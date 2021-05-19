Наша задача - увеличить инвестиции в строительный сектор вдвое за год, именно это станет маркером успешности реформы – министр Чернышов

Законопроект о реформе архитектурно-строительного контроля должен быть принят летом. Как это отразится на рынке и Украине в целом – в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" министра развития громад и территорий Алексея Чернышова

Текст: Оксана Гришина



- С конца 2020 года Минрегион взял ответственность за реформу архитектурно-строительного контроля. Основные положения концепции многократно озвучивались и обсуждались: либерализация рынка и максимальная ответственность исполнителей должны исключить коррупционные составляющие. Как это все технически будет в итоге воплощено?

- Любая реформа подразумевает законодательные изменения. Без этого реализация реформы невозможна. Мы сосредоточились на разработке комплексного законопроекта, привлекли к этой работе максимальное количество профессиональных стейкхолдеров, чтобы потом не терять время на его согласование. На платформе Минрегиона удалось объединить следующих субъектов: профильный комитет прламента, народных депутатов, Ассоциацию городов Украины, Офис простых решений и результатов, Конфедерацию строителей Украины, которая представляет фактических застройщиков, других участников. Почти за два месяца нам удалось согласовать концепцию, описать параметры законопроекта. После этого у нас быстро был разработан законопроект. К настоящему времени он уже передан в профильный комитет ВР. Сейчас комитет занимается завершающими шагами по его оформлению. По заявлению главы профильного комитета, в мае законопроект будет подан и зарегистрирован в Верховной Раде, что дает все шансы принять его в июне 2021 года.



- Полностью принять?

- Да. Мы ожидаем быстрого принятия именно вследствие того, что он прошел большое обсуждение. Недавно были уточнения некоторых положений от Ассоциации городов Украины. Нам очень нужен этот закон, он – локомотив этой реформы.



- Какие моменты реформы удалось воплотить, не дожидаясь изменений в законодательство?

- Мы сделали максимум из возможного. Прежде всего, запустили Единую государственную систему в сфере строительства. Несмотря на то, что юридически ЕГССС работает в пилотном режиме, она активно используется, у нас рекордные показатели по количеству сервисов для строительного бизнеса.

Второе: правительство Украины приняло решение о создании Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Сейчас уже завершен конкурс по отбору ее руководителя, в ближайшее время, в 20-числах мая, надеюсь, будет назначение правительством. После этого необходимо будет пройти все регистрационные и структурные процедуры, набрать необходимое минимальное количество сотрудников – 30%, нам нужно преодолеть отметку более чем в 220 человек. Надеемся это сделать как можно скорее.

Таким образом, начало функционирования ГИАГ, а это и прекращение работы ГАСИ, примерно совпадает с принятием нового закона. То есть новая организация начинает работать одновременно с законом, а не работать на базе старого законодательного поля, дублируя функции ГАСИ.



- Реформа начиналась год назад с необходимости разделить функции регистрации и функции контроля/надзора. Каков функционал ГИАГ, согласно новому законопроекту, какие перед ней стоят задачи?

- Основная задача, которая должна быть реализована в результате реформы, – двукратное увеличение инвестиций в сектор строительства. Он должен стать инвестиционно-привлекательным, а значит, прозрачным и надежным.



- За какой период?

- К 2023 году. В следующем году объем инвестиций должен увеличиться в два раза. Это является индикатором успешности реформы.



- В строительство?

- В целом, в индустрию. Это сотни разных подотраслей: и строительные материалы, и сама сфера строительства, и транспорт, и логистика, и производство, и добыча. Это колоссальный двигатель.

Говоря о реформе архитектурно-строительного контроля и надзора, наша задача сделать так, чтобы государство не препятствовало строительству развиваться, а субъекты строительного рынка не нарушали установленные правила и оправдывали ожидания общества. Именно поэтому очень ждем от органов местного самоуправления более активной работы в части актуализации и утверждения генеральных планов территорий городов.



- Это база, которой, по сути, нет, и ни одна инспекция ее не сделает.

- Совершенно верно. Именно поэтому я пытаюсь установить показатель успешности реформы, который можно ощутить и проверить – увеличение объема инвестиций. Когда это произойдет: когда есть генплан, прозрачность, надежность, когда нет коррупции.



- Есть ли у вас контакт с Минкультом? Очень многие генпланы тормозятся из-за затягивания этим министерством согласований историко-архитектурных опорных планов.

- Контакт есть. Мне известно, что в Минкульте в рамках своих полномочий и компетенций сейчас также разрабатывают соответствующие нормативно-правовые акты, которые должны урегулировать эту ситуацию. Я уверен, ситуация будет разрешена. Конечно, сегодня и общество, и органы местного самоуправления, и бизнес требуют изменения государства по отношению к себе. Это требование и ожидание, социальный запрос сегодня значительно выше, чем раньше. Очевидно, эта сфера будет видоизмениться в самое ближайшее время.



