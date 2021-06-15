Создать отрасль спортивной реабилитации ветеранов - вот моя цель в Верховной Раде - нардеп Вирастюк

Эксклюзивное интервью народного депутата от политической партии «Слуга народа» Василия Вирастюка агентству «Интерфакс-Украина» (подается на украинском языке)

Текст: Александр Трохимчук

— Кампанія довиборів на 87-му окрузі виявилася непростою і, більше того, скандальною. Представники опозиції та деякі експерти називають мандат, який ви отримали, «брудним»...

— Я абсолютно спокійний, тому що впевнений, що з нашого боку все було чесно: ми нікого не підкуповували, на відміну від опонентів. Ще під час кампанії наша команда дізналася про те, що плануються махінації саме з боку наших опонентів і ми почали про це говорити на зустрічах із громадами, коли приїжджали в села, в ОТГ. Бо вже тоді було відзняте те саме відео на АЗС, де представники наших опонентів готували мережу та готові були скуповувати голоси. Вони, певно, не знайшли нічого кращого, ніж підняти хвилю звинувачень у відповідь. А говорити про «брудну кампанію» вони почали, коли відчули, що програють.

— Тим не менш, чи не виникало у вас бажання відмовитися від мандату після всієї судової тяганини?

— Знову ж таки, про це почав говорити кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський, хоча ще за декілька днів до того ми зустрічалися, коли вийшла соціологія. Він на той момент був на непоганих позиціях, навіть майже посідав перше місце. Ми з ним перетнулися, він спокійно сказав, що ми, мовляв, абсолютно не вороги, нам нема чого ділити, а вже за декілька днів я почув на одному з центральних телеканалів, як він переконував, що вибори треба визнати недійсними, потрібно всім кандидатам позніматися... Потім це підхопили ще деякі партії, які там узагалі пасли задніх, бо їм було вигідно цю інформацію поширювати саме так, щоб попіаритися на нашому окрузі, оскільки вибори там були у всіх на слуху.

— Тобто облишити це все думок у вас не виникало?

— Ні, навіть навпаки: я ж людина зі спорту, тож захопився настільки цим ділом, що і такої думки, звісно, не було. Була певна втома, скоріше, психологічна, бо я до такого не звик, до такої кількості бруду, яка лилася й, можливо, ще ллється досі. Але я дав собі завдання – не читати соцмережі, і тому, відповідаючи на запитання всіх журналістів «Чому ви такий спокійний?», кажу: тому що поставив перед собою ціль – спокійно спати. Кожної ночі я спав добре. Назло опонентам!

— І що, навіть не було цікаво, що про вас пишуть?

— Цим займалися мої друзі (перечитували публікації в соцмережах – ІФ). Я ж собі поставив такий блок. Звісно ж, хочеш-не-хочеш, але хтось із родини або друзів на WhatsApp, Телеграм або у Вайбер пришле якісь скріншоти з картинками. Ось такі моменти були. Але чесно, не приймав близько до серця. Мені це заборонив робити мій кардіолог, тобто нервуватися.

— І все ж, чимало було закидів про те, чи вам, мовляв, не соромно брати цей мандат...

— Направду, ні. Тобто, а за що мені має бути соромно? За мене проголосували люди, які обрали мене. Так, були й ті, хто за мене не голосував. У підсумку ж вийшло так, що я став переможцем. Але я нічого поганого людям не зробив...

— Тобто ви не вважаєте мандат «брудним»?

— Я протру його, звісно, антисептиком, коли отримаю (сміється), але не вважаю його брудним.

— Якими є ваші плани як народного депутата на найближчих півроку?

— Працювати в парламенті без команди неможливо, тому для початку, звісно, треба зібрати кваліфіковану команду. Усі претенденти будуть проходити жорсткий відбір. Є певні робочі плани, я не люблю розповідати про них наперед. Але повірте, у нас на окрузі є чим займатися. Важливими є екологія та рівень якості доріг. В екологію можна помістити декілька пунктів – це і сміття, яке накопичується, зокрема на моєму окрузі, в Надвірній: там величезне «кладовище» відходів. Тому цю проблему треба буде вирішувати і ми готові цим займатися.

— А якщо звузити плани до підготовки першого законопроекту, чи думали ви вже над тим, чого саме він стосуватиметься?

— Так. Але певно, відповідаючи на це питання, треба сказати про те, в якому комітеті я збираюся працювати, бо всі думають, що я напевне піду в «спортивний»...

— Та ні, ми-от, в Інтерфаксі, знаємо про ваш намір увійти до складу комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів...

