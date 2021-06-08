Мы обсуждаем возможность совместного производства украинских и египетских предприятий и экспорт на африканский рынок - чрезвычайный и полномочный посол Египта

Эксклюзивное интервью с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет Айманом Ахмедом Мокхтаром Элгаммалем.

Авторы: Оксана Гришина, Дарья Персик

- Господин Элгаммаль, какова динамика сотрудничества между Украиной и Египтом?

- Сотрудничество между Египтом и Украиной находится на очень хорошем уровне. Из-за коронакризиса торговый баланс несколько снизился - с $2,3 млрд в 2019-м примерно до $1,6 млрд в 2020 году. На это повлияли проблемы, связанные с логистикой и производством из-за COVID-19. Тем не менее, сотрудничество динамично развивается: существует межправительственная рабочая группа, встречи которой проводятся на регулярной основе, и которая координирует взаимоотношения между странами. В 2020 году были проведены встречи между торговыми палатами, в частности, состоялся визит делегации Торгово-промышленной палаты Украины в Египет. Также мы проводили zoom-встречи с ТППУ и Союзом торговых палат Египта, в которых принимали участие около 100 компаний с обеих сторон. Целью этих встреч было обсуждение путей улучшения и возвращения к прежним уровням торговли между двумя странами, а также увеличения экспорта из Египта в Украину, так как сейчас экспортный баланс значительно перевешивает в пользу Украины. Помимо того в этом году приезжал заместитель министра иностранных дел и заместитель главы Офиса президента Украины, обсуждались как политические, так и экономические вопросы.

Сейчас мы хотели бы восстановить созданный около 10 лет назад Украино-египетский деловой совет (УЕДС) между Украиной и Египтом, который в последние годы был неактивен.

- На базе чего будет возрожден УЕДС?

- Украино-египетский деловой совет предполагается создать усилиями обеих сторон, он будет состоять из представителей как украинского, так и египетского бизнеса. Торговые палаты обеих стран представят участников, которые заинтересованы и имеют опыт в ведении бизнеса как в Украине, так и в Египте. Деятельность совета также будет направлена на промоцию ведения бизнеса и двусторонних инвестиций в Украине и Египте, проведение различных секторальных профильных выставок в обеих странах. Таким образом, поскольку совет включает обе стороны, бизнесу будет понятнее, как инвестировать в Украину.

- Деятельность УЕДС будет фокусироваться на инвестициях?

- Фокус деятельности не ограничен инвестициями. Все виды бизнес-деятельности - будь то инвестиции, ко-производство, совместные предприятия и проекты в зависимости от сферы, - все будет продвигаться этим советом. Идея в том, что украинская компания, которая хочет инвестировать в Египет, вместо идти в торговую палату, может напрямую обращаться в бизнес-совет. Кроме того, торговые палаты обеих стран будут представлены в совете, поэтому через него они смогут предоставлять информацию о возможностях инвестирования в Египте и как зайти на рынок. В целом получение этой информации через совет будет гораздо быстрее и проще, чем через правительственные институции в обеих странах.

- Совет уже активизировался или только планирует?

- Мы планируем поднять этот вопрос на межправительственной двусторонней встрече в июне, которая пройдет в Египте. Предыдущая двусторонняя встреча проходила в Киеве.

- Основной импортной статьей со стороны Украины остаются зерновые и металл. Рассматривает ли Египет импорт готовой продукции из Украины, или планирует сохранить фокус на сырье и ресурсах?

- Мы обсуждаем возможность совместного производства между предприятиями Украины и Египта и экспорт на африканский рынок. Египет является членом ряда зон свободной торговли в африканских и арабских странах. Например, мы пригласили украинское правительство инвестировать в особую экономическую зону Суэцкого канала (SCZone). Украинские предприятия смогут производить продукцию в Египте и получать выгоду от египетских соглашений по свободной торговле в регионе.

- Есть ли уже предварительные договоренности по украинским инвестициям в SCZone?

- Мы обсудили это во время визитов заместителя главы Офиса президента и замглавы МИД Украины в Каир, но пока компании не обращались с такими предложениями. Это также будет темой встречи межправительственного технического комитета в июне. В то же время различные организации в Украине, в частности, "Укрмашстрой" и входящие в него компании обратились с просьбой открыть их представительства в Египте для совместного производства высокотехнологичной продукции тяжелого машиностроения.

- Расскажите о реализации крупнейшего инвестиционного проекта Украины в Египте – разработке "Закордоннафтогазом" Алам Ель-Шавиш (около $500 млн).