- Какие временные рамки вы ставите для городов по принятию или обновлению градостроительной документации, которая является основой всех реформ и основой действий Единого реестра, кадастров, ГИАГ?

- Мы давно опоздали с решением этой проблемы, поэтому, конечно, это вопрос ургентный для каждой громады, для городов. По большому счету, цивилизованный мэр понимает: отсутствие такого документа качественно и количественно ограничивает город в части привлечения инвестиций как внутренних, так и международных. Поэтому наличие актуального генплана урегулирует ряд вопросов в выделении земельных участков и планировании объектов.



- Назовите хоть одного мэра из города-миллионника, у которого есть такой документ?

- Города-миллионники должны сделать это в первую очередь, и именно от них мы сейчас это ожидаем.



- То есть качество градостроительной документации тянет в лучшем случае на троечку.

- Соглашусь с вашей оценкой.



- Как новое законодательство может это простимулировать? Рассчитывать, что мэры и местная власть будут больше слушать запрос общества и потенциальных, абстрактных инвесторов, а не "домашних", слишком идеалистическая позиция.

- Думаю, наша проблема заключается еще и в том, что решения, принимаемые городами и мэром, принимаются городскими советами, а мэр их подписывает. Моя личная позиция заключается в том, что европейская практика подразумевает изменение этого процесса: мэр должен обладать большими полномочиями, принимать решения и за них отвечать. Потому что сегодня есть коллективная безответственность – решения принимаются советом, а мэр просто фиксирует факт принятия решения совета, коллективного органа. Персонификация ответственности здесь необходима.



- В концепции реформы один из пунктов – персонификация ответственности.

- В том числе. Принятие нового законопроекта предполагается одновременно с изменениями в Гражданский, Административный и Уголовный кодексы. Но я напомню, что речь идет лишь о блоке, касающемся строительства.

Говоря простым языком, ГАСИ, существовавшая много лет, находилась в финальном отрезке глобальной цепочки создания добавочной коррупционной стоимости. Она находилась в конце, а стартом был процесс выделения земли, комиссии, горсовет, отсутствующий генплан, выдача технических условий. Далее проектирование, согласования, общественные слушания - где-то есть, а где-то нет. А также экспертиза и получение разрешительных документов. И лишь затем это строится, но в итоге виновата ГАСИ. Да нет же. ГАСИ всегда находилась в точке, обслуживающей всю эту пирамиду. Поэтому я понимаю, что, реализовав и завершив в этом году реформу ГАСИ, надо срочно двигаться в начало цепочки. По сути, ГАСИ была удобным инструментом по легализации этих предыдущих действий. Более того, так как этот поток до сих пор достаточно активно продолжается с тем же качеством, то этот фильтр более тонкой очистки будет иметь шансы быстро ломаться.



- Вернемся к полномочиям ГИАГ.

- Есть два основных этапа – начало строительства и завершение, то есть принятие объекта в эксплуатацию. Что меняется сейчас? Фактически ГИАГ не дает разрешение на строительство, а фиксирует факт начала строительства, то есть регистрирует факт реализации права застройки. Что такое право застройки: застройщик подает в Единую госсистему в сфере строительства документы, она автоматически регистрирует его права, если он вносит документ на землю, положительное решение экспертизы и соответствующую документацию. Если он их не вносит или вносит недостоверные данные, то регистрация не происходит. В этом случае система не регистрирует начало строительства. Для тех людей, которые не могут подать документы электронным способом – такие люди еще есть, хоть их и немного, и как правило это касается объектов СС1, для них есть возможность обратиться к государственным регистраторам, в орган местного самоуправления для регистрации такого права. Им помогут внести эту документацию. Для СС2 происходит аналогичный процесс. Далее – система градостроительного контроля.



- То есть за ГИАГ остается и регистрационная функция, и контролирующая. То есть те функции, которые пытались разделить на старте реформы, сохраняем?

- Эти функции прописаны тем законодательством, которое существует сейчас. Мы его изменим. Согласно новому законопроекту, ГАИГ осуществляет контроль только СС3 повышенной опасности и объектов, которые представляют гостайну. Местные органы власти осуществляют контроль за объектами СС1, СС2, СС3 – в случае самовольного строительства (тут мы четко прописываем критерии – объекты, строящиеся на земельном участке, который не был выделен для этой цели, или без получения права на эти работы или с существенными нарушениями строительных норм и правил).

