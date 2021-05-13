В основе нашего экономического сотрудничества есть также политическая готовность улучшать отношения между нашими двумя странами - Министр экономики, финансов и восстановления Франции

Эксклюзивное интервью Министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра агентству "Интерфакс-Украина":

- Господин Ле Мэр, расскажите, пожалуйста, о вашем визите в Украину. Какие встречи запланированы в Киеве и какие сделки будут подписаны?

- Прежде всего, я хотел бы сказать, как я рад побывать в Киеве, встретиться с украинскими властями и получить возможность укрепить экономические связи между нашими двумя странами. Франция и Украина имеют много общего: мы обе индустриальные страны, мы – страны с важной частью сельского хозяйства, мы – европейские страны, полные решимости укрепить место Европы на международной арене.

Наши экономические отношения очень динамичны, и мы на верном пути. Я хочу привести вам одну единственную цифру: в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 миллиарда евро – очень важная сумма, которая остается устойчивой, несмотря на кризис, связанный с COVID-19. Теперь мы хотим укрепить и ускорить экономическое сотрудничество между нашими двумя странами. Это цель моего визита в Киев.

Действительно, во время моего визита Франция подпишет с Украиной четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Это очень показательно! И хочу подчеркнуть один ключевой момент: эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите.

- Насколько Украина важна для Франции как партнер? Как вы оцениваете текущий уровень торговли между Украиной и Францией?

- Франция имеет давнюю историю отношений с Украиной, и я преисполнен решимости открыть новую главу в этом долгом пути с экономической точки зрения. В Украине существует значительная сеть французских компаний: в настоящее время в стране создано 160 французских компаний, в которых работают 30,000 человек. Это делает французские компании ведущими международными работодателями в Украине.

Мы также хотим укрепить наши связи с весьма конкретными секторами: коммунальными службами, занимающимися распределением питьевой воды, энергетикой, инфраструктурой и транспортом, такими как поезда, здравоохранение и, конечно же, сельское хозяйство. Во всех этих областях, я думаю, есть возможности для углубления и расширения отношений.

- Какие риски актуальны сегодня для французских инвесторов: судебная система, коррупция на центральном и региональном уровнях, нестабильность законодательства или что-то другое?

Для наших предпринимателей самой ожидаемой реформой остается обновление судебной системы. Сегодня считается, что глубокая реформа судебной системы имеет жизненно важное значение для борьбы с коррупцией, ускорения экономического развития, улучшения деловой среды и стимулирования иностранных инвестиций. Я глубоко убежден, что путь реформ, который президент Зеленский проводит и хочет продвигать, является правильным для повышения привлекательности Украины, стимулирования прямых иностранных инвестиций и экономического роста частного сектора в Украине.

- Насколько интересно создание производственной базы в Украине для французских инвесторов, учитывая Зону свободной торговли с ЕС, риски для логистики в связи с COVID-19? В то же время, влияет ли закрытие российского рынка для товаров, произведенных в Украине?

- Заключение Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной явно стимулировало развитие инвестиций между нашими двумя странами. Несмотря на кризис в связи с COVID-19, который действительно нанес смертельный удар по мировой торговле, наши биржи оставались устойчивыми в 2020 году. Это является четким свидетельством того, что у нас глубокие и прочные экономические связи. Сейчас Франция является шестым крупнейшим иностранным инвестором в Украине.

Украина имеет сильные активы. Вы - ключевой сосед ЕС. В вашей стране имеется высококвалифицированная рабочая сила, что является большим преимуществом для долгосрочного роста и производительности. У вас есть важная и сильная производственная база.

- Украина и Франция работают по двум крупным контрактам - 55 вертолетов на 550 миллионов евро и 20 патрульных катеров на 136 миллионов евро. Также было объявлено о соглашении на поставку 370 высотных подъемников для пожарных автомобилей на сумму 300 миллионов евро. В Украине эти контракты критикуют за низкую локализацию. Какова ваша оценка? Какой уровень локализации вы считаете приемлемым? Какие льготные условия может предоставить Франция?