- "Нафтогаз" – существенный украинский инвестор в египетский энергетический сектор. Недавно представители компании посещали Египет с визитом, они встретились с нашим правительством. Обсуждались пути расширения сотрудничества, "Нафтогаз" проводил ряд геологических изысканий с целью поиска лучшего месторождения для инвестирования в добычу нефти и газа. В ходе ежегодной встречи стейкхолдеров с обеих сторон была установлена необходимость увеличить добычу углеводородов на участке в Алам Эль Шавише и ускорить развитие ключевых инфраструктурных проектов.

- Как Египет оценивает перспективы двустороннего энергетического сотрудничества на территории двух стран? Какие проекты могут быть интересны?

- С недавнего времени Египет из импортеров природного газа перешел в разряд производителей благодаря открытию месторождений на шельфе Средиземного моря. Поэтому одно из перспективных направлений сотрудничества – экспорт газа в Украину по бартерным сделкам на зерно и другую продукцию. Это позволит улучшить торговый баланс, пропадет необходимость привлечения в сделку иностранной валюты, а также позволит выровнять баланс импорт/экспорт, откорректировать существующий крен в сторону Украины. Мы также предлагаем украинским компаниям инвестировать в возобновляемую энергетику в Египте, однако пока конкретных договоренностей нет.

Как я упоминал, мы планируем многое обсудить на предстоящей межправительственной встрече, так как бизнес-встречи было сложно проводить в период коронавирусных локдаунов. Это одна из причин, почему реализация ряда инициатив несколько замедлилась. Однако мы планируем восстановить сотрудничество во многих сферах.

- Заинтересованы ли египетские компании инвестировать в украинскую энергетику?

- Мы не получали предложений, но интерес есть. Основная заинтересованность египетских компаний в проектах аграрного производства и животноводства, однако проекты в энергетический сфере пока не обсуждаются.

- Сколько египетских студентов учится в украинских вузах?

- В Киеве учатся около 2-3 тыс. египетских студентов. Ежегодно от украинских университетов поступает около 700 приглашений для египетских абитуриентов. К сожалению, есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся исключительно в украинской системе высшего образования. Это использование агентов, посредников по продвижению университетов. Таким образом, между студентом и университетом нет прямого контакта. Это создает много проблем для студента и коррупционных возможностей, что неизбежно снижает статус и престиж украинских вузов. С 2019 года Египет, к сожалению, вынужден сократить до семи количество украинских вузов, дипломы которых аккредитованы в нашей стране (Харьковский национальный университет им.Каразина, Киевский национальный университет им.Шевченко, КПИ им.Сикорского, НТУ "Харьковский политехнический институт", Сумской государственный университет, Национальный медуниверситет им. Богомольца, Львовский политехнический национальный университет). Поэтому египетские студенты могут поступать только в эти вузы.

- В сегменте торговли перекос в сторону Украины. В сегменте туризма – наоборот. В 2019 году Египет посетило 1,49 млн украинцев, в 2020-м – 727 тысяч. Украинцы занимают второе место после немцев среди туристов. Сколько ожидаете принять наших соотечественников в 2021 году?

- В апреле Египет всего посетили 525 тыс. туристов. В период с января по середину мая 1,8 млн туристов приехало из Восточной Европы. Это около 60% от доковидных показателей 2019 года. Надеемся, что в 2021 году Египет посетит около 8 млн иностранных туристов, а доля украинских туристов приблизится к цифрам 2019 года.

- То есть около 1,5 млн украинцев?

- Надеемся на это.

- Как изменилось поведение украинских туристов? Остаются ли на более длительный срок? Работают ли дистанционно?

- Туристы из разных стран предпочитают разный отдых, как правило. Украинские туристы в основном интересуются семейным пляжным отдыхом. Причем их можно назвать даже "серийными туристами": оценив раз одну локацию или даже отель, возвращаются туда снова, даже несколько раз в год, чтобы насладиться солнцем и курортами. В основном украинцы выбирают Шарм-Эль-Шейх, Хургаду, пляжные гостиницы, из которых отправляются максимум в однодневную познавательную поездку – увидеть пирамиды и основные достопримечательности Каира.

Путешественники из других стран предпочитают изучать культуру Египта, исторические достопримечательности, круизы по Нилу. Латиноамериканские туристы посещают монастыри и другие религиозные локации, объединяя свой маршрут с визитом в Иерусалим.

Мы также продвигаем для украинцев другие туристические аспекты посещения Каира, предлагаем посетить разнообразные исторические достопримечательности, четырехдневные круизы по Нилу из Луксора в Асуан, новые зоны для водных видов спорта, виндсерфинга. Кроме того, на западе пустыни есть уникальные минеральные воды и солевые озера, полезные для оздоровления. В этом году украинцы начали обращать внимание на такие аттракции.

