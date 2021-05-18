Прокурор Киева: Обыски у столичных чиновников – это расследование миллионных хищений

Интервью прокурора Киева Олега Кипера информационному агентству "Интерфакс-Украина" по обыскам у чиновников столицы (подается на украинском языке)

Минулого тижня Київська міська прокуратура Києва провела ряд обшуків на комунальних підприємствах міста та повідомила про підозру в корупційних схемах низці столичних чиновників. Кличко і фігуранти справи говорять про політичну складову слідчих дій - якісь спецоперації, попередження "Удару" в контексті конкуренції на виборах, спробі "закрутити гайки" місцевому самоврядуванню. Як прокоментуєте це?

Відповідаючи на це запитання, хотів би нагадати, що у 2019 році прокуратура скерувала до суду 21 кримінальне провадження щодо чинних та колишніх співробітників комунальних підприємств та департаментів КМДА, викритих на розкраданні коштів та зловживаннях. У 2020 році до суду спрямовано 17 таких проваджень. З початку цього року – 12.

Проваджень, в межах яких проводилися обшуки минулого тижня, близько десяти. Тобто цифри говорять самі за себе. Ніякого залякування, як стверджує Кличко (мер Києва – ІФ) , не відбувається. Це наша планомірна робота, яку ми робимо постійно спільно з іншими правоохоронними органами. Чому ми не повинні розслідувати розкрадання місцевого та державного бюджетів чи махінації на комунальних підприємствах? Викриття цих схем - сфера нашої відповідальності перед громадянами.

Чому слідчі дії проводилися саме зараз? Як довго ці матеріали були в розробці оперативників?

Слідчі дії відбуваються весь час, і це не лише обшуки. Згадані провадження розслідують різні правоохоронні органи: Національна поліція, Фіскальна служба, Служба безпеки України. За деякими раніше слідство отримало відмову щодо надання первинних фінансових документів, у зв’язку з чим виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про обшуки, щоб все ж таки отримати ці документи.

Зверну увагу, що ухвали суду мають обмеження у строках. Якщо слідчі дії не проведені у визначений в ухвалі час, потрібно звертатися до суду повторно. Крім того, майже всі провадження так чи інакше стосуються можливої причетності до зловживань працівників комунальних підприємств чи окремих департаментів КМДА. Що це означає? Ті, у кого пройшли обшуки, могли попередити своїх колег або навіть сприяти приховуванню документів. Щоб цього не допустити і ті документи, які мають значення для слідства, не були втрачені чи приховані, обшуки були проведені одночасно. Дотримання секретності та раптовість дали свій результат. Слідчі дії пройшли успішно.

Чи співпрацюють комунальні підприємства зі слідством, чи немає протидії?

Обшуки пройшли у робочому режимі, якоїсь протидії не було, на звичайний режим роботи цих підприємств слідчі дії не позначилися. В ухвалах чітко прописано, які саме конкретні документи і предмети дозволено відшукати і вилучити. Особисті речі працівників не вилучалися. Загалом обшуки пройшли у 3 департаментах КМДА, 7 комунальних підприємствах, а також в офісах підрядних організацій та за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень. Всього минулого тижня було проведено понад 60 обшуків.

Наскільки обґрунтовано проведення обшуків? Зокрема, голова виконкому "Удар" Артур Палатний заявляв про обшуки у його колишньої дружини, що, за його словами, не може стосуватися розслідування.

Хотів би нагадати, у клопотаннях про проведення обшуків слідчі чітко вказують та обґрунтовують необхідність проведення слідчих дій за кожною конкретною адресою, у тому числі, за адресами мешкання колишніх співробітників чи навіть колишніх дружин. Значить така обґрунтована необхідність була.

Повідомлялося про вручення підозри 11 особам, керівникам і співробітникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств. Про кого конкретно йде мова, і чи будуть ще проводитися обшуки, чи чекати нових підозр?

На сьогодні повідомлено про підозру 11 особам. З них 9 – чинним та колишнім працівникам комунальних підприємств.

Так, за результатами обшуків в офісі КП "Спецжитлофонд" повідомлено про підозру 3 особам – заступнику директора комунального підприємства, колишньому заступнику цього ж підприємства, а також директору підрядної фірми. Їх підозрюють у розкраданні 10,5 млн грн, які виділялися з міського бюджету на будівництво та реконструкцію інженерних мереж.

Ще 7 особам повідомлено про підозру у провадженні щодо розкрадань у Департаменті соцполітики КМДА. Серед підозрюваних – троє чинних посадовців вказаного департаменту, у тому числі заступник керівника, а також четверо колишніх працівників, діями яких завдано збитків на 13,5 млн гривень на закупівлях медичних засобів.

Ще одна підозра стосується ухилення від сплати податків за користування комунальною землею. Підозру повідомлено директору приватного товариства, діями якого столичному бюджету завдано збитків на 19, 5 млн гривень.

До речі, 13 травня, у розпал слідчих дій, викрили на корупції керівника КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м.Києва" та двох його підлеглих. Вказані особи організували схему поборів при видачі дозволів на встановлення реклами. І навіть масові слідчі дії на комунальних підприємствах у цей день не відвадили їх взяти хабар.

Що ж стосується наших наступних кроків. Ми не можемо анонсувати проведення слідчих дій, бо тоді буде втрачено їх сенс.

Який зв'язок між цими справи, яких ми нарахували близько десятка і які, на перший погляд, не пов'язані один з одним?

Як я вже казав раніше, прямого зв’язку між цими розслідуваннями немає, окрім можливої причетності до зловживань з боку окремих столичних чиновників. Обшукам передувала кропітка слідча робота, були напрацьовані матеріали, щодо деяких вже було розуміння про причетність конкретних службових осіб, яким одразу після проведення слідчих дій були вручені повідомлення про підозру.

Чи була необхідність залучення СБУ до слідчих дій, зокрема, щодо епізоду з підземними переходами?

Це кримінальне провадження розпочато за матеріалами Служби безпеки України, і вона здійснює у ньому оперативний супровід. Тому окремої необхідності у залученні СБУ не було, вони в цьому провадженні із самого початку.

Красномовним є і той факт, що 12 травня, коли розпочалися активні слідчі дії у цьому провадженні, у підземних переходах в центральних районах міста Києва почався масовий демонтаж нелегальних торгівельних точок, які до цього функціонували там роками.

Про яку суму збитків столичному і державному бюджету йде мова в сукупності?

За тими провадженнями, у яких вже повідомлено про підозру, йдеться про збитки у понад 43 млн грн. Загальна сума за всіма провадженням в рази більша. Зараз слідчі разом з прокурорами досліджують вилучені документи. Ті, які не мають значення для слідства, будуть повернуті, за рештою – будуть призначені судово-економічні експертизи для встановлення розміру завданих збитків.

За окремими провадженнями йдеться не про прямі збитки столичному бюджету, а про зловживання з боку столичних чиновників при видачі дозвільної документації, а також про нелегальні побори з підприємців. Слідчі дії у цих провадженнях ще тривають.

Що б Ви порадили представникам бізнесу в нинішній ситуації: утриматися від укладення будь-яких угод з комунальними підприємствами Києва і дочекатися завершення розслідування або продовжувати роботу?

Всім, хто працює законно, хвилюватися нічого.