Именно в этой точке нам не хватало административной и криминальной ответственности. Всех участников процесса – архитекторов, технадзора, подрядчика, инженера, эксперта. Теперь это все есть. И никакой подрядчик не согласится строить шестой этаж в пятиэтажном по проекту доме.

Самая большая дискуссия была вокруг нововведения, которым передаются функции контроля для СС1, СС2 и СС3 юридическим лицам – различных форм собственности, в том числе коммунальной.



- То есть, кроме департамента администрации, который будет заниматься контролем за самостроями, местный совет/администрация может организовать юрлицо с полномочиями контроля всех проектов?

- Да. Город ведь интересуют не только вопросы самостроев, но и многие другие градостроительные проблемы. Человек может строить то что задекларировал, но при этом нарушать городскую среду. Много чего надо контролировать.



- А функция надзора остается монополией государства?

- Надзор был и остается исключительно государственной функцией. Надзор осуществляет Минрегион, объектами надзора являются и ГИАГ, и юрлица, и органы местного самоуправления, и госрегистраторы, проектные, экспертные, саморегулирующиеся организации, уполномоченные органы градостроения и архитектуры, юрлица, которые предоставляют техусловия, ответственные исполнители отдельных видов работ и т.д.

Монополия государства в функции надзора обеспечивает фундамент стабильности этой отрасли.



- Символ коррупции – этап принятия в эксплуатацию. Что меняется здесь?

- Момент принятия в эксплуатацию завершенных объектов строительства станет максимально прозрачным. Коррупция возникает, когда есть контакт между властью и заказчиком. Мы эту возможность исключаем. Будут реализованы электронные квалификационные подписи восьми субъектов. Акт готовности объекта должен быть подписан заказчиком, генпроектировщиком, генподрядчиком, авторским и техническим надзором, техинвентаризатором, субъектом, который осуществлял комплекс противопожарных работ, и инженером градостроительного контроля. Все эти лица персонально отвечают за то, что проект реализован в рамках закона. После подписания акта готовности электронной подписью происходит автоматическая регистрация документов по принятию объекта в эксплуатацию.



- В концепции есть заказчик, но нет девелопера. Но заказчик зачастую это лишь номинальный собственник/арендатор земли, отдающий ее под застройку за условные 7-10% будущих квадратов. А остальные семь персонально ответственных позиций, по сути, нанимает девелопер.

- Не так все однозначно. Случается, когда участок передается девелоперу, но это четко прописывается в договоре, где последнему присваивается статус генподрядчика. А генподрядчик отвечает персонально, согласно предложениям.



- Какая разница между генпроектировщиком и авторским надзором?

- Юридическая, речь о принадлежности авторских прав на проект.



-Инженер градостроительного контроля – это кто? Где можно прочитать о его полномочиях? Он уже есть в классификаторе профессий, я не нашла, как и техничного инвентаризатора.

- Они есть. Но вы спросите: а если все эти люди будут подписывать сомнительные проекты? Электронная подпись зафиксирована, человек понятен и организация - тоже. Угроза уголовной и административной ответственности будет останавливать нарушения.

И главное - при этом нет контакта между инспектором и заказчиком.



- Но подождите, как нет контроля, ведь инженер градостроительного контроля – по сути и есть инспектор, который проверяет соответствие объекта законодательству?

- Да. И он реализует контроль на этапе стройки и ввода в эксплуатацию, а это не ГАСИ, не ГИАГ, это юрлицо, с большой вероятностью в коммунальной собственности, поэтому заинтересовано, чтобы было завершено без нарушений и вовремя.



- В ситуации с СС3 особой опасности инженер градостроительного контроля - сотрудник ГИАГ?

- Да.



- Как эти персонально ответственные лица, чьими подписями гарантируется качество и законность проекта, получают допуск на рынок? Прописаны ли механизмы ограничений по причине недостаточной квалификации или злостных нарушений?

- Только рынок, спрос и предложение могут это регулировать, выдавливая недостаточно квалифицированных или недостаточно ответственных из сферы строительства.



- Если речь идет о повышении ответственности исполнителей, планируется ли расширение перечня саморегулирующихся организаций?

- Я – за развитие саморегулирования в сфере строительства.



- Реестр экспертных организаций ведет Минрегион. Было достаточно жалоб на некоторые компании. Планируете ли вы меры?

- Планируем и массово. После реализации реформы архитектурно-строительного контроля остро встанет вопрос профессионального очищения на всех этапах создания проекта. Я рад, что вы уже упоминали генпланы, именно они лежат в основе решения этой комплексной проблемы. Нам всем нужно пройти цепочку в другую сторону, сделать прозрачным весь процесс. Именно создание системы с понятными прозрачными правилами повысит качество проектов и инвестиционную привлекательность строительной отрасли.