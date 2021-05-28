На квартирном учете в ВСУ находится 19,5 тыс. семей военнослужащих-участников боевых действий - замминистра обороны

Эксклюзивное интервью заместителя министра обороны Украины Игоря Халимона агентству "Интерфакс-Украина" (на украинском языке)

Текст: Наталья Пушкарук

- Назвіть, будь ласка, головні досягнення Головного управління майна та ресурсів у сфері управління державними підприємствами та установами, які належать до сфери управління Міноборони.

- Щодо досягнень Головного управління майна та ресурсів у сфері управління державними підприємствами та установами, які належать до сфери управління Міноборони, хочу зупинитися на декількох аспектах.

У сфері управління Міноборони перебуває 109 суб’єктів господарювання, які за результатами 2019 року спрацювали зі збитком більш ніж 53 тис. грн.

За результатами аналізу діяльності зазначених державних підприємств, установ та прийняття відповідних документів у перспективі залишаться діючими 42 державних підприємства Міноборони. Наразі йдеться про оптимізацію системи управління державними підприємствами шляхом визначення переліку суб’єктів господарювання, що будуть задіяні для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Відповідно до Перспективного переліку об'єктів державної власності затвердженого наказом Міноборони від 11.09.2020, який передбачає оптимізацію системи управління державними підприємствами, у перспективі залишається діючими 42 державних підприємства Міноборони зі 111 (40 – Головне управління, 2 – ГУР Міноборони).

Протягом 2020-2021 років передбачається ліквідувати 20 державних підприємств, реорганізувати – 15 підприємств, передати на приватизацію – 3 підприємства (209 Управління начальника робіт, 417 Управління начальника робіт, ДП МОУ “Дружбівський кар’єр нерудних копалин “Кварц”).

За результатами господарської діяльності у 2020 році підприємствами до Державного бюджету України забезпечено надходжень на суму 269,235 млн грн, що на 12 % більше ніж у минулий період, сукупний дохід підприємств збільшився на 23% і становив 1,069 млрд грн, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 19,6% і становив 984,7 млн грн.

Окремо зупинюсь на прикладі з концерном “Тєхвоєнсервіс”. У зв’язку з відсутністю державних замовлень, застарілою виробничою базою діяльність Концерну та його філій була знижена до критичного рівня. Несвоєчасна сплата податків до держбюджету та невиплата заробітної плати призвели до блокування його роботи та арешту виконавчими службами рахунків концерну та його філій.

З метою недопущення втрати державного майна на фондах філій Концерну “Техвоєнсервіс” створено 5 державних підприємств, які за результатами діяльності у 2020 році забезпечили чистого доходу від реалізації продукції на суму 53,949 млн грн та сплату податків до бюджету 15,429 млн грн (для порівняння філія Концерну “Техвоєнсервіс” “Черкаський автомобільний ремонтний завод” у 2019 році надало послуг з ремонту 13 од. автомобільної техніки для потреб Збройних Сил України, а після перетворення її в ДП “Черкаський автомобільний ремонтний завод” надало послуг з ремонту вже

72 од. автомобільної техніки (2020 – 42 од, 3 міс. 2021 – 30 од.), філія Концерну “Техвоєнсервіс” “Науковий центр” у 2019 році надало послуг з ремонту 146 складових бронетанкової техніки, а після перетворення в ДП “Науковий центр” надало послуг з ремонту 586 складових бронетанкової техніки (2020 – 506, 3 міс., 2021 – 80).

Також, після реорганізації ДП “Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат” та ДП “Львівський військовий лісокомбінат”, 11 новостворених лісогосподарських підприємств за результатами фінансової звітності спрацювали прибутково.

Після реорганізації 11 новостворених лісогосподарських підприємств за результатами фінансової звітності спрацювали прибутково, заборгованість по заробітної платі відсутня. Більш того виконані наступні заходи: удосконалено застарілу матеріально-технічну базу, а саме – закуплено 22 од. техніки, відремонтовано – 33 од.; завершено впровадження електронного обліку деревини; запроваджено виробництво тари спеціального призначення;отримано міжнародні сертифікати, що дозволило укласти 24 контракти з закордонними партнерами; заготовлено лісопродукції в об’ємі 31 тис. куб. м.

На сьогоднішній день проводиться робота щодо повернення до сфери управління Міністерства оборони України 5-ти лісогосподарських підприємств, переданих до Державного агентства лісових ресурсів на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 773-р.