— Так, я б хотів піти до цього комітету, тому що те, чим він займається, – близька мені справа. І знаю, що є речі, якими ще навіть ніхто не починав займатися. Тому ми з командою будемо писати законопроект щодо створення цілої галузі, якої в Україні, на жаль, немає, – це спортивна реабілітація ветеранів. Тобто це не медична реабілітація, а реабілітація саме через спорт. Цієї галузі в нас взагалі немає, вже не кажучи про ветеранський спорт. Тобто ми нею займаємося, але суто як приватні особи, тому що вболіваємо за цю тему. Але на державному рівні цього немає.

І я вже не кажу про мою мету – створення та відкриття реабілітаційних центрів для ветеранів. Звісно, мені хотілося б, щоб це відбулося. Можливо, на базі якогось існуючого чи закинутого пансіонату, а може, це буде щось нове, побудоване з нуля, – ще не знаю. Але така ціль є – створення та відкриття реабілітаційного центру, знову, не медичного, а спортивного. Чому саме спортивного? Фактично кожен воїн, отримуючи фізичні травми, поранення, ампутації, страждає також і на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). І найкращим способом реалізації ветеранів від ПТСР є спорт, фізична культура. І от ця благородна мета мене насправді й тримала під час цієї виборчої кампанії, а тому мені абсолютно не соромно і я не перемаюся тим, що говорять за спиною.

— Це може буде лише один центр чи, як ви заявляли раніше, ціла мережа?

— Давайте стартуємо з одного! (усміхається) Це дуже складний шлях, тому якщо скажу одразу про декілька центрів, то мені доведеться збрехати, а я цього не хочу. Тому варто розпочати з одного: дай Бог, ми це втілимо, запустимо і, можливо, з нас візьмуть приклад і в інших регіонах – і відкриють теж такі центри. Бо в нас справді є для кого це робити: в Україні на сьогодні понад 700 тисяч осіб отримали посвідчення учасника бойових дій. Якщо взяти статистику проведення наших змагань, а буквально нещодавно, 15-16 травня, відбувся нацвідбір, то маємо всього близько 300 учасників. Тобто лише 300 ветеранів знайшли в собі сили займатися фізичною культурою та спортом. А решта або не мають такої можливості, або борються зі страхом бути непотрібними чи не могти щось.

І ветеран має приїжджати туди, до такого центру, обов'язково із сім'єю, що є світовою умовою та практикою, адже він ніколи не страждає від ПТСР сам, а разом із ним – і його родина. Тому для цього й створюватиметься реабілітаційний центр, бо це має бути комплекс: басейн, тренажерний зал, місце для стрільби з лука, тобто треба охоплювати ті види спорту, які входять у світові змагання для поранених ветеранів, наприклад, Invictus Games (9 видів спорту) або Warrior Games (12 видів спорту).

— До речі, на якому етапі підготовка української команди до Warrior Games (Ігри Воїнів). Чи вдалося вирішити проблему з коштами?

— Відверто скажу, їх і на цей момент немає. Ми зараз цим займаємося. У нас була нарада оргкомітету, де ми вирішували ці питання. Значна частина коштів уже є, але ще не вистачає певної суми, і вона велика.

— І, якщо вже ми згадали про підготовку до змагань, то слушним буде питання про поєднання різних видів вашої діяльності із тепер уже депутатською. Попередньо, ви розповідали, що будете змушені переглянути свою роботу у Федерації стронґмену України...

— Оргкомітет і Федерація – це різні види зайнятості, бо, наприклад, у Федерації я – почесний президент, а всю основну роботу здійснює її президент Сергій Конюшок. Тому я думаю, що в принципі робота Федерації не постраждає дуже сильно, бо є Сергій, а тому я впевнений, що все буде добре. А я буду займатися справою вже тут (у Верховній Раді – ІФ) на рівні державному.

— Узагалі, ви ж живете в Києві, тобто на час роботи сесій Ради не потребуватиме проживання в готелі «Київ» як іногородній депутат?

— Ні, такої потреби в мене не буде. Я знаю, що депутат може брати кошти, якщо він не місцевий, але оскільки в мене приписка вже дуже давно київська, у мене є квартира, тому я не потребую житла. І розширення не потребую теж. Наразі я потребую підтримки своїх колег в ухваленні законодавства у сфері спортивної реабілітації воїнів та подальшої віри людей задля позитивних змін на 87 окрузі, інтереси якого відтепер представлятиму в парламенті, а й в цілому в нашу спільну перемогу - перемогу України!