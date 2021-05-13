Открыть магазины планируем во всех крупных городах – генеральный директор Decathlon Ukraine

Эксклюзивное интервью генерального директора Decathlon Ukraine Флорана Гийе агентству "Интерфакс-Украина"

Автор: Оксана Гришина

- В мае Decathlon открыл третий магазин в Украине. Это первый магазин на левом берегу и первый внутри торгового центра: в ТРЦ "Проспект" он разместился на 1700 кв. м. Какие в целом у вас требования к помещениям для магазина?

- Локация и охват очень важны. К примеру, ТРЦ "Проспект" охватывает почти 500 тыс. населения в 15 минутах от магазина. Для столицы наши требования – размещение недалеко от метро. При этом мы крайне внимательно подходим к качеству проекта и качеству партнера - наши ценности должны совпадать.

- Сколько товарных позиций представлено в этом Decathlon? Аналогичны ли они другим магазинам сети?

- Здесь у нас около 3,5 тыс. моделей и 14 тыс. наименований. Всего в украинских магазинах 20 тыс. наименований, представляющих 70 видов спорта, и к концу года у нас будет 50 тыс. наименований, доступных в Интернете. Предложение немного отличается от магазинов возле метро "Почайна" и "Беличи". Мы анализировали запросы жителей левого берега и сосредоточились именно на выделенных позициях.

- Как вы анализируете потребности?

- Два года назад, перед запуском Decathlon в Украине (первый магазин открыт в марте 2019), мы изучали украинский спорт с точки зрения ассоциаций, клубов, детских секций, где что активнее представлено и развивается. Но после запуска были и неожиданности. Например, гандбол "не работает" - малый интерес со стороны покупателей. Зато дайвинг показал ошеломительные результаты. Хит продаж, наша инновация – глубоководная маска Easybreath, поскольку большой спрос при подготовке тех же туров в Египет. В итоге мы продали масок больше, чем в Румынии.

- В сети Decathlon представлены товары украинского производства: туристическая обувь и перчатки, лыжи, клюшки для хоккея. Каковы требования к производителям?

- Высокие стандарты по безопасности труда, по социальным бенефитам сотрудников, по экологии. Мы помогаем повышать экологические стандарты: отслеживаем число отходов производителей и выбросов СО2, если они чрезмерны, предлагаем стратегии, как это исправить.

- Насколько эффективно развивается сеть?

- Мы очень довольны результатами. Украинцы практикуют многие виды спорта: и горные, и водные. Мы открылись лишь два года назад. Но несмотря на пандемию украинские магазины показывают хорошие продажи, которые сравнимы с запуском в Польше, Румынии, Венгрии. Конечно, заметны проседания на время локдаунов. Но четыре месяца 2021 года, 50% из которых мы были на карантине, показали продажи выше, чем аналогичный период 2020 года.

- Какой вид спорта показал лучшую отдачу?

- Хайкинг и аутдор работает очень хорошо, в целом все активности на открытом воздухе. Продажи спортивной одежды, обуви и аксессуаров для командных видов спорта немного "просели" в связи с ковидом. Однако футбол и баскетбол показывают стабильный спрос. А вот гандбол и волейбол немного меньше.

- Кто ваши конкуренты?

- Наш главный конкурент – Netflix. Но в каждом виде спорта у нас есть коллеги-конкуренты: в футболе и других командных - Nike и Adidas, в водных - Arena, обувь Columbia… Хотя если взглянуть глобально, то они не конкуренты - мы вместе повышаем интерес к спорту и активному образу жизни.

- Каковы ваши планы по развитию?

- Мы планируем открыть магазины во всех крупных городах. Относительно мелких городов пока думаем о формате, который там возможно открыть. И конечно развиваем интернет-магазин.

- Но украинская версия сайта предлагает пока меньше позиций, чем в странах-соседях.

- Пока 25 тысяч. Мы расширяем ассортимент постепенно, все товары приходят с европейских складов.

- Какова доля e-commerce в Украине?

- На данный момент e-commerce это 30% нашего бизнеса. Кстати, это выше, чем в целом по международной сети Decathlon, где доля продаж колеблется в рамках 22-23%.

- Высокая доля этого сегмента поясняется в том числе тем, что вы не представлены в регионах. Когда планируется открытие первого магазина вне Киева?

- В Одессе в ТРЦ "Ривьера" откроемся в июне, там около 3 тыс. кв. м. На сегодня это будет самый крупный магазин в сети в Украине.

Также обсуждаем активно локации во Львове, Днепре, Харькове. Еще две-три площадки рассматриваем в столице. Интересуют площади 2-3 тыс. кв. м.

- То есть готовитесь открыть в следующем году еще четыре магазина?

- В следующем году уверены, что откроем, два. Но я буду хотеть все четыре. Также у нас много проектов на стадии концепций.