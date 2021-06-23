Опыт международного мультиоператора недвижимости Nhood может стать полезным в трансформации украинских вокзалов – эксперт

Эксклюзивное интервью СОО Nhood Украина Анны Корягиной агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Оксана Гришина



- В начале 2021 года было объявлено о создании компании-мультиоператора недвижимости Nhood, объединившей Ceetrus и Nodi. Расскажите о задачах вашего подразделения в Украине и планах на этот год.

- Основная задача – это формирование и укрепление позиции новой компании Nhood как провайдера услуг в сфере недвижимости как для девелоперов, так и для ритейлеров на украинском рынке. Опыт Nhood охватывает полный спектр услуг в управлении недвижимостью, эксплуатации и коммерциализации, управлении активами, включая девелопмент и благоустройство.

Что касается опыта взаимодействия с клиентами в сфере девелопмента, "Ритейл Парк Берковецкая" – это первый проект компании Nhood в Украине для внешнего клиента, нами была разработана концепция на основании маркетинговых исследований и опроса арендаторов. Коммерциализация объекта уже также начата, поскольку в виду специфики формата очень важно определить основных якорных арендаторов на самых ранних этапах.



- Почему первым проектом для внешнего клиента стал именно ритейл-парк?

- Европейский опыт наших коллег говорит о том, что ритейл-парки проявили себя самым эффективным и наиболее гибким форматом на протяжении пандемии. Потребители сейчас ищут "безопасных покупок", а возможность приехать на автомобиле на открытую парковку с прямым доступом к магазинам, а потом совершать покупки в крупноформатных магазинах только способствует развитию ритейл-парков. В нашем портфеле также сейчас на стадии разработки находится еще один проект подобного формата на Западной Украине.

Отдельно хотелось бы отметить участие нашего итальянского офиса в разработке концепций, поскольку у нас один генеральный директор на две страны, и, безусловно, опыт коллег нам очень помогает и является конкурентным преимуществом.

Взаимодействие с представителями ритейла мы начали с сотрудничества с компанией Decathlon. Менеджеры компании Nhood оказывают услуги по техническому сопровождению открытия новых магазинов, организации тендеров, координации процессов проектирования, управлению проектами строительно-ремонтных работ и т.д. В частности, относительно недавно были открыты магазины Decathlon в ТРК Проспект и ТРЦ Riviera. Мы надеемся, что в рамках нашего сотрудничества будет еще один магазин.



- Вы уже называете локацию?

- Думаю, что, когда наступит время, компания Decathlon сама официально сможет анонсировать открытие следующего магазина.

Помимо перечисленных услуг мы активно занимаемся брокериджем объектов других собственников, в том числе с нашими партнерами - компанией NAI Украина.



- Где именно вы проводите брокеридж?

- Брокеридж включает как "Ритейл Парк Берковецкая", так и новые для нас объекты, а также объекты, которые уже находятся в собственности или управлении компании (прикассовые зоны "Ашан" во Львове и Киеве, Retail Park Petrivka, Rive Gauche). В рамках выставки RAU Expo 2021 на стенде, помимо наших объектов, были представлены и такие объекты, как Sky Park, Riviera, ТЦ "Варшавский", а также объекты, над которыми мы работаем совместно с нашими партнерами.



- Согласно концепции, в одном из блоков "Ритейл Парка Берковецкая" будет находиться медицинский центр. Расскажите подробнее.

- Медицинский блок - это проект, которым практически полностью занимается собственник совместно с инжиниринговой компанией, имеющей большой опыт в сфере медицинской недвижимости. Площадь блока составляет более 10 тыс. кв. м. Предварительно в блоке будут представлены услуги челюстно-лицевой хирургии. Для удобства и более комфортного восстановления клиентов в блоке предусмотрен зимний сад и отдельный паркинг.



- Торговая недвижимость отличается другими требованиями в инженерии по сравнению с офисной и тем более медицинской. С кем вы сотрудничаете по медицинскому блоку?

- Действительно, в проекте "Ритейл Парка Берковецкая" представлены офисная, коммерческая и медицинская недвижимости. Медицинский блок разрабатывается совместно со специализированной инжиниринговой компанией.

По данному ритейл-парку мы рассматриваем вариант сертификации BREEAM и, естественно, учитывая то, что в ритейл-парке представлены три вида недвижимости: медицина, офисы и ритейл, то сертификация для каждого вида недвижимости также будет делаться отдельно, потому что требования разные, а для медицинских зданий они гораздо более серьезные.



- Что можно рассказать об офисном блоке?

- Площадь офисного блока составляет 9,8 тыс. кв. м. На данном этапе говорить об арендаторах еще рано, но не исключено, что некоторая часть будет занята управляющей компанией.



- А какие арендаторы будут в ритейл-блоке?

- Будут представлены операторы товаров для дома, affordable fashion, ресторан быстрого питания, а также другие операторы. Близость к жилому комплексу также диктует определенные решения и набор операторов, которые будут расположены напротив фасада ЖК, в частности, там появятся сервисы и товары на каждый день. Задача была предложить максимально friendly решения для синергии жилья и ритейл-парка.



- Не рассматриваете ли вы размещение коворкинга для данного проекта?

- Мы сейчас сосредоточены на ритейле, основная задача – достичь договоренностей с определенными якорными операторами. Вполне возможно, что в офисной части появятся и коворкинги, но для этого надо изучить локацию в данном ключе, чтобы понять востребованность формата.



- Какая будет планировка офисной части? Опенспейсы на каждом этаже?

- Сейчас разрабатывается эскизный проект другой архитектурной компанией. Более детально информация будет представлена позже.



- Когда стартует реализация вторых фаз действующих проектов на Позняках и Петровке?

- В настоящее время, к сожалению, проекты вторых фаз как для Rive Gauche, так и для Retail Park Petrivka приостановлены. Это связано и с вектором на развитие сервисной компании, и развитием конкурентной среды, уровнем рисков, устареванием ранее разработанных концепций. Тем не менее, вопросы не закрыты, мы рассматриваем предложения для потенциальной реализации проектов в партнерстве с национальными представителями рынка, что потребует актуализации проектов с учетом международной стратегии Nhood.



- Какие еще сегменты недвижимости вы видите перспективными для развития Nhood?

- Насколько нам известно, планируется передача железнодорожных вокзалов Киева, и не только, в концессию. Для компании Nhood данный вопрос представляет потенциальный интерес, приоритетом для нас является отрасль консалтинга в сфере железнодорожных вокзалов, поскольку на международном уровне Nhood управляет двумя проектами вокзалов: Gare du Nord во Франции и проектом Vigo в Испании.

В преддверии Олимпийских игр 2024 и в рамках расширения Большого Парижа, Gare du Nord ожидает настоящее преображение в новый проект StatioNord. Генеральный директор компании в Украине Марко Балдуччи также является членом наблюдательного совета новой компании смешанного типа с единым управлением (SEMOP), которая занимается реализацией проекта в Париже.

Что касается второго проекта в Vigo на северо-западе Испании, отметим, что Nhood выиграл конкурс трансформации 2017 для вокзала скоростных поездов (TGV), а сейчас работает совместно с местными партнерами и структурами над преобразованием нынешнего вокзала на новый интермодальный вокзал. В перспективе этот проект должен дополнить торговый центр, который будет в тесной связи с его непосредственным окружением, также планируется размещение отеля и общественного пространства.

Учитывая, что работа над двумя крупными проектами на международном уровне уже сформировала профессиональную команду в рамках различных стран Nhood, мы полагаем, что этот опыт может быть востребован и в Украине.