- Сегодня я представлю эти контракты украинским властям. Но вы поднимаете ключевой вопрос. Если мы хотим иметь прочные экономические отношения, это должно отвечать обоюдным интересам наших двух стран. Мы полностью понимаем просьбу президента Зеленского, который хочет, чтобы французские компании, участвующие в этих контрактах, разместили значительную часть своих производств в Украине. Это вполне законное требование, и мы поступили соответствующим образом.

Например, что касается контракта на поставку электровозов, компания Alstom готова локализовать в Украине до 35% производства и обслуживания. В начале обсуждения компания Alstom планировала локализовать около 20% производства в Украине. Мы поняли, что этого было недостаточно. Это яркое свидетельство нашей готовности учитывать законный запрос украинских властей.

- Могут ли Механизм регулирования углеродных границ (CBAM) и Зеленый Курс (Green Deal) в целом стать новым барьером на пути Украины в Европу? На какую помощь может рассчитывать Украина в реализации своего зеленого курса и при каких условиях?

- Как вы знаете, ЕС работает над внедрением Механизма регулирования углеродных границ к 2023 году. Наша цель состоит в том, чтобы реагировать на изменение климата и уменьшить углеродный след за счет более эффективной, чем существующие инструменты, борьбы с утечкой углерода. В настоящее время Европейская комиссия проводит оценку воздействия и представит свое законодательное предложение в июле 2021 года.

Позвольте мне внести ясность: этот механизм регулирования углеродных границ будет разработан на недискриминационной основе между европейскими и иностранными производителями. Я также хочу объяснить, что этот Механизм регулирования углеродных границ будет полностью совместим с ВТО. Нам необходимо обеспечить прозрачность его реализации и вовлечение третьих стран, таких как Украина, благодаря подходу, основанному на партнерстве и сотрудничестве.

Это ни в коем случае не протекционистская мера, и она не ставит под сомнение условия Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

- Какова позиция Франции в отношении завершения строительства «Северного потока-2» и увеличения давления на «Газпром» с точки зрения переноса российских пунктов транспортировки газа на украинско-российскую границу и допуска газа из Средней Азии и независимых российских газовых компаний на российский трубопровод?

- По поводу «Северного потока-2» позиция Франции уже была очень четкой. Франция принципиально выступает против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС и его государств-членов. Нам решать, как диверсифицировать наши поставки газа и как укрепить энергетическую безопасность ЕС.

Как вы правильно заметили, проект «Северный поток - 2» нельзя отделить от вопроса транзита российского газа через Украину. Мы полностью понимаем озабоченность Украины по этому поводу. Мы за поддержание украинского транзита в достаточном количестве. Франция полностью поддержала заключение российско-украинского транзитного соглашения в декабре 2019 года, в котором ЕС выступил в качестве посредника, и мы очень привержены его осуществлению.

- Насколько французские компании заинтересованы в украинской газотранспортной системе (ГТС), газохранилищах, завершении строительства атомных электростанций или строительстве возобновляемых источников энергии?

- Во-первых, позвольте мне подчеркнуть сходство наших энергетических комплексов. Мы являемся двумя крупнейшими производителями гражданской ядерной энергии в Европе, что ускоряет наш путь к безуглеродной экономике.

Что касается энергетической инфраструктуры, французские компании действительно извлекают выгоду из уникального ноу-хау и внимательно изучают перспективы развития в Украине. Называя лишь некоторые из них, наши предприятия заинтересованы во внедрении технологий хранения энергии, модернизации инфраструктуры или инвестициях в экологически чистый водород. В секторе возобновляемых источников энергии Total-Eren только что завершила строительство ветряной электростанции мощностью 215 мегаватт в Херсонской области, и я вижу ряд возможностей для дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

- Какие украинские компании из выставленных на приватизацию могут заинтересовать инвесторов из Франции?

- Думаю, еще рано утверждать, какой тип приватизации может представлять интерес для французских компаний. Но позвольте мне подчеркнуть, что программа приватизации, поддерживаемая правительством Украины, является важным начинанием.