовжують перевірки на максимально можливі терміни.