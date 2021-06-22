Глава ФГИ: Аукцион по продаже ОГХК пройдет 31 августа в прямой трансляции с шагом 50 млн грн

Блиц-интервью главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина" об аукционе по продаже ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) по стартовой цене 3,7 млрд грн (подается на украинском языке)

-- Яким чином відбуватиметься перевірка та допуск учасників? В зв’язку з тим, що закон про деолігархізацію ще не ухвалено, чи зможуть українські олігархи брати участь в аукціоні?

-- Сьогодні приватизація зусиллями ФДМУ та усіх гілок влади - це прозорий, зрозумілий та чесний механізм. Це не ваучери з 1990-х та не олігархічна приватизація нульових.

Закон про приватизацію від 2018 року досить прогресивний і містить чіткі вимоги щодо покупців державного майна. Наприклад, покупцями не можуть бути фізичні особи чи компанії з держави-агресора, офшорні структури, в яких не можна чітко визначити кінцевих власників. Всього така заборона поширюється на 13 категорій. Особи, до яких застосовано санкції, та пов’язані з ними компанії або люди також не допускаются до участі в приватизації.

На ОГХК претендують компанії з усього світу. У них велика історія, це лідери ринку зі зрозумілим походженням капіталу. Така висока конкуренція гарантує, що хто б з них врешті не став переможцем аукціону, держава отримає максимум надходжень до бюджету та стратегічного інвестора, який забезпечить подальший розвиток самого підприємства. Водночас, ретельна перевірка правоохоронними органами, дозволить виявити та не допустити приватизації ОГХК особами, які відносяться до тих самих 13 “стоп-категорій”.

-- Як проходитиме аукціон та наскільки відкритим він буде?

-- Приватизаційний аукціон ОГХК відбудеться 31 серпня за класичною моделлю - на підвищення ціни з кроком у 50 млн гривень, за участі ліцитатора. Всі бажаючі зможуть подивитися пряму трансляцію.

Зауважу, що приватизація - це не кінець історії, а лише початок. Інвестор має забезпечити виконання соціальних, екологічних та фінансових умов. Інтереси працівників та держави буде захищено, а на модернізацію ОГХК буде додатково спрямовано щонайменше ще 400 млн грн.

-- Скільки потенційних учасників, які вже підписали угоду про нерозголошення, за вашим прогнозом, внесуть заставу та візьмуть участь в аукціоні?

-- Ми прикладаємо всіх зусиль, щоб участь в аукціоні прийняла максимальна кількість компаній. Як я вже казав, ОГХК цікавляться інвестори з усього світу. Зараз потенційні учасники мають вивчити інформацію про підприємство, розрахувати бізнес-моделі, визначитися із власними пропозиціями.

Потенційні інвестори отримали повний доступ до ключових показників ОГХК. Інформаційний пакет, підготовлений разом з інвестиційним радником, вже завантажено в "кімнати даних". Це стосується й інформації про запаси - вперше в історії ми домоглися зняття з них грифу "для службового користування (ДСК)". Без відкриття цих показників приватизація ОГХК для інвесторів виглядала б як лотерея.

Скільки з них візьмуть участь у конкурсі ми дізнаємося вже зовсім скоро.

-- Як залежить винагорода інвестиційного радника від ціни? Якою вона буде приблизно?

-- Винагорода радника складається з двох частин - фіксованої й варіаційної. Фіксована розділена по етапах виконання робіт. Друга частина - варіаційна - залежить від самого факту продажу та кінцевої пропозиції на аукціоні. Це 1% від суми продажу об’єкта. Таким чином радник зацікавлений провести підготовку максимально якісно та дорожче продати актив.

-- Чи існують наразі ризики, що аукціон не відбудеться? Якщо так, то чи зможе Фонд держмайна їх мінімізувати або нівелювати?

-- Велика приватизація в Україні не відбувалася протягом 15 років. Усі спроби та оголошення довгий час лишалися радше імітацією, ніж справжнім бажанням залучити інвестиції.

І це зрозуміло - прозора приватизація неможлива без сильної політичної волі та консолідації зусиль усіх органів влади. Майже кожне велике державне підприємство слугувало годівничкою для фінансово-промислових груп та політиків. Підконтрольний менеджмент, тіньові бенефіціари, корупція - ось що насправді гальмувало приватизацію всі ці роки.

Підготовка ОГХК до аукціону стала справжнім викликом. Новим керівникам підприємства підпалювали автомобілі, погрожували, викрадали техніку, була спроба рейдерського захоплення та диверсії. Супротив старої системи був величезним. Та ми з усім впоралися.

Сьогодні позиція усіх гілок влади єдина - приватизація потрібна Україні. Ми маємо залучити стратегічних інвесторів, створити умови для розвитку економіки, появи нових робочих місць. І я впевнений, що разом ми подолаємо будь-які виклики на шляху до цієї мети.