- Какие меры безопасности принимаются в египетских гостиницах для туристов?

- Мы начали открывать туристический сезон постепенно. Сперва с 15 мая 2020 года разрешили внутренний туризм, потом с июля начали открывать границы для иностранных туристов. Такая стратегия позволила вводить эффективные меры и обеспечивать безопасность для всех путешественников.

Египет следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Egyptian Tourism Promotion Board, которые выпустили правила для туристов по всей стране. Регулярно проводятся дезинфекции помещений во всех местах размещения и туристических локациях, проверяется соблюдение санитарных мер, а по итогам таких проверок выдаются сертификаты гигиены, позволяющие организациям работать. С начала пандемии такие сертификаты получили 756 гостиниц и 1039 туристических ресторанов.

Мы также запустили кампанию по вакцинации приоритетных работников в туристической сфере, и на сегодня первую дозу вакцины получили 50% сотрудников в самых популярных локациях. Планируем привить всех работников отрасли.

- Как вы работаете с украинскими агентствами, авиакомпаниями? Какие стимулирующие меры предлагаются для туристических украинских агентств/компаний и авиакомпаний?

- Для привлечения украинских туристов мы успешно сотрудничаем с представителями рынка, уже запустили с туроператорами совместные кампании, которые действуют до октября 2021 года. У нас также действует программа поощрения полетов (flight incentive program) для авиалиний, включающая упрощение визового режима, 50%-ную скидку на сборы за посадку, проживание, а также 20%-ную скидку на сборы за наземное обслуживание. Кроме того, мы снизили цены на топливо на $0,15/галлон до конца 2021 года.

Помимо этого, презентовали наши предложения украинским путешественникам в ходе Международной туристической выставки в Украине-2021 (Ukrainian International Travel & Tourism Exhibition 2021). Также нами была запущена рекламная диджитал-кампания. А в июле 2021 года стартует трехлетняя международная рекламная кампания для привлечения в Египет посетителей, которая утверждает нашу страну как ведущую туристическую дестинацию в мире.

- Какие регионы Украины более представлены среди туристов в Египте? Где активнее будет проводиться продвижение египетских локаций?

- Точных цифр у меня нет, но у нас около 11 ежедневных рейсов из Украины в Египет из разных городов: Киев, Одесса, Харьков и другие. Из этих точек у нас прямые рейсы до Шарм-Эль-Шейха, а также чартерные. Когда мы запускаем таргет, то не ограничиваем его определенным регионом или городом, а распространяем кампанию по всей стране через социальные сети и туроператоров.

Помимо этого, Египет – прекрасное предложение для украинских сотрудников на удаленке: хорошая погода круглый год, недалеко и просто добираться. И мы стимулируем таких туристов: предоставляем 20%-ную скидку на размещение на длительный срок (20 дней и более), бесплатный вайфай в номерах и общественных зонах, скидку на долгосрочное бронирование. Уже принимали у себя крупные онлайн-конференции - без каких-либо проблем.

- Есть ли данные, сколько людей воспользовались такими услугами? Увеличилось ли количество тех, кто остается на долгий срок?

- К сожалению, такой статистики у нас нет. Когда турист прибывает, мы не уточняем, с какой целью или как надолго.

- Какие украинские локации могут быть интересны египетским туристам?

- Основные туристические зоны здесь – культурные, в дополнение к природным. Горы, озера – это то, чего не хватает в Египте. В пустынной стране ландшафт в основном желтый, а зеленые пейзажи в Украине действительно завораживают. Кроме того, Украина богата культурными локациями, включая церкви, памятники, замки, культурные локации, такие, например, как опера. Все это египетский турист ищет за рубежом. Преимущество Украины также в том, что цены на размещение и проживание здесь весьма приемлемые. Также здесь можно получить богатый гастрономический опыт – еда у вас потрясающая.

Все что вам нужно – кампания по продвижению, направленная на такие страны, как Египет, ведь далеко не все египтяне знают, что Украина может предложить. И вам необходимо продвигать определенные регионы, тот же Буковель, который прекрасен не только зимой, но и в летний сезон.

Есть еще один момент. Пандемия коронавируса спровоцировала большое количество ограничений, установленных европейскими и в целом западными странами, что сокращает возможности посещения туристами этих регионов. Это само по себе открывает новый рынок для Украины, так как ограничения не такие жесткие. Я обсуждал это с другими послами из арабских стран, и они ожидают значительного притока туристов из стран Персидского залива в Украину.