За результатами проведеної претензійно-позовної роботи знято арешт з розрахункових рахунків ДП “Готель “Козацький”, які були заблоковані 4 роки що дозволило погасити заборгованість по заробітній платі працівників підприємства у сумі близько 4,5 млн грн.

На підставі договору про співпрацю з метою забезпечення житлом військовослужбовців, від установи “28 Управління начальника робіт” до Міноборони передано 8 квартир (площею 523,40 кв. м) по вул. Поліська у м. Києві. Крім цього після введення будинків в експлуатацію по даному договору буде передано ще 10 квартир.

- Розкажіть, будь ласка, про заходи щодо утилізації озброєння, військової техніки, та іншого надлишкового військового майна. Які тут головні досягнення?

- Тривалий час на арсеналах, базах (складах) Збройних Сил України зберігалась велика кількість непридатних до застосування та небезпечних при зберігання різних видів ракет та боєприпасів, що несло загрозу мирному населенню і навколишньому середовищу та вимагало значних коштів на їх безпечне зберігання, охорону та обслуговування інфраструктури цих місць зберігання.

З метою забезпечення виконання заходів щодо підвищення живучості баз (складів), арсеналів та зниження можливості техногенної катастрофи, усунення наслідків вибухів на базах (складах) та арсеналах Головним управлінням майна та ресурсів була проведена робота щодо укладення 17 договорів з підприємствами, які займаються утилізацією боєприпасів, що дало можливість утилізувати 9,488 тис. тонн боєприпасів.

За результатами проведення робіт з утилізації боєприпасів, до Збройних Сил України було передано 225,182 тонн порохів та вибухових речовин.

За реалізацією продуктів утилізації, які утворювались після виконання робіт з утилізації боєприпасів, Міноборони отримано 58,78 млн грн.

Крім цього, з метою вивільнення військових частин Збройних Сил України від непотрібного надлишкового військового майна виконано наступні заходи: утилізовано надлишкове озброєння та військову техніку – 35 од.; утилізовано військове майно – 147 тонн; передано на реалізацію 33,407 тис. тонн вторинних ресурсів, від реалізації яких Міністерством оборони України отримано 161 млн грн; передано на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів, а саме: золота, срібла, платини, металів платинової групи від реалізації яких Міністерством оборони України отримано 12,621 млн грн.

- Чи продовжується в Міноборони аудит активів? В тому числі, які за останній час є викриття резонансних справ у цій сфері, чи передає Міноборони інформацію в правоохоронні органи? Скільки є таких випадків?

- Службою внутрішнього аудиту Міноборони постійно проводяться планові та позапланові аудити активів.

За результатами кожного проведеного аудиту керівництвом Міноборони визначаються завдання керівникам структурних підрозділів щодо усунення виявлених недоліків та щодо передачі матеріалів аудитів до територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, інформування Офісу Генерального прокурора України та військової прокуратури відповідно до територіальної юрисдикції.

Випадків викриття резонансних справ у цій сфері в Міноборони не відбувалося.

- Яка нині ситуація із житлом для військовослужбовців? Скільки військових стоять у черзі на житло? Чи стає черга меншою та яких механізм забезпечення військових житлом? Чи діє програма пільгового кредитування?

- Станом на 1 січня 2021 року на квартирному обліку у Збройних Силах України перебуває 44,9 тис. сімей військовослужбовців, з них у списках пільгового забезпечення житлом перебуває 33,2 тис., що складає 74 % від загальної кількості осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Потреба у житлі для забезпечення військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку в гарнізонах Збройних Сил України складає 44,9 тис. квартир, зокрема: 20,8 тис. квартир – для забезпечення службовим житлом; 24,1 тис. квартир – для забезпечення постійним житлом.

Механізм забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової служби), осіб, звільнених у запас або відставку, та членів їх сімей регламентований статтею 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Порядком забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081, Порядком визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 728, Житловим кодексом Української РСР, Інструкцією з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31 липня 2018 року № 380, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 р. за № 1020/32472, та іншими нормативно-правовими актами.

Порядок надання кредитів військовослужбовцям для придбання житла визначено у Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р.

№ 88. Вимогами цього Порядку передбачено, що кредит надається військовослужбовцю уповноваженим банком.

Проте, на цей час не визначені уповноважені банки згідно нормативів, установлених Національним банком, що перешкоджає здійсненню зазначеного кредитування військовослужбовців.

- Яка ситуація із житлом для ветеранів АТО/ООС? Чи вдається всіх забезпечити житлом? Яка кількість бажаючих його отримати?

- Протягом всього часу проведення антитерористичної операції отримали житло 2 695 учасників АТО (ООС). На кінець 2020 року забезпечено житлом 65 сімей військовослужбовців, які загинули в ході АТО (ООС) за рахунок житлового фонду Міноборони.

Станом на 1 січня 2021 року на квартирному обліку у Збройних Силах України перебуває 19,5 тис. сімей військовослужбовців учасників бойових дій, у тому числі учасники АТО (ООС).

Щорічно, відповідно до вимог Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081, виділяється до 20 відсотків житла для забезпечення сімей загиблих військовослужбовців та військовослужбовців, які визнані в установленому законодавством порядку особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), пов’язаних з безпосередньою участю в антитерористичній операції, жилими приміщеннями для постійного проживання, що збудовані (придбані) за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел і розташовані у населених пунктах, у яких вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, чи грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення в таких же обсягах.

- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що розбудова військової інфраструктури – один із пріоритетів діяльності Міноборони. За його словами, для розв’язання цього гострого соціального питання в Міноборони вже розроблено окрему програму, і вже цього року військовослужбовці й усе суспільство побачать результати цілеспрямованих зусиль оборонного відомства в цьому напрямку. Про що саме йдеться? Що буде в програмі та які об'єкти планується реалізувати цього року?

- За рішенням попереднього воєнного керівництва проведено організаційні заходи у Збройних Силах України - розформовані основні замовники будівництва, а саме Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України та територіальні квартирно-експлуатаційні управління.

Даним рішенням фактично знищено систему організації будівництва в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

На сьогоднішній день завдання і функції з організації будівництва об’єктів житлового, загальновійськового та іншого призначення для потреб Збройних Сил України здійснює управління будівництва та модульних конструкцій Головного управління майна та ресурсів чисельністю 27 посад.

Крім цього, з метою створення системи Замовників будівництва за територіальним принципом, здійснюються заходи щодо формування територіальних управлінь замовника робіт (Західне, Північне та Південно-Східне) чисельністю по 34 посади кожне.

На цей час підготовлено проєкт директиви щодо сформування Північного управління замовника робіт та визначені джерела забезпечення необхідної чисельності для сформування Західного управління замовника робіт. Проте підписання директиви затримується зі сторони Генерального штабу Збройних Сил України.

Щодо програми розв’язання гострого соціального питання в Міністерстві оборони України в частині створення пунктів постійної дислокації військовослужбовців Збройних Сил України вживаються наступні заходи.

По -перше, реалізація положень Меморандуму про наміри між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Великої Британії та Північної Ірландії про співробітництво з розвитку та підвищення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, який підписано 07.10.2020 (далі – Меморандум). Відповідно до Меморандуму проєктування та будівництво військово-морських баз у м. Очаків та м. Бердянськ буде здійснюватися за участю британських підприємств та використанням сучасних технологій.

По-друге, планом будівництва на 2021 рік передбачено закупівля модулів спеціального призначення для розміщення військовослужбовців Збройних Сил України в населених пунктах Затишне, Краматорськ, Світязь та аеродромі Долгінцево м. Кривий Ріг. Тактико-технічні характеристики модулів спеціального призначення мають відповідати стандартам НАТО в частині їх мобільності під час транспортування та монтажу. У попередніх роках було завершено будівництво польових баз модульного типу у с. Воздвиженка Донецької області, смт. Чаплинка Херсонської області та смт. Новоолексіївка Херсонської області.

По-третє, планом будівництва на 2021 рік передбачена реалізація нових проєктів будівництва автономних баз, адміністративних комплексів у населених пунктах Маріуполь, Бердянськ, Сєверодонецьк, Очаків, Берегово, Васильків Київської області, Старокостянтинів Хмельницької області.

- Попереднє керівництво Міноборони повідомляло, що в Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО. Ця робота продовжується? На якому етапі будівництво? Які є плани щодо спорудження в Україні інших військових баз?

- Щодо розміщення 53 омбр, м. Сєверодонецьк, Луганська обл., військове містечко № 53. Планом на 2021 рік передбачено фінансовий ресурс (78 412,53 тис. грн.) для виготовлення ПКД, проведення комплексної експертизи та початку будівництва. Станом на сьогодні розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з виготовлення проєктної документації. Орієнтовний термін виготовлення ПКД до 01.08.2021. Орієнтовний термін завершення будівництва – грудень 2024 року.

Щодо розміщення 56 омпбр, ОК "Південь", м. Маріуполь, Донецька обл., військове містечко № 46. Планом на 2021 рік передбачено фінансовий ресурс (70 308,761 тис. грн.) для будівництва внутрішньо майданчикових мереж: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, будівництва котельні, їдальні, каналізаційно-насосної станції, будівель казарм поліпшеного планування: № 1, 2, 3, 4; реконструкції внутрішньо майданчикових мереж електропостачання та трансформаторної підстанції; виготовлення передпроєктних робіт. Термін виготовлення ПКД до 01.08.2021. Орієнтовний термін завершення будівництва – грудень 2023 року.

- Як триває робота щодо створення сучасних Військово-морських баз за стандартами НАТО – Головної військово-морської бази “НАМИВ” (м. Очаків), Військово-морської бази “СХІД” (м. Бердянськ) та військового містечка Нові біляри-1?

- Головна військово-морська база “Намив” у м. Очаків військового містечка № 111.Планом на 2021 рік передбачено фінансовий ресурс (30 000,0 тис. грн.) для виготовлення ПКД, проведення експертизи та процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт, початок будівництва. Орієнтовний термін завершення будівництва – грудень 2024 року.

Військово-морська база "Схід" для військової частини А3130, військове містечко № 90 м. Бердянськ, Запорізька обл. Планом на 2021 рік передбачено фінансовий ресурс (98 658,82 тис. грн.) для розроблення ПКД, проведення експертизи та процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт, будівництво комплексної будівлі, котельні, сховищ, зовнішніх мереж газопостачання, електропостачання, водовідведення, водопостачання; реконструкція лабораторно-побутового корпусу під штаб та матеріального складу. Орієнтовний термін завершення будівництва – грудень 2024 року.

Військово-морська база “Південь” с. Нові Біляри, Одеська область, військове містечко Нові Біляри -1. Планом на 2021 рік передбачено фінансовий ресурс (15 800,0 тис. грн.) для розроблення ПКД, проведення експертизи та процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт, виконання робіт з будівництва зовнішніх мереж: електропостачання, водовідведення, водопостачання та під’їзної дороги. КЕВ м. Одеса проведено відкриті торги на виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, договір укладено. Орієнтовний термін завершення будівництва – грудень 2022 року.

- Минулого року, влітку, на офіційному веб-порталі Міноборони вивчалася громадська думка щодо шляхів вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. Які з результатів цього обговорення реально втілюються в життя?

У період з 1 по 10 липня 2020 року на офіційному веб-порталі Міністерства оборони України вивчалась громадська думка щодо шляхів вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України. За підсумками проведеного заходу виокремлено три напрями вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, а саме: забезпечення житлом (грошовою компенсацією з належне для отримання житло) військовослужбовців Збройних Сил України за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України; надання військовослужбовцям кредитів для придбання житла; забезпечення військовослужбовців службовим (штатно-посадовим) житлом.

На сьогодні, перший та третій напрями реалізуються відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері житлового законодавства.

Стосовно надання військовослужбовцям кредитів для придбання житла на цей час на державному рівні не визначені уповноважені банки згідно нормативів, установлених Національним банком, що перешкоджає здійсненню зазначеного кредитування військовослужбовців.

- Яка ситуація з недобудованими об’єктами "Укрбуду"? Скільки з них прийнято на баланс "Київміськбуду"?

- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 772‑р передбачено включення ПрАТ “ХК “КИЇВМІСЬКБУД” як нової сторони до договорів про будівництво, укладених підприємствами – учасниками УДБК “Укрбуд” із суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, та установою, що входить до складу Державної спеціальної служби транспорту.

На виконання згаданого розпорядження Кабінету Міністрів України, суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, та установою, що входить до складу Державної спеціальної служби транспорту, у 2020 році (15.07.2020, 05.08.2020 та 04.09.2020) підписано з ПрАТ “ХК “КИЇВМІСЬКБУД” додаткові договори з будівництва ЖК “Urban Park” вул. Магнітогорська, 5, ЖК “Оберіг-2” вул. Бориспільська, 30‑а, 40 та ЖК “Чарівне місто” по вул. Бориспільська, 18, згідно яких ПрАТ “ХК “КИЇВМІСЬКБУД” добудовує житлові комплекси на умовах, визначених для підприємств – учасників УДБК “Укрбуд”.

Окрім того, на виконання вищевказаного розпорядження Кабінету Міністрів України, 17.02.2021 з ПрАТ “ХК “КИЇВМІСЬКБУД” укладено додатковий договір з будівництва ЖК “ART HOUSE” за адресою: м. Київ, військове містечко № 141, вул. Михайла Максимовича (колишня вул. Онуфрія Трутенка